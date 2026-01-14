Test: Homey Pro 2026

Homey Pro 2026 6 / 6 Betyg 4 999 kr Pris För Stilren modell med brett protokollstöd, lokal bearbetning för ökad prestanda och säkerhet, magiskt bra automatiseringsmotorer, energioptimeringen och den prediktiva delen blir allt bättre och gör enorm nytta för framför allt hus. Emot Vissa äldre enheter förlitar sig på community appar vilka inte alltid har samma funktionalitet, priset kan ses som högt vid en första anblick, vi hade gärna sett att Lan anslutning medföljde. Rekommenderas till För alla som vill ta smarta och ansluta hem till nästa nivå av automatisering är Homey Pro 2026 ett givet första val. Har du däremot inte så många enheter och redan äger föregående modell finns ingen anledning att uppgradera.

Homey Pro 2026 har fått dubblerad mängd Ram vilket ger möjlighet att styra även de mest komplexa hemmen

Homey grundades 2014 av det nederländska företaget Athom med målet att skapa ett universellt och privat styrsystem för smarta hem. Från början blev företaget kända för sin design då de första modellerna var formade som bollar med integrerad RGB vilka ådrog sig en stor uppmärksamhet. Men med året så har flera modeller tagits fram och lösningar finns numera både som molnbaserad lösning och i form av en numera platt ”disk” vilken varit lite enklare att placera jämfört med bollen. Plattformen stödjer ett brett spektrum av protokoll som Zigbee, Z-Wave, Matter, Thread, Wi-Fi och infraröd, vilket gör den kompatibel med tusentals enheter och smarta system. Genom att integrera funktioner som Flow, Homey Energy och avancerad lokal automation erbjuder Homey både flexibilitet och kontroll helt utan molntvång. Deras senaste produkt, Homey Pro 2026, har fått dubblerat RAM-minnet till fyra gigabyte jämfört med föregående modell från 2023 men behåller samma prisnivå och ska i första hand ses som en uppgradering för alla som vill bygga mer avancerade automationer.

Ökad stabilitet

Homey Pro 2026 representerar med andra ord den senaste iterationen av Athoms flaggskeppshubb för smarta hem, en modell som snabbt blivit ett centralt verktyg för avancerad hemautomation såväl i Sverige som internationellt. Med stöd för ett brett spektrum av trådlösa protokoll, kraftfull hårdvara och ett ekosystem som möjliggör både enkel och avancerad automation, har Homey Pro 2026 positionerat sig som en av de mest mångsidiga och framtidssäkrade lösningarna på marknaden.

Modellen bygger vidare på den beprövade plattformen från 2023 års modell, men med en, för vissa användargrupper, avgörande uppgradering: arbetsminnet har fördubblats från två till fyra gigabyte LPDDR4 RAM. Detta är en uppgradering som är särskilt viktigt för användare med många appar, stora installationer och komplexa automationer, där just minnesbrist tidigare kunde begränsa såväl prestanda som stabilitet. Processorn består annars av samma fyrkärnig ARMv8 på 1,5 gigahertz, vilket tillsammans med den ökade minnesmängden ger tillräcklig beräkningskraft för att hantera över 100 appar och tusentals enheter simultant. Även lagringen som består av 8 gigabyte eMMC flash är densamma som föregående modell men som ändå är tillräckligt för systemets behov och backupfunktioner.

Homey Pro 2026 baseras på en passiv kylning, vilket innebär att enheten är helt ljudlös och fri från rörliga delar. Trots den kompakta designen avleds värme effektivt, även vid hög belastning och under våra tester har enheten visat sig vara helt stabil även vid drift med många appar och enheter, utan att överhettning uppstår.

Går vi vidare med enhetens radiochip och trådlösa protokoll så är Homey Pro 2026 utrustad med dedikerade radiochip för samtliga relevanta smarta hem-protokoll. Detta inkluderar Zigbee 3.0, Z-Wave Plus 700, Thread, Matter, Wi-Fi 5 (2,4/5 gigahertz), Bluetooth LE 5.0, infrarött (IR) och 433 megahertz. Varje radiochip är optimerat för sitt respektive protokoll, vilket möjliggör hög räckvidd, låg latens och en grund för ett robust mesh nätverk.

Här måste vi dock säga att vi hoppats på en uppgradering av Wi-Fi standarden och vi hade även gärna sett en direktansluten RJ45 port men här fortsätter Homey att förlita sig på en separat USB-C Ethernet-adapter (upp till 480 megabit per sekund) som säljs separat. För större installationer eller miljöer med mycket störningar rekommenderas även att du väljer att satsa på en trådbunden anslutning för maximal stabilitet.

Oavsett vilket så gör denna multiprotokollarkitektur att Homey Pro 2026 kan agera som nav för både moderna och äldre enheter, och möjliggör integration av över 50 000 produkter från mer än 1 000 varumärken vilket dessutom utökas kontinuerligt.

