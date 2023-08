WiFi 7 – När, var, hur & varför

Med WiFi 7 ökas hastigheten femfalt jämfört med WiFi 6E men för vem är tekniken tänkt, när lanseras den och när ska du byta till nya enheter? Vi reder ut det viktigaste inför nästa generations trådlösa standard.

Om det är något som vi kan säga med säkerhet så är det att tekniksidan aldrig står stilla och det är knappt att en produkt eller standard har lanserats innan vi börjar se fakta kring nästkommande. Inom vissa områden så verkar denna utveckling, i varje fall stötvis, gå betydligt fortare än för andra områden. Ett sådan område är definitivt de olika WiFi standarder där merparten av användarna precis håller på att gå över till WiFi 6 eller WiFi 6E och där förvånansvärt många, både hushåll och företag fortfarande använder WiFi5. Men trots detta så är redan WiFi 7 på väg ut och vi har redan sett, och hunnit med att testa, så kallade Pre-Standard enheter. Det vill säga modeller som uppfyller de krav som just nu befinner sig i ett draft, eller utkast läge för att senare bli en fastslagen standard. Syftet med denna genomgång är att lyfta de delar som vi skrivandes stund vet kring kommande standard, det vill säga de delar som redan är fastslagna och inte bara troliga, ryktesbaserade features.

IEEE & Wi-Fi Alliance

Förenklat kan sägas att WiFi är en samling protokoll för trådlös nätverkshantering baserade på IEEE 802.11 familjens standarder vilket även garanterar att de olika lösningar och protokoll som utvecklas är fullt kompatibla med olika Ethernet, trådbundna, standarder.

IEEE, som är en förkortning för Institute of Electrical and Electronics Engineers, är en ideell organisation bestående av hundra tusentals ingenjörer och vetenskapspersoner från hela världen var syfte är att vidareutveckla och främja teknik genom att bland annat föreslå, utveckla och fastslå olika standarder, producera olika former av litteratur och faktaskrifter samt medverka och framföra så kallade conference-proceedings vilket är den samlade utgivningen av presentationer som har förts fram på en vetenskaplig konferens, som framförts under respektive år.

Eftersom IEEE har en betydligt större bredd än enbart fokus på WiFi och den trådlösa utvecklingen började spreta åt lite olika håll där olika lösningar inte fullt ut kunde kommunicera med varandra så grundades 1999 Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA) vilka 2002 bytte namn till det i dag mer välkända Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Alliance är även den en icke vinstdrivande organisation som består av ett stort antal företag vilka tillsammans äger och kontrollerar Wi-Fi Certified logotypen. Tanken med denna certifiering är att samtliga enheter som klarar certifieringen ska uppfylla ett antal olika krav som bland annat garanterar att enheten fungerar med andra certifierade enheter, oavsett tillverkare, att den uppfyller vissa säkerhetsrelaterade krav samt att den är bakåtkompatibel med tidigare trådlösa WiFi standarder med mera. På detta sätt så kan en slutkund känna en viss trygghet med att en lösning som införskaffas kommer att fungera med befintliga och kommande enheter.

Som lite kuriosa inom ämnet så fanns även en tanke kring detta med stabilitet och kompabilitet redan när den ursprungliga WiFi loggan utvecklades. Den yin-yang liknade loggan ska symbolisera harmonin i nätverket där ”allt” fungera med varandra.

Nu ska här tilläggas att då certifieringsprocessen kostar en hel del pengar för tillverkarna så finns det många som väljer att inte genomgå denna process för samtliga av sina produkter. Trots detta så kommer troligen dessa enheter att fungera minst lika bra som en certifierad enhet men det finns inte samma garantier för detta.

Bokstäver blir siffror

Innan vi kommer in på WiFi 7 så vill vi bara ge en kort tillbaka blick över vägen från vad vi i dag skulle kunna kalla WiFi 0 eller grundstandarden 802.11 som presenterades i början av 1991. För under åren som gått sedan dess så har de olika WiFi standarderna lanserats baserat på just 802.11 i kombination med en eller två bokstäver vilka i sin tur indikerade vilken standard vi pratade om och även satta vissa gränser.

I början var dessa logiskt namngivna i form av -a och -b men i och med att vi gick över till vad som skulle kunna kallas WiFi 3 ändrades namnet och vi fick ändelsen -g, vilken sedan efterföljdes av -n, -ac- ax och nu senast -be. Att vi gick direkt till-g beror på att det lanserats ett flertal underliggande standarder med de ”saknade” bokstäverna. Då detta blev förvirrande för många så beslutade Wi-Fi Alliance, i samband med att just -ax standarden skulle laseras, att dessa namn i allmänna ordalag ska ändras till just WiFi 4 och så vidare. Tidigare standarder än WiFi 4 (801.11n) har inte officiellt fått benämningen WiFi 0–3 utan vi startar namngivningen med just nummer 4.

Vad som även kan vara intressant att känna till, om som troligen de flesta inte tänker på, är att grunden till en ny standard, när det första delen blir godkänd, sätts ganska långt innan vi ser några produkter på marknaden och faktum är att just WiFi 7 eller då 802.11be, fick sitt första godkännande redan i slutet av Q1 2019.

