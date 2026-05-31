Test: Imou prisvärda säkerhetskameror

Imou prisvärda säkerhetskameror 4 / 6 Betyg 790 - 1 529 kr Pris För Imou erbjuder prisvärda säkerhetskameror med enkel installation och bra app, de kommer dessutom med både lokal och molnbaserad lagring där AI analys av material har en central roll. Emot Bland nackdelarna hittar vi framför allt en lite väl låg bilder per sekund lösning, begränsningar i WiFi prestanda och aningen plastig konstruktion. Rekommenderas till Behöver du någon variant av säkerhetskamera men inte vill spendera för mycket på desamma så erbjuder Imous lösningar merparten av de funktioner som vi kan förvänta oss av även mer professionella lösningar vilket bör tilltala en bred skara användare.

Säkerhetskameror har blivit ett av modern tids hetaste marknadsområden och i ett allt tätare ingångssegment erbjuder Imou prisvärda säkerhetskameror i en allt bredare produktportfölj.

Imou grundades 2015 som ett konsumentinriktat varumärke från Dahua Technology, en av världens största aktörer inom professionell videoövervakning. Med ambitionen att göra avancerad säkerhetsteknik tillgänglig för vanliga hushåll och småföretag har Imou snabbt vuxit till en global aktör med närvaro i över hundra länder. Företaget har byggt sitt ekosystem kring smarta säkerhetslösningar och erbjuder i dag ett brett sortiment av produkter som sträcker sig från övervakningskameror och videodörrklockor till smarta lås, robotar och IoT-enheter. Kärnan i Imous utveckling är deras AI-optimerade molnplattform som möjliggör funktioner som intelligent rörelsedetektering, energieffektiv drift och enkel fjärråtkomst via mobilappar. Trots det breda produktutbudet är det säkerhetskamerorna som utgör företagets tydligaste profil, med modeller anpassade för allt från hem och lägenheter till butiker och utomhusmiljöer. Genom att kombinera användarvänlighet, prisvärdhet och teknisk innovation har Imou positionerat sig som ett av de mest lättillgängliga alternativen för moderna smarta hem-lösningar.

Imou Cruiser Dual Aurora

Vi börjar med Imou Cruiser Dual Aurora, som är en av de där produkterna som vid första anblicken ser ut som ännu en i raden av prisvärda, lite halvdåliga, PTZ-kameror för hemmabruk, men som vid närmare granskning visar sig vara så mycket mer.

Det är framför allt den dubbeloptiska konstruktionen som gör att kameran sticker ut i ett prissegment där de flesta konkurrenter fortfarande förlitar sig på en ensam sensor och en mekanisk zoom. Här arbetar två linser sida vid sida: en vidvinkel som håller koll på hela scenen och en telelins som automatiskt kliver in när något intressant händer. Resultatet är en kamera som inte bara ser allt, utan vars programvara även gör att den förstår vad som är värt att zooma in på.

Kameran är relativt kompakt med ett format på 158,7 × 125 × 202 millimeter och en vikt på 670 gram. Båda linserna baseras på en fyra megapixlars 1/2,9-tums CMOS-sensor och samverkar för att i alla lägen ge oss bästa möjliga bild, oavsett om det är dag eller natt (observera att kameran även finns i lite olika konfigurationer sett till linser). Det märks tydligt att Imou har lagt mycket energi på att göra Aurora-serien till en nattkamera i nästan lika stor utsträckning som en dagkamera. De stora bländarna i kombination med de fullt godkända LED-lamporna gör att kameran kan leverera färgbilder långt efter att andra modeller har gett upp och gått över till gråskala, vilket både gäller avstånd och tid på dygnet, det vill säga hur mörkt det är runt om. Nu ska även tilläggas att modellen så klart även erbjuder ett IR-läge, vilket ger oss detektering på upp mot 30 meter, men på dessa avstånd krävs det dagsljus för att kunna fånga detaljer med färg.

Just färgläget under de mörkare timmarna skulle vi säga är en av kamerans absoluta toppfunktioner, och vi har aldrig tidigare med en kamera i denna prisklass så tydligt kunnat urskilja färger på kläder eller till och med detaljerade färgloggor på paket som placerats utanför dörren.

När det kommer till synfältet erbjuder linserna 85 graders horisontellt, 45 graders vertikalt och 100 graders diagonalt synfält per lins. Den fasta linsen vinklar vi under installationen mot vårt primära övervakningsområde genom att fysiskt vrida på den i det medföljande fästet. Den PTZ-baserade linsen rör sig sedan fritt och täcker 355 graders panorering med 90 graders tiltning, vilket gör att linsen kan följa ett objekt nästan var som helst.

