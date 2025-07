Test: NZXT – en färgstark highend kombo

NZXT total 5 / 6 Betyg från 690 kr Pris För NZXT komponenter erbjuder enkel installation, hög konstruktionskvalité, snygg RGB integration och hög prestanda till ett attraktivt pris. Emot Lite hög ljudnivå vid hög belastning och delarna fungerar bäst tillsammans. Rekommenderas till Vill du bygga en kraftfull och effektfull rigg för framtiden så erbjuder NZXT ett mycket konkurrenskraftigt alternativ.

Med en grund i NZXT 9-serie i kombination med elitklassad kylning kan vi bygga en imponerade gamingrigg till ett överkomligt pris

För cirka ett år sedan gjorde vi en genomgång av ett flertal av förra årets nyheter från NZXT mellanklasserie och tanken var att även i år göra en liknade genomgång men denna gång med fokus på företagets toppserie av produkter och framför allt deras mycket intressanta moderkort. Stommen för dessa ligger i årets uppdaterade toppchassi kallat H9 Flow vilket sedan kompletteras med det Intelbaserade moderkortet N9 Z890 Black samt årets upplaga av företagets toppkylare kraken Elite 420 och den maxade kylramen F Series RGB Core 420. Den gemensamma nämnaren för samtliga av dessa enheter är ett fokus på högt luftflöde och snygg RGB integration samt att de även finns i såväl svart som vit stomme.

Ett tvåkammars chassi med enastående kylmöjligheter

Vi startar genomgång med årets upplaga av det väl genomtänkte midtower chassit H9 Flow som precis som namnet förtäljer har ett tydligt fokus på att erbjuda bästa tänkbara luftflöde för maximal kylning.

NZXT H9 Flow i svart (modellen finns även som vit) är ett midtower chassi som kombinerar en stram, ”wraparound” glasdesign med förstklassig luftgenomströmning. Detta uppnås genom att den främre och den västra glassidan fäster i en stabil stålkonstruktion som sedan kompletteras med ultrafint perforerat stål längs höger sida och naturliga luftgenomtag via baksidan samtidigt som NZXT även, precis som med föregående modell, erbjuder ytterligare forcerat luftintag och utblås via såväl botten som via en vinklad inre front och toppen.

Dessa tillsammans gör att vi får ett chassi med exceptionellt hög luftgenomströmning som låter alla komponenter andas och snabbt transportera bort värmen samtidigt som vi får full insyn för att visa upp vår riggs interna bestyckning och / eller RGB effekter. Det hela optimera ytterligare tack vare den symmetriska tvåkammarlayouten som separerar värmealstrande enheter (CPU, GPU och minne) från nätaggregat och lagring, vilket resulterar i en såväl renare kabeldragning som ett mer förutsäg-, och kontrollerbart luftflöde genom den vänstra “kammaren”.

Chassit mäter 506 × 315 × 481 millimeter (H × B × D) och har en vikt på 12,46 kg vilket vittnar om att H9 Flow är robust byggd utan att kännas klumpig. Trots att vi här pratat om just ett mellanchassi så finns inuti plats för moderkort på upp till E-ATX (277 millimeter), CPU-kylare upp till 165 millimeters höjd, GPU-kort upp till 459 millimeters längd (med smala frontfläktar) samt PSU-enheter om maximalt 200 millimeter vilket gör att vi får rum med även riktiga highend produkter. Den generösa inre volymen (76,7 liter) ger inte bara plats åt större komponenter utan gör även själva monteringsarbetet smidigare och mer tidseffektivt samtidigt som riggen får ett mer ”luftigt” intryck.

Dubbla 420 millimeters kylsidor

Tittat vi lite närmare på chassit så är det tillverkat av solid SGCC-stål med sidor i genomskinligt, härdat glas och luftintagsgaller i stål. Vi ser även att H9 Flow helt saknar plastinslag runt ramverket, vilket bidrar till känslan av premium­känsla och stabilitet samtiigt som det visar på en väl genomtänkt tanke kring miljöaspekten. Kabelhanteringen är enkel tack vare breda kabelfästen, inbyggda kardborreband och dragpunkter som direkt leder kablarna bort från huvudkammaren. Dammfilter i front, topp och botten är lätt avtagbara, vilket gör underhåll lika okomplicerat som montaget i sig.

