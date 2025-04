Cooler Master Masterliquid 360 ION & Hyper 612 APEX 5 / 6 Betyg Från 675 kr Pris För Coolermasters olika kylare för CPU och chassit har en gedigen konstruktion, snygg RGB Integration och hög kyleffekt dessutom är de lätta att installera. Emot Priset på företagets topprodukter ligger i det övre skiktet vilket gör att de inte är för alla användare. Rekommenderas till Söker du en stabil och högeffektiv kylning så är CoolerMasters olika lösningar bland de bästa du kan hitta.

Cooler Master Masterliquid 360 ION & Hyper 612 APEX är två effektiva processorkylare med lite olika fokus och prisbild.

Som de flesta vet är ett systems processor-, och delvis även chassikylning, en av de mest kritiska komponenterna för att säkerställa en stabil drift och lång livslängd. Adderar vi till detta även alla som har tankar på att använda en K märkt processor och överklocka densamma så blir kylningen än viktigare och vi går normalt från ett läge där vi oftast kan klara oss med en bra luftbaserad kylare till att vara tvungen att använda en vätskekyld dito. Oavsett om det handlar om luft- eller vattenbaserad kylning så har Cooler Master under flera decennier tagit fram topprankade processorkylare för alla former av system och plattformar som, även om företaget har några av de mest intressanta och bäst genomtänkta chassin på marknaden, passar de flesta tillverkares chassin. Vi har denna gång tittat närmare på två av de senaste modeller: en luftbaserad tornkylare i form av Hyper 612 APEX samt en vattenbaserad i form av Masterliquid 360 ION White. Till dessa så har vi sedan kompletterat med en test av den nya chassifläkten SickleFlow edge 240 ARGB White Edition.

Cooler Master Masterliquid 360 ION White

Vi börjar med Cooler Master Masterliquid 360 ION White som inte bara är en estetiskt tilltalande AIO-vätskekylare med sin mycket eleganta vita design, utan även ett tekniskt kraftpaket utvecklat för att möta kraven från dagens och morgondagens överklockningsentusiaster. Med en 360 mm radiator, tre högpresterande 120 mm fläktar och en avancerad pump, lovar denna kylare att hantera även de mest extrema termiska belastningarna från överklockade processorer, oavsett om det handlar om de senaste Intel- eller AMD-baserade modellerna.

I centrum för prestandan står den högpresterande, nyutvecklade tvåkammars pumpen, som ansvarar för att cirkulera kylvätskan med en jämn och konstant flödeshastighet. Pumpen kommer med en integrerad 2,1 tums LCD samt mycket stilrent integrerad ARGB lösning som låter pumpen både ge oss viktig systeminformation samt magiska effekter Detta möjliggör en effektiv värmeavledning från CPU:n direkt till radiatorn, som mäter 394 x 119.6 x27.2 millimeter, och där den värmen sprids ut över en stor totalyta för att omvandlas till svalare luft genom de tre 120 millimeters, PWM-styrda, Gen 2 RGB, fläktarna. Dessa fläktar anpassar sina varvtal i realtid, mellan 0 och 2400 varv per minut ± 10 procent, efter processorernas termiska belastning, vilket innebär att systemet kan hålla en låg ljudnivå vid låg belastning men snabbt öka kapaciteten till upp till 75,2 CFM vid behov. Denna balans mellan prestanda och ljudnivå är essentiell när man driver högpresterande och ofta överklockade system som genererar stora mängder värme under intensiva arbetsmoment.

Radiatorn spelar så klart en avgörande roll för kylsystemets totala effektivitet. Den utformade designen med ett tätpackat finsystem i aluminium möjliggör en snabb överföring av värme från den vätskefyllda slingan till den omgivande luften. Tack vare denna struktur kan Masterliquid 360 ION White enkelt hantera belastningstoppar från kraftigt överklockade processorer, där värmeutvecklingen ofta överskrider de nivåer som traditionella luftkylare kan hantera.

Installationsprocessen för Masterliquid 360 ION White är noggrant designad för att vara så smidig som möjligt, trots den avancerade teknologin inbyggd i systemet. Vi börjar med att montera den medföljande monteringsramen på processorns socket, och Cooler Master erbjuder här detaljerade instruktioner för en rad olika sockeltyper, såväl för Intel- som för AMD-baserade system. Här rekommenderas en jämn applicering av en högkvalitativ termisk pasta, vilket är avgörande för att uppnå optimal värmeledningsförmåga mellan CPU och kylblock. När kylblocket placeras korrekt aktiveras pumpen och den initiala självtestsekvensen säkerställer att både pump och fläktar fungerar som de ska.

