Test: Creative BT-W6

Creative BT-W6 5 / 6 Betyg 680 kr Pris För Minimalt format som passar lika till PC och Mac som konsoler och bärbara enheter, grymt bra låglatent ljud om rätt hörlurar ansluts, mycket bra tillhörande program, rätt prisnivå. Emot Kräver lurar med rätt stöd för att komma till full rätt, kan inte anslutas till två olika enheter samtidigt. Rekommenderas till Äger du att par lite bättre hörlurar, oavsett modell, kommer Creative BT-W6 att lyfta ljudnivån minst ett par nivåer.

Creative BT-W6 är en fantastisk, digital Blåtands sändare när den paras med rätt hörlurar, men aningen överdimensionerad om vi använder enklare modeller.

Creative etablerade sig tidigt som pionjärer inom PC ljud med sin välkända Sound Blaster serie (vi som är lite äldre kommer nog aldrig glömma AWE 64 som formligen revolutionerade ljudet i mitten av -90 talet) vilken även lade grunden för deras satsning på fristående DAC:ar och USB baserade ljudenheter vilka gav användare betydligt bättre ljudkvalitet än datorernas inbyggda ljudkretsar. Under 2010 och 2020 talen breddade företaget sitt sortiment med kompakta, högpresterande DAC‑ och förstärkarlösningar riktade mot såväl gamers som audiofiler, ofta med fokus på portabilitet och plug and play användning. Denna utvecklingslinje har under året lett vidare till allt mer avancerade trådlösa lösningar, där Creative kombinerade sin ljudtekniska erfarenhet med moderna Blåtands plattformar och stöd för högupplösta codecs.

Detta har så lett fram till deras senaste tillskott i form av BT-W6 som testat denna gång Detta är kortfattat en enhet som erbjuder Blåtand 5.4, LE Audio, Snapdragon Sound och stöd för codecs som aptX Lossless, aptX Adaptive och aptX HD, vilket gör den till en modern motsvarighet till tidigare större USB DAC:ar fast i ett minimalt trådlös format. BT‑W6 är utformad för att ge upp till 24‑bit/96 kilohertz strömmande audio, låg latens och bred kompatibilitet med PC, Mac och spelkonsoler, vilket gör den näst intill komplett, men det gäller att du som användare har rätt lurar för att dra full nytta av enheten.

Allsidig minimodell

Creative BT‑W6 är en av de mest avancerade och framtidssäkra Blåtands sändarna som finns tillgängliga för PC, Mac, spelkonsoler och andra USB‑C enheter i sin prisklass anno 2026. Trots sitt extremt kompakta format med ett mått på endast 25,9 × 16,1 × 6,6 millimeter och en vikt på 3,2 gram rymmer den en komplett ljudplattform med stöd för både klassisk Blåtand 5.4 och nästa generations Bluetooth LE Audio. Kombinationen av dessa två tekniker gör att BT‑W6 kan leverera allt från högupplöst musik till ultralåg latens för gaming, samtidigt som den erbjuder funktioner som broadcast sändning, avancerade kodekar och full integration med Qualcomms Snapdragon Sound ekosystem.

Enheten ansluts via USB‑C och fungerar som ett eget USB baserat ljudkort, vilket innebär att den kringgår datorns eller konsolens inbyggda Blåtands stack. Detta ger normalt en stabilare anslutning med lägre latens och att vi får tillgång till kodekar som normalt inte stöds av operativsystemen eller de förinstallerade programmen. BT‑W6 fungerar direkt med Windows 10/11, macOS, PS4, PS5 och Nintendo Switch men kan även användas i mobiler eller plattor och kräver ingen drivrutin för grundläggande funktionalitet. Detta gör lösningen perfekt för spelare och användare som vill förbättra ljudkvaliteten utan att behöva installera extra mjukvara, vilket även kan blockerat på vissa företag.

Två tekniker i perfekt samspel

Creative BT‑W6 bygger på Blåtand 5.4, vilket ger högre stabilitet, bättre räckvidd och stöd för avancerade ljudprofiler. I klassiskt Blåtandsläge används traditionella profiler som A2DP för musik, AVRCP för fjärrkontroll och HFP för samtal. Det är även här som vi hittar stöd för Qualcomms aptX familj, inklusive aptX HD, aptX Adaptive och aptX Lossless, vilket gör att enheten kan leverera högupplöst ljud med upp till 24 bit/96 kilohertz via trådlös överföring.

