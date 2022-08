OnePlus 10 T 5 / 6 Betyg 8 990 kr Pris För Hög prestanda, gott om Ram ökar på produktiviteten, bra skärm med levande färger, bra kylning, mycket bra batteritid och extremt snabb laddning, huvudkameran är tillsammans med programvaran mycket bra, stabil täckning för både WiFi och GSM Emot Vi saknar trådlös laddning, de sekundära linserna är inte lika bra, bara gorilla glass 5, vissa kommer sakna mute knappen Rekommenderas till OnePlus 10T är ett perfekt alternativ för dig som söker hög hastighet sett till både arbete, spelande och surfande men som inte vill bara onödiga extra pengar för funktioner som inte används

En delvis nedbantad uppgradering med extremt snabb laddning

Efter att under 2021 valt att skippa lanseringen av en sekundär flaggskeppsmobil så är OnePlus åter tillbaka i samma lanseringsmönster som vi är vi allt sedan lanseringen av 3T vant oss vid. Men till årets lansering av OnePlus 10T så får vi inte bara en uppdaterad CPU utan OnePlus har även valt att addera ett flertal nya tekniker och dessutom hotta till toppenheten lite extra.

Förbättrad kylning

Börjar vi med det yttre så har 10 T näst intill samma yttre egenskaper som 10 Pro med ett mått på 163 × 75,37 × 8,75 millimeter och en vikt på 203,5 gram. Vi får nästan samma visuella placering och uppsättning av linser men vi 10T kommer med en platt skärm, mer om båda dessa nedan.

Den stora nyheten, som alltid med T-modellerna, är att OnePlus går över till den senaste av Qualcomms processorer, i detta fall Snapdragon 8+ Gen 1 som out of the box är cirka tio procent snabbare jämfört med föregående modell. Vi ska vara ärliga och säga att vi hyste en viss oro inför detta då vi både från 10 Pro och andra mobiler baserade på föregående topp CPU modell sett och upplevt hur varma dessa mobiler blivit.

Men detta visade sig snabbt vara obefogat. Dels så är Snapdragon 8+ Gen 1 30 procent strömeffektivare jämfört med föregående modell sett till såväl CPU som GPU prestanda vilket direkt avspeglar sig på en svalare processor. Dels så har OnePlus tagit fram en helt ny kyllösning för denna modell vilken kallas för 3D Cooling. Enkelt utryckt så har denna en grund i 3D grafit, varav namnet, som har upp mot 50 procents bättre värmeavledning jämfört med vanlig grafit.

Denna kompletteras med en kopparbaserad foliering och totalt åtta kanaler för att sprida ut värme som samlas upp i den likaledes nyutvecklade så kallade cryo-velocity vapor chamber. Denna ångkammare är den största och mest effektiva som OnePlus någonsin använt och tillsammans så ser detta system till att hålla mobilens temperatur under kontroll även under kraftig belastning eller vid laddning. Vi ska däremot vara tydliga med att mobilen fortfarande blir varm och att den under varma sommardagar fortfarande kan bli lite obehaglig att direkt stoppa i fickan efter exempelvis en spelsession, men värmeutvecklingen är definitivt lägre jämfört med 10 Pro.

En del som OnePlus själva lyfter fram som en bidragande faktor till detta är det nya Glacier Mat-skal som via det termiska materialet automatiskt absorberar fukt från luften för att fylla på vatten till ångkammaren. Bara denna del ska vid extrem belastning, enligt OnePlus, kunna sänka temperaturen med upp till 2,3 grader. Detta är inte något som vi kunnat testa eller vare sig verifiera eller dementera men lösningen fyller säkerligen sin funktion.

Dubbla laddpumpar

OnePlus 10T kommer i grunden i två modeller: en med åtta gigabyte Ram och 128 gigabyte UFS 3.1 lagring och en storebror där kapaciteten dubbleras till hela 16 gigabyte LPDDR5 Ram och 256 gigabyte UFS 3.1 lagring. Vi har sagt det många gånger tidigare och vi vet att både internethastigheten ökar samtidigt som molnlagring blir billigare men trots detta så håller vi fast vid att en mobil anno 2022 minst borde ha 256 gigabyte intern lagring om det inte finns tillgång till snabb mSD lagring vilket det inte gör här.

Grunden till detta är dels att med ett allt större OS och framför alltmer utrymmeskrävande appar och spel så minskar den tillgängliga mängden ledigt utrymme drastiskt. När vi sedan adderar allt mer kompetenta kameralösningar där fler och flera faktiskt börjar att se fördelarna av att fotografera i RAW format och även filma i högupplöst ultraslowmotion så tenderar lagringsutrymmet snabbt att ta slut och har vi då inte bra täckning så är det inte så roligt.