EHT är här

Vi är så framme vid kärnan i artikeln – WiFi 7. Precis som för övriga standarder både inom nätverk och andra tekniska områden så har WiFi 7 även fått en egen begreppsförkortning som vi kommer att se allt oftare och detta i form av EHT.

EHT står för Extremely High Throughput och innebär kortfattat att vi får tillgång till äkta multigigs trådlös hastighet men mindre störningar och högre prestanda som ska matcha dagens ökade behov. Detta genom fyra primära förbättringar:

Snabbare hastighet : Med WiFi 7 ökas den teoretiska maximala hastigheten från 9,6 gigabit per sekund som WiFi 6E erbjuder till hela 46 gigabit per sekund. Detta är med andra ord en ökning med hela fem gånger.

: Med WiFi 7 ökas den teoretiska maximala hastigheten från 9,6 gigabit per sekund som WiFi 6E erbjuder till hela 46 gigabit per sekund. Detta är med andra ord en ökning med hela fem gånger. Ökad bandbredd : Med WiFi 7 fördubblas antalet 320 megahertz högkapacitets kanaler. Detta ger både en potentiell dubblering av hastigheten till våra enheter samtidigt som det även fördelar en större del av trafiken till de betydligt mindre belastade 6-gighertz bandet. Något som har en potentiell möjlighet att även minska störningarna på de lägre frekvensbanden.

: Med WiFi 7 fördubblas antalet 320 megahertz högkapacitets kanaler. Detta ger både en potentiell dubblering av hastigheten till våra enheter samtidigt som det även fördelar en större del av trafiken till de betydligt mindre belastade 6-gighertz bandet. Något som har en potentiell möjlighet att även minska störningarna på de lägre frekvensbanden. Lägre latenser : För vanligt surfande och mailande spelar latensen mindre roll. Men när vi pratat gaming, videokonferenser, livestreaming och AR samt VR är latensen minst lika viktig som hasighet och bandbredd. Med WiFi 7 kommer latensen att kunna sjunka hundrafalt vilket kommer att revolutionera den trådlösa aspekten för dessa områden.

: För vanligt surfande och mailande spelar latensen mindre roll. Men när vi pratat gaming, videokonferenser, livestreaming och AR samt VR är latensen minst lika viktig som hasighet och bandbredd. Med WiFi 7 kommer latensen att kunna sjunka hundrafalt vilket kommer att revolutionera den trådlösa aspekten för dessa områden. Optimerad modulering: För att kraftigt förenkla ett lite krångligt område så är modulering ett sätt att omvandla och paketera traditionella data till WiFi baserade radiovågor. Med WiFi 7 så går vi från 10 till 12 bitars datamodulering paket vilket ger oss en ökning av data som överförs med 20 procent. Eller för att utrycka det i lite andra termer så går vi från 1024-QAM OFDMA i WiFi 6E till 4096-QAM OFDMA i WiFi 7 samtidigt som vi även får en dubblering i antalet MIMO till 16X16 MU-MIMO.

Äkta multilink & Preamble Puncturing

Bland flera förbättringar och optimeringar så finns även två nya innovationer i WiFi 7. Det första av dessa är den så kallade multilinksfunktionen. Precis som WiFi 6E kommer även WiFi 7 att sträckas sig över och kunna jobba i såväl 2,4- och 5-gigahertz som 6-gigahertz bandet.

Men med WiFi 7 så öppnas möjligheten att ansluta till och jobba över två band simultant och här fortlöpande analysera och växla mellan banor i de olika banden både för att undvika de överbelastade banden med hög störning men även för att direkt gå över till ett alternativt band om det ena av någon anledning hamnar utanför täckningsgränsen. Detta är även grunden till den låga latensen och höga tillgängligheten för WiFi7.

Nästa nyhet kommer för många att vara än mer intressant och viktig och detta framför allt för de som bor i lägenheter där många användare har sina routrar placerade att de kan störa andra routrar. För gissningsvis är det flera som känner igen sig i att internetanslutningen, eller rättare sagt hastigheten mellan vald enhet och router, ibland blir oförklarligt låg. Detta trots att när du genomför mätningar så har routern rätt hastighet mot internet baserat på det avtal som du har.

Detta beror med mycket stor sannolikhet på just störningar mellan routrarna och de kanaler som de använder för att prata med klienterna. För med nuvarande generations WiFi innebär en störning av den kanal som används att alla kommunikation stannar av och kanalerna blir otillgängliga för en stund.

Med WiFi 7 så införs en ny teknik kallad Preamble Puncturing som enkelt utryckt agerar på ett helt annat sätt. När en störning upptäcks så kommer vara just denna tråd eller del av kanal att blockeras medan kvarvarande kapacitet förblir tillgänglig för fortsatt kommunikation. Beroende på hur kartig störningen är så kan detta innebära att vi kanske bara tappar 10-20 procent tills störningen är löst vilket gör att vi inte kommer uppleva de extrema dippar i nätverket som vi kan göra idag.

