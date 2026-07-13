Test: Sandberg laptopladdning med solceller

Kit 5 / 6 Betyg 1 349 - 2 239 kr Pris För Sandberg Solar Charger 100W Lightweight & Laptop Powerbank 20000 PD100W ger oss möjlighet att ladda ett brett spann av våra tekniska nödvändigheter under perioder utan eller med begränsad tillgång till fast ström matning. Emot Panelen tappar i effektivitet när vinkel blir för dålig och Powerbanken blir snabbt varm vid maximal belastning vilket kan påverka den totala livslängden. Rekommenderas till Söker du ett kompetent kit för extra ström under exempelvis vandringar eller som del i en väl planerad krisberedskap är detta en suverän kombo.

Sandbergs lättvikts solcellspanel och smidiga laptop Powerbank är den perfekta kriskombon för våra tekniska måsten.

Sandberg har under många år legat i framkanten både när det kommer till mobila solcellspaneler och powerbanks i alla tänkbara utföranden och företaget har även ett par lösningar som kombinerar de både lösningarna i en och samma enhet. Men detta har i första hand varit en godkänd lösning för att ladda mobiler eller mindre krävande enheter och inte något som fungerat för bärbara datorer. Men genom att kombinera nya Laptop Powerbank 20000 PD100W med Solar Charger 100W Lightweight öppnas helt plötsligt helt nya möjligheter till kontinuerlig drift av mer eller mindre alla våra mobila enheter och detta även under långa perioder utan tillgång till nätbaserad strömförsörjning. Vi har under en dryg månad testat dessa två enheter dels utifrån ett mer vardagligt användningssätt, dels som en stomme till en förberedande krisberedskap för att kunna säkerställa att vi kan ladda och driva olika enheter i det fall som strömmen av någon anledning skulle slås ut.

Sandberg Solar Charger 100W Lightweight

Vi börjar med Sandberg Solar Charger 100W Lightweight som är en portabel solpanel utvecklad för alla typer av användare som behöver hög och stabil effekt när traditionella eluttag inte finns tillgängliga. Panelen bygger på så kallade monokristallina PERC celler vilka levererar upp till 100 watt och som framför allt är optimerade för att ge god verkningsgrad även vid varierande ljusförhållanden. Denna celltyp är känd just för sin höga ljusabsorption och förbättrade prestanda vid svagt ljus vilket gör panelen användbar både i direkt solljus och under mer utmanande väderförhållanden.

Konstruktionen består av fyra vikbara paneler som tillsammans bildar en lätt och portabel enhet som lite påminner om en portfölj med sina integrerade handtag. När panelen är hopfälld mäter den 442 × 396 × 40 millimeter och den väger endast 2,9 kilo vilket gör vi enkel kan bära med den i en ryggsäck, gömma på sidan i en bil eller som en del i en ”nödväska”. Utfälld når den en längd på 1 437 millimeter vilket ger en stor aktiv yta för maximalt solupptag. Panelen är laminerad med ETFE vilket är ett slitstarkt och delvis självrengörande material som ger hög UV resistens och längre livslängd jämfört med en traditionell PET laminering. Dessutom är panelen klassad enligt IP67 vilket innebär att den är dammtät och tål nedsänkning i vatten vilket kan vara en viktig egenskap för användning i tuffare miljöer som vid camping, vandringar, fältarbete eller krissituationer.

Solpanelen erbjuder tre olika utgångar för att kunna driva och ladda en bred uppsättning enheter. Anslutningarna är placerade i ett separat, skyddat, fodral på framsidan vilken hålls stängd med en dragkedja och även har utrymme för att placera extra ladd kablar. Ser vi till portarna så har USB‑A porten stödje för Quick Charge 3.0 och levererar upp till 24 watt vilket passar mobiltelefoner, kameror och mindre elektronik. USB‑C porten har stöd för Power Delivery på upp till 65 watt och kan därmed direkt ladda laptops, surfplattor och lite kraftfullare Powerbanks. För maximal effekt finns även en DC utgång via en fast integrerad tre meter lång kabel som levererar upp till 22 volt / 4,54 amper vilket motsvarar panelens fulla 100 watt. Detta gör panelen kompatibel med portabla kraftstationer och annan utrustning som kräver / drar nytta av högre inspänning så som vår valda Powerbank nedan.

Panelen levereras med lite enklare utvikbara klaffar som ger en cirka 40 graders vinkel. Tyvärr så är dessa inte justerbara utan vi får bara ett fast läge. Vi får även med fyra snap hooks som gör det enkelt att hänga upp den på tält, fordon eller andra ytor för optimal solupptagning och kombinerar vi dessa med fästen även på motsvarade sida så kan vi enkelt även hänga upp panelen via träd eller buskar för enkel justering. Vi får dessutom med en snabbguide för att underlätta installation och användning.

