Tekniken bakom svenska casinon online

Det finns komplex teknik bakom även de enklaste tjänsterna och produkterna som du använder online. Ett exempel på detta är online casinon som är överraskande komplicerat att driva ur ett rent tekniskt perspektiv.

När det spel för riktiga pengar och hantering av personuppgifter så är kraven stenhårda rent juridiskt. Därför måste teknologin vara helt säker samtidigt som den ska vara så osynlig som möjligt för dig som användare.

Slumptalsgeneratorn – casinots hjärta

När du spelar casinospel så är den grundläggande principen att det är slumpen som avgör om du vinner eller förlorar. Detta gäller oavsett om det är slots, blackjack eller roulette du spelar. I vissa spel såsom Blackjack kan du påverka dina vinstchanser något genom att spela korrekt medan det i spel som slots är slumpen som avgör till 100% vad resultatet blir.

Därför måste svenska casinon online som Casumo använda sig av en så kallad slumptalsgenerator (på engelska förkortad RNG) som styr utfallet i varje individuellt spel. För dig som spelar kanske detta låter trivialt, men faktum är att en sann slumptalsgenerator är komplexare än man kan tro.

Istället använder casinon algoritmer som sedan matas med ett Seed- nummer. Dessa räknar sedan fram långa nummersekvenser som avgör resultatet av ditt spel. I teorin kan du, om du vet den exakta algoritmen och seed-numret, förutsäga ett utfall. Men i verkligheten är detta omöjligt för dig att knäcka då casinon roterar seed-nummer så snabbt att en hacker aldrig skulle kunna knäcka dessa i tid för att kunna dra nytta av dessa.

En sådan slumpgenerator innebär att varje enskild spelrunda är helt skild från alla tidigare spel och varje gång har du exakt samma chans att vinna. Men för att kunna verifiera att spelet fungerar som utlovat måste dessa slumptalsalgoritmer testats och certifierats av oberoende testlaboratorier. Organ som eCOGRA och iTech-labs gör sådana tester och för att kunna få, och behålla, en svensk spellicens är ett av grundkraven att ett casino måste ha en testad och godkänd slumptalsgenerator.

Säkerhet och licenser

Men i Sverige ställs det numera betydligt högre krav på ett online casino än att bara ha en fungerande slumptalsgenerator. Det är myndigheten Spelinspektionen som hanterar ansökningar och utfärdande av spellicenser för onlinespel till de bolag som driver online casino.

För att få en ansökan godkänd krävs bland annat att casinot:

Använder säker SSL-kryptering

Har integration med BankID för verifiering

Har en svit av verktyg för spelarvård och ansvarsfullt spelande

Har direkt kontakt med tjänsten Spelpaus för självavstängning

Hanterar spelarkonton och personuppgifter på ett säkert sätt

Allt detta kräver sofistikerad teknik då ett casino ofta använder sig av flera olika mjukvaruplattformar från olika leverantörer för att driva sitt casino. Om något skulle gå fel bland med kommunikation eller funktion i dessa komplicerade lösningar så kan det resultera i att bolaget får betala böter eller förlorar sin licens.

Med slumptalsgeneratorn och alla de andra mjukvarulösningarna måste man också se till att alla dessa går att inspekteras av Spelinspektionens inspektörer.

Mobilanpassning och andra tekniska innovationer

Moderna svenska online casinon är specialanpassade för att spelas på smartphones. En av de grundläggande teknikerna som gjort detta möjligt är HTML5 som ersatte den gamla tekniken Flash. Tidigare behövde casinon använda sig av Flash för att generera spel direkt i en webbläsare vilket medförde problem med både säkerhet och pålitlighet.

Det har gjort att den stora majoriteten av casinospel online i Sverige spelas direkt i webbläsaren. En del casinon erbjuder också en app för mobilspel men utvecklingen för dessa har stannat av en hel del då efterfrågan helt enkelt saknas eftersom spel i webbapp fungerar så pass bra.

En annan form av spel som blivit möjlig tack vare att tekniken har gått framåt är live casino. Det är möjligheten att spela online med en riktig dealer som befinner sig i en studio och som du kan följa i realtid. Detta fungerar i grund och botten på samma sätt som annan streaming men behovet av en stabil stream utan avbrott är ännu viktigare än när du följer någon form av live event på YouTube eller Twitch.

Betalningslösningar

En bit som också måste nämnas för att du ska få grepp om den komplexa tekniken bakom online casinon är de olika betalningslösningar som moderna svenska casinon använder sig av.

Först och främst måste casinon erbjuda BankID för identifiering och inloggning. Det gör att användare numera lätt kan skapa ett konto och göra sin första insättning i ett enda moment. Tidigare krävde detta oftast att du skapade ditt konto med en email-adress och sedan angav ett lösenord, först efter detta kunde du välja en betalningsmetod och göra din första insättning.

Med hjälp av BankID och metoder som Trustly eller Swish kan du istället göra din insättning både snabbare och säkrare då dessa transaktioner ny skyddas av BankID:s kryptering istället för av ditt mer eller mindre säkra lösenord.

Detta var bara en liten del av de olika teknologier som krävs för att ett svenskt online casino ska kunna fungera och leverera underhållning till sina spelare. Det går att dyka betydligt djupare i vilket som helst av dessa områden för att verkligen förstå hur de fungerar i detalj.