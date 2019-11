texten nedan är en annons av och från Bästavpn.se

Dagligen surfar miljoner människor på internet. Jobb, online-shopping, streaming, läser nyheter, ja listan är lång… idag kan du göra allt på internet, läsa om vad som helst och hitta det du söker.

När du går in på en webbsida, vilken som helst, så kopplar du först upp dig till din internetleverantör, eller den leverantörens nät du använder just då, som i sin tur kopplar upp dig på webbsidan du skrev in i sökfältet.

Alltså, kort sagt, internetleverantörerna har 100% koll på vilka webbsidor du besöker. De har också rätt att lämna ut din historik till annonsörer eller liknande.

Är du hemma i ditt hem är du ofta skyddad av din internetleverantör som du betalar till varje månad för att ha uppkoppling.

Vad är VPN?

En VPN är mycket. Men enkelt förklarat är det som en vägg som gör att din leverantör inte kan se vad du gör. Alltså, du skriver in önskad webbsida i sökfältet som vanligt, en VPN omdirigerar sedan den trafiken och döljer din IP-adress. Den data som faktiskt är intressant för din leverantör eller någon annan tredje part att snappa upp är nu obefintlig, då det inte syns någon IP-adress.

Varför ska man ha en VPN?

Det finns många svar på denna frågan. Det beror helt på vem du är och vad du gör. Gör man inget annat än läser lite nyheter eller bara surfar runt och letar information, behöver man egentligen ingen VPN-vägg, för då finns det inget intressant data att spara om dig (du är en IP-adress).

Säg att du är en person som gör mycket inköp online. Du kanske ofta kopplar upp dig på offentliga nätverk och på så sätt kan inte din leverantör skydda din aktivitet. Vem vet, det offentliga nätverk kan styras av personer som inte alltid vill internetanvändarnas bästa.

En annan anledning att ha en VPN är att tillgången till det globala nätverket bli möjligt oavsett var du befinner dig. Du kanske ha varit utomlands någon gång och försökt streama något på en svenskt online-tv-kanal så har det inte fungerat att spela upp? Det är just för att det landets leverantör tillåter inte den typ av trafik. Har du då en VPN, försvinner din IP-adress och då kan du surfa som du vill.

Det kan också handla om din integritet. En VPN gör dig anonym.

Bra VPN

Ska du skaffa dig en VPN-vägg, se till att kolla vilken som skulle vara den bästa VPN’n för er. Det finns en rad olika, vissa dyrare än andra, men man får ofta vad man betalar för. De brukar inte vara speciellt dyra om man ser det utifrån vad man får för pengarna. De flesta ligger på cirka 100 kronor i månaden.

