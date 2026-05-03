Test: Verbatim Mini GaN laddare

Verbatim Mini GaN laddare 5 / 6 Betyg 599 kr Pris För Kompakt laddare med multipla vägganslutningar, sval drift, gott om integrerade skydd, stöd för PPS, smidig display, stabil och jämn uteffekt. Emot Aningen inflexibel när alla portar används, 100 watt kan vara för lågt. Rekommenderas till Verbatim Mini GaN laddare är det perfekta komplementet till alla som ofta laddar multipla mobila enheter simultant.

Verbatim Mini GaN laddare är en kompakt, effektiv laddare med integrerad display.

Verbatim grundades redan 1969 och etablerade sig snabbt som en av de ledande aktörerna inom magnetiska lagringsmedier som disketter och band vilket var dåtidens primära media. Under 80‑ och 90‑talet blev företaget ett globalt namn tack vare sina högkvalitativa CD‑R och DVD‑R, som länge blev någon av ett standardval för säker och återskrivningsbar datalagring. När optiska medier började minska i betydelse breddade Verbatim sortimentet till USB minnen, externa hårddiskar och senare även olika varianter av SSD enheter. Under 2010 talet expanderade företaget ytterligare in på tillbehörsmarkanden med kablar, hubbar, powerbanks och nätadaptrar. Denna gradvisa förflyttning från ren lagring till bredare konsumentelektronik var även grunden till att Verbatim började fokusera mer på strömförsörjning och energieffektivitet. I takt med att GaN tekniken slog igenom blev det naturligt för Verbatim att kombinera sin erfarenhet av högkvalitativ elektronik med modern halvledardesign. Resultatet är deras senaste generation av kompakta högprestandaladdare, där Mini GaN laddaren med skärm serien representerar senaste tillskottet till portföljen.

Smidigt format

Verbatim Mini GaN Charger with Display 100 watt är en kompakt högprestandaladdare som kombinerar modern GaN teknik med ett förhållandevis ovanligt inslag i denna storleks- och prisklass i form av en integrerad realtidsdisplay som visar aktuell uteffekt. Trots sin höga kapacitet på 100 watt (modellen finns även i upp till 140 watt) är enheten fysiskt liten, med mått på 68 x 31 x 68 millimeter och en vikt på 245 gram, lite beroende på olika regionvarianter och val avstickkontakt, vilket gör den betydligt lättare än traditionella kiselbaserade 100 watts laddare.

Laddaren är utrustad med tre portar: två USB‑C utgångar och en USB‑A port. USB‑C portarna är de primära och kan leverera upp till 100 watt via USB Power Delivery 3.0 när de används enskilt. USB‑A porten är avsedd för äldre / enklare enheter och stöder snabbladdningsprotokollet QC3 med en maximal ladd effekt på 30 watt. När flera portar används samtidigt sker en dynamisk fördelning av effekten, där laddaren prioriterar USB‑C portarna och fördelar uteffekten enligt fasta profiler, exempelvis 65 W + 30 W eller 45 W + 30 W + 15 W. Detta gör att vi kan ladda en laptop, en mobil och ett tillbehör parallellt utan att enheten överbelastas.

Kärnan i laddaren bygger på GaN (Gallium Nitride), en halvledarteknik som ersätter traditionella kiseltransistorer. GaN möjliggör högre switchfrekvenser, lägre värmeutveckling och betydligt högre effekttäthet. I praktiken innebär detta att Verbatim kan pressa ut 100 watt i en laddare som är mindre än många traditionella 65 wattsmodeller och detta med en lägre värmeutveckling. Den interna layouten använder tätpackade komponenter, optimerade induktorer och en effektiv PFC styrning som minimerar energiförluster och gör laddaren så effektiv som möjligt. GaN tekniken bidrar också till att laddaren håller en stabil temperaturkurva även vid hög belastning, där yttemperaturen ligger väl under 60 grader vid kontinuerlig 100 watts drift, vilket är riktigt bra och även gör att vi direkt kan packa ner laddaren när vi ska vidare utan att behöva vänta på den ska ”svalna”.

Maximal effektivitet

Den integrerade displayen är en av laddarens smartare funktioner. Den visar i realtid hur många watt som för närvarande levereras via den aktiva porten eller total uteffekt vid flerportsladdning. Detta är särskilt användbart för alla oss som vill verifiera att våra enheter faktiskt laddas med rätt effektprofil, exempelvis att en laptop går i PD läge eller att en mobil använder PPS profilen. Displayen är lättläst och uppdateras dynamiskt utan att påverka laddningsprestandan.

Som nämnts så stöder laddaren PPS (Programmable Power Supply) som är en avancerad del av USB PD standarden. Till skillnad från fasta spänningssteg (till exempel 5/9/15/20 volt) kan PPS justera spänningen i små intervall, ofta i steg om 20 millivolt. Detta gör att kompatibla enheter exempelvis Samsung Galaxy S serie, vissa av Google Pixel modellerna samt moderna powerbanks med flera kan optimera laddningskurvan i realtid vilket ger följande fördelar:

Lägre värmeutveckling i telefonen/powerbanken/plattan

Högre effektivitet

Snabbare laddning vid låg batterinivå

Bättre batterihälsa över tid

Som komplement till detta så har Verbatim även implementerat ett komplett PSU liknande skyddspaket vilket omfattar:

Överströmsskydd (OCP)

Överspänningsskydd (OVP)

Kortslutningsskydd (SCP)

Temperaturskydd (OTP)

Övereffektsskydd (OPP)

Dessa skydd arbetar tillsammans med GaN styrningen för att kunna garantera stabil drift även vid hög belastning eller dåliga nätförhållanden. Till detta är laddaren dessutom certifierad enligt internationella säkerhetsstandarder som CE, RoHS samt även ETL/UL beroende på region.

Som avslutade plus kommer enheten med utbytbara vägguttagsanslutningar vilket gör att vi redan från start kan använda enheten i de flesta länder/regioner. De få nackdelar som vi ändå vill lyfta fram är att den totala ladd kapaciteten kan vara i nedre spannet om du använder en lite kraftfullare dator och i detta läge så skulle vi rekommendera 140 watt modellen. Laddvärdena per port är som nämnts ovan delvis styrda vilket gör att om vi ansluter tre enheter så kan vi inte välja att exempelvis få 65 + 30 + 5 watt utan vi blir låsta vid 65 + 15 + 15 watt vilket är lite synd.

Men sammantaget så är ändå Verbatim Mini GaN Charger with Display 100W en tekniskt avancerad och allsidig laddare som kombinerar hög effekt, GaN effektivitet och en informativ realtidsdisplay för optimerad laddning av nästan alla våra mobila enheter.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Verbatim, www.verbatim-europe.com

Cirkapris : 599 kr inkl. moms, 479 exkl. moms

Mått 68 x 31 x 68 mm

Vikt : 245 gram

Anslutning : 2x USB-C + 1x USB-A

Maximal uteffekt : 100 watt

Skydd: OCP, OVP, SCP, OTP och OPP.