Nästa steg under installationsprocessen är att placera radiatorn och att fästa de tre 120 mm fläktarna. Radiatorn bör så klart monteras på en plats med god luftflödesmöjlighet, ofta i toppen eller fronten av datorchassit, för att säkerställa att luftflödet leder bort den varma luften effektivt. Placeringen kan anpassas efter chassistillverkarens rekommendationer och interna layout, och det är viktigt att rätt fläktriktning upprätthålls för att maximera den termiska effekten. Den noggrant planerade kabeldragningen underlättar även detta steg, vilket leder till en ren intern layout där funktion möter estetik utan att kompromissa med prestandan.

När enheten är på plats så rekommenderas att genomföra stresstester med valfri programvara som Prime95 eller AIDA64 för att verifiera att kylsystemet klarar av att hålla temperaturen under mer extrema förhållanden. Vid våra tester som baserades på Intels I9-14900KS och MSIs MEG Z790 Godlike moderkort, ett kort som är ett av markanades bästa sett till just överklockning, så presterar kylaren i paritet med tidigare testade flaggskeppskylare sett till den potentiella överklockningspotentialen men med den skillnaden att vi här låg på ett snittemperatur, under maximal belastning, som var 2,7 grader lägre än tidigare toppresultat. Detta dessutom vid en maximal ljudnivå på 31 decibel, mätt 30 centimeter från radiatorns placering.

Sett till normal användning så ligger kylaren i paritet även med lite bättre luftbaserade kylare så detta är utan tvekan en modell som ska användas för tyngre belastning och där kylarens egenskaper blir allt mer framträdande desto tyngre vi belastar den. Den enda direkt nackdelen med lösning är att det blir en del kablar som ska kopplas samman och här hade det varit intressant att se en lösning som på något sätt länkade samman allt i en anslutning.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Coolermaster, www.coolermaster.com

: Coolermaster, www.coolermaster.com Cirkapris : 3 299 kr inkl. moms, 2 639 kr exkl. moms

: 3 299 kr inkl. moms, 2 639 kr exkl. moms Mått radiator : 394 x 119,6 x 27,2 mm

: 394 x 119,6 x 27,2 mm Tublängd : 420 mm

: 420 mm Mått pump : 88,3 x 83,6 x 65,7 mm

: 88,3 x 83,6 x 65,7 mm Pumphastighet : 3000 RPM ± 10%

: 3000 RPM ± 10% Fläktmått : 120 x 120 x 25 mm

: 120 x 120 x 25 mm RGB : Fläktar och pump

: Fläktar och pump Maximalt luftflöde : 75.2 CFM

: 75.2 CFM Maximalt lufttryck : 3.63 mmH₂O

: 3.63 mmH₂O Sockelstöd: Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 + AMD AM4 / AM5

Masterliquid 360 ION White 5 / 6 Betyg 3 299 kr Pris För Lättinstallerad, mycket snygg RGB integration, tydlig display i pumpen, mycket hög kylprestanda, låg ljudnivå även vid hög belastning, brett utbud av sockelstöd. Emot Priset blir lite högt och det blir även en del kablar som ska anslutas och ”döljas”. Rekommenderas till Cooler Master Masterliquid 360 ION White är en underbar kyllösning för alla som vill maximera prestandan hos sina K-märkta processorer

Cooler Master Hyper 612 APEX

Nästa modell är Cooler Master Hyper 612 APEX, vilket är en CPU-kylare designad för att möta behoven hos både entusiaster, gamers, lite med modesta överklockare och kreatörer. Cooler Master Hyper 612 APEX representerar ett betydelsefullt steg framåt inom luftbaserade processorkylare tack vare en balans mellan avancerad termisk teknik och en kompakt, elegant design. Denna kylare är utformad med en minskad storlek på cirka 30 procent jämfört med sin föregångare och detta utan att kompromissa med den värmeavledande prestandan. Den kompaktare designen bidrar även till bättre passform i moderna chassin utan minimerar även risken att det uppstår problem med högre minnesmoduler eller trånga placeringar runt processorns övriga komponenter. Den estetiskt tilltalande “black out stealth” stilen förstärker intrycket av modern innovation, samtidigt som rätt dimensionering möjliggör en effektiv integration med varierande moderkortsdesigner och interna layoutlösningar där dess RGB integration framträder på ett tydligare sätt.

