HUAWEI Watch GT3 SE 5 / 6 Betyg 2 290 kr Pris För Extremt lätt klocka, mängder av fördefinierade träningsappar, gott om hälsomätningar, bra prisnivå, mycket bra batteritid, tydlig skärm, lättanvänd Emot Lite plastig känsla, kan inte användas som singelenhet när vi springer för att spela musik, lite mer begränsad GPS positionering Rekommenderas till GT3 SE är en intressant klocka för dig som vill gå över till en mer hälsoorienterad digital klocka och som inte vill krångla med att ladda klockan hela tiden

En kraftfull ingångsklocka med låg vikt för sport och fitnessentusiaster

Efter en viss försening så har så äntligen Huaweis senaste klocka GT3 SE kommit till Sverige. Vi säger äntligen då detta är en modell som riktar sig till de som vill börja använda smarta klockor för att hålla koll på sin hälsa och mäta olika former av träningsaktivitet utan att för den skulle betala för mycket. Nu ska sägas att Huaweis klockor aldrig har varit direkt dyra i förhållande till funktionerna som erbjuds men med denna modell så lyckas företaget skala ner vissa delar och sänka prisnivån ytterligare.

Påminner om GT Runner

För att generalisera lite så kommer Huaweis klockor i tre modeller: de lite med luxuösa med metall/titan armband, de som ligger i mellanklassen med läderarmband och så de riktiga lättviktarna med polymerfiber baserade armband. GT 3 SE tillhör den senare kategorin och påminner väldigt mycket om en av våra favoriter när det kommer till löpträning, GT Runner. Men trots att det var en mycket lätt klocka så slår GT3 SE den på fingrarna när det kommer till just vikt. Detta då modellen bara väger 35,6 gram (utan armbandet). I övrigt så hade båda klockorna samma mått med 46,4 x 46,4 x 11 millimeter. Både band och klocka sitter mycket bra med hög komfort oavsett om vi använder som vardagsklocka eller under tyngre träningspass.

Klockan kommer med en 1,43 tums AMOLED, tryckkänslig, färgskärm med 466 x 466 pixlar och 326 ppi. Skärmen ger en mycket tydlig bild även i direkt dagsljus och det är aldrig något problem att direkt urskilja vad som visas vilket framför allt är viktigt under mer intensiv träning, löp pass eller varför inte när vi simmar då klockan uppfyller ISO standard 22810:2010. Detta innebär att vi kan använda klockan under normala simpass i bassäng eller utomhus men inte till mer aktiv djupdykning med tuber även om själva 5ATM standarden möjliggör dykning till 50 meter under maximalt 10 minuter.

Trots sin låga vikt så erbjuder klockan samma utmärkta batteritid som blivit lite av Huaweis signum. På en full laddning så får vi mellan 7 och 14 dagars användning beroende på hur intensivt vi använder dess funktioner. Undertecknad som normalt tränar sex dagar i veckan och verkligen maximerar klockans funktioner nådde nästan åtta hela dygn vilket är längsta tiden vi testat för denna typ av klocka. När det sedan kommer till laddning så sker denna trådlöst via medföljande, USB baserad, laddvagga.

Full koll på träning

Klockan är som oftast optimerad för Huaweis egna mobiler och drivs av Huaweis eget watch OS kallat HarmonyOS. Men vi kan även installera och använda klockan tillsammans med såväl Android- som Ios-baserade mobiler. För att göra detta så måste vi först ladda ner senaste versionen av Huawei Health App. Värt att notera är att alla funktioner inte med säkerhet kommer att stödjas av samtliga OS.

Som en del i HarmonyOS får vi out of the box ett stort antal fördefinierade träningsappar vilket omfattar mer än 100 olika sportlägen och 18 professionella sportlägen vilka styrs av Huaweis egna TruSport algoritm som ger oss en djupare och bättre förståelse av vårt sport. Tack vare denna funktion så analyseras och jämförs multipla mätvärden som puls, distans, belastning, återhämtningstid, VO2Max med flera för att sedan ge oss tips på hur vi kan förbättra vår träning. Skulle inte dessa funktioner räcka så kan vi även ladda ner mer än 60 olika, externa, träningsappar.

