Sony Xperia 1 III 5 / 6 Betyg 12 990 kr Pris För Otrolig bra skärm för alla ändamål, mycket bra bakre kameralösning, imponerande ljud, snabb kortläsare, grymma proffslägen för bild och film, snabb spelmobil. Emot 4K-skärmen dränerar batteri vid vill användning, den främre kameran är inte lika imponerade som de bakre, lite känslig mot solljus, lite högt pris. Rekommenderas till Sony Xperia 1 III är en enastående mobil för alla typer av underhållning och ett perfekt val för den mer prosumer-inriktade mobila fotografen/filmaren.

Xperia 1 III är Sonys bästa mobil på länge. Den bjuder på en magisk skärm och suveränt ljud för både spel, film och musik. Men det gäller att ha laddaren redo om du är filmfantast.

Sony introducerade namnet Xperia redan 2008 då företaget tog fram ”tangentbordsmobiler”. När modellen Xperia Z lanserades fyra år senare, som en av de första vattentäta mobilerna, var Sony utan tvekan en av de främsta mobiltillverkarna med mängder av innovativa lösningar.

Under åren som gått har flera olika modeller lanserats, men ingen har egentligen stuckit ut – om vi undantar lite olika format. Men med nya Xperia 1 III ser vi en tydlig förändring och trots att modellen har vissa svagare punkter kan vi redan nu säga att detta är den bästa mobil som Sony tagit fram på länge och en mobil som på flera områden tar upp kampen om en förstaplats på den mobila marknaden.

4K OLED-skärm

Sony var först med att erbjuda mobilskärmar med 4K-upplösning vilket delvis är förståeligt då en 4K-upplösning många gånger inte kommer till sin rätt på en skärm som oftast inte är så stor. Detta gäller även delvis Xperia 1 III som har en 6,5 tums OLED-skärm som använder 21:9-formatet. Men detta uppvägs av upplevelsen när vi ser på 4K-filmer vilket utan tvekan blir ett lyft på denna skärm.

Jämfört med föregående modell har Sony dubblerat uppdateringsfrekvensen från 60 till 120 hertz vilket ger oss en helt ny upplevelse både när vi ser på film, spelar spel eller bara surfar. Detta är onekligen en efterlängtad uppdatering.

Skärmen stöder HDR, high dynamic range, och har återgivning som motsvarar tio bitar, eller för att vara exakt åtta bitar plus två bitars utjämning, vilket ger märkbart mjukare övergångar och renare färger. Tillsammans med Sonys speciella skaparläge ger det oss den bästa skärmlösningen tillverkaren någonsin tagit fram i en mobil. Ja, faktum är att det här är en av de absolut bästa mobilskärmarna vi någonsin testat, med ett litet undantag. För ska vi vara lite petiga är Sony-skärmen aningen känslig mot solljus, och vi får i direkt dagsljus svårt att uppfatta filmer och spel på rätt sätt.

Smarta funktioner för mobilspel

Utöver de mer normala funktionerna kommer mobilen även med flera finesser anpassade för spelande. Funktionen Low gamma raiser förbättrar bilddetaljer i mörka områden vilket framhäver fiender utan att överexponera ljusa områden på skärmen, vi kan även justera vitbalansen på ett enkelt sätt för att på detta vis lyfta fram annars svåridentifierade delar samtidigt som vi optimerar bilden för våra ögon.

Till detta har Sony även tagit kunskap från sin ljudsida och skapat något av det mest kompletta ljudet vi hittat i en mobil. Genom att använda den integrerade equalizern kan vi förstärka och lyfta fram i princip just de ljud som vi är ute efter för just det spel vi lirar för stunden. För att inte bli störda när vi spelar kan vi dessutom aktivera olika typer av aviseringsblockeringar. För att sedan göra spelandet än mer komplett kommer mobilen med en smidig och lättanvänd lösning för att spela in våra spel, allt utan att tappa i bilduppdatering eller latens.

När vi sedan pratar ljud kommer Xperia 1 III med en 3,5 millimeters anslutning som levererar Hi Fi-ljud med minimal störning. För dig som föredrar en trådlös anslutning finner vi här samma 360 Reality Audio-lösning som vi hittat på tidigare modeller och som via sin ljudmotor mixar upp tvåkanalers ljud till en magiskt bra, omslutande ljudbild oavsett om vi ser på film eller lyssnar på musik.

Lägg här till att mobilen kommer med DSEE Ultimate-teknik som använder en AI-algoritm för att i realtid förbättra det dynamiska omfånget på vår musik, så får vi här mobilens andra klara styrka och ett ljud som är topp tre av alla mobiler vi testat.

Bra batteri, men …

Vi fortsätter med att kika på mobilens insida. Stommen baseras på Qualcomms Snapdragon 888 5G-chip vilket kompletteras med 12 gigabyte RAM och 256 gigabyte UFS-lagring. Det senare kan utökas genom att använda ett mSDXC-kort på upp till en terabyte vilket sammantaget ger oss gott om kraft för allt vi kan tänkas vilja göra.

