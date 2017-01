Test: Oneplus 3T – doldis i begränsad upplaga

Oneplus 3T är en prisvänlig premiummobil med få svagheter. Modellen är lätt att använda, men kan vara svår att köpa.

AV PATRIK WAHLQVIST

Oneplus 3T 5 av 6 För Mycket prisvärd premiummobil med bra kamera och ett snabbt "skalOS" ovanpå Android. Imponerande hårdvara, bra batteri och snabb laddning. Emot Saknar plats för minneskort. Den främre kameran ger aningen dova fotografier. Rekommenderas till Är du trogen Android och vill prova ett alternativ till Samsung, LG och Sony är Oneplus 3T den första mobilen du ska titta på.

Oneplus är ett mobiltelefonmärke som merparten av dagens användare på våra breddgrader troligen inte känner till. Företaget startade i slutet av 2013 med mottot ”att skapa en bättre produkt”. Oneplus har under sin korta tid vuxit globalt och deras senaste modeller, Oneplus 3 och Oneplus 3T, är riktiga premiummobiler precis under det yttersta toppskicket.

Tillverkaren släpper en ny modell varje halvår

Då Oneplus är ett så pass ungt företag inom mobilbranschen ser även deras strategi annorlunda ut jämfört med flera konkurrenter. För det första försöker Oneplus att jobba i halvårsintervaller där en till två nya mobilmodeller lanseras per år. För det andra att varje serie som lanseras kommer i en betydligt mer begränsad upplaga jämfört med konkurrenterna. Det har antagligen alla som försökt köpa modell 3, som lanserades för lite drygt sex månader sedan, troligen märkt. Den är i det närmaste slutsåld överallt. Detsamma gäller faktiskt även vissa kombinationer av 3T, där både 128 gigabytesmodellen och den guldfärgade varianten i skrivande stund är helt slut. Om lagren kommer att fyllas på (det borde de göra) eller om spekulanterna får invänta modell 4 istället återstår att se.

Totalt har enheten sju sensorer där vi framför allt vill lyfta fram en mycket bra fingeravtryckssensor.

Som antytts så kommer alltså 3T i två lagringsutföranden. En med 128 gigabyte lagring och en med 64 gigabyte. Dessutom finns den i två färger. ” Gunmetal” och guld. Båda har samma specifikationer i övrigt vilket omfattar en storlek på 152,7 x 74,7 x 7,35 millimeter och en vikt på 158 gram. Det gör detta till en ”slimmad” och förhållandevis lätt enhet. Under skalet finner vi en Snapdragon 821-processor med Quad Core Kryo CPU med två kärnor som körs i 2,35 gigahertz och två som körs i 1,6 gigahertz. Till detta så finner vi en GPU-baserad på Adreno 530 och sex gigabyte LPDDR4-minne, vilket gör modellen till en av de mer kraftfulla på marknaden.

Totalt har Oneplus 3T sju sensorer där vi framför allt vill lyfta fram en mycket bra fingeravtryckssensor. Den läser av och loggar in användaren, även om fingret skulle vara både lite fuktigt och smutsigt. Även ljussensorn är ett klart plus och mobilen växlar ljusstyrka både mjukt och effektivt vilket tillsammans med ett integrerat laddningsbart batteri på 3 400 milliamperetimmar ser till att driva mobilen under cirka 15 timmar vid normal till tung belastning. Telefonen stöder dessutom något som kallas Dash Charge vilket gör att vi med hjälp av en USB2-TypC-ansluten laddare på fyra ampere laddar mobilen på cirka 30 minuter.

Skärm med smarta gester

Vi kommer så till skärmen som är på 5,5 tum med ett bildformat på 16:9 och upplösningen 1920 x 1080 pixel. Det ger en punkttäthet om 401 ppi. Skärmen baseras på Optic Amoled vilket ger en klar och tydlig bild i olika ljusförhållanden. Den har dock inte har samma färgåtergivning som vissa av konkurrenterna. Framsidans glas är tillverkat av Corning Gorilla Glass 4 vilket ger en bra motståndskraft mot direkta slag och repor. Som komplement till standardläget har 3T även ett nattläge som ska skapa en bättre miljö för våra ögon.

Oneplus har även valt att inkludera ett par användbara gestlägen för skärmen. Dels kan vi, från en svart skärm, rita ett O på displayen för att direkt starta kameran. Vi kan även dubbelknacka på skärmen för att sätta på respektive stänga av den. Enda negativa synpunkten vi har när det gäller skärmen är att glaset ligger aningen högre än det omgivande metallskalet. Utan en skyddande kant är risken stor att skärmen ändå spricker om vi råkar tappa den. Vi ger dock ett extra plus för att modellen har ett förmonterat extra skärmskydd som kommer att ta den större delen av smällen om denna sida kommer neråt.