PTZ-mekaniken är förvånansvärt tyst och följsam, med mjuka rörelser, och kameran sveper över gårdsplaner och uppfarter med en precision som vi normalt bara hittar i dyrare system. Smart Tracking-funktionen, som är en del av det AI-drivna systemet Imou Sense, gör sitt bästa för att hålla kvar människor och fordon i bild och även om den ibland tappar bort objekt som rör sig bakom hinder är helhetsintrycket att kameran är snabbare och mer följdsam än många av sina konkurrenter i klassen. Det enda som vi kan uppleva som en liten miss är att när ett objekt passerar bakom ett lite större skydd av något slag, låt säga att en person går förbi på andra sidan av en skåpbil, återgår kameran till sitt ursprungsläge och vi får inte en automatisk återupptagning av spårningen. Vi har dock inte hittat någon form av maxgräns där AI-motorn kan räkna ut att objektet bör dyka upp på andra sidan och tack vare detta vara beredd på att fortsätta spårningen. Men detta kanske kommer i kommande programuppdateringar.

Installationen är lika okomplicerad som enheten är lätt att använda. Kameran är IP65-klassad och byggd för att tåla även vårt omväxlande väder i Sverige, med ett temperaturspann på mellan minus 30 och plus 50 grader. Vi ska dock säga att vissa delar av fästet har en plast som känns aningen känslig, så du bör nog inte placera den direkt i för utsatta områden. En sak att tänka på när det kommer till installationen, och som skiljer sig mot singellinslösningar, är att vi behöver tänka ett steg längre då vidvinkeln behöver fri sikt över hela området, medan telelinsen helst ska ha en tydlig linje mot de punkter där man vill fånga detaljer. När kameran väl är på plats tar Imou-appen över och guidar oss genom WiFi-anslutning, QR-kodsskanning och firmwareuppdateringar på ett sätt som gör att även helt ovana användare kan lyckas med processen.

Ser vi till WiFi-delen hittar vi här en av de delar som vi inte är lika förtjusta i. Modellen har nämligen två externa antenner, vilka visserligen baseras på WiFi 6 som ger en hög och stabil överföring på avstånd upp mot 40–50 meter. Men antennerna är även de ganska billigt plastiga, vilket gör att det känns som en risk för skador och då de sticker upp över kamerans kropp fastnar det lätt saker som flyger runt. Det visade sig dessutom vara ett bra stöd för skator att placera pinnar på för att kanske bygga ett bo 😊. Vi upplever även att signalstyrkan är mer känslig för störningar än vi är vana vid från liknande modeller. Vad detta beror på är svårt att säga men det kan vara värt att följa upp om din enhet skulle tappa synken och i detta fall byta plats eller flytta närmare din router.

Förutom att guida oss genom installationen är appen även navet för kamerans AI-funktioner och här har Imou tagit stora kliv de senaste åren. Människo- och fordonsdetektion fungerar stabilt och vi får snabba notiser. Dessutom är tvåvägskommunikationen förvånansvärt klar för en kamera i den här prisklassen och vi skulle säga att det är först när vi verkligen börjar använda kameran dagligen som vi märker hur mycket dual stream-tekniken faktiskt tillför: vi får både en tydlig översikt och detaljvy utan att behöva välja, och detta i en och samma enhet.

Avslutningsvis kommer vi till lagringen och här stödjer kameran mSD-kort. Exakt kapacitet på dessa låter vi vara osagd då vi hittat information om såväl 256 och 512 som 1024 gigabyte som maxkapacitet, men vi kan i varje fall konstatera att 256 gigabyte fungerar perfekt. För dig som vill går det även att ansluta till en molntjänst, men i detta fall krävs ett abonnemang som ligger under tjänsten Imou Protect och som erbjuds i olika paket från cirka 30 kronor i månaden.