Något för alla

Vi kommer så till det som kanske viktigaste för gemene man/kvinna. Vem är WiFi 7 för och när bör du kliva på tåget? Vi börjar med den första fråga som utan tvekan är enklast, detta då WiFi 7 kommer tillföra något för alla. Vi har valt att dela upp det på fyra huvudområden enligt nedan.

Underhållning i alla led : Då alltmer material blir tillgängligt i både 4K men numera även 8K samtidigt som både TV och skärmar når en allt högre upplösning så ökar kraven på en stabil trådlös uppkoppling med hög bandbredd. Med WiFi 7 skapas optimala förutsättningar för alla former av streaming av multipla strömmar 4 och 8K material. Till detta så är vi även på väg in nästa generations VR och AR där övergången till WiFi 7 säkerställer att upplevelsen blir den bästa med låg latens och hög hastighet.

: Då alltmer material blir tillgängligt i både 4K men numera även 8K samtidigt som både TV och skärmar når en allt högre upplösning så ökar kraven på en stabil trådlös uppkoppling med hög bandbredd. Med WiFi 7 skapas optimala förutsättningar för alla former av streaming av multipla strömmar 4 och 8K material. Till detta så är vi även på väg in nästa generations VR och AR där övergången till WiFi 7 säkerställer att upplevelsen blir den bästa med låg latens och hög hastighet. Ett paradis för Gamers : Alla som någon gång spelat lite mer intensiva spel vet förödelsen fördröjningar i anslutningen kan få. Med upp till hundra gånger lägre latens försvinner alla former av lagg och med ökad bandbredd laddas både spel och individuella scener ner omedelbart för ett banbrytande prestandalyft. Även på spelsidan så kommer kommande AR och VR lösningar att få ett helt annat flyt som tilltala även de mest kräsna.

: Alla som någon gång spelat lite mer intensiva spel vet förödelsen fördröjningar i anslutningen kan få. Med upp till hundra gånger lägre latens försvinner alla former av lagg och med ökad bandbredd laddas både spel och individuella scener ner omedelbart för ett banbrytande prestandalyft. Även på spelsidan så kommer kommande AR och VR lösningar att få ett helt annat flyt som tilltala även de mest kräsna. Stabilare hem : under pandemin så upplevde många problem med sina uppkopplingar och trådlösa anslutningar då de helt plötsligt var tvungna att både arbete och plugga från hemmet. Lägg här till att vi i allt större utsträckning utökar våra smarta, sammankopplade hem, med flera enheter och använder säkerhetskameror med högre upplösning med mera så är det lätt att se vilken nytta WiFi 7 kommer att innebära. Framför allt som merparten av användarna faktiskt bor i lägenheter där den trådlösa kommunikationen många gånger kan vara näst intill överbelastad med nuvarande standard.

: under pandemin så upplevde många problem med sina uppkopplingar och trådlösa anslutningar då de helt plötsligt var tvungna att både arbete och plugga från hemmet. Lägg här till att vi i allt större utsträckning utökar våra smarta, sammankopplade hem, med flera enheter och använder säkerhetskameror med högre upplösning med mera så är det lätt att se vilken nytta WiFi 7 kommer att innebära. Framför allt som merparten av användarna faktiskt bor i lägenheter där den trådlösa kommunikationen många gånger kan vara näst intill överbelastad med nuvarande standard. Nya, snabbare kontor: Med ökad hastighet och bandbredd, lägre latenser och implementeringen av multilink så kommer allt fler personer på arbetsplatsen kunna utföra mer bandbreddskrävande uppgifter simultant och utan att behöva oro sig för att överbelasta nätverket. Även på företagssidan så ser vi ett ökat användande av AR och VR både för direkt kommunikation men kanske framför allt för olika former av distansbaserade arbeten. Lägg sedan till en växande trend av automatisering och AI drivna lösningar så kommer WiFi 7 agera lite som en ”möjliggörare” för framtiden.

När ska du slutligen då kliva på WiFi 7 tåget. Som nämnts så har det redan börjat dyka upp routrar med stöd för den nya standarden. Men det är inte förrän 2024 som vi kommer att börja se ett bredare utbud av enheter. Precis som med tidigare standarder så är det primärt på just Router och accesspunkt sidan som vi kommer se de första enheterna för att sedan med tiden börja dyka upp på mobiler, datorer, plattor och TV med mera.

Detta gör att det knappast är värt att redan från start hoppa på de första modellerna, i varje fall inte om du redan har en lösning som fungerar. Ska du däremot byta eller köpa nytt så är det ett givet val att denna modell ska ha WiFi 7 stöd för att på detta sätt vara mer framtidssäkrad. Det undertecknad framför allt ser fram emot och som kommer vara den lösning som direkt byts emot är när de första Meshenheterna lanseras. För med högre hastighet och bättre hantering av olika kanaler så kommer deras backhaullösnig troligen att bli exceptionellt mycket bättre vilket gör att vi kan dra nytta av tekniken redan innan övriga ansluta enheter gör det fullt ut.