Dubbla kameror med massor av pixlar

Vad vore så en mobil utan en kamera. I Oneplus 3T:s fall hittar vi dubbla 16 megapixels linser, en främre och en bakre. Trots att upplösning är densamma så rör det sig om två helt olika sensorer. Den bakre kameran baseras på Sonys IMX 298-sensor som har ett bländarvärde på f 2,0. Kameran stödjer lagring i RAW-format och filmning i 4K med 30 bilder per sekund eller 120 bilder per sekund vid 720p. Tack vare att mobilen försetts med både nya EIS 2.0-tekniken och OIS så slipper vi oönskade rörelser när vi filmer och slipper skakpåverkan på våra bilder.

Kameran har fyra fotolägen och två videolägen, där vi framför allt vill framhålla den manuella kameradelen som på ett tydligt och lättanvänt sätt låter oss komponera riktigt bra bilder. I vanligt kameraläge kan vi dessutom använda automatisk HDR och dynamisk brusreduktion. Även här blir bilderna riktigt bra vilket framför allt gäller bilder som tas i natur eller landskapsmiljö.

Den främre kameran baseras på Samsungs 3P8SP-sensor och klarar film i 1080p med 30 bilder per sekund. Dessutom har kameran en smart auto-selfie-funktion som triggas igång när kameran registrerar ett leende. Även här blir bilderna bra, men de tenderar att gå mot lite mörkare toner av någon anledning. Går vi vidare till multimediastödet så klarar 3T de flesta av de mer populära formaten både när det kommer till ljud, bild och film.

OxygenOS förbättrar Android

Precis som alla större tillverkare så har även Oneplus tagit fram en egen anpassning av Android. Denna kallas för OxygenOS, men till skillnad från vissa konkurrenter har företaget fokuserat på att optimera Androids funktioner och skapa ett snabbare OS snarare än att lägga in onödiga extrafunktioner. Ett exempel på detta är en bättre möjlighet att anpassa ikoner och möjlighet att kräva fingeravtrycksverifiering på appnivå. Med samma säkerhetsfokus i åtanke kan vi även skräddarsy vad våra applikationer får och inte får tillgång till. Ytterligare en funktion som vi verkligen tycker om kallas Shelf. Detta är en samlingsmeny som kommer fram när vi sveper höger från startskärmen. Här samlas våra mest använda kontakter och appar samt att vi får en livestatus på lagring batteri och återstående data.

Vi har här berör merparten av de delar som vi fastnat för, men vi ska även kort avsluta med några andra tankar. Oneplus3T kommer med plats för dubbla MicroSIM-kort. Det innebär att mobilen offrar möjligheten att använda ett minneskort, vilket vi tycker är riktigt synd. Nu klarar telefonen visserligen att synka med flera av de nyare TypC-baserade minnen som finns, men det är ändå inte samma sak. Som sista stora plus vill vi även framhålla en av marknaders bästa ”användarcommunitys”, framför allt om vi väger in den korta tid som företaget funnits. Här kan vi ställa frågor och söka svar och tack vare en aktiv medlemsskara så är det oftast någon som fångar upp vår fråga. Så sammantaget är det svårt att vara annat än nöjd med 3T, speciellt när vi ser till priset.

Oneplus 3T 5 av 6 För Mycket prisvärd premiummobil med bra kamera och ett snabbt "skalOS" ovanpå Android. Imponerande hårdvara, bra batteri och snabb laddning. Emot Saknar plats för minneskort. Den främre kameran ger aningen dova fotografier. Rekommenderas till Är du trogen Android och vill prova ett alternativ till Samsung, LG och Sony är Oneplus 3T den första mobilen du ska titta på.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare: Oneplus, www.oneplus.net

Cirkapris: 4 295 inkl. moms, 3 436 exkl. moms

Skärm: 5,5 tum FHD AMOLED

Operativystem: Tillverkarens OxygenOS ovanpå Android

Mått: 152,7 x 74,7 x 7,35 mm

Vikt: 158 gram

Processor: Quad Core Kryo

Grafikprocessor: Adreno 530

Internminne: 6 GB LPDDR4

Batteri: 3 400 mAh

Anslutningar: Wi-Fi AC, Bluetooth v4.2

Positionering: GPS, GLONASS, BeiDou