Hyper 612 APEX erbjuder ett brett stöd för olika processorer och socklar. Produkten är konstruerad för att vara kompatibel med de senaste processorerna på marknaden, oavsett om man föredrar Intels lösningar eller AMD:s modeller. Det innebär att användaren kan lita på att kylaren fungerar sömlöst med merparten av sockeltyper, såsom Intels LGA-serier och AMD:s AM4 samt AM5, vilket är tacksamt för alla som bygger system med blandade komponenter eller vill framtidssäkra sitt val.

Cooler Master Hyper 612 APEX har dessutom designats med en uppsättning avancerade termiska funktioner som sätter ribban högt för prestandan. Med en konstruktion som innefattar sex värmeledande rör, utvecklade internt med supraledande kompositmaterial, sker en snabb och effektiv överföring av värme från processorn till kylflänsarna. Denna mekanism är avgörande under mer kraftfulla belastningar, till exempel vid långvariga överklockningar eller intensiv spelanvändning, där varje grad i temperaturen spelar roll. Den nickelpläterade basen förstärker dessutom värmeledningskapaciteten samtidigt som den motstår korrosion, vilket säkerställer en långvarig och konsekvent prestanda även under alla former av krävande användningsområden.

Installationsprocessen med Hyper 612 APEX är en annan aspekt där produkten verkligen utmärker sig. Trots att designen är inriktad på maximal termisk effektivitet, har Cooler Master också lagt stor vikt vid användarvänligheten. Den avtagbara, magnetiskt fästa topplocket underlättar inte bara monteringen utan möjliggör även enkel åtkomst för rengöring och underhåll. Det intuitiva monteringssystemet ger en säker och exakt placering på processorn, vilket minimerar risken för felmontering eller oavsiktlig påverkan på angränsande komponenter, som stora RAM-moduler eller andra kringutrustningar. Detta gör kylaren till ett idealiskt val även för nybörjare som vill uppnå professionella kylresultat utan onödiga komplikationer. Det enda som vi kan uppleva med lösningen är att den, vid användning på mindre moderkort samt mindre chassin där utrymmet är minimerat, så blir det lite ”pilligt” att komma åt korrekt.

Utöver dess tekniska specifikationer erbjuder Hyper 612 APEX en mångsidighet som gör den lämplig för en rad olika användningsområden. För entusiaster som bygger avancerade gamingriggar eller arbetsstationer för kreativ produktion är den högeffektiva duala Mobius 120P-fläktarna en avgörande faktor. Dessa fläktar är designade för att leverera ett högt statiskt tryck och ett jämnt luftflöde, vilket säkerställer att den uppvärmda luften snabbt och effektivt leds bort från processen. Resultatet blir en kylning som klarar av att hantera kraftigt belastade system utan att ge upphov till höga ljudnivåer, vilket framför allt är en viktig egenskap för dem som prioriterar både prestanda och vill ha en tyst arbetsmiljö med ett mindre bordsplacerat chassi.

Även om kylaren utan problem klarar av att hantera även vår 14900KS processor i basutförande så finns här däremot inte utrymme för några större utsvängningar i form av kraftigare överklockning. Så tillhör du skaran som vill pressa prestandan till det yttersta så bör du i stället välja den inledande vattenkylaren.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Coolermaster, www.coolermaster.com

: Coolermaster, www.coolermaster.com Cirkapris : 837 kr inkl. moms, 670 kr exkl. moms

: 837 kr inkl. moms, 670 kr exkl. moms Mått : 127 x 114 x 159 mm

: 127 x 114 x 159 mm Antal fläktar : 2st 120 mm

: 2st 120 mm Fläkthastighet : 0-2400 RPM ± 10%

: 0-2400 RPM ± 10% Maximalt luftflöde : 75.2 CFM

: 75.2 CFM Maximalt lufttryck : 3.63 mmH₂O

: 3.63 mmH₂O Maximal ljudnivå : 30 dBA

: 30 dBA Anslutning : 4-pinnars PWM

: 4-pinnars PWM Strömförbrukning: 2,16 watt

Hyper 612 APEX 5 / 6 Betyg 827 kr Pris För Enkel installation, smidigt format, tystgående fläktar, gott om plats för högre RAM, klarar de flesta processorer i normal frekvens, enkel att underhålla och uppgradera om ex. en fläkt behöver bytas. Emot Inget för tyngre överklockning, kan i mindre chassin vara lite pillig att få på plats korrekt. Rekommenderas till Hyper 612 APEX är en superlösning för såväl öppna som slutna chassin där du söker kraftfull luftkylning med minimal fotyta.