Under våra tester så är det två delar som sticker ut. För det första så uppnår panelen, vid direkt solljus, full effekt relativt enkelt. Men samtidigt så är panelen aningen känslig mot fel vinklar, eller rättare sagt när solen förflyttat sig över en viss vinkel. Detta gör att du som användare bör hålla koll på laddningens effektivitet under dagen och delvis justera placeringen för att alltid uppnå maximal effekt.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Sandberg, www.sandberg.world

: Sandberg, www.sandberg.world Cirkapris : 2 239 kr inkl. moms, 1 791 exkl. moms

: 2 239 kr inkl. moms, 1 791 exkl. moms Mått : 442 x 396 x 40 mm

: 442 x 396 x 40 mm Vikt : 2,9 kilo

: 2,9 kilo Paneler : 100 watts Monocrystalline PERC

: 100 watts Monocrystalline PERC Skyddsklass : IP67

: IP67 USB-A (QC 3.0) : 5V/3.4A, 9V/2.5A, 12V/2A (24W max)

: 5V/3.4A, 9V/2.5A, 12V/2A (24W max) USB-C PD : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (65W max)

: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (65W max) DC cable 3 meter: 22V / 4.54A (100W max)

Panel 5 / 6 Betyg 2 239 kr Pris För Smidigt format och enkel hantering. Integrerad kabel för DC matning, panelens fulla kapacitet är förhållandevis enkel att uppnå, tålig design, bärhandtag, extra kablar kan placeras i facket på utsidan, IP67 klassning. 65 watt PD via USB-C. Emot Lite känslig när en viss solvinkel passeras, DC anslutningen kan kräva adapter vilket inte medföljer. Rekommenderas till Sandberg Solar Charger 100W LightWeight är en suverän stomme som extra ”nödkraft” eller som komplement vid vandring eller camping.

Sandberg Laptop Powerbank 20000 PD100W

Vår nästa enhet är Sandberg Laptop Powerbank 20000 PD100W som är en avancerad och mångsidig Powerbank utvecklad för användare som behöver pålitlig och hög effekt i situationer där traditionella eluttag saknas. Med en kapacitet på 20 000 milliampertimmar (74 Wh) och stöd för både USB‑C Power Delivery upp till 100 watt och en justerbar DC utgång som sträcker sig från 3,3 till 24 volt är den konstruerad för att kunna driva allt från moderna laptops till specialutrustning inom mer professionella fältmiljöer. Den är dessutom godkänd för flygtransport tack vare att kapaciteten håller sig under 100 wattimmar vilket gör den till ett praktiskt alternativ för resande tekniker, konsulter och fotografer. Sedan kan vi delvis tycka att det är lite synd att Sandberg inte nyttjat hela spannet upp till eller så nära dessa 100 wattimmar som möjligt.

En av de mest utmärkande egenskaperna är just den justerbara DC utgången vilken kan leverera upp till 96 watt. Spänningen kan finjusteras i steg om 0,1 volt vilket gör Powerbanken kompatibel med ett brett spektrum av enheter som kräver specifika inspänningar vilket omfattar allt från exempelvis äldre laptops och kommunikationsradios till mätinstrument och olika typer av industriell utrustning.

Värt att notera är dock att DC inställningarna kräver viss teknisk förståelse då fel spänning kan skada utrustning och är du inte säker kan det vara värt att be om hjälp första gången som rätt spännings ställs in. För att underlätta användningen så medföljer även en uppsättning med åtta olika DC kontakter vilket ger oss en bred kompatibilitet direkt från start. Utöver detta finns en separat DC port med inbyggd UPS funktionalitet som levererar 12 volt/3 amper (36 watt). UPS läget innebär att Powerbanken kan ge ström kontinuerligt även när den laddas vilket är särskilt användbart för utrustning som inte får avbrytas ens under kortare tider så som exempelvis övervakningssystem, routers eller sensorer och detta är ett av de sätt som vi kan dra nytta av kombon med Solcellspanelen som i detta fall kan kopplas in till den första DC porten för fortlöpande uppladdning.

Powerbanken har även en USB‑C port vilken stödjer både in- och utgående laddning upp till 100 watt. Detta gör att enheten både kan laddas snabbt och driva kraftfulla laptops som kräver hög PD effekt. Ser vill enhetens USB‑A port så erbjuder den upp till 20 watts uteffekt och är således avsedd för mindre enheter som telefoner, actionkameror eller GPS utrustning. Då Powerbanken stödjer pass through laddning i helhet så kan vi ladda och vidarebefordra ström på ett flexibelt sätt anpassat efter det möjligheter vi har för stunden.