Sammantaget levererar Imou Cruiser Dual Aurora avsevärt mer funktioner och prestanda än vad prislappen antyder. Den kombinerar funktioner som vi tidigare bara hittade i dyrare system i form av dubbellins, imponerande färgnattläge, fullt godkänd AI-integration och stabil PTZ. Allt i ett paket som är både lätt att installera och lätt att hantera.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Imou, www.imou.com

Cirkapris : 1 529 kronor inkl. moms, 1 223 kronor exkl. moms

Mått : 5,19 x 5,01 x 4,33 mm

Vikt 1,1 kg

Sensor : 1/2.9″ CMOS

Linser : 2 st 4 megapixel

Anslutning : WiFi + Lan

Ljud : Dubbelriktad

Lagring : mSD + moln

IP-skydd : IP65

Smart hem : Google + Alexa

Mörkerseende : Ja

Bildström: 15 bilder per sekund

Cruiser Dual Aurora 4 / 6 Betyg 1 529 kr Pris För Enkel installation, bra prisnivå, smidig och tyst motorstyrning, bra tvåvägsljud för klassen, lättanvänd app, lokal lagring, bra nattläge och smidig detektering. Emot Lite väl låg bild-per-sekund inspelning, antennerna kan bli en ”samlingsplats” för grenar mm, bara 5 GHz stöd, plastig design, vissa delar kräver abonnemang. Rekommenderas till Söker du en prisvärd säkerhetskamera med dubbla linser och alla grundläggande funktioner är Cruiser Dual Aurora värt att överväga.

Imou Ranger Dual 10 megapixel

Vi fortsätter med nästa modell, kallad Imou Ranger Dual 10 megapixel, vilket är lite av inomhusvarianten av Imou Cruiser Dual Aurora. Kameran kombinerar två separata femmegapixelsensorer, därav namnet 10 megapixel, i ett kompakt kamerahus för att ge både en konstant överblick och en rörlig detaljvy. Den fasta vidvinkellinsen arbetar med en upplösning på 2880 × 1620 och fångar ett brett synfält som alltid ligger aktivt, medan den motoriserade pan-/tilt-linsen med samma upplösning kan rotera 355 grader horisontellt och 90 grader vertikalt för att följa rörelser eller styras manuellt.

Båda linserna använder 1/3-tums CMOS-sensorer och har ett mörkerseende som sträcker sig upp till cirka 15 meter, vilket gör att kameran kan leverera användbara bilder även i näst intill mörka miljöer. Kombinationen av dubbla bildströmmar innebär att vi alltid får en stabil översiktsbild samtidigt som kameran kan zooma in och följa detaljer utan att tappa helheten. Det blir en klart flexibel lösning för större rum och öppna planlösningar där en traditionell PT-kamera inte räcker för att ge både överblick och detaljkontroll.

Kamerans bildkvalitet bygger på H.265-komprimering, vilket reducerar bandbredd vid strömmande video och lagringsbehov utan att offra skärpa. Bildfrekvensen ligger på 15 bilder per sekund, vilket är tillräckligt för de flesta övervakningsscenarier men samtidigt lägre än hos vissa konkurrenter som arbetar med 20–30 eller ännu fler bilder per sekund. Enheten erbjuder en digital zoom på upp till åtta gånger, vilket gör det möjligt att förstora detaljer i efterhand, även om den optiska kvaliteten naturligtvis begränsas av sensorns upplösning. Här märker vi en av de största skillnaderna mot andra lite dyrare modeller som ofta har en märkbart tydligare zoom. Ser vi till mörkerseendet kan det växla mellan infrarött svartvitt läge, färgläge med spotlight, som tyvärr är aningen för klen för att det ska vara optimalt, ett smart läge som aktiverar färg endast vid rörelse samt ett helt avstängt läge för maximal diskretion.

Precis som ovan testade enhet erbjuder även Imou Ranger Dual 10 megapixel AI-baserad analys. Den kan skilja mellan människor och husdjur och reagerar även på ovanliga ljud som glas som krossas. Den motoriserade linsen kan automatiskt följa personer som rör sig genom rummet, och algoritmen är tillräckligt stabil för att undvika falsklarm från exempelvis skuggor eller ljusreflexer. Kameran har dessutom både spotlight och siren, vilket gör att den kan användas som aktiv avskräckning vid intrång. Dessa funktioner kan styras manuellt eller triggas automatiskt beroende på hur användaren konfigurerar systemet.