Djupare multiprotokollkommunikation

Om vi fortsätter lite djupare in på enhetens smått unika multiprotokollkommunikation och radiokoexistens så finns här en snudd på unik samverkan mellan Zigbee, Z-Wave, Thread, Matter, Wi-Fi, Bluetooth, IR och 433 megahertzkommunikation Varje protokoll har sitt eget radiochip, och systemet är designat för att minimera störningar mellan radiosignaler, även vid full belastning över flera chip simultant genom intelligent kanalhantering och dynamisk resursallokering.

Ser vi till Zigbee 3.0 och Z-Wave Plus 700 är båda mesh baserade protokoll som möjliggör stabila nätverk med hög skalbarhet som kan hantera stora nätverk med över 100 enheter per protokoll. För Zigbee rekommenderas dock att du som användare först parar in nätanslutna routers för att bygga ett stabilt mesh när och först därefter ansluta batteridrivna sensorer. Z-Wave nätverk kan enklare optimeras genom parameterjusteringar och mer strategisk placering av repeaters. Värt att notera är att Z-Wave (i nuvarande utförande) är begränsat till fyra Mesh-hopp så vid riktigt stora nätverk/täckningsområden kan detta vara en faktor att väga in om det inte fungerar.

Homey Pro agerar dessutom både som Thread Border Router och Thread Leader, vilket innebär att den kan bygga och underhålla ett Thread meshnätverk och samtidigt fungera som Matter controller. Matter enheter kan anslutas både via Thread och Wi-Fi, och Homey Pro kan här även agera Matter Bridge, vilket gör att äldre Zigbee-, Z-Wave- och 433 MHz-enheter exponeras som Matter enheter för tredjepartsplattformar som Apple Home, Google Home och Alexa vilket ger en enorm flexibilitet.

När det kommer till Wi-Fi så används det främst för anslutning till nätverk och molntjänster, men även för direktstyrning av vissa enheter. Homey Pro stödjer WPA2 och WPA3, men observera att vissa äldre tillbehör (till exempel Homey Bridge) har begränsat stöd för WPA3. Bluetooth LE används för parning och styrning av närliggande enheter, med stöd för säker parning och filterlistor för att förhindra obehörig åtkomst vilket ger enheten en extra nivå av säkerhet som är extra önskvärd i mer närliggande boenden/kontor.

Gällande IR och 433 megahertz så används dessa för styrning av äldre eller enklare enheter, såsom fjärrstyrda uttag, markiser och AV-utrustning. Homey Pro har inbyggda sändare/mottagare och stöd för lärande funktioner, vilket gör att användaren kan kopiera signaler från befintliga fjärrkontroller. Räckvidden är god för mindre hem, men tillförlitligheten är lägre än för Zigbee/Z-Wave.

Flow och Advanced Flow – Homeys automationsmotorer

Det som gör Homey till lite av den ultimata tolken och motorn i våra alltmer automatiserade hem är gränssnittet för automatisering vilken är uppdelat i två delar: Flow och Advanced Flow.

Flow – Grundläggande automation

Flow är Homeys grundläggande automationsmotor och bygger på en enkel, logisk, struktur: När (triggers), Och (villkor), Då (åtgärd). Flows är lätta att skapa via appen och passar för vanliga scenarier, som ”När rörelsesensor aktiveras och klockan är efter 20:00, tänd lampan”.

Advanced Flow – Avancerad automation

Advanced Flow är en visuell nodbaserad editor som möjliggör komplexa automationer med multipla triggers, parallella händelser, logiska uttryck, variabler och inline-skript. Tjänsten erbjuder en oändlig arbetsyta och ett drag-och-släpp-gränssnittet som gör det enkelt att bygga och överblicka stora scenarier.

Funktioner i Advanced Flow

Start & Delay: Möjlighet att starta flöden manuellt eller via andra flöden, samt fördröja åtgärder.

Möjlighet att starta flöden manuellt eller via andra flöden, samt fördröja åtgärder. Any & All: Hantera flera villkor, där flödet fortsätter om ett (Any) eller alla (All) är uppfyllda.

Hantera flera villkor, där flödet fortsätter om ett (Any) eller alla (All) är uppfyllda. Advanced Tags: Dynamisk hantering av enhetsdata, till exempel temperatur, status, tid.

Dynamisk hantering av enhetsdata, till exempel temperatur, status, tid. Inline HomeyScript: Skriva kodsnuttar direkt i flödet för beräkningar och logik.

Skriva kodsnuttar direkt i flödet för beräkningar och logik. Notes: Kommentarrutor för dokumentation och samarbete.

Några exempel på hur du kan använda Advanced Flow:

Morgonrutiner:

Trigger: Väckarklocka ringer (eller rörelsesensor i sovrum).

Villkor: Vardag, någon är hemma, utetemperatur <10 grader Celsius.

Åtgärder: Tänd lampor gradvis, starta kaffebryggare, höj värmen i badrum, spela musik, öppna persienner.

Delay: Musik startar 30 sekunder efter lampor.

Inline Script: Beräkna medeltemperatur från flera sensorer.

Energioptimering:

Trigger: Elpris är lågt (dynamiskt via Homey Energy).