Som komplement till träningsrelaterad mätning så håller GT3 SE även koll på ett flertal hälsorelaterade områden. Dessa vilar på en grund av ytterligare tre specialutvecklade algoritmer i form av TruSeen, TruSleep och TruRelax som tillsammans mäter och kontrollerar vår puls, sömn, SpO2, och stress med flera. Bland dessa så vill vi framför allt lyfta fram sömnövervakningen som i realtid mäter kvaliten på vår sömn och vi får tydliga bilder över hur länge vi befinner oss i olika sömncykler som: lätt sömn, djup sömn, REM sömns och vaken tid för att utifrån dessa data ge tips som förbättrar vår sömn. För den som vill gå lite djupare i detta så kan vi även aktivera inspelning av snarkning eller när vi pratar i sömnen.

Den andra delen är mätningen av den kapillär syremättnad eller SpO2 som är en uppskattning av mängden syre i blodet. Denna håller en hög nivå av precision och ger tydliga fingervisningar om vår hälsa och då framför allt kopplat mot puls.

Avskalade funktioner

Som vi nämnde inledningsvis så är GT3 SE mer av en ingångsklocka sett till prisnivån och trots att klockan erbjuder ett mycket stort utbud av funktioner så har Huawei så klart även varit tvungen att begränsa vissa delar för att hålla priset nere. En av de grundläggande delarna för detta hittar vi i klockans konstruktion där även klockhusen är tillverkad i polymerfiber, något som även ligger som grund för den låga vikten. Detta gör dels att känslan så klart blir aningen plastigare och att klockan blir mer känslig för repor.

Nästa del som vi delvis kan sakna är att klockan inte har möjlighet att ladda ner musik för att sedan kunna länka vårt headset direkt till klockan under löpning utomhus. Utan här behöver vi ha med oss mobilen och strömma musiken den vägen. Vi kan fortfarande styra musiken från klockan, förutsatt att vi använder någon av de appar som stödjs.

Slutligen så märker vi även en viss skillnad i precisionen när vi springer mer off-road jämfört med GT Runner som fortfarande är en de mest exakta klockor vi testat för detta ändamål. På samma sätt märker vi en större fördröjning när det kommer till att hitta GPS signal och till och från, under löpning, så kan klockan tappa synken. Detta är dock normalt mindre bekymmer och för den som inte behöver ha exakt koll så kommer klockan ändå till att automatisk justera och fylla i tomrummen över vår rutt när vi har kontakt igen. Om denna lite mer begränsade uppkoppling beror på klockans hölje eller är avhängd en enklare integrerad GPS lösning låter vi vara osagt.

Sammantaget så måste vi även så säga att vi är mer än nöjda med klockan som sett till priset på XX ger oss merparten av alla funktioner vi får i de mer avancerade och även dyrare klockorna som GT3 Pro och framför allt så får vi tillgång till den övervakning som de flesta av oss eftersöker.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Huawei, www.huawei.com

: Huawei, www.huawei.com Cirkapris : 2 290 kr inkl. moms, 1 832 kr exkl. moms

: 2 290 kr inkl. moms, 1 832 kr exkl. moms Mått : 46,4 x 46,4 x 11 mm

: 46,4 x 46,4 x 11 mm Vikt : 35,6 gram

: 35,6 gram Display : 1,43 Tums AMOLED

: 1,43 Tums AMOLED Upplösning : 466 x 466 @326 PPI

: 466 x 466 @326 PPI Sensorer : Acceleration, Gyro, Geomagnetisk, Optisk hjärtfrekvens, barometer

: Acceleration, Gyro, Geomagnetisk, Optisk hjärtfrekvens, barometer Laddning : Trådlös

: Trådlös Vattenskydd : 5 ATM

: 5 ATM Anslutning : BT

: BT Batteritid: från ca 7 dagar till 14 dagar beroende på läge och användning