Ser vi till batteriet så är det större jämfört med 10 Pro. Vi får nämligen ett 4800 milli amperbatteri, eller rättare sagt två batterier om vardera 2400 milli amper. Fördelen med denna uppdelning är att batteriet kan laddas snabbare och svalare. För att snabba på denna process ytterligare så är batterierna klassificerade enligt 7C vilket innebär att de tål en högre ström utan att ta skada.

Det OnePlus sedan har gjort är att placera in dubbla matningar, eller ströpumpar där varje batteri få en egen intern matning på 75 watt. Detta marknadsförs som en 150 watts laddning, vilket i och för sig är den totala effekten men i själva verket så är den med andra ord uppdelad. Oavsett vilket så är laddningen extremt snabb och vi går från 0 till 100 procent på bara 19 minuter.

För dig som oror dig för att denna snabba laddning ska påverka livslängden negativt så har OnePlus utvecklat två tekniker: Smart Battery Health Algorithm och Battery Healing Technology, som tillsammans ska garantera att batteriet behåller minst 80 procent av sin ursprungliga kapacitet efter 1 600 laddningscykler.

Till detta så har 10T utrustad med totalt 13 temperatursensorer som i realtid mäter enhetens laddningstemperatur. Detta säkerställer att enheten levererar en säker och stabil snabbladdning. Dessutom så använder mobiler en 128-bitars krypteringsalgoritm som känner igen officiella Supervooc-laddningsadaptrar och kablar. Detta gör att vi bara kan ladda med full kraft tillsammans med komponenter som är utformad för att stödja det.

Hur länge räcker då batteriet? Ja det beror som alltid på hur vi väljer att använda mobilen. Men om vi utgår från samma procedur vi alltid använder och som är baserad på en för oss, normal, dagsanvändning med en del spelade, mailade, allmänt surfande och såklart både vanliga och videobaserade samtal så får vi en total användningstid på knappa 18 timmar vilket är mycket bra. Tyvärr, och detta är en funktion som vi verkligen saknar, så stödjer mobilen inte trådlös laddning.

Optimerad täckning

Ett att de områden som 10 Pro fick en del kritik för var att enheten i vissa lägen tappade i anslutning. Detta kunde gälla såväl WiFi som mobil anslutning. För att komma runt detta problem så har OnePlus till 10T tagit fram en helt ny antennuppsättning som via hela 15 interna antenner skapar ett sorts 360 graders täckningssystem som i alla lägen, oavsett hur vi håller mobilen, ska ha optimal mottagning. Nu kan vi inte säga att vi upplevt dessa problem med föregående modell så det är svårt att svara på om den nya designen löser dessa problem. Det vi däremot har kunna se och jämföra är att 10T på platser med en normalt sämre och mer störande mobilsignal i alla lägen har en stabilare mottagning, även jämfört med andra tillverkare, vilket är et bra betyg.

Men som oftast när flera saker blir bättre så är det något annat som får stryka på foten. I detta fall så handlar det om den välkända knappen som placeras på ena långsida och som låter oss snabbt justera olika notifieringslägen. På grund av ökad batterikapacitet, fler antenner och utökad kylning så fick denna knapp helt enkelt inte om inte mobilen gjorts större och det var inget som OnePlus ville. Men en inte allt för vågad gissning är att vi kommer att få se en snabb återkomst av denna till nästa toppmobil.

Vi nämnde ovan att skärmen på 10 T är platt vilket det troligen finns lika många som uppskattar som misstycker och hellre sett en svängd dito. Nu kan man lätt tänka att även detta vore en effekt av att flera och större komponenter stoppats in, vilket det kanske och delvis är, men den huvudsakliga anledningen hittar vi typen av skärm som används.

För till skillnad från 10 Pro som har en helt steglös adaptiv skärm som jobbar mellan 1 och 120 hertz så kommer 10T med en 6,7 tums Amoled skärm med en högsta upplösning på 2412 x 1080 som även denna jobbar med en adaptiv frekvens, men som här har tre fördefinierade steg: 120, 90 och 60 hertz och denna typ av skärm tillverkas bara i platta utföranden.

Skärmen i sig stödjer annars sRGB, Display P3, 10-Bit Color Depth, HDR10+ och täcks av Gorilla glass 5. Varför OnePlus håller fast vid version 5 har vi svårt att svara på när både version 6 och Corning Gorilla Glass Victus lanserats och där framför allt den senare har visat på extremt mycket bättre droppskydd.

I övrigt så är skärmen riktigt bra med hög ljusstyrka på maximala 950 nits och snabb respons både när vi bläddrar mellan appar och växlar sidor men framför allt när vi spelar då allt flyter mycket bra. Till den modell som vi har testat, med 16 gigabyte ram, så har OnePlus använt en lösning som gör att flera appar som ligger i bakgrunden inte går ner i så pass djupt viloläge utan som direkt när vi växlar över till dem är aktiva.

