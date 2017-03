Lägga till en SSD

Fråga

Jag har Windows 10 plus program på C och data på en D-partition. Allt detta ligger på den första SATA-disken. Där ligger också ytterligare en partition med data. Disken är på en terabyte.

Jag avser att lägga in en SSD på ”toppen” och flytta ned de övriga ett snäpp.

Jag har för mig att den nuvarande disken sattes in genom att jag hängde in den på en SATA-port och la in en systemavbildning från ursprungsdisken, som var på ca 640 gigabyte med hjälp av dåvarande Windows 7 utan hjälp av annat än Windows 7 som sådant. Sedan flyttade jag enterabytesdisken till topposition och såg till att starta från den. Detta är min minnesbild, men det är länge sedan.

Kan jag göra på liknande sätt i Windows 10 Home med en SSD, eller vad behövs? SSD:n måste bli 256 eller 500 gigabyte, men datamängderna -partition C, D och NN är tillsammans mindre än SSD-volymen.

SN

Svar

Du kan göra det med Windows egna verktyg för diskavbildning, även om det är enklare med något program för diskkloning. Det finns två olika möjligheter. Det vettigaste är väl att bara kopiera C-partitionen till den nya SSD:n och låta alla data ligga kvar på hårddisken.

Alternativet är att kopiera alla partitionerna, det vill säga hela hårddisken, till SSD-enheten. Då kan du ju senare flytta om och disponera utrymmet som du vill. I båda fallen är risken att Windows startinformation blir kvar på den gamla hårddisken. Det gör ingenting om du planerar att ha kvar båda, men det kan ändå vara bäst att se till att den hamnar rätt.

När Windows är installerat på SSD-enheten och startar som det ska kan du helt enkelt tillfälligt koppla bort den gamla hårddisken. Om Windows då inte startar behöver du startsektorer på SSD:n. Detta åstadkommer du nog enklast med programmet Easy BCD, http://neosmart.net/EasyBCD.