Villkor: Solpaneler producerar> 500 watt, batterinivå> 50 procent.

Åtgärder: Starta tvättmaskin, ladda elbil, stäng av standby-enheter.

Any/All: Kör om minst ett villkor är uppfyllt.

Säkerhet och närvaro:

Trigger: Rörelsesensorer i entré, dörrsensorer.

Villkor: Ingen är registrerad som närvarande, tid efter 18:00.

Åtgärder: Slå på larm, stäng av belysning, skicka pushnotis till ansvarig.

Frostskydd:

Trigger: Utetemperatur <0 grader Celsius, ingen närvaro.

Villkor: Vattenledningstemperatur <5 grader Celsius.

Åtgärder: Slå på värme, skicka varning, logga händelse.

Homey Insights – Datainsamling och visualisering

Vi fortsätter med att kort gå genom Homey Insights vilket är en tjänst som regelbundet samlar in och visualiserar historiska data från alla anslutna enheter, så som: temperatur, energiförbrukning, rörelse eller statusändringar med mera. Dess data lagras lokalt och kan exporteras till NAS, FTP eller WebDAV via appar som Archive Insights, vilket i sin tur möjliggör mer avancerad analys och backup av insamlade data. Insights har tre huvuddelar i form av:

Visualisering: Grafer över tid, jämförelse mellan enheter, identifiering av trender och anomalier.

Grafer över tid, jämförelse mellan enheter, identifiering av trender och anomalier. Export: CSV och JSON-format, schemalagda exporter via Flow-kort.

CSV och JSON-format, schemalagda exporter via Flow-kort. Integration: Data kan direkt användas som triggers eller villkor i Flows och Advanced Flows.

Insights är särskilt användbart för att optimera energianvändning, upptäcka ovanlig aktivitet och förbättra komforten och när den används korrekt med framför allt Advanced Flow uppsättningar kan den göra underverk.

En av de viktigaste delarna av Insight är Homey Energy som ger realtidsöversikt över energiförbrukning och produktion, inklusive integration med solpaneler, elbilsladdare, hemmabatterier och smarta mätare. Systemet kan automatisera laddning och förbrukning baserat på dynamiska elpriser och solproduktion vilket gör att vi exempelvis kan ladda upp ett batteri som Anker Solix F2000 när strömmen är billig och sedan använda dess batteri när priset går upp och på detta sätt jämna ut priset.

Några av fördelarna med Homey Energy är:

Live-data: Visar aktuell förbrukning per enhet och zon.

Visar aktuell förbrukning per enhet och zon. Historik: Jämför förbrukning över tid, identifierar energitjuvar och här finns ofta mycket intressant data att dra nytta av.

Jämför förbrukning över tid, identifierar energitjuvar och här finns ofta mycket intressant data att dra nytta av. Solceller: Mäter produktion och egenanvändning.

Mäter produktion och egenanvändning. Elbil: Automatiserar laddning vid lågpris av fast el eller hög solproduktion.

Automatiserar laddning vid lågpris av fast el eller hög solproduktion. Batteri: Optimerar laddning och urladdning baserat på pris och produktion.

Optimerar laddning och urladdning baserat på pris och produktion. Kostnadsberäkning: Omvandlar kWh till kronor/euro, stöd för dynamiska och fasta priser.

Avslutningsvis så måste vi även nämna att Homey Pro 2026 så klart har kompatibilitet med de största plattformarna inom smarta hem som Apple Home (HomeKit), Google Home, Amazon Alexa och Home Assistant med flera. Till detta så innehåller Homey App Store både officiella och community drivna appar för integration med tusentals varumärken och enheter. Appar som regelbundet granskas för att säkerställa säkerhet och prestanda, där Homey använder ett permissionssystem som begränsar åtkomst till känsliga funktioner (APIer, geolocation, radio, nätverk) för ytterligare ökad säkerhet.

Sammanfattningsvis är Homey Pro 2026 en tekniskt avancerad och framtidssäkrad smart hem-hubb som erbjuder en unik kombination av bred protokollkompatibilitet, kraftfull hårdvara, lokal bearbetning med marknadsledande automationsmotorer. Den dubblerade mängden RAM möjliggör större och mer komplexa installationer, och att Advanced Flow får ett bättre ”flyt” vilket ger användaren full kontroll över sitt smarta hem. Till detta är även energioptimering och prediktiv förbrukning integrerade på ett sätt som få konkurrenter kan matcha.

SPECIFIKATIONER:

Tillverkare : Homey, www.homey.app/sv-se

Cirkapris : 4 999 kr inkl. moms, 3 099 exkl. moms

Processor : 1,5 GHz Quad-Core ARMv8

Ram : 4GB LPDDR4

Lagring : 8 GB eMMC

Anslutning : Wi-Fi, BT5.0 LE, Matter, Thread, Zigbee, Z-Wave Plus, 433 MHz, IR, USB-C

Produktstöd : > 1000 märken & > 50 000 produkter

Utbyggnad : Homey Bridge

Simultana appar: över 100 st