Ser vi till fläktar så finns ett antal förinstallerade varianter med tre 140 millimeters F140Q-fläktar i fronten (CV-version med 3-pinnars anslutning) och en 120 millimeters F120Q-fläkt baktill, alla optimerade för hög statisk tryckkapacitet. Totalt finns det plats för upp till nio 140 millimeters fläktar och en 120 millimeters baktill, eller för radiatorer på upp till 420 millimeter i front och topp, 360 millimeter i botten och 120 millimeter baktill. För den som vill pressa kylan ytterligare rekommenderas att placera frontfläktarna i så kallad push-pull-konfiguration och komplettera med högflödesfläktar i botten för extra intag av kalluftsflöde. Att bibehålla fria luftkanaler och regelbunden rengöring av filtren är så klart A och O för att chassit ska prestera maximal under lång tid.

För dig som vill addera lite extra visuella effekter finns NZXT:s RGB-fläktar och ljuskit som smidigt kan integreras i H9 Flow. Genom att byta ut de medföljande fläktarna mot F120 RGB Core eller AER RGB-serien och koppla dessa till en extern RGB-hub får vi full kontroll över färgscheman och synkronisering via NZXT CAM. För att höja det visuella än mer så kan vi med fördel kombinera RRB uppsättningen med tunna strömkablar i matchande vilket kommer ge riggen ett klart lyft oavsett om det handlar om gaming eller vara för att skapa vår egen visuell touch. Här hittar vi även den enda egentliga nackdelen eller svagheten med chassit och det är att modellen faktiskt inte kommer med en integrerad RGB-hub eller PWM-splitter vilket krävs för att uppnå full kontroll över såväl flöde som ljudnivå av fläktar.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : NZXT, www.nzxt.com

: NZXT, www.nzxt.com Cirkapris : 1 740 kr inkl. moms, 1 392 kr exkl. moms

: 1 740 kr inkl. moms, 1 392 kr exkl. moms Mått : 506 x 315 x 481 mm

: 506 x 315 x 481 mm Vikt : 12,16 Kg

: 12,16 Kg Högsta CPU kylare : 165 mm

: 165 mm Längsta instickskort : 459 mm

: 459 mm Längsta PSU: 200 mm

200 mm Främre I/O panel: 2st USB-A + 1st USB-C + 1st 3,5 mm audio

2st USB-A + 1st USB-C + 1st 3,5 mm audio Expansionsplatser : 7st

: 7st Max antal fläktar : 10st

: 10st Max antal radiatorer : 4st

: 4st Lagringsplatser : 2st 3,5/2,5 tum + 4st 2,5 tum

: 2st 3,5/2,5 tum + 4st 2,5 tum Förmonterad fläkt: 3st x F140Q (CV) + 1st x F120Q (CV)

NZXT Chassi 5 / 6 Betyg 1 740 kr Pris För Snygg design och mycket lättarbetat, väl planerad kylning via dubbla zoner, mängder av plats för alla former av kylning, smidig kabeldragning, gedigen konstruktion, stöder ASUS BTF och MSI Project Zero moderkort. Emot Systemet kommer utan separat RGB/fläktkontroller. Rekommenderas till NZXT H9 Flow är ett utmärkt val för alla som vill bygga en högpresterande rigg med hög kylkapacitet och gott om utrymme.

Ett heltäckt, RGB baserat, gamingmoderkort

Vi fortsätter med NZXT N9 Z890 Black som är ett fullstort ATX-moderkort som förenar en diskret men stilren, heltäckande beklädnad med en snygg integration av RGB belysning, där kortets hela PCB är dold under ett enda, svart metallskydd. Den minimalistiska I/O-panelen är integrerad direkt i moderkortets bakomliggande ram, vilket eliminerar behovet av en separat sköld och underlättar såväl vid montering som kabeldragning i chassit. Den svarta färgtonen ihop med den tunna RGB integrationen ger ett exklusivt intryck i såväl mer monokroma riggar som mer färgexplosiva lösningar där vi kan styra allt via NZXT CAM programmet.