När det gäller lagring erbjuder även Ranger Dual 10 megapixel flera alternativ. Ett microSD-kort på upp till 256 gigabyte kan användas för lokal lagring och Imous molntjänst i olika alternativ finns tillgänglig för den som vill ha fjärrbackup och utökad historik. Kameran stödjer dessutom ONVIF, vilket gör att den kan integreras med tredjeparts-NVR:er. Det är en funktion som är ovanlig i denna prisklass men som verkligen är en uppskattad feature. Anslutningen sker via 2,4 gigahertz WiFi och här blir vi lite förvirrade då Imou säger att det är WiFi 6, även om de samtidigt specificerar det som IEEE802.11b/g/n, vilket är WiFi 4. Men med tanke på att kameran inte kräver den mest extrema genomströmningen tack vare H.265-komprimering och lägre fps fungerar den stabilt i de flesta hemnätverk. För den som vill ha maximal stabilitet kan vi även använda den integrerade 100 megabits Lan-porten. Strömförsörjningen sker via medföljande femvoltsadapter och den totala energiförbrukningen ligger under 6 watt, vilket gör att vi även skulle kunna koppla enheten via ett halvstort batteri för drift även under strömavbrott.

Installationen sker genom Imou Life-appen där vi först skannar kamerans QR-kod och ansluter den till nätverket. Processen är snabb och kameran uppdaterar sin firmware automatiskt vid första start. Appen fungerar sedan som nav för alla funktioner, vilket bland annat omfattar livevisning av båda linserna, pan-/tilt-styrning, inställning av mörkerseende, hantering av lagring, aktivering av siren och spotlight samt konfiguration av AI-detektioner. Appen är över lag stabil och lätt att använda, men vissa avancerade funktioner som längre historik och mer detaljerade AI-filter kräver tyvärr en molnprenumeration.

Sammanfattningsvis är Imou Ranger Dual 10 megapixel en tekniskt avancerad och för prisklassen välbalanserad kamera som kombinerar två linser för att ge en optimal nivå av täckning. Kameran är särskilt lämpad för användare som vill ha både överblick och detaljkontroll i ett enda kamerahus och som uppskattar AI-funktioner, samtidigt som man vill kunna integrera kameran i ett mer avancerat övervakningssystem. Men med ett lägre pris finns även begränsningar, vilket framför allt omfattar en lite lägre bildfrekvens, en svag spotlight och lite begränsad trådlös anslutning. Det sistnämnda märks framför allt i mer störningsbenägna områden.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Imou, www.imou.com

Cirkapris : 790 kronor inkl. moms, 632 kronor exkl. moms

Mått : 115,4 x 82,2 x 82,2 mm

Vikt 225 gram

Linser : 2 st 5 megapixel

Anslutning : WiFi + Lan

Ljud : Dubbelriktad

Lagring : mSD + moln

Smart hem: Google + Alexa

Mörkerseende : Ja

Bildström: 15 bilder per sekund

Ranger Dual 10MP 4 / 6 Betyg 790 kr Pris För Smidig placering, flexibel hantering av dubbla linser och olika lagringsalternativ, bra app, mycket bra prisbild. Emot Lite väl låg bild-per-sekund inspelning, känslig WiFi, dålig bild i svagt ljus, plastig, bitvis släpning mellan app och live strömmar. Rekommenderas till Är du på jakt efter en prisvärd säkerhetskamera hemma och inte har krav på bästa funktioner och bildkvalité kan IMOU Ranger Dual 10MP vara ett bra alternativ.

Imou Doorbell 2S

Vi avrundar med en genomgång av den smidiga dörrklockslösningen Imou Doorbell 2S, som är en genomtänkt videodörrklocka där konstruktion, optik och smarta funktioner kombineras för att skapa ett system som både är lätt att installera och använda. Kamerahuset, som mäter 150 × 55 × 50,3 millimeter och väger 237,5 gram, är byggt för att tåla nordiskt klimat och klarar temperaturer från minus 20 till plus 50 grader, samtidigt som det kompakta formatet gör att enheten inte dominerar eller sticker ut för mycket i entrén.

Till själva kameradelen medföljer även en separat Chime-enhet som är betydligt mindre och som ansluts direkt i vägguttaget, där den fungerar både som ringsignal, WiFi-förstärkare och kanske framför allt som en lokal lagringsnod. Vi placerar ett mSD-kort direkt i denna del, vilket gör att vi får en lösning där inspelat material inte går förlorat även om själva dörrklockan skulle stjälas.

Kameran bygger på en 1/2,8-tums CMOS-sensor med en upplösning på 3 megapixlar, vilket ger en bild på 2048 × 1536 pixlar. Optiken består av en fast 2,3-millimeterslins som täcker ett brett synfält på 166 grader diagonalt, vilket kompletteras med en mekanisk panorering på 30 grader. Denna lilla men effektiva rörelse gör att kameran kan justera sin vinkel för att fånga personer som står nära dörren, vilket annars många gånger är en svaghet hos mer traditionella dörrklockor där besökare lätt hamnar för nära linsen.

