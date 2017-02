Test: WD Red 6TB

Med serien Red är siktet inställt på budgetmedvetna NAS-ägare, med målet att leverera ”bra nog” prestanda till ett rimligt pris. Vi har testat den näst rymligaste modellen, WD60E FRX.

Av Carl Holmberg

Red är WD:s (tidigare Western Digital) konsumentserie av hårddiskar som i första hand är avsedda för nätverkslagring i NAS. Det är med andra ord inte prestanda som prioriteras i första hand, utan snarare energieffektivitet och tillförlitlighet. Som konsekvens används en rotationshastighet på högst 5 400 varv per minut.

På papperet är specifikationerna mycket lika motsvarande modell i syskonserien Blue. I båda fallen används samma antal plattor och 64 megabyte cacheminne. Den specificerade maximala läshastigheten är även den identisk, 175 megabyte per sekund (MB/s). Däremot har Red en lägre effektförbrukning i vila (0,4 watt enligt specifikationen) och tre års garanti istället för de två år som gäller för WD Blue. Detta då WD Red automatiskt sänker sin rotationshastighet för att dra mindre ström i vila, vilket även bör ge mindre slitage i längden.

Inga hastighetsrekord

Även om prestanda inte är det främsta ledordet för serien är det intressant att se vad du faktiskt kan förvänta dig av en 5 400-varvsdisk i den här prisklassen. Som ett första prestandatest använder vi Iometer 1.1 och gör en syntetisk läsning av sekventiella data från hårddisken. Resultatet för WD Red blev ett genomsnitt av 180 megabyte per sekund (MB/s). Helt i linje med vad som utlovas i specifikationerna. Som jämförelse presterar WD Blue 6 TB 183 MB/s i samma test, medan den mer påkostade WD Black levererar 232 MB/s.

Intressant att notera är att hårddisken skriver data lika snabbt som den läser, förutsatt att informationen är sekventiell och därmed ligger i en kontinuerlig ”slinga”. Det innebär att WD Red även skriver sekventiella data i 180 MB/s. Motsvarande hastigheter gäller även för referenserna WD Blue och WD Black.

Därefter kör vi motsvarande test men med slumpmässiga data (utspridda slumpmässigt över magnetskivorna). Här noterar vi 519 iops för WD Red, respektive 515 iops för WD Blue och 721 iops för WD Black. Som jämförelse presterar en billig SSD, exempelvis Crucial BX200, uppåt 45 384 iops i samma test. Där har du också anledningen till att en hårddisk som WD Red inte bör användas som primärdisk för ett operativsystem.

När vi växlar till skrivning av samma datatyp ligger WD Red förhållandevis bra till för att vara en mekanisk hårddisk. Genomsnittet blir 540 iops, vilket till och med är något snabbare än WD Black och dess 536 iops såväl som WD Blue och dess 533 iops. Detta beror på att WD Blacks större cacheminne (128 MB) inte kommer till full nytta med den här typen av skrivning.

I nästa test använder vi en effektmätare från Quarch som i detalj kan mäta hur mycket energi hårddisken konsumerar för en uppgift. Först testar vi effektförbrukningen när hårddisken är i vila, och här noterar vi 4,73 watt, märkbart mindre än WD Black och dess 6,75 watt.

Därefter mäter vi den totala mängden energi som förbrukas av att spela upp ett antal timmars tungt kontorsarbete. För WD Red 6 TB blir resultatet totalt 32 574 joule, medan WD Blue konsumerar i princip identiska 32 471 för samma uppgift. WD Black är i sin tur betydligt mindre energieffektiv och förbrukar 45 774 joule.

Prisvärt alternativ

WD Red är allt annat än ett fartmonster, men det är inte heller tanken. Den begränsade slumpmässiga läs- och skrivprestandan blir inget nämnvärt problem för en hårddisk som ska användas till masslagring i en NAS. För i en sådan enhet är majoriteten av alla data sekventiellt lagrade.

Den sekventiella prestandan slår i sin tur inte heller några rekord. Den bedöms dock som fullt tillräcklig för att strömma video eller andra media.

Ser vi till hur mycket lagring du faktiskt får för pengarna kostar WD Red 6 TB (eller WD60EFRX som den heter formellt) cirka 2 550 kronor i skrivande stund. Det innebär omkring 0,425 kronor per gigabyte. Det betyder att bland annat Seagate Barracuda 3 TB (ST3000DM008) är billigare med 0,366 kronor per gigabyte. Samtidigt är det inte alltid ett alternativ att använda flera hårddiskar, och WD Red står sig bra i just 6 TB-klassen.

Då det inte direkt finns några fällande nackdelar kan vi rekommendera WD Red. Det vill säga, om du söker en kostnadseffektiv hårddisk i 6 TB-klassen till din NAS.

Test: WD Red 6TB 4 av 6 För Prisvärd. Energieffektiv och rymlig. Inga missljud. Emot Långsam slumpmässig prestanda. Rekommenderas till En prisvärd 6 TB-disk till en NAS eller ett externt hårddisk kabinett.

Tillverkare: WD, www.wd.com

Cirkapris: 2 550 kr inkl. moms, 2 050 kr exkl. moms

Lagringskapacitet: 6 terabyte

Format: 3,5 tum

Gränssnitt: SATA III

Rotationshastighet: 5 400 rpm

Garanti: 3 år