Vi testar Oneplus 9 Pro och Oneplus 9. Med Hasselblad under huven hoppas tillverkaren på att ta klivet in till den yttersta kameraeliten.

Allt fler tillverkare har under åren skapat olika former av allianser för att göra sina mobiler mer intressanta för en bredare massa. Primärt har detta handlat om ljudet eller kameradelen. Nu går även Oneplus samma väg när företaget till lanseringen av nya modell 9 inleder ett samarbete med välrenommerade Hasselblad, där målet helt klart är att ta upp kampen om kamerakronan på den mobila marknaden. Om de kommer att lyckas är svårt att säga och det kommer nog säkerligen att krävas åtminstone ett par modeller innan de båda parterna hittat rätt fullt ut. Oavsett vilket har det varit extremt intressant att kika närmare på de två första mobilerna från Oneplus där kameradelen har utvecklats och färgkalibrerats tillsammans med Hasselblad.

Många likheter men stora skillnader

Vi har fått möjlighet att jämföra båda modellerna – Oneplus 9 och Oneplus9 Pro – under en knapp månad och ska försöka lyfta fram skillnaderna mellan de både modellerna och vilka egenskaper vi tycker är viktigast. Vi börjar med en av det stora skillnaderna i form av skärmen och det yttre måttet.

Oneplus 9 mäter 160 x 74.2 x 8,7 millimeter och har en 6,55 tums, platt, skärm som har ett 87,6 procents så kallad screen-to-body-förhållande. Skärmen jobbar med en högsta upplösning på 1080×2400 pixel vilket ger 402 ppi (punkter per tum). Den baseras på en 120 hertz Amoled-lösning som stöder HDR10+ och har en högsta ljusstyrka på 1100 nits vilken automatiskt växlar i 8192 nivåer när enhetens adaptiva läge är aktiverat.

Ur ett användarperspektiv är skärmen riktigt trevlig med mycket bra färgåtergivning och perfekt kontrasthantering. Vi får en likvärdig upplevelse oavsett om vi surfar, jobbar, spelar spel eller ser på film. Ett klart plus med mobilen är dess hantering av den fasta höga frekvensen som gör användarupplevelsen märkbart mjukare jämfört med föregående modell. Vi var först lite oroliga att lösningen skulle dränera batteriet, men så var inte fallet och vi skulle uppskatta att förändringen ligger inom tio procents minskad batteritid vilket är klart överkomligt.

Suverän skärm i Oneplus 9 Pro

Går vi över till Oneplus 9 Pro så får vi här en lite större enhet som mäter 163,2 x 73,6 x 8,7 millimeter med en 6,7 tums rundad skärm med en screen-to-body-förhållande på 89,8 procent. Till detta får vi en högre maximal upplösning på 3216 x 1440 pixel med hela 526 ppi. Till skillnad mot standardmodellen kommer Pro med en dynamisk Amoled LTPO-skärm som jobbar mellan 1–120 hertz. Det gör att modellen får den frekvens som behövs av respektive app, vilket ger en energisnålare användning som den större skärmen och högre upplösningen definitivt har nytta av.

Vi skulle till och med vilja sträcka oss så långt som att säga att detta utan tvekan är en av topp tre skärmar i skrivande stund, kanske till och med den överlag bästa

Oneplus 9 Pro stöder så klart både sRGB och Display P3 och har ett tiobitars färgdjup och vi får här en modell som är IP68-klassad. Ur ett användarperspektiv är detta en magiskt bra skärm med extremt levande och äkta färger som verkligen kommer till sin rätt när vi ser på film, spelar spel eller går igenom våra bilder. Vi skulle till och med vilja sträcka oss så långt som att säga att detta utan tvekan är en av topp tre skärmar i skrivande stund, kanske till och med den överlag bästa.

Precis som standardmodellen har 9 Pro en imponerande ljusstyrka som toppar 1300 nits och som automatiskt justeras i 8192 olika nivåer för perfekt återgivning i alla typer av omgivande ljus och trots att Oneplus 9 gör detta bra så höjs här ribban ytterligare en nivå. Det märks framför allt när vi ser på film via Disney+ i direkt dagsljus, något alla andra mobiler har problem med, men som här fungerar näst intill fläckfritt.

