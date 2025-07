Test: EufyCam E40 kit

EufyCam E40 kit 6 / 6 Betyg 3 290 kr Pris För Mycket lätt installation, allt bättre app, solcellsdriven drift, lokal lagring, kan byggas ut med olika kameramodeller, mycket bra mörkerhantering, bra ljudlösning, bra prisnivå. Emot AI funktionen för identifiering är inte den bästa, vi kan i skrivandes stund inte utöka med extern lagring. Rekommenderas till För alla som vill ha en prisvärd säkerhetskameralösning, oavsett hemma eller på kontoret, så är eufyCam E40 2 Cam Kit + HomeBase S280 ett mycket bra alternativ.

EufyCam E40 kit kommer med en mycket effektiv lins för dygnets mörka timmar som tillsammans med MaxColour Vision förvandlar mörker till tidig skymning i full färg.

Oavsett om du behöver detaljskarp övervakning av trädgården eller entrén erbjuder eufyCam E40 2-Cam Kit tillsammans med HomeBase S280 en komplett, trådlös lösning med fokus på hög bildkvalitet, lång batteritid och flexibel lagring. Systemet kombinerar Quad HD-upplösning med MaxColour Vision för färgvideo i nästintill dagsljus även på natten och drivs primärt av inbyggd solenergi, vilket gör det idealiskt för platser utan fast strömanslutning.

Tydlig dialog

EufyCam E40 kit finns i olika kombinationer med olika antal kameror och vårt testkit består av dubbla kameraenheter samt en basstation. Kamerans optik vilar på en 4 megapixels sensor med en mycket ljusstark f/1.0 iris samt ett 130 graders synfält som fångar vidvinkelvyer utan distorsion. Upplösningen är 2K QHD (1440p), vilket ger en markant skärpa jämfört med vanliga 1080p system även om det inte tar oss hela vägen till tidigare testade EufyCam S3 Pros 4K upplösning. Tack vare tre nattlägen, MaxColour Vision med färgbelysning, infrarött svartvitt och en kombination där en 150 lumen spotlight automatiskt aktiveras får vi ett mångsidigt mörkerseende ända ner till 0 lux med bibehållen detaljrikedom vilket är smått unikt i denna prisklass.

Varje kamera kommer med inbyggd mikrofon och högtalare med brusreducering för klara röstsamtal, exempelvis med bud- eller besökare vid ytterdörren eller varför inte när vi vill prata med våra husdjur om dessa är hemma. Lösningen erbjuder inte bara en klar och tydlig dialog, den sker dessutom med minimal latens vilket gör att vi ”hinner med” att prata med besökaren som triggat en varning. Till detta så kan HomeBase S280 dessutom trigga en 105 decibels siren och spotlights som avskräcker inkräktare i realtid vilket kan sked antingen via appen eller vid fördefinierad rörelsedetektering som kan ske över antingen hela kameran synfält eller baserat på definierade zoner, vilket förstärker hemmets skyddsnivå ytterligare.

Inspelning och nätverk sköts helt trådlöst via 2,4 GHz Wi-Fi. Rörelseaktiverade videoklipp spelas in i 2 K-upplösning och sparas lokalt på HomeBase S280:s inbyggda 16 GB eMMC-minne utan månadsavgift. För extra trygghet kan lagringen utökas eller integreras med eufyCloud mot en frivillig prenumeration som ger 30 dagars rullande backup och push-notiser med miniatyrbilder. Eufy sägs även jobba på en lösning som ska göra det möjligt att ansluta en extern HD till en USB port för att ge utökad lokal lagring men detta är än så länge bara i planeringsstadiet.

Allt bättre app

Strömförsörjningen bygger på SolarPlus 2.0-teknik där den inbyggda 13 000 milli amper batteriet laddas kontinuerligt via en solpanel som är placerad på kamerans ovansida. Två timmars fullt solljus räcker för att kameran ska vara självgående dygnet runt, även under molniga dagar. För ännu bättre soltäckning finns möjlighet att komplettera med externa solpaneler och därmed uppnå maximal driftstid utan att behöva fundera på att ta ner kamerorna och ladda under årets lite mörkare dagar.

Vi har testat kamerorna utanför vårt testlabb där den ena placeringen inte får mer än just ett par timmars sol per dag och under hela vår testperiod så gick inte batterinivån under 76 procent även om vi har regelbundna besök och leveranser så solcellerna är onekligen klart effektiva.

Vi fortsätter med ovan nämnda eufySecurity appen som ger oss full kontroll över systemet. Vi kan använda livevisning i realtid, skapa schemalagda snapshots, lagrade händelser följa allt via en tidslinje. Appen stödjer anpassade detektionszoner (upp till tre oregelbundna zonformer per kamera), vi kan justera känslighet, använda AI-baserad identifiering av människor, fordon och husdjur samt sätta upp ”privacy zones” där inspelning kan utesluta känsliga områden eller platser som inte får filmas/övervakas. Geofencing och lägena Hem/Avancerat gör att systemet automatiskt växlar mellan bevakningslägen beroende på din mobilplats och tider på dygnet.

Den enda del som vi upplever en del bekymmer med är AI identifieringen där kamerorna ganska ofta har svårt att identifiera personer korrekt utan ett de dyker upp som oidentifierade.

För dig som vill bygga ut systemet så har HomeBase S280 stöd för upp till 16 kameror, vilket gör att vi kan skräddarsy systemet efter husets alla ingångar och platser som vi vill övervaka. Tänk bara på att för varje extra kamera så ökar så klart lagringsbehovet och behövs många kameror så kan det vara värt att från början satsa på S380 basen som tillåter intern lagring på upp till 16 terabyte.

Systemet kan även sömlöst integreras med ledande smarta hem plattformar som Apple HomeKit (med stöd för Secure Video), Amazon Alexa och Google Assistant. Vi kan här beordra live strömmar till kompatibla skärm, aktivera inspelning med röstkommandon eller inkludera kamerans rörelsedetektering i bredare hemautomatiseringar som exempelvis att slå på belysning när någon närmar sig huset på kvällen.

Sammanfattningsvis är eufyCam E40 2 Cam Kit + HomeBase S280 en robust, modulär och i mångt och självgående övervakningslösning med hög bildkvalitet, flexibel lagring och djup integration i smarta hem. Systemets främsta styrkor är solenergidriven drift, lokal inspelning utan dolda avgifter och avancerade appfunktioner, medan du bör vara medveten om att AI detektionens träffsäkerhet inte är den bösta och begränsningarna i den lokala inspelningen vid användande av flera kameror.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Eufy, www.eufy.com

Cirkapris : 3 290 kr inkl. moms, 2 632 exkl. moms

Mått kamera : 113 x 68 x 67 mm

Högsta upplösning: 2K

Mörkerseende : Ja mellan 7,5-10 meter

Ljudsystem : två-vägs,

Siren: 105 dB

Intern lagring : 16 GB

Utökad lagring : extern ska komma

Anslutning : Wi-Fi

Drift : Batteri + Solcell

FOV : 130 grader

Väderbeständig : IP66

Smart assistent : Amazon Alexa och Google Assistant

Dataskydd: AES-128 datakryptering