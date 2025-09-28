Test: Logitech Signature Slim Solar Plus

Logitech Signature Slim Solar Plus 5 / 6 Betyg 1 399 kr Pris För Stilrent tangentbord med ”alla” tangenter, integrerad solpanel för evigt liv, anslutning mot tre enheter, stöder de flesta plattformar och fungerar både med BT och Bolt tekniken, gedigen design och ett miljöanpassat val. Emot Vi kan inte ladda med kabel, vi saknar bakgrundsbelysning under mörkare timmar, vi hade gärna sett en lösning för att justera vinkel efter arbetsplats eller behov. Rekommenderas till Logitech Signature Slim Solar Plus ett tangentbord som passar perfekt för användare som värdesätter hållbarhet, enkelhet och långsiktig drift utan laddningsbekymmer och kablar.

Logitech Signature Slim Solar Plus tangentbord laddas av ”alla” former av ljus vilket ger det näst intill oändlig driftstid.

Logitech Signature Slim Solar Plus är ett fullstort tangentbord med scissor-switch-brytare (saxbrytare), låg profil och stabil skrivkänsla, där den stora styrkan ligger i den inbyggda solcellspanelen som laddar via ljus och eliminerar behovet av kablar eller batteribyten. Det fungerar med Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS och Android, kan växla mellan tre enheter med Easy-Switch och konfigureras via Logi Options+. Men trots att tangentbordet är väl genomtänkt så finns här även två områden som vi saknar, även om vi förstår Logitechs val.

Klassisk stilren design

Logitech Signature Slim Solar Plus, även känd som K980, är ett tangentbord som placerar sig i gränslandet mellan hållbar teknik och klassisk kontorsdesign. Det är ett fullstort tangentbord med numerisk del, byggt i en relativt lätt men robust plast- och aluminiumkonstruktion som väger cirka 700 gram och där Logitech använt miljöoptimerade processer för dess tillverkning. Måtten ligger på ungefär 430 × 143 × 20 millimeter, vilket gör det till ett slimmat alternativ för skrivbordet men ändå med tillräcklig tyngd för att ligga stadigt. Designen är diskret grå med rundade hörn, och längs ovansidan löper en integrerad ljuspanel som är tangentbordets mest unika kännetecken.

Denna panel bygger på Logitechs LightCharge-teknik, vilket innebär att tangentbordet kan laddas av i princip vilken ljuskälla som helst: naturligt solljus, lysrör eller till och med en vanlig skrivbordslampa. Kravet är att ljusstyrkan når minst 200 lux, vilket motsvarar ett svagt upplyst kontor. När tangentbordet är fulladdat kan det användas i upp till fyra månader i totalt mörker, och batteriet är konstruerat för att hålla i upp till tio år och för att göra enheten än mer miljövänlig så går det även att byta batteriet. Det finns ingen fysisk laddningsport, vilket gör att användaren helt förlitar sig på ljusenergin. Detta är både en styrka och en potentiell svaghet: styrkan ligger i att man aldrig behöver tänka på laddning, men i miljöer med konstant svagt ljus kan det eventuellt bli en utmaning att hålla batteriet på toppnivå.

Layouten är fullstor med en traditionell numerisk del och en rad funktionsknappar som kan anpassas. Tangenterna använder scissor-switch-brytare eller så kallade sax-brytare, samma typ som i många bärbara datorer, vilket ger en låg profil och en relativt kort slaglängd på omkring 1,5–2 millimeter. Skrivkänslan är bättre än förväntat med ett stabilt och tyst nedslag samt en lätt fjädring som gör den bekväm för längre skrivpass. Däremot saknas bakgrundsbelysning, vilket är en tydlig skillnad mot Logitechs mer premiuminriktade MX Keys-serie. I välbelysta miljöer är detta inget problem, men i mörka arbetsrum eller bara under de senare timmarna på dygnet kan det helt klart upplevas som en begränsning även om vi som nämnts hr full förståelse för Logitechs prioritering av att ”aldrig” behöva ladda på traditionellt vis.

Anpassning med Options+

För konfiguration används som vanligt programvaran Logi Options+, där vi kan anpassa tangenter i funktionsraden, skapa makron via så kallade Smart Actions och tilldela genvägar till exempelvis AI-assistenter eller kommunikationsprogram. Programmet erbjuder även en indikator som visar om ljusnivån i rummet är tillräcklig för att tangentbordet ska ladda. Signature Slim Solar Plus fungerar med Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS och Android, och kan paras ihop via Bluetooth Low Energy eller, om du valt att köpa Business modellen av tangentbordet, medföljande Logi Bolt-dongel. Med hjälp av Easy-Switch-knappar kan man snabbt växla mellan upp till tre enheter, exempelvis en dator, surfplatta och mobiltelefon.

Ytterligare två delar som vi gärna hade sett en annan lösning på, men som inte är lika viktig som bakgrundsbelysningen, är dels att tangentbordet kommer men en fast vinklad skrivyta på cirka fyra procent. Vi kan således inte justera dess lutning efter egna önskemål eller skrivpositioner vilket är synd. Vi kan även ha en liten tanke eller befarande om att tangentsymbolerna kan komma att slitas då de bara är tryckta och inte etsade/fasade i tangenten. Det kanske inte är ett jätteproblem då det är lite för stort för att alltid packa med sig i en väska men om så är fallet kan det vara värt att placera ett skydd runt om.

Sammanfattningsvis är Logitech Signature Slim Solar Plus ett tangentbord som riktar sig till användare som värdesätter hållbarhet, enkelhet och långsiktig drift utan laddningsbekymmer. Det är inte ett tangentbord för gamers eller för den som kräver maximal ergonomisk anpassning, men för kontorsarbete och vardagligt skrivande erbjuder det en mycket elegant lösning på två klassiska problem: att aldrig behöva tänka på batterier igen och slippa dragna sladdar.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Logitech, www.logitech.com

Cirkapris : 1 399 kr inkl. moms, 1 119 kr exkl. moms

Anslutning : Logi Bolt + Blåtand

Mått : 142,9 x 430,8 x 20,2 mm

Vikt : 700 gram

Drift : Laddbart batteri via solcell

Batteritid : upp till 4 månader utan laddning

Program: Logi Options+