Samtidigt erbjuder BT‑W6 full kompatibilitet med Bluetooth LE Audio, som är nästa stora steg inom trådlöst ljud. LE Audio använder den nya LC3 kodeken, som ger bättre ljudkvalitet vid lägre bitrates samtidigt som den är mer energieffektiv. Via denna stöds även både Unicast och Broadcast lägen, vilket gör att BT‑W6 kan användas för allt från privat lyssning till delad ljudsändning via Auracast. LE Audio öppnar dessutom för GMAP profilen (Gaming Audio Profile), som ger ultralåg latens på omkring 20 millisekunder när den används med kompatibla hörlurar vilket ger en dramatisk förbättring jämfört med traditionell Blåtands latens som ligger på runt 150 – 200 millisekunder.

För att gå lite närmare in på de alternativa strömningslägena så skickar BT‑W6 Unicast läge ljud till en enda mottagare via LC3 kodeken. Det ger en stabil och energieffektiv anslutning med hög ljudkvalitet vilken är särskilt lämpad för vardagslyssning, videomöten och mobil användning. Broadcast läget å andra sidan fungerar däremot som en öppen eller lösenordskyddad sändare vilken kan tas emot av ett obegränsat antal kompatibla enheter. Detta är en av LE tjänstens mest framtidsorienterade funktioner även om stödet i hörlurar fortfarande är relativt begränsat.

Hi-Fi ljud för Hi-Fi lurar

Gör vi samma översikt av respektive kodek och deras användningsområde så är SBC en form av grundkodek som används när inget annat stöds. Denna ersätts av LC3 när LE aduio kan användas vilket märkbart bättre ljud vid bibehållen bitrate. Kliver vi upp ett steg så kommer vi till aptX som är standardkodek med god kvalitet.

För än bättre dynamik och detaljrikedom i musiken så används om möjligt aptX HD vilken sedan kan uppgradera till adtx Adaptive (HQ/LL) för en dynamisk bitrate med minimal latens och maximal stabilitet för mer hardcore gamers. Tillhör du i stället High Fidelity användarna så är det aptX Lossless som med sin förlustfria överföring på upp till 24 bitar med 96 kilohertz är det optimala valet.

Värt att noter a är att Creative BT‑W6 är certifierad för Snapdragon Sound som är Qualcomms helhetsplattform för högupplöst trådlöst ljud och som innebär att enheten är optimerad för att leverera just förlustfri ljudöverföring via aptX Lossless med synkroniserad ljud och videouppspelning samt stabil anslutning även i störningsrika miljöer vilket gör lösningen perfekt för såväl spelande som filmtittande.

Men för att dra full nytta av dessa funktioner krävs att mottagande hörlurar också stödjer Snapdragon Sound eller åtminstone aptX Adaptive. Om hörlurarna saknar dessa faller BT‑W6 tillbaka på enklare kodekar som aptX eller SBC, vilket begränsar både ljudkvaliteten och ökar latensen.

En intressant finess är att BT‑W6 även har en mikrofoningång som aktiveras automatiskt när en app kräver det. Detta gör enheten användbar för såväl spelchatt som videomöten. Var dock observant på att på PS4 och PS5 måste aktiveringen göras manuellt.

Som vanligt när det kommer till Creative så får vi även tillgång till den mycket kompetenta Creative appen som finns för Windows och macOS och som fungerar som ett kontrollcenter där vi kan växla mellan kodekar, justera EQ, aktivera Sound Blaster Acoustic Engine och uppdatera firmware med mera.

Sammantaget är BT-W6 en enastående lösning som ger bästa tänkbara ljudförutsättningar till ett vettigt pris men den kräver även rätt hörlurar för att komma till sin rätt. Har du bara ett par enklare lurar som saknar stöd för aptX varianterna så finns ingen anledning till att investera i denna dongle men med en lite bättre lurar kommer du inte att bli besviken.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Creative, www.creative.com

Cirkapris : 680 kr inkl. moms, 544 exkl. moms

Mått : 25,9 × 16,1 × 6,6 mm

Vikt : 3,2 gram

Anslutning : USB-C

Blåtand : V5.4

Maximal ljudupplösning: 24 bit/96 kHz

Plattformstöd: Windows 10/11, MacOS 10.15+ samt PS4 och PS5 och Nintendo Switch