Ser vi till enhetens design så är den klassiskt kompakt med måtten 14 × 9 × 2,4 centimeter och en vikt på 400 gram vilket gör den förhållandevis lätt att bära med i ryggsäck eller annan väska. På ovansidan får vi en enklare display som visar hur mycket kraft vi har kvar i batteriet samt hur hög volt- och ampereffekt som tas ut eller kommer in och vilka portar som är anslutna. Enheten är byggd för att tåla både professionell daglig användning och resor i olika miljöer där temperaturspannet för laddning och användning som ligger på 0–45 respektive –10–60 grader gör att den fungerar i både kalla och varma miljöer. I paketet ingår en DC till DC kabel, en adapter för cigarettuttag, en USB‑C kabel för 100 watts laddning samt ovan nämnda uppsättning DC kontakter vilket gör att vi kan komma igång direkt utan att behöva köpa extra tillbehör.

Sammanfattningsvis är Sandberg Laptop Powerbank 20000 PD100W en kraftfull, mångsidig och flexibel strömlösning som riktar sig till både vardags-, avancerade och professionella användare som behöver driftsäker strömförsörjning i fält, på resande fot eller i situationer där stabilitet och kompatibilitet är avgörande.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Sandberg, www.sandberg.world

: Sandberg, www.sandberg.world Cirkapris : 1 349 kr inkl. moms, 1 079 exkl. moms

: 1 349 kr inkl. moms, 1 079 exkl. moms Mått : 140 × 90 × 24 mm

: 140 × 90 × 24 mm Vikt : 0,4 kilo

: 0,4 kilo Kapacitet : 20 000 mAh / 3.7V / 74 Wh

: 20 000 mAh / 3.7V / 74 Wh DC1-port in : 5-24V/4A, 96W max

: 5-24V/4A, 96W max DC1-port ut : 3.3V-24V, 96W Max

: 3.3V-24V, 96W Max DC2-port ut : UPS funktion 12V/3A, 36W max

: UPS funktion 12V/3A, 36W max USB-C PD in: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max)

5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max) USB-C PD ut : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A,15V/3A, 20V/5A (100W max)

: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A,15V/3A, 20V/5A (100W max) USB-A ut: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.67A (20W max)

pb2 5 / 6 Betyg 1 349 kr Pris För Kompakt format med hög uteffekt över både DC och USB-C porten, UPS funktion, pass through över portarna, justerbar DC spänning. Emot Enheten blir varm när den belastas hårt och pass through används, DC justeringen kan vara lite kinkig om du inte vet vad du gör, displayen verkar inte vara helt pålitlig sett till kvarvarade status. Rekommenderas till Sandberg Laptop Powerbank 20000 PD100W passar vardags-, avancerade och professionella användare som behöver driftsäker strömförsörjning i alla situationer.

Den totala nyttan

Även om vi testade respektive enhet var och en för sig så gjorde vi även tester med de både tillsammans och det är här som vi verkligen hittade lite av den optimala synergin. Genom att placera ut panelen på en helt öppen yta vinklad mot solen, stundtals med hjälp av stöden och stundtals uppspänd mellan träd och marken med hjälp av snören via de fästpunkter som finns så såg vi till att i de flesta lägen ha så nära maximalt ljusupptag som det gick.

I detta läge så hade vi sedan Powerbanken konstant ansluten till panelen samtidigt som vi även bitvis, när Powerbanken var nära fulladdad, anslöt andra enheter direkt via panelens portar. Dels hade vi en mobil 5G router, sex stycken ledbaserade ljus, en batteridriven ”myggdödare” samt en UV ljus lösning som kontinuerligt renade regnvatten från en uppsamlingstank som vi brukar använda vid lite större gruppläger under vandringar.

Powerbanken användes sedan till att ladda vår bärbara dator, våra mobiler, en satellit radio, samt hörlurar och en platta. Vi försökte här visserligen hela tiden optimera laddflödet och ladda upp enheter när Powerbanken var nära full men trots att vädret under vår testperiod var förhållandevis varierande med både helt klar himmel och sol samt dagar där det regnade konstant så lyckades vår uppsättning driva vårt lilla experiment helt självt. Dock med det lilla undantaget att Powerbanken var fulladdad från start.

Oavsett vilket så visar det på vilken nytta lösningen gör och hur avgörande en sådan här lösning kan vara både under självvalda vandringar eller vid olika former av kriser. Det som ska bli intressant nu i ett nästa steg är att se hur länge lösningar håller över tid och hur mycket kraft vi kan få ut under årets mörkare perioder för panelen och Powerbanken ska få sitta upp och ”slita” 24/7 under kommande år för att ge en än bredare och bättre bild.