En sak som är viktig att tänka på med modellen gäller nattseendet som bara är IR-baserat och når någonstans mellan fyra och fem meter. Det räcker i och för sig för en i övrigt upplyst entré, men om andra kompletterande lampor saknas blir detta helt klart ett bekymmer.

När det kommer till strömförsörjningen är denna relativt flexibel. Doorbell 2S kan nämligen användas helt trådlöst tack vare ett inbyggt batteri på 5000 milliampertimmar som laddas via USB-C, men den kan också kopplas till befintlig strömmatning till tidigare ringklocka så länge den ligger inom intervallet 8–24 VAC, för att slippa tänka på laddning. Det enda som vi kunnat önska vore en möjlighet att enkelt komplettera med någon form av solcellslösning i de lägen där vi vill använda enheten på exempelvis en sommarstuga där vi inte är lika frekvent. Batteriet kommer även med ett energisparläge som aktiveras automatiskt när nivån blir låg och som alltid med batteridrivna dörrklockor och kameror varierar drifttiden beroende på temperatur och hur ofta enheten aktiveras.

Ser vi till installationen är den förhållandevis enkel. Kameran monteras med skruv och/eller medföljande 3M-tejp, där placeringen blir optimal runt 1,3 till 1,5 meters höjd. När enheten väl sitter på plats ansluts den till hemmets WiFi, tyvärr bara 2,4-gigahertzbandet även för denna modell, där ovan nämnda Chime-enhet spelar en viktig roll eftersom den fungerar som en förlängning av nätverket. Det gör att även hus med svag täckning vid ytterdörren kan få en stabil anslutning utan att behöva installera extra accesspunkter, vilket är en klart uppskattad lösning. När kameran är uppkopplad sker resten av konfigurationen i Imou-appen, där användaren får tillgång till allt från firmwareuppdateringar till inställningar för notiser, aktivitetszoner och AI-funktioner.

Det är just AI-funktionerna som lyfter Doorbell 2S över många alternativa enklare modeller. Kombinationen av PIR-sensor och bildanalys gör att kameran kan skilja mellan människor, djur och andra rörelser som inte är relevanta. Den kan även upptäcka om någon dröjer sig kvar framför dörren och följa rörelser inom sitt panoramaintervall. I praktiken innebär detta att falsklarm minskar betydligt jämfört med dörrklockor som enbart använder pixelbaserad rörelsedetektering. Tvåvägskommunikationen fungerar som väntat, även om vi upplever en bitvis lite lång fördröjning, men Imou har dessutom lagt till en ovanlig funktion i form av röstmaskering. Det gör att vi kan dölja vår röst när vi pratar med okända besökare eller när barnen är hemma själva.

Lagringen är också föredömligt löst. I stället för att sätta microSD-kortet i själva kameran sitter det i Chime-enheten, vilket innebär att inspelat material finns kvar även om någon skulle försöka sabotera eller stjäla dörrklockan. Maximal kapacitet för denna modell är dessutom hela 512 gigabyte, vilket ger gott om utrymme för både video och bilder. För den som vill ha fjärråtkomst till längre historik erbjuds så klart även Imous molntjänst som tillval. Appen i sig är stabil och lätt att navigera, och erbjuder livevideo i 2K, tidslinjevisning, batteriövervakning och möjligheten att skicka förinspelade snabbmeddelanden till besökare.

Sammantaget är Imou Doorbell 2S en genomtänkt videodörrklocka som kombinerar bra upplösning, smart detektering och flexibel installation med smart lagring, mekanisk panorering och förstärkt WiFi-signal via Chime-enheten. Men lösningen är inte perfekt då vi dels upplever släpningar med ljudet, dels upplever att nattseendet är begränsat. Vi kan även känna att batteritiden kan kännas lite väl klen.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Imou, www.imou.com

Cirkapris : 1 190 kronor inkl. moms, 952 kronor exkl. moms

Mått : 15 x 177 x 45 mm

IP-skydd : IP54

Lins : 2K

Anslutning : WiFi

Ljud : Dubbelriktad

Lagring : mSD + moln

Smart hem: Google + Alexa

Mörkerseende : Ja

Bildström : 15 bilder per sekund

Drift: Batteri eller befintlig strömmatning