Mobilen har dubbla nanoSIM-platser och är så klart utrustad med senaste Wi-Fi 6 samt Bluetooh v5.2. Vi laddar mobilen via en USB-C-anslutning vilken även kan användas för att ansluta en Displayport- eller en HDMI-kabel till en extern bildskärm. Mobilen stöder USB PD-laddning samt QI- och omvänd laddning och via det interna 4500 mAh starka batteriet. Vanligtvis ger det oss en full dags användning utan problem.

Men här finns ett stort ”men”. På grund av den stora skärmen kan vi snabbt dränera mobilen, och väljer vi att strömma ett par 4K-filmer med hög ljusstyrka kommer vi definitivt att behöva ladda den därefter. Men tack vare den medföljande 30 watts-laddaren får vi nästan 50 procents på bara 30 minuters laddning, så detta är inte något större problem.

Något vi blev lite förvånade över var att Sony valt att inte integrera sin fingeravtrycksläsare i skärmen, vilket är i det närmaste standard för dagens high end-mobiler. Vi får i stället hålla till godo med en lösning där sensorn på klassiskt Sony-manér sitter i strömknappen. Denna är å andra sidan både snabb och håller hög precision vilket gör att det inte spelar någon större roll.

Storleken är inte allt

Vi avrundar med den för många viktigaste funktionen – kameralösningen. Xperia 1 III har tre bakre kameralinser och en främre lins. Efter att ha använt mobilen i drygt en vecka får vi här en lite ”flashback” till en tidigare mobil tillverkad av Sonyericsson. Den hade en kamera på runt tre megapixel och var tack vare den höga kvaliteten var den en personlig favorit under många år.

För till skillnad från alternativa toppmobiler anno 2021, som skryter med höga megapixeltal har denna mobil tre kamerasensorer som vardera är på tolv megapixel. Den primära linsen har en brännvidd på 24 millimeter och ett synfält på 82 grader samt en bländare på f1.7. Lins nummer två, som är en zoom, har en brännvidd på 70 millimeter eller 105 millimeter och ett synfält på 34 respektive 23 grader samt en bländare på f2.3 kontra f2.8.

Den tredje linsen har en brännvidd på 16 millimeter och ett synfält på 124 grader samt en bländare på f2.2. Samtliga linser baseras på Zeiss-optik och kommer med en speciell Zeiss -T-beläggning som ska minska reflektioner. Till dessa får vi även en 3D iTOF-lins som i realtid mäter avstånd till målet vi fotograferar. Tillsammans ger det bilder med en imponerade hög skärpa, även vid full rörelse.

Vi får även med ögon-autofokus-tekniken som funnits i tidigare modeller, men som har förfinats och snabbats upp för en omedelbar identifiering av ögon på människor eller djur för ett exakt skärpedjup. Sammantaget ger detta oss imponerade bilder oavsett objekt och omgivning med levande, djupa och naturliga färger och porträttbilder som fångar uttryck och mimik på ett korrekt sätt.

För dig som vill ta fotograferingen ytterligare ett steg erbjuder Sony Photography Pro som är ett läge där vi får full kontroll över alla inställningar och där vi kan fota i RAW-format. Menyerna i detta läge är samma som i Sonys Alpha-kameror och ger oss, rätt använt, bilder som är bland de bästa vi sett från en mobilkamera.

Nattbilder blir bra med stativ

Telefonen har även en selfiekamera som jobbar med en upplösning på åtta megapixel och har en bländare på f2.0. Bilderna tagna med denna är fullt godkända men är tyvärr ganska långt ifrån den höga nivå som telefonens bakre linser levererar. Ytterligare en del vi hade hoppats lite mer på är mörkerfotografering. Inte för att bilderna blir dåliga utan snarare tvärt om, mobilen har en mycket bra hantering av fotografering under sämre ljusförhållanden men däremot är den känslig mot rörelse. Detta gör att vi får riktigt bra nattbilder när stativ eller en så kallad gimbal används, men när vi försöker få samma bilder för hand gäller det att vi är stilla för att undvika vibrationer i bilden. Varför det är på detta sätt är lite svårt att förklara då enheten har en mycket bra bildstabilisator vid normal fotografering.

En intressant extrafunktion är att vi kan använda telefonen som en separat skärm eller som fjärrkontroll till en traditionell Sony Alpha-kamera. Vi måste även kort nämna kamerans filmmöjligheter där vi genom Cinematography Pro kan spela in filmer med liknande parametrar och färginställningar som på en professionell filmkamera och där vi via åtta olika färginställningar kan spela in video med nyansomfång och kurvor för lägre kontrast för att fånga olika stilar.

Kort och gott är Sony Xperia 1 III en grymt bra mobil som med ett lite lägre pris lika gärna kunnat vara det givna första valet.

SPECIFIKATIONER:

Tillverkare: Sony, www.sony.se

Cirkapris: 12 990 kr inkl. moms, 10 392 exkl. moms

Mått: 165 x 71 x 8,2 mm

Vikt 186 gram

Skydd; IP65/68

Skärm: 6,5 tum 21:9 OLED

CPU: Qualcomm Snapdragon 888

RAM: 12 GB

Lagring: 256 GB + mSD

Batteri: 4500 mAh

Bakre kamera: 3st 12 MP linser

Främre kamera: 8 MP

Ljud: Hi-Res med 360 Reality audio

Trådlöst: Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2