Cooler Master SickleFlow edge 240 ARGB White Edition

Nu räcker det sällan med enbart en bra processorkylare utan vi behöver oftast även ett bra flöde i chassit i helhet. Detta både för att förabort värme från övriga komponenter men även för att underlätta kylningen av processorn.

Cooler Master SickleFlow Edge 240 ARGB White Edition representerar en satsning på att kombinera högpresterande kylning med en modern och estetiskt tilltalande design för fram för allt visuellt synliga placeringar. Den här modellen utmärker sig genom sin noggrant utformade konstruktion där varje detalj, från de förstärkta fläktbladen till det lätta handhavda höljet, spelar en viktig roll för att säkerställa både effektiv värmeavledning och en imponerande visuell integration.

En av de mest centrala aspekterna är just de förstärkta, förstorade fläktbladen som är precist utformade för att öka luftflödet utan att kompromissa med statiskt tryck. Detta innebär att fläktarna lätt kan driva luften genom även trånga eller termiskt utmanande miljöer, vilket är avgörande för att hålla systemets inre temperaturer optimala under belastning. Den innovativa, ihåliga ramstrukturen minskar den totala vikten samtidigt som den bidrar till att snabba upp rotationen och minimera energiförluster. Denna konstruktion stärker också den dynamiska balansen, vilket resulterar i en reduktion av oönskade vibrationer och bidrar till en tystare drift vilket framför allt är gynnsamt för riggar som placeras lite närmare användaren.

Vid sidan av de mekaniska aspekterna, spelar fläktens loop dynamic bearing-teknologi en avgörande roll. Genom att använda en optimerad lagerdesign kan fläktarna hålla en konsekvent och stabil rotation med minimal friktion, vilket inte bara förbättrar fläktens livslängd utan även bidrar till att hålla ljudnivåerna nere. Detta är en avgörande faktor vid intensiv belastning då varje extra decibel kan innebära en negativ aspekt, men som med denna modell gör att vi får en tyst drift även vid maximala varvtal.

RGB-integrationen i SickleFlow Edge 240 ARGB White Edition är lika imponerande som dess kylprestanda. Den adressbara RGB-tekniken ger användaren full kontroll över belysningseffekterna via Cooler Masters Master CTRL-programvara. Den medföljande, modulära kabeln som hanterar både ström och data förenklar installationen och håller kabeldragningen snygg, vilket gör att man kan uppnå en ren och stilren look i hela systemet. Genom att synkronisera med andra kompatibla produkter kan vi dessutom skapa en enhetlig och dynamisk belysningsmiljö som inte bara lyfter estetik utan också ger användaren möjlighet att visualisera systemstatus eller bara skapa en atmosfär som matchar dagens humör eller spel som liras för stunden.

Sammanfattningsvis visar Cooler Master SickleFlow Edge 240 ARGB White Edition på hur man kan integrera avancerad kyltillämpning med smart design och estetiska element. Dess förstärkta fläktblad, lätta och ihåliga ram, samt den sofistikerade loop dynamic bearing-teknologin garanterar att höga prestandakrav uppfylls utan att kompromissa med ljudnivåer. Samtidigt förhöjer den sömlösa RGB-integrationens flexibilitet och anpassningsmöjligheter den övergripande användarupplevelsen, både när det gäller funktionalitet och visuellt uttryck. För den som vill bygga ett system där både kylning och belysning spelar en central roll erbjuder denna modell en genomarbetad lösning som möter alla våra krav på enkelhet, prestanda och utbyggnad.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Coolermaster, www.coolermaster.com

: Coolermaster, www.coolermaster.com Cirkapris : 675 kr inkl. moms, 540 kr exkl. moms

: 675 kr inkl. moms, 540 kr exkl. moms Mått : 120 x 240 x 25 mm

: 120 x 240 x 25 mm Fläkthastighet ; 690-2500 RPM ± 10%

; 690-2500 RPM ± 10% Luftflöde : 239.73 m³/h

: 239.73 m³/h Maximalt lufttryck : 3.61 mmH₂O

: 3.61 mmH₂O Maximal ljudnivå: 36 dBA