Samma hårdvarubas i båda modellerna

Vi lämnar skärmen och går över till insidan vilka till stora delar är identisk. Båda mobilerna baseras på Qualcomms femnanometers SM8350 Snapdragon 888 5G-chip vilket omfattar en åttakärnig processor fördelad enligt 1×2,84 gigahertz Kryo 680 + 3×2,42 gigahertz Kryo 680 + 4×1,80 gigahertz Kryo 680. Dessa kompletteras sedan med en Adreno 660-GPU. Som minne kan båda modellera utrustas med åtta eller tolv gigabyte LPDDR5 medan vi på lagringsfronten kan välja mellan 128 och 256 gigabyte blixtsnabbt UFS3.1-utrymme. Tyvärr får vi inte med någon extra lagringslösning i form av mSD eller nSD.

Även batteriet i de båda modellerna är detsamma och består av dubbla batterier på 2250 milliampertimmar för en total kapacitet på 4500 milliampertimmar. Båda stöder nya Warp Charge 65T vilka laddar ett tomt batteri till 100 procent på cirka 30 minuter. Men när det kommer till trådlös laddning finns en markant skillnad. Oneplus 9 stöder bara 15 watts trådlös laddning medan 9 Pro stöder hela 50 watts trådlös laddning.

Båda modellerna är utrustade med ett specialdesignat kylsystem som använder flera lager och en ångkammare som ska leda bort värmen på ett effektivt sätt. Vi har inte mätt värmen över mobilernas coredelar, men vi upplever att de blir ganska varma när vi använder dem samtidigt som de laddas, vilket inte är helt lyckat.

Snabbt trådlöst och bra ljudkvalitet

Vi går över till telefonernas trådlösa prestanda och här är båda lurarna utrustade med 2×2 MIMO med stöd för Wi-Fi 6 och Bluetooth 5.2 vilket gör att två ”blåtandsheadset” kan anslutas simultant.

Bluetoothlösningen har även stöd för aptX och aptX HD samt LDAC och AAC. När vi ändå pratar ljud kommer båda mobilerna med dubbla stereohögtalare och ett effektivt brusreduceringsstöd samt stöd för Dolby Atmos. Det ger oss ett riktigt bra ljud när vi spelar eller ser på film utan externa hörlurar. En lite larvig sak men något vi faktiskt saknar är en IR-lösning för att kunna använda mobilen som en universalfjärrkontroll.

Bra kamera i nästan alla lägen

Vi kommer så till den kanske största nyheten, kameralösningarna som alltså är framtagna tillsammans med Hasselblad. Båda modellerna har en huvudkamera på 48 megapixel vilken baseras på en 23 millimeters vidvinkellins med f/1.8. Men tittar vi lite noggrannare finns en skillnad i det att Promodellen baseras på Sonys IMX766-sensor medan basmodellen baseras på Sony IMX689. Det innebär bland annat att Promodellen går från en 3-HDR lösning till en DOL-HDR-dito. DOL-HDR eller Digital Overlap HDR är en teknik som har en snabbare och effektivare hantering och sammanslagning av olika exponeringsalternativ i en bild vilket framför allt gör att Pro-kameran har en märkbart bättre hantering av bilder, och filmer, som är tagna mot en normalt allt för ljus bakgrund.

Som sekundär lins har båda modellerna samma ultravidvinkelslösning baserad på Sonys IMX766-sensor med en upplösning på 50 megapixel och f/2.2. Linsen har en ultravidvinkelsensor med en 1/1.56″-design och en brännvidd på 14 millimeter som tack vare den nya så kallade freeform-tekniken minimerar i princip alla former av kantförvrängning som traditionella UW-linser ofta har problem med. Denna lins är, för båda modellerna, riktigt imponerade och vi kan skapa magiskt bra natur- och landskapsbilder med en extremt hög färgåtergivning och realitetskänsla där olika nyanser och färgskiftningar fångas i det närmaste helt perfekt.

Vi fortsätter till den tredje, gemensamma, linsen och här möter vi en tvåmegapixels monokrom kamera som primärt finns där för att skapa djup. Linsen jobbar med f/2.4 och samarbetar med övriga linser automatiskt och ger framför allt porträtt och närbilder ytterligare en dimension jämfört med tidigare Oneplus-modeller.

Pro-modellen har ytterligare en kamera

Oneplus 9 Pro har dessutom ytterligare en lins i form av en åtta megapixles telefotolins på 77 millimeter vilken jobbar med f/2.4 och erbjuder en 3,3 gångers optisk zoom. Denna lins ger klart bra bilder när vi använder zoomen i dagsljus och inte har för stora förhoppningar om inzoomningsgraden. För här hade vi åtminstone hoppats på fem gångers optisk zoom.