Detta låter kanske inte som något större sak men om du tillhör skaran användare som ofta växlar mellan ett större antal appar, det kan vara musikprogram, mail, träningsloggar, kalender med mera, med mera, så kommer du garanterat att märka skillnad och när vi sedan går tillbaka till en mer standardiserad lur så blir detta faktiskt ett irritationsmoment, så bra jobbar OnePlus.

10-bitars kamera

En av de större skillnaderna på pappret mellan 10 Pro och 10 T gäller kameralösningen där Pro använder en Hasselbladsbaserad lösning medan vi i 10T får en huvudkamera baserad på Sonys 50 megapixels IMX766 1/1,56 tums sensor. Denna använder OIS och jobbar med äkta tio bitars färg vilket ger jämnare övergångar och bättre detaljer jämfört med åtta-bitars lösningar. En del som vi även märker en klar skillnad på sedan tidigare modeller där OnePlus använt samma lins är hantering av ljus och då framför allt bildhantering i sämre omgivande ljus i kombination med HDR bilder. Dessa lyckas fånga mer ljus utan att bli gryniga och bilderna får en mer levande och äkta känsla.

Till detta så har kameran en åtta megapixles 119,9 graders UW lins med f/2.2 samt en två megapixles Marco lins som används för mer extrema närbilder på mellan två och fyra centimeter. Vilka båda gör ett bra jobb utan att glänsa något extra. En ny funktion till 10T är funktionen Image Clarity Engine (ICE) 2.0 som, så fort vi trycker på avtryckaren, automatiskt tar tio bilder och sedan via AI väljer ut den bild som blivit bäst. På detta sätt minskas risken för oskarpa eller på annat sätt dåliga bilder.

På framsidan så hittar vi en EIS kapabel sexton megapixel kamera med f/2.4. Utav någon anledning så upplever vi inte samma kvalité på dessa bilder som vi är vana vid och bilderna tenderar att bli för varma i färgerna vilket skapar en konstlad känsla. Det känns däremot som att detta är kopplat till en mjukvarudel vilket gör att kommande uppdateringar troligen kommer att åtgärda problemet.

För att kort summera övriga egenskaper så kommer OnePlus med en 160 watts mobilladdare som även stödjer PD laddning vilket gör att det räcker med en laddare för mobil, platta och även många datorer. Vi ser även positivt på att OnePlus återigen gått tillbaka till en USB-C – USB-C laddning efter att med 10 Pro tagit utvecklingskliv bakåt med en USB-A – USB-C lösning.

Mobilen kommer med stöd för dubbla MicroSIM och har samma snabba, i skärmen placerade, fingertrycksläsare som vi vant oss vid. Självklart stödjer mobilen även upplåsning med hjälp av ansiktet. På ljudsidan så finner vi två högtalare med för klassen bra ljud. Men vill vi verkligen uppnå bästa ljud så bör hörlurar via enhetens BT5.3 anslutning användas. Lite som standard idag så stödjer mobilen även Dolby Atmos.

För att kort summera så har OnePlus återigen tagit fram en prisvärd och trevlig mobil med bra batteritid, imponerade prestanda och effektiv kylning. Att företaget sedan drar ner på olika områden för att komma ner i pris jämfört med 10Pro förstår vi och mycket kan vi köpa men då alltmer i våra hem och bilar blir trådlöst så saknar vi framför allt trådlös laddning.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : OnePlus, www.oneplus.com

: OnePlus, www.oneplus.com Cirkapris : 8 990 kr inkl. moms, 7 192 kr exkl. moms

: 8 990 kr inkl. moms, 7 192 kr exkl. moms CPU : Snapdragon 8+ Gen 1

: Snapdragon 8+ Gen 1 Lagring : 256 GB

: 256 GB Ram : 16 GB

: 16 GB Mått : 163 × 75,37 × 8,75 mm

: 163 × 75,37 × 8,75 mm Vikt: 203,5 gram

203,5 gram Skärm : 6,7 tum

: 6,7 tum Upplösning : 2412 x 1080@394 ppi

: 2412 x 1080@394 ppi Skärmtyp : Fluid AMOLED

: Fluid AMOLED Batteri : 4800 mAh (2×2400)

: 4800 mAh (2×2400) Kamera : 50 MP + 8 MP + 2 MP + 16 MP front

: 50 MP + 8 MP + 2 MP + 16 MP front WiFi : 2×2 MIMO WiFi6

: 2×2 MIMO WiFi6 Blåtand: V5.3 med aptX, aptX HD, LDAC, AAC