Moderkortet mäter 305 × 244 millimeter vilket innebär att det följer den klassiska ATX standarden, vilket ger gott om utrymme för komponenter utan att överstiga vanliga chassigränser. Den bakre I/O sitter samlat i en rak linje där NZXT har gett utrymme för extra värmeavledning i delar som inte används. Tack vare att kortet inte använder någon mer extrem passiv kylning så kommer vi även enkelt åt såväl kortets 24-pinnars ATX-ström, dubbla 8-pinnars EPS-kontakter som fläkt och AIO anslutningar vilka är placerade i kortets övre respektive högre kant för enkel kabeldragning.

Strömmatningen bygger på en 20+1+1-fasdesign, där varje CPU-fas använder 110 A SPS-moduler och en åttalagers, 2 oz koppar-PCB med låg resistans. Hela VRM området kyls av överliggande aluminiumflänsar, värmerör samt värmeledande pads och två små PWM-styrda fläktar som automatiskt anpassar hastigheten efter lastnivå. Det här upplägget garanterar stabil hantering av effekttoppar, vilket är avgörande för både manuellt satt överklockningar och moderkortets/processorns egen boost.

En flexibel plattform

N9 Z890 Black erbjuder ett brett utbud av anslutningar: I/O-panelen rymmer HDMI 2.1 för iGPU, dubbla Thunderbolt 4-portar, en USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C, sex USB 3.2 Gen 2 Typ-A, tre USB 3.2 Gen 1, Realtek 5 gigabits Lan port, trådlöst Wi-Fi 7 med blåtand 5.4 samt S/PDIF och analoga ljudutgångar. Internt finns två USB 2.0, två USB 3.2 Gen 1 och en frontpanel Typ C anslutning, tre systemfläkt- och två AIO pumpkontakter, plus snabbkopplingspunkter för NZXT RGB- och ARGB-enheter samt PWM-kontakter avsedda för NZXT fläktar eller LED remsor.

Den inbyggda RGB kontrollen låter oss med hjälp av NZXT CAM programmet ställa in och justera två belysningszoner: över I/O-skölden och mittkonsolen, vilka sedan även kan synkas med övriga CAM styrda enheter. När det kommer till den stora metallbaserade flänsen som täcker stora delar av kortet så skulle vi säga att denna både är av plus och negativ art.

Som nämnts så kommer kortet med ett enda stort metallöverdrag som skruvas fast med sex skruvar och som döljer och kyler nedanför placerade komponenter som M2 diskar. Lösningen har enligt oss både för- och nackdelar där vi sett till det positiva får just ett enhetligt utseende och en simplifierad installation. Men till det negativa hör att vi blir aningen begränsade till att välja egna kyllösningar för varje del. Detta kan vara önskvärt av såväl estetiska som funktionella önskemål då vi som användare dels kanske vill använda vattenkylning till en M2 eller välja en lösning med extra RGB för just Gen4 M2 platserna med mera vilket här inte blir möjligt, eller rättare sagt, vi måste i detta läge välja att ”klä av” hela kortet.

Minnesstödet för kortet består av fyra DDR5 DIMM-platser i sedvanlig dual channel konfiguration med officiellt XMP 3.0-stöd för hastigheter på upp till 8000+ MT/s. Tack vare kortets förmåga att hantera både vanliga DDR5-UDIMM och CUDIMM (med upp till 192 gigabytes total kapacitet) kan vi anpassa konfigurationen efter både spel, tyngre arbetsstationer och framtida uppgraderingsplaner utan flaskhalsar, eller varför inte avsätta en större del Ram till en Ramdisk.

Gällande just lagring finns fem M.2-platser: en PCIe 5.0 ×4-plats högst upp med extra kraftfull kylning och fyra PCIe 4.0 ×4-platser under separata kylflänsar som är placerade under det stora blocket för effektiv värmehantering. En optimal konfiguration är att lägga operativsystem och spelbibliotek på PCIe 5.0-enheten, medan de övriga fyra agerar arbetsdisk, scratch-disk eller backup i RAID 0/1/5/10 konfiguration beroende på behov. De effektiva flänsarna säkerställer att enheterna slipper throttla vid lång maxbelastning eller överklockning. En liten notering dock är att NZXT ännu inte gått över till snabbfästen för sina M2 platser vilket merparten av övriga topp moderkortstillverkare har gjort utan här krävs fortfarande fysiska skruvar.

När det kommer till just överklockningspotentialen underlättas denna av Intel specifika funktioner som RL-ILM sockel för jämnare kylkontakt, adaptiva boost lägen samt CAM styrda effektprofiler. Vid våra tester så sker överklockningen enklast via Bios för den mer vana eller via CAM för novisen där enkla spänningsändringar och frekvensjusteringar kan testas fram. Nu ska dock sägas att du inte bör förvänta dig någon extremare form av överklockning.

Sammantaget är dock N9 Z890 Black ett mycket välbyggt kort för den som vill ha både prestanda och estetik till ett för klassen överkomlig pris.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : NZXT, www.nzxt.com

: NZXT, www.nzxt.com Cirkapris : från 4 982 kr inkl. moms, 3 986 kr exkl. moms

: från 4 982 kr inkl. moms, 3 986 kr exkl. moms Format : ATX

: ATX Sockel : LGA 1851

: LGA 1851 Minne : 4x DDR5

: 4x DDR5 Expansionsplatser : 1st Gen5 x16 + 1st Gen4 x2

: 1st Gen5 x16 + 1st Gen4 x2 Lagring : 1st Gen5 + 4st Gen4 + 4st SATA3

: 1st Gen5 + 4st Gen4 + 4st SATA3 Nätverk : Realtek 5GbE + Wi-Fi7

: Realtek 5GbE + Wi-Fi7 Audio : Realtek ALC4082

: Realtek ALC4082 Bakre IO: DHMI, 2st TB4, 1st USB3.2 Gen2x2, 6st USB3.2 Gen2, 3st USB3.2 Gen1, Lan, S/PDIF, 2st

NZXT moderkort 5 / 6 Betyg 4 982 kr Pris För Snygg design, effektiv kylning, gott om lagringsplatser, godkänd OC support, stabil drift, bra utbud av anslutningar, CAM programvaran. Emot Inte den bästa OC potentialen, den stora plåten begränsar möjligheten till egen kylning. Rekommenderas till NZXT N9 Z890 är ett perfekt moderkort för högpresterande riggar så länge du inte eftersträvar extrem överklockning.

Högeffektiv kylning med egendesignad turbinpump

För att kunna driva ett högpresterande system med maximal belastning under längre perioder så krävs en effektiv kylning och här har NZXT en mycket intressant lösning.

NZXT Kraken Elite 420 RGB är en 420 millimeters AIO-vattenkylare som kombinerar en massiv aluminiumradiator med den egenutvecklade NZXT Turbine pumpen, vilken enligt NZXT ger upp till 10 procents förbättrad kylprestanda jämfört med föregående modell. Radiatorns mått på 457×140×27 millimeter rymmer tre integrerade F420 RGB Core-fläktar i en enhetlig 420 millimeters ram som levererar upp till 98,6 CFM per fläkt och ett statiskt tryck på 3,2 millimeter H₂O vid ett maxvarvtal på 2 000 ± 200 RPM. Tubsystemet består av 460 millimeters förlängda CIIR-gummislangar med PET flätning för långsiktig hållbarhet och läckageskydd, medan själva kylplattan i koppar med så kallad split flow design säkerställer jämn cirkulation av kylvätskan över CPU-ytan.

Själva pumpen är så klart hjärtat i Kraken Elite 420 RGB. Här hittar vi som nämnts NZXT egenutvecklade enhet, med ett motor rpm läge på mellan 1 200–2 800 ± 300 RPM, så är den skräddarsydd för både högt flöde och kraftigt tryck samtidigt som den ändå förhållandevis tyst tack vare optimerade lager och ljuddämpande material. I mitten av den plastbaserade pumpkåpan döljer sig en 2,72-tums IPS-skärm med 640×640-upplösning, 60 Hz-uppdatering och 690 cd/m² ljusstyrka. På denna kan vi välja att visa egna giffar eller bilder, visa upp integrerad information från appar som Spotify eller Youtube men vi kan även välja att skärmen ska visa realtidsinformation om vårt system.

Ringen runt själva skärmen rymmer 16,7 miljoner färger och erbjuder dynamiska RGB-effekter som kan synkroniseras med övriga NZXT CAM-styrda enheter och även synkroniserad med och förstärka det som visas på skärmen.

Klassledande kylning

Den del som troligen kommer att uppskattas mest av gemene man är nog annars installation. Här har NZXT verkligen tänkt till och vi får en lösning som även i det närmaste helt ovana kan följa och lyckas med installationen vilket dessutom är i det närmaste helt verktygsfri.

NZXT har en förapplicerad kylpasta på själva kylplattan, en gemensam specialkabel för pump och skärm samt enkla monteringsfästen för såväl Intesl LGA 1851/1700/1200/115X som AMDs AM5/AM4 plattformar gör att vi snabbt får upp kylaren utan att vare sig behöva byta bracket eller leta efter extra skruvar. Fläktarna kopplas in via en singel åttapinnars kontakt som hanterar både PWM styrning och RGB, vilket minimerar kabeltrassel och ger en ren installation även i tätt packade och mindre chassin.

Vi skulle dock säga att det optimala så klart är att använda full- eller mid-tower-chassin med lite extra utrymme för just större radiatorer finns och där extra ytor finns för fler 140 millimeters fläktar vilket gör att värmebilden från högbelastade processorer, såsom Ryzen 9 7950X3D eller Core i9 14900K, kan behålls på låga nivåer även under överklockning och långvariga renderingar.

När det kommer till kylprestanda märks en tydlig skillnad jämfört med föregående modell både när det kommer till en lägre (ofta helt tyst) ljudnivå men fram framför allt vid maximal belastning där modellen ligger att par grader under föregående modell vid samma belastning och där vi vid vårt testbatteri ser att Kraken Elite 420 RGB levererar bland de lägsta temperaturerna i sin klass. Detta beror till stor del på att den kraftiga pumpen bibehåller sitt höga tryck och kan pressa ut värmen effektivt under just långvariga, tyngre arbetsbelastningar.

Ska vi vara lite petiga så finns ett par nackdelar och den första gäller byte av fläktar. På grund av singelram konstruktionen så behöver vi här byta samtliga fläktar om en lägger av eller ger missljud vilket känns lite onödigt. Vi uppmäter även en ljudnivå som ligger lite högt sett till de absolut tystaste och effektivaste fläktarna som vi testat för radiatorbruk. Så ett litet tips skulle så klart kunna vara att byta ut just fläktdelen mot en alternativ lösning för att på detta sätt nå en än bättre kylprestanda.

Sammantaget levererar NZXT Kraken Elite 420 RGB både brutal kylkapacitet och en av marknadens mest lätthanterliga slutna vattenkylare. För entusiasten som bygger i ett chassi med lite mer utrymme, som nya H9 Flow, och här vill kombinera prestanda med ett personligt visuellt uttryck är detta en av de starkaste AIO lösningarna just nu.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : NZXT, www.nzxt.com

: NZXT, www.nzxt.com Cirkapris : 4 190 kr inkl. moms, 3 352 kr exkl. moms

: 4 190 kr inkl. moms, 3 352 kr exkl. moms Mått : 457 x 140 x 27 mm

: 457 x 140 x 27 mm Fläktar : F420 RGB Core Fan

: F420 RGB Core Fan LCD : 2,72 tum IPS

: 2,72 tum IPS Pump : NZXT Turbin pump

: NZXT Turbin pump Tublängd : 460 mm

: 460 mm Sockelstöd: Intel Socket LGA 1851, 1700 och 1200/115X samt AMD Socket AM5, AM4

NZXT CPU kylare 5 / 6 Betyg 4 190 kr Pris För Mycket enkel installation, effektiv kylning, snygg RGB och LCD integration, smart kabelhantering, singelram, bra hantering via programvara. Emot Lite högt ljud från fläktar och går en sönder måste hela ramen bytas. Det finns modeller med högre maxprestanda. Rekommenderas till Har du ett chassi som rymmer denna kylare och vill få bäst balans mellan utseende, prestanda och pris är detta rätt val.

Chassikylning som förgyller

Vi avrundar med att titta närmare på ett område som allt för ofta glöms bort och som med rätt uppsättning faktiskt hjälper till att avlasta såväl processorkylare som att öka systemets totala livslängd genom att hålla nere temperaturen.