En svaghet vi delvis upplever för båda modellerna är nattfotografering på fri hand. Trots att 9-serien fått ett lyft sedan föregående modell når nattfotograferingen inte samma nivåer som andra toppmobiler. Detta blir extra tydligt när vi ska fotografera för hand där den optiska bildstabiliseringen inte räcker till. Men för den som har lite mer tid och vill använda någon form av bättre gimbal-lösning och till detta lägger ner lite tid i att använda manuella inställningar så blir även nattbilderna riktigt, riktigt bra. Men som sagt det blir lite för omständlligt.

Givetvis har mobilerna även en frontkamera vilken är placerad i skärmens vänstra övre hörn. Denna baseras på Sonys IMX471-sensor och är på 16 megapixel med f/2.4 och ett fast fokus och en integrerad EIS (elektronisk bildstabilisering).

Okej för selfiefantaster

Bilderna med frontkameran är under rätt förutsättningar klara och tydliga med lågt brus och en bra färgåtergivning. Men tyvärr är denna lins klart känsligare för omgivande ljus och med ljuset bakom oss blir bilderna nästan blekta redan från start vilket är ett minus.

Självklart stöder mobilerna även filmande och vi kan välja att filma i upp till 8K med 30 bilder per sekund eller i 4K med upp till 60 bilder per sekund för basmodellen och 120 bilder per sekund för 9 Pro. Båda mobilerna stöder även superslowmotion med upp till maximalt 480 bilder per sekund. Resultatet från filmerna blir faktiskt klart över förväntan och vi får här en bra kombination av brusreducerande ljudupptagning och bildstabilisering med en snabb autofokusering.

Syresatt operativsystem

Nästa del som har förbättrats till denna modell är mobilernas integrerade fingeravtrycksläsare. Denna är, så klart, placerad i glaset och har blivit markant snabbare och mer träffsäker med extremt få felläsningar. Detta gör att vi enkelt kan logga in på mobilen och även godkänna köp eller olika former av valideringar som med Bankid eller inloggning till vårt säkerhetssystem. De gånger vi upplever problem är när vi är fuktiga på fingrarna. Antingen från sämre väder eller när vi sprungit, men som sagt, detta är enkelt åtgärdat och inget vi lägger något fokus på.

Ett av Oneplus kännetecken genom åren har varit företagets skaloperativsystem kallat Oxygen som alltid varit ett extremt slimmat operativsystem som varit ett av de mest Android out-of-the-box-liknande OS som funnits. Till lanseringen av Oneplus 9-serien, som redan från start kommer med Android 11 och OxygenOS 11, märker vi däremot en viss förändring och vi får mer extrafunktioner och möjligheter i form av bland annat gester och appar.

Det är dock aldrig så att det blir störande och systemet är som alltid optimerat för en följsam upplevelse oavsett vad vi göra med mobilen. Den del som troligen fått mest omarbetning är dock det som ligger under ytan. Vi tänker här på den AI baserade delen som i realtid hela tiden optimerar mobilens prestanda baserat på vad vi gör och där vi direkt kan minimera denna prestanda för att vinna batteritid med mera.

Vi gillar Pro-modellen bäst

Totalt sett erbjuder Oneplus två mycket bra mobiler som båda är riktigt bra köp för respektive prisklass. Skulle vi välja en så blir det trots allt Oneplus 9 Pro som trots ett cirka 2000 kronor högre pris tillför ett mervärde både utseendemässigt, i funktionalitet samt med en enastående skärm som uppväger prisökningen med råge.

Oneplus 9 & Oneplus 9 Pro 5 / 6 Betyg 8 690 / 10 690 kr Pris För Två mycket bra mobiler med bra kameralösning, hög prestanda, perfekt fingeravtrycksläsare. Oneplus 9 Pro erbjuder en av de absolut bästa skärmar vi testat och har dessutom snabb trådlös laddning. Båda mobilerna kommer med en av de bästa skal-OS-lösningarna med gott om smarta interna funktioner. Emot Ingen möjlighet till mSD-kort, kameralösningen når inte lika långt som vissa konkurrenter när det gäller nattfotografering, vi hade gärna sett en högre optisk zoom, mobilerna blir lite för varma under vissa förhållanden, basmodellen är inte IP-klassad. Rekommenderas till Både Oneplus 9 och Oneplus 9 Pro är tilltalande, kompletta kameramobiler som passar alla typer av användare men som är ett plus för den som vill fotografera med manuella inställningsmöjligheter.