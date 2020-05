texten nedan är en annons av och från esportnordic.se

Om du gillar gambling så kan det vara värt att kika på esport betting Sverige, men innan du gör det bör du läsa på om grunderna för hur det fungerar.

Kom igång med esport betting Sverige

Gambling är redan stort i Sverige, men på senaste tiden så har esport-betting Sverige blivit enormt. Det är inte heller konstigt då det är ett brett område med mycket olika spel tillgängliga. Det är också ett ypperligt tillfälle att börja satsa på dessa ifall man har något spel som man gillar.

Innan du ger dig på det bör du däremot sätta dig in i grunderna. För att underlätta detta har du nedan en introduktionsguide i två saker du bör tänka på när du ska börja med esport betting Sverige. Vi går igenom vikten av att välja rätt spel och hur du ska tänka kring efterforskningar som du behöver göra innan du satsar något.

Hitta ditt spel

Ska man börja satsa pengar på esport betting Sverige är det viktigt att man först väljer sitt spel. Du har bland annat titlar som CSGO, ett populärt skjutspel med många enorma turneringar. För den som föredrar strategispel kan MOBA-genren med LoL och Dota vara otroligt bra alternativ. Det finns även gott om speltitlar inom sportspel som man kan kolla in.

Helst ska du välja ett spel som du själv gillar och spelar. Det ger en bättre inblick och gör det enklare att göra kloka beslut när man ska satsa kontanter på matcherna. Inte alla spel är lika intressanta för alla och det är viktigt att man inte bara väljer något för att det är populärt, utan att man kör på något som faktiskt är intressant för dig att titta på och hålla koll på.

Gör mycket efterforskningar

En annan sak du inte vill missa innan du spenderar en endaste krona är att göra ordentligt med efterforskning på spelet och esportsdelen. Om du inte vet mycket om toppspelarna, ligorna och lagen så blir det väldigt svårt att hålla reda på vad som sker. Du kommer exempelvis inte kunna göra bra insatser och eventuellt kommer du missa bra chanser och förlora pengar helt i onödan.

Du kan börja med att läsa artiklar om den aktuella ligan eller spelet. Du kan sedan kolla in toppspelare då videomaterial nästan alltid finns tillgängligt hos sidor som YouTube, eller livesänt material via Twitch. Genom att kolla in dessa spelare kan du lära dig mer om deras chanser i en kommande turnering, vilket är otroligt viktigt om du hade tänkt satsa pengar på dem i framtiden. Med dessa råd blir det enklare att förbättra chanserna att faktiskt gå med vinst.

texten ovan är en annons av och från esportnordic.se