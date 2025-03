Test: Noctua NF-A14x25 G2

Noctua NF-A14x25 G2 6 / 6 Betyg 879 kr Pris För Klassisk design med mycket gedigen ram och bra vibrationsdämpning, högt luftflöde och statiskt tryck redan vid låg rotation, optimerad fläktkonstruktion med minimal distans till ramen. Emot Kan vara lite dyra om du inte behöver dess kraft, ingen RGB för dig som vill ”visa upp” din riggs inre. Rekommenderas till Jagar du maximalt flöde och bästa tänkbara luftkylning till lägsta ljudnivå är Noctua NF-A14x25 G2 ett givet val.

Noctua NF-A14x25 G2 är dyra men extremt effektiva fläktar med enastående statiskt tryck och luftflöde.

Efter att under 2024 testat Noctuas senaste tillskott på den luftbaserade CPU kylarmarkanden i form av NH-D15 G2 så har vi nu fått möjlighet att även testa företagets senaste flaggskeppsfläktar. Noctua NF-A14x25 G2 PWM är en högpresterande 140 mm fläkt som kombinerar avancerad teknik och innovativ design för att leverera exceptionell kylprestanda, låg ljudnivå och högt statiskt tryck och som är tänkt att fungera både som traditionell chassifläkt och som radiatorfläkt i vattenbaserade kylsystem.

Avancerad konstruktion och materialval

Noctua NF-A14x25 G2 är en på alla sätt klassisk Noctua fläkt med en ljusbrun/beige stomme och den chokladbruna fläktlösningen samt likaledes bruna gummerade vibrationsdämpare runt samtliga skruvhål. Modellen är tillverkad av Sterrox LCP (Liquid Crystal Polymer), ett material som erbjuder hög styvhet och låg termisk expansion. Detta möjliggör ett extremt litet bladspetsavstånd på endast 0,7 mm, vilket minimerar luftläckage och förbättrar fläktens effektivitet. Fläkten är också utrustad med Noctuas SSO2-lager (Self-Stabilizing Oil-Pressure Bearing), vilket säkerställer lång livslängd och tyst drift.

Fläktens aerodynamiska design, inklusive dess nio blad med progressiva böjningar och en unik centrifugal turbulator, optimerar luftflödet och tryckdifferensen. Med en maximal luftflödeskapacitet på 91,6 CFM och ett statiskt tryck på 2,56 mm H2O är NF-A14x25 G2 PWM kapabel att hantera även de mest krävande kylbehoven med en minimal ljudnivå. Detta gör den särskilt effektiv för radiatorer i vattenkylningssystem, där högt statiskt tryck är avgörande för att driva luft genom täta fenstrukturer.

Trots sin höga prestanda är fläkten, som nämnts, även designad för att vara extremt tyst. Med en maximal ljudnivå på endast 24,8 dBA och avancerade anti-vibrationskomponenter, inklusive gummidämpare och en AAO2-ram (Advanced Acoustic Optimization), minimeras ljudnivån även vid hög belastning. PWM-styrningen möjliggör dessutom exakt hastighetsreglering, vilket ytterligare bidrar till en tyst drift.

Till detta så får vi även sex års garanti vilket gör den till ett pålitligt val för långvarig användning under tuffa förhållanden.

Prestanda

Nästa del som gör Noctua NF-A14x25 G2 PWM så intressant är att fläkten har en för klassen lägre rotationshastighet som i standardutförande är maximerad till 1500 varv per minut men som kan sänkas till 1250 varv per minut med hjälp av en medföljande adapter. Trots detta så presterar fläkten ändå i det absoluta toppskiktet och vid jämförelse med flertalet alternativa fläktar så lyckas Noctuas modell sänka värmen i så väl chassi som på vattenkylda processorer.

Mest intressant i detta sammanhang är att vi på en flaggskepps 560 millimeters vattenkylare lyckades sänka en kraftigt överklockad I9-14900KS temperatur med sex grader enbart genom att byta fläktar på radiatorn. Vi kunde även med samma uppsättning nå ytterligare ett pinnhål i överklockning vid bibehållen värme som uppnåtts med orginalfläktarna vid den lägre frekvensen.

Tack vare enhetens PWM kontroll så kan vi välja mellan att ställa in egna rotationsintervaller eller låta olika former av programvara hantera dessa baserat på moderkort och eventuella tilläggshubbar för fläktstyrning. Baserat på just rotationshastigheten så varierar så klart allt från luftflöde och statiskt tryck till ljudnivå och strömförbrukning. Vi jämförde dessa värden vid samma procentuella belastning med andra fläktar och sammantaget så kom Noctuas modell ut som vinnare eller tvåa i samtliga kategorier. Anledningen att vi valde en procentuell belastning i ställer för att jämföra värden vid olika rotationshastighet är att det finns en så pass stor spridning med flera tillverkare som går avsevärt högre i rotation. Utan att gå in på varje värde så har vi här valt att fokusera på det snitt som våra fläktar över vår radiator landade på vid full belastning på ovan nämnd processor (dock utan överklockning).

I detta läge så behövde våra fyra Noctua NF-A14x25 G2 PWM aldrig kliva över 50 procents belastning, vilket kan jämföras med ett snitt på 75 procent för originalfläktarna. Vid denna belastning så ligger ljudnivån på fläktarna på exceptionellt låga 12 decibel med en strömförbrukning på 0,51 watt. Fläktarna ger vid denna hastighet ett tryck av 0,63 millimeter kvicksilver (detta är 27 procent högre jämfört med standardfläktarna vid samma procentuella belastning) och ett flöde av 44,2 kubikfot per minut vilket är 18 procent högre jämfört med originalfläktarna.

Sammantaget så är Noctua NF-A14x25 G2 PWM lite av ett tekniskt mästerverk som kombinerar hög prestanda, låg ljudnivå och hållbarhet. Dess avancerade design och materialval gör den till ett utmärkt val för både entusiaster och professionella användare som söker det bästa inom kylteknik. Oavsett om det gäller vattenkylare eller andra högpresterande applikationer, levererar denna fläkt på alla fronter.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Noctua, www.noctua.at

Cirkapris : 879 kr inkl. moms,

703 kr exkl. moms

Mått : 140 x 25 mm

Vikt : 226 gram

Maximal fläkthastighet : 1500RPM ± 10%

Maximalt luftflöde: 91,6 CFM

Maximalt statiskt tryck : 2,56 mm H2O

Maximal ljudnivå : 24,8 dBA

Anslutning : 4-pin (PWM)

Kabellängd : 200 mm

Garanti: 6 år