Test: Arlo Essential 3 2K outdoor Pan-Tilt-Zoom

Arlo Essential 3 2K Pan-Tilt-Zoom outdoor 5 / 6 Betyg 1 690 kr Pris För Enkel installation, mycket smidig automatiserad tracking, bra bildkvalité för klassen, smarta AI funktioner, vädertålig till viss del, konstant strömförsörjning. Emot Kräver abonnemang för att komma till full nytta, vi hade gärna sett möjlighet att använda batteri, något svag spotlight, bör monteras delvis skyddad. Rekommenderas till Arlo Essential 3 2K Pan-Tilt-Zoom outdoor är med sitt 360 gradiga övervakningsläge ett perfekt komplement för de flesta hem eller mindre kontor.

Med Arlo Essential 3 2K outdoor Pan-Tilt-Zoom får vi en lättanvänd kameraövervakning med 360graders vy och smart panorering.

Arlo började som en del av Netgear och lanserade sin första trådlösa HD-kamera 2014, vilken snabbt etablerade dem som pionjärer inom enkel och flexibel hemövervakning. Genom åren har de utvecklat flera serier, från Pro-modeller med laddningsbara batterier och tvåvägsljud till Ultra-serien med 4K upplösning och avancerade funktioner, samt mobila Go-kameror och Floodlight-lösningar för kraftfull utomhusbelysning. Då många ansåg att dessa modeller var lite högt prissatta så lanserades Essential serien som ett mer prisvänligt alternativ med fokus på enkel installation och grundläggande funktioner, men även denna serie har successivt fått högre upplösning och smartare mjukvara. Den senaste modellen, Arlo Essential 3 2K Outdoor Pan-Tilt-Zoom, sammanför denna utveckling med 2K-upplösning, full panorering och tiltning, integrerad spotlight och siren samt AI-baserade säkerhetsfunktioner via Arlo Secure.

Inne som ute

Arlo Essential 3 2K Pan-Tilt-Zoom för utomhusbruk, modellen passar så klar även för inomhusbruk, är ett av de senaste tillskotten i Arlos portfölj av säkerhetskameror och är utformad för att ge fullständig täckning av hemmets utsida med hög detaljrikedom och smarta funktioner. Den kombinerar robust hårdvara med avancerade AI drivna programlösningar och är särskilt framtagen för att möta kraven på flexibel övervakning även i ett lite kyligare nordiskt klimat.

Kameran har, som vanligt när det kommer till Arlo, en kompakt formfaktor med en höjd på cirka 15 centimeter och en låg vikt vilket gör den enkel att montera enheten på väggar eller i tak utan att behöva oro sig för att enheten ska lossna på grund av vikten. Kameran levereras med smidigt vägg- och takfästen, vilket ger flexibilitet i placeringen och som framför allt underlättar själva installationsprocessen som utan problem kan utföras även av personer med ”tummen mitt i handen”. Kameran är tillverkad i ett vädertåligt plasthölje med IP65 klassning som skyddar mot både damm och fukt, vilket gör att den kan användas året runt i utomhusmiljöer med ett temperaturspann på mellan -20 och 45 grader Celsius.

Lite underförstått så innebär detta att vi så klar inte bör placera kamera helt oskyddad utan att den helst placeras under en takstomme eller husknut där vi både får en delvis passiv värme från huset och ett visst skydd mot kraftfullare regn- och snöoväder.

Till skillnad mot merparten av Arlos övriga lösningar som fokuserar på lång batteritid så sker strömförsörjningen till Arlo Essential 3 2K outdoor via USB-C med en enkel plug-in-lösning, vilket ger stabil drift utan batteribyten. Kameran ansluts via dualband Wi-Fi (2,4 och 5 gigahertz) och installationen underlättas av enkel Bluetooth parning och en alltmer komplett och problemfri app.

Smidig autotracking

Arlo Essential 3 ger oss en numera alltmer standardiserad 2K upplösning med en sensor som ger skarpa detaljer och klara färger även vid zoom. Synfältet är brett och kombineras med 360 graders panorering och 180 graders tiltning, vilket gör att kameran kan följa rörelser och täcka hela fasader eller gårdsplaner. Den dynamiska spårningen eller automatiska objektföljning (auto-tracking) gör att kameran automatiskt kan följa personer eller fordon i rörelse. Men vi kan så klart även själva, vi appen, styra, rotera och vinkla kameran för att ”titta runt” när vi så öskar.

Precis som med övriga av Arlos senare modeller är kameran utrustad med mörkerseende, rörelsedetektering och aktivitetszoner som kan definieras av användaren. Spotlighten förstärker synligheten i mörker och kan aktiveras automatiskt vid rörelse eller manuellt men tyvärr så uppleves den aningen svag och besökare behöver kommer inom en 3-4 meter för att den ska vara fullt godkänd. Den inbyggda sirenen kan användas för att avskräcka intrång och styrs via appen där vi kan välja att utlösa larmet per enhet eller samtliga kameror inom samma hushåll. Räckvidden för rörelsedetektering är optimerad för utomhusbruk och täcker större ytor som uppfarter och trädgårdar vilket gör att vi direkt får signal om exempelvis paketleverans eller liknade.

Zoomfunktionen erbjuder upp till 12 gångers digital förstoring, vilket gör det möjligt att identifiera detaljer som registreringsskyltar eller ansikten på avstånd och även om bilderna inte blir lika tydliga som i Pro eller Ultra serien så håller de en för prisklassen mycket bra nivå. Vi får dessutom tvåvägsljud med brusreducering som gör det möjligt att kommunicera direkt via kameran, exempelvis för att tala med besökare eller avvisa obehöriga. Självklart kan vi även integrera kameran med olika smarta hemsystem som Alexa och Google Home.

Som vanligt med Arlo så krävs en betald prenumeration för att dra full nytt av produkten och även få tillgång till längre molnbaserad lagring. Men för att göra denna prenumeration mer motiverad så har Arlo infört en hel del nyheter som går under namnet Arlos Secure AI vilket är ett AI-drivet Early Warning System som förutom att kunna särskilja mellan människor, fordon, djur samt paket även kan upptäcka brandrisker innan de sprids med mera. Vi kommer att återkomma med en separat genomgång av nyheterna i Arlos app och molntjänster framöver.

Sammantaget är Arlo Essential 3 2K Pan-Tilt-Zoom outdoor en tekniskt avancerad kamera som kombinerar hårdvarufunktioner som PTZ och 2K upplösning med mjukvarubaserad AI för att skapa ett intelligent övervakningssystem. Den passar bäst för användare som vill ha dynamisk utomhus- eller inomhus övervakning med full täckning och är beredda att investera i Arlos Secure AI-prenumeration för att få ut maximal nytta av enheten.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : arlo, www.arlo.com

Cirkapris : 1 690 kr inkl. moms, 1 352 exkl. moms

Mått : 80 x 148.25 x 80 mm

Lagring : molnet + frivillig hubb

Upplösning : 2K

Synfält : 130 grader

Pan/Tilt : 360°H, 180°V°

Mörkerseende med färg : upp till ca 4 meter

Zoom : 12 ggr digital zoom

Aviseringar : e-post eller notifieringar i app

Drifttemperatur : -20°C to 45°C

Ljud : högtalare och mikrofon

Nätverk : 2,4 + 5 GHz

IP klass: IP65