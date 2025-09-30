Under Qualcomm Snapdragon Summit 2025 fick vi se ett samspel mellan moln och edge som skapar intelligenta, personliga ekosystem där framtidens teknik redan är här.

Mellan den 23e och 25e september höll Qualcomm sitt årliga event kallat Snapdragon Summit 2025 på Maui, Hawaii. Detta var både ett event som firade tio år och som representerade ett avstamp som den tidpunkt då Qualcomm inte bara dominerar den mobila chippmarkanden utan även tar upp kampen med Intel och AMD på PC marknaden med ett helt nytt chipp som inte bara sätter företaget i samma prestandaklass som sina konkurrenter utan som inom flera områden springer ifrån dem och detta med god marginal. Datormagazin var inbjuda av Qualcomm att närvara under eventet och här följer en summering av tre, mycket intressanta dagar som lite symboliserade en omdefinition av PC marknadens framtid, en framtid där AI blir det nya UI och där människor kommer att interagera med teknik på ett helt nytt och effektivare sätt.

Ecosystem of You

Qualcomms Snapdragon Summit 2025 satte fokus på framtidens AI och den avgörande roll som edge‑teknologi kommer att spela. I sitt anförande beskrev företagets vd Cristiano Amon hur utvecklingen går mot en hybridmodell där molnet och edge samverkar. Molnet står för de tunga beräkningarna medan enheter på edge hanterar snabba beslut och anpassningar i realtid.

En central förändring är att användargränssnittet blir alltmer mänskligt centrerat. I stället för att människor ska anpassa sig till tekniken, lär sig enheterna att förstå användarens kontext, beteenden och nyanser genom text, bild, ljud, platsdata och mer. Detta innebär att den digitala agenten blir navet i människors digitala liv. Smartphones får en mindre central roll, medan intelligenta wearables som glasögon, hörlurar, ringar och klockor utvecklas till självständiga AI‑enheter. Tillsammans bildar de ett “Ecosystem of You”, där användaren själv väljer vilka enheter som ska ingå.

Som exempel så kommer vi ha kvar mobilen som en grund men denna kompletteras sedan med nya modeller av smarta glasögon ser det du inte ser innan du ser det. Det kan gälla från att vi möter en person där glasögonen direkt ger dig information om vem det är, vad ni har pratat om och viktiga kunskaper som vi behöver för att samtalet ska bli så personligt som möjligt. Eller varför inte ta detta till trafiken eller när vi går, där vår alltmer fulltecknade vardag många gånger gör att vi inte har den kontroll på omgivningen som vi borde. Men detta har våra glasögon som kan varna för inkommande djur innan vi ser dem eller informera om att en bil kommer i hög fart så vi behöver stanna innan vi går över en gata.

Till detta så har vi våra smarta hörlurar som kan identifiera att någon pratar med dig och göra dig uppmärksam på detta och även realtids översätta så att en dialog kan ske utan direkt kunskap om det andra språket. Vi har sedan våra klockor som med hjälp av geopositionering och en uppkoppling mot exempelvis lokal trafik och ditt schema kan se att du inte hinner komma i tid till ditt bokade möte och automatiskt sänder meddelanden till övriga om den nya tiden som du kommer att kunna närvara, helt utan din inbladning. Detta är bara ett axplock och alla våra enheter som ringar, halsband och andra uppkopplade enheter kommer få mer möjligheter som alla fokuserar på att underlätta vår vardag på helt unika personifierade sätt.

För att möjliggöra detta krävs nya beräkningsarkitekturer där Qualcomm under eventet presenterade sina kommande lösningar, mer om dessa nedan. Det viktiga i detta är att AI‑modeller måste köras lokalt på enheterna, vilket ställer höga krav på energieffektiva processorer och avancerad uppkoppling. Samtidigt utvecklas hybridmodeller där små, snabba modeller på enheten kompletteras av större, mer resonerande modeller i molnet. Edge‑data blir här en nyckelresurs, då den används för att finjustera molnmodeller och skapa ett dynamiskt, självlärande nätverk.

Amon betonade också att nästa generations nätverk, 6G, kommer att vara AI‑native och fungera som länken mellan moln och edge på ett helt nytt sätt och med lansering av förkommersiella enheter redan 2028 ska 6G möjliggöra kontextmedveten intelligens överallt.

Så sammanfattningsvis framhöll Cristiano Amon och Qualcomm att framtidens AI inte bara handlar om kraftfulla molnmodeller, utan om samspelet mellan moln och edge. Genom Snapdragon‑plattformen vill företaget driva denna utveckling och skapa intelligenta, personliga ekosystem som formar hur människor interagerar med teknik

Snapdragon 8 Elite Gen 5

Den första produkt som presenterades under eventet var Qualcomms senaste mobilchip, Snapdragon 8 Elite Gen 5, en mobilplattform som beskrivs som företagets mest kraftfulla hittills. Den bygger på tredje generationens Oryon‑CPU, som når hastigheter upp till 4,6 GHz och levererar 20 procent högre prestanda samtidigt som energieffektiviteten förbättrats med 35 procent. Tillsammans med en uppgraderad Adreno‑GPU, som ger 23 procent bättre grafikprestanda och 25 procent snabbare ray tracing, skapas en plattform som både är snabbare och mer strömsnål än tidigare generationer.

En central nyhet är den så kallade agentiska AI‑upplevelsen. Med hjälp av en förbättrad Hexagon NPU och Sensing Hub kan enheten lära sig användarens vanor och preferenser för att agera mer självständigt. Detta gör att appar kan ge personliga rekommendationer och till och med utföra uppgifter på användarens vägnar, samtidigt som datahanteringen sker lokalt för ökad integritet.

Kameradelen har också fått ett rejält lyft. Snapdragon 8 Elite Gen 5 är den första mobila plattformen som kan spela in i Advanced Professional Video‑codec (APV), vilket ger filmkvalité på nivå med professionella kameror. Dessutom används tre 20‑bitars bildprocessorer som kan fånga fyra gånger större dynamiskt omfång, vilket resulterar i mer detaljrika foton och videor utan att belasta mobilen i onödan.

För spelare erbjuder plattformen hela paketet av Snapdragon Elite Gaming‑funktioner, med stöd för Unreal Engine 5, Tile Memory Heap och Mesh Shading. Detta ger både längre speltid och mer realistiska grafikupplevelser. På ljudsidan introduceras Snapdragon Audio Sense och aptX Lossless, vilket möjliggör trådlös musikströmning i studiokvalitet och interaktion med AI‑assistenter via hörlurar. Dessutom så har funktionen som Audiozoom helt gjorts om och följer nu med användarens in- och ut zoomning på ett helt nytt och mer naturligt sätt.

Slutligen har även uppkopplingen förbättrats. Med X85 5G‑modemet och FastConnect 7900‑systemet får användaren snabbare och mer energieffektiva 5G‑, Wi‑Fi 7‑ och Bluetooth‑anslutningar. Sammantaget positionerar sig Snapdragon 8 Elite Gen 5 som en plattform som inte bara maximerar prestanda, utan också integrerar AI, bild, ljud och nätverk i en helhetsupplevelse för nästa generations mobila enheter.

En av de första tillverkarna som redan under eventet passade på att hinta om kommande mobiler baserade på detta nya chip var OnePlus som med kommande modell 15 lägger grunden för nästa generations AI integration, prestanda och energieffektivitet i en mobil.

Nästa generations bärbara

De flesta som tänker på Qualcomm och Snapdragon tänker på mobiler och även om vi under senaste året sett allt fler bärbara datorer lanseras med Snapdragon plattformen och Windows on Arm som grund så har lösningen inte riktigt tagit fart. Detta beror till viss del på vissa kompabilitetsproblem då alla program och appar inte har fungerat eller fungerat sämre på grund av den annorlunda arkitekturen.

Men detta håller nu på att förändras både i takt med att allt fler företag tagit fram versioner eller patchar som för att deras program fungerar på denna plattform men kanske framför allt när vi ser till eventets nästa produktpresentation.

Qualcomm presenterade nämligen Snapdragon X2 Elite, en ny plattform för bärbara datorer och surfplattor som markerar ett stort steg framåt inom prestanda, batteritid och AI‑kapacitet. Med upp till 18 kärnor i den nya Oryon‑processorn och klockhastigheter på upp till 5,0 gigahertz över två simultana kärnor levererar X2 Elite en kombination av rå kraft och energieffektivitet som gör det möjligt att arbeta och skapa på en helt ny nivå. Den utökade cacheminnet och förbättrade grafikprestandan per watt gör att både produktivitet och underhållning flyter på smidigt, även vid krävande uppgifter.

En av de mest framträdande nyheterna var den kraftfulla AI‑motorn, Hexagon NPU, som kan nå upp till 80 TOPS (tera‑operationer per sekund). Detta gör det möjligt att köra flera AI‑drivna upplevelser samtidigt, med snabb respons och låg fördröjning. Plattformen är särskilt anpassad för de allt vanligare Copilot+ datorerna, där AI används för allt från multimodalt innehållsskapande till mer självständiga digitala assistenter.

Trots den höga prestandan utlovas flera dagars batteritid, tack vare en optimerad design som fördelar arbetsbelastningen mellan CPU, GPU och NPU. Det innebär att användaren kan arbeta, spela och streama längre utan att kompromissa med hastighet eller funktionalitet.

Säkerheten är också en central del av Snapdragon X2 Elite. Plattformen har avancerade skyddsfunktioner som aktiveras redan vid uppstart, vilket ger en tryggare datorupplevelse oavsett var man befinner sig och som ger företag möjlighet att fjärrstyra, starta om, radera och hantera med minimalt extra arbete.

När det gäller uppkoppling erbjuder X2 Elite det senaste inom 5G, Wi‑Fi 7 och Bluetooth, vilket ger snabba och stabila anslutningar nästan överallt. Med stöd för flera högupplösta skärmar, upp till tre 5K‑monitorer samtidigt, blir plattformen dessutom ett starkt alternativ för både kreatörer och professionella användare.

Elite goes Extreme

Men detta var så klart inte allt utan Qualcomm hade ytterligare ett ess i rockärmen, ett chip som till stora delar kan komma att förändra hur vi ser på energisnåla kraftpaket. Föreställ dig att du öppnar din laptop på morgonen. Den startar på några sekunder, och innan du ens hunnit ta en klunk kaffe har datorn redan sorterat nattens mejl, markerat de viktigaste och föreslagit svar som känns som om du själv skrivit dem. Det är inte science fiction, det är vad Qualcomms nya Snapdragon X2 Elite Extreme är byggd för.

Med sina rekordresultat i tester som Geekbench och 3DMark visar plattformen att den inte bara är snabbare än konkurrenterna, den är på väg att omdefiniera vad en bärbar dator kan vara. 39 procent högre enkelkärnig prestanda och 50 procent bättre flertrådad kapacitet innebär att även de mest krävande arbetsflödena, som att rendera 3D‑modeller eller analysera stora datamängder, går lika smidigt som att skriva ett dokument.

För kreatörer är skillnaden ännu tydligare. Den förbättrade grafiken, med 80 procent högre GPU‑prestanda, gör att videoredigering i 8K, avancerad färgkorrigering eller spel med realistiska ljuseffekter kan köras på en tunn laptop utan att fläkten går på högvarv. Detta var något som bland annat visades upp av Adobe som gav en demonstration över hur processer som idag krävt kraftfulla stationära system numera kan komma att köras helt på en tunn mobil bärbar.

Och så är det AI‑delen, den verkliga gamechangern. Med en NPU som är upp till 5,7 gånger snabbare än konkurrenterna kan datorn köra flera AI‑funktioner simultant: översätta ett videosamtal i realtid, generera bilder till en presentation och samtidigt optimera batteriförbrukningen i bakgrunden. Det är här visionen om en dator som inte bara hjälper dig, utan förstår dig och arbetar tillsammans med dig, börjar bli verklighet.

I praktiken betyder det att din dator blir mer än ett verktyg, den blir en digital kollega. Den kan förutse vad du behöver, anpassa sig efter ditt arbetssätt och frigöra tid så att du kan fokusera på det kreativa, strategiska eller mänskliga.

Snapdragon X2 Elite Extreme är alltså inte bara en ny processor. Det är ett steg mot en vardag där datorn är lika självklar och självgående som en kollega på kontoret, alltid redo, alltid snabb och alltid smart. Att av företagen på plats som pratade om möjligheterna med den nya plattformen var Humain som utvecklat ett helt system av agenter som arbetar tillsammans under ett skal eller via ett gränssnitt och där vi som användare hela tiden ska kunna be systemet om hjälp, oavsett vad det är, för att sedan få detta utfört utan att behöva öppna olika appar eller alternativa system. Hur det blir med detta i verkligheten får vi se inom en snar framtid då Humains enheter snart börjar skeppas.

En drake som vakt

Vi avrundar denna genomgång med att kort lyfta upp tidigare nämnda, integrerade, säkerhetslösningen Snapdragon Guardian. Detta är en helt ny säkerhets- och hanteringslösning för datorer som bygger på ständig uppkoppling och integrerad hårdvara. Bakgrunden är att cyberattacker, dataintrång och stöld av enheter ökar i takt med att antalet uppkopplade datorer växer. Traditionella säkerhetsverktyg fungerar ofta bara när datorn är påslagen och ansluten till nätverk, men Snapdragon Guardian är utvecklad för att ge kontroll även när enheter är avstängda, offline eller till och med obrukbara.

Teknologin är inbyggd i den kommande Snapdragon X2 Elite‑plattformen och kombinerar hårdvara, mjukvara och molntjänster. Tack vare inbyggda modem med stöd för 4G, 5G och Wi‑Fi 7 kan IT‑avdelningar uppdatera, låsa, spåra eller radera enheter på distans, oavsett var de befinner sig. Det gör att företag kan skydda känslig information och minska risken för att obevakade datorer blir en inkörsport för ransomware, något som enligt flertalet rapporter ