Sakernas internet används för attacker

Allt fler intenetuppkopplade enheter kapas och utnyttjas för massiva DDOS-attacker.

800 gigabit per sekund var tyngden bakom den största DDOS-attacken under 2016 – en ökning med 60 procent jämfört med den tidigare rekordnoteringen på 500 gigabit per sekund från 2015. En global undersökning utförd av Arbor Networks, säkerhetsdivisionen inom Netscout, visar att 2016 var året då uppkopplade enheter i stor skala blev till vapen för DDOS-attacker.

Undersökningen baseras på 356 svar från tjänsteleverantörer, hostingleverantörer, stora företag och mobilnätverksleverantörer över hela världen. Två tredjedelar av de svarande arbetar med säkerhet, nätverk eller drift och data till rapporten omfattar tidsperioden november 2015 till oktober 2016.

Rapporten visar att risksituationen har förändrats, både i form av hur mycket som står på spel och hur attackerna ser ut. Förändringen består till stor del av framväxten av så kallade IoT-botnets, där sakernas internet utnyttjas och attacknätverken utgörs av internetuppkopplade enheter. Till exempel förekommer routrar, säkerhetskameror och digitala videoinspelningsenheter.

Samtidigt ökar medvetenheten om hoten och hur man bäst skyddar sig – andelen som enbart använder brandväggslösningar för att skydda sig mot DDOS-attacker har sjunkit från 71 procent till 40 procent. I stället implementeras parallella skydd på olika nivåer.