NZXT F Series RGB Core 420 är en unik “single-frame” chassifläktslösning där tre 140 millimeters fläktar monteras i ett enda slimmat aluminiumfritt ramverk, vilket radikalt förenklar installation och ger en enhetlig design utan mellanrum. Varje fläkt roterar i mellan 500 och 2 000 ± 200 varv per minut och levererar upp till 98,61 kubikfot per minut i luftflöde med ett statiskt tryck på 3,2 millimeter H₂O, samtidigt som ett fluid dynamic lager säkerställer stabil drift och en livslängd på 60 000 timmar.

Ramen är tillverkad i hårdplast med integrerade antivibrationsgummihörn, vilket kombinerat med semitransparenta fläktblad ger en slimmad konstruktion som både känns robust och dämpar oönskade vibrationer oavsett varvtal. Med en profil på 26 millimeter (djup) och 420 × 140 millimeter (höjd × bredd) passar enheten i de flesta chassin som stöder 420 millimeters radiatorer eller fläktuppsättningar.

Nästa stora fördel med kylaren hittar vi i installationen.

Då F-Series RGB Core 420 bara använder fyra skruvar för hela modulen, jämfört med tolv vid individuell fläktmontering, och dessutom ansluts med en enda 8-pins kontakt för både PWM styrning och ARGB får vi en exceptionellt snabb och smidig installation med minimal kabeldragning. Skulle det vara så att kylaren monters i ett chassi som inte har en NZXT kontroller kan den i stället kopplas direkt till moderkortets 5 volts ARGB-header via den medföljande splitterkabeln, en lösning som minimerar kabeltrassel och sänker monteringstiden ytterligare.

För den som vill bygga ut kylningen ytterligare kan flera enheter kopplas in i serie via NZXT:s kontroller eller valfritt märke via en ARGB-header, och genom CAM programmet kan vi sedan skapa synkade belysningsprofiler, anpassa Zero RPM-lägen samt låta enheterna reagera på systemtemperaturer i realtid för en optimal balans mellan ljusshow och kylning.

När det kommer till just RGB så kommer varje fläktnav med åtta individuellt adresserbara RGB LEDs som lyses upp genom de halvgenomskinliga bladen och en tunn sidoremsa, vilket skapar ett klart och jämnt färgspel. Vi kan sedan via antingen ovan nämnda NZXT CAM eller kompatibelt moderkorts egen programvara välja mellan färdiga effekter, skapa egna mönster eller reagerande sync-lägen som följer antingen CPU-belastning eller exempelvis musik.

Precis som med ovan genomgången CPU kylare så kan ljudnivån, som toppar 34,5 decibel vid maxvarv, upplevas som lite för högljudd i mindre isolerade chassin. Vi kan även uppleva att lösningen har ett aningen sämre statiskt tryck jämfört med vissa alternativa modeller i det tysta drifts läget, medan maxluftflödet skapar en tydlig “boost”-effekt vid hög belastning vilket då både ökar kylprestanda men som sagt även ljudnivå.

Sammanfattningsvis erbjuder NZXT F Series RGB Core 420 en perfekt kombination av stilren installation, snygg RGB-integration och tillräcklig kylkapacitet för både luft- och radiatorkylning. Lösningen är perfekt för alla som värdesätter snabb montering, ren kabeldragning och visuellt sammanhållna riggar och i detta avseende är modellen ett av marknadens mest genomarbetade val, även om vi, precis som med CPU kylaren, kan hitta fläktlösningar som uppnår en högre effekt vid extrem belastning.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : NZXT, www.nzxt.com

: NZXT, www.nzxt.com Cirkapris : 690 kr inkl. moms, 552 kr exkl. moms

: 690 kr inkl. moms, 552 kr exkl. moms Mått : 420 x 140 x 26 mm

: 420 x 140 x 26 mm Hastighet : 500-2000 RPM

: 500-2000 RPM Statiskt tryck: 3,2 mm H2O

3,2 mm H2O Maximal ljudnivå : 34,5 dBA

: 34,5 dBA Antal led: 8st / fläkt

8st / fläkt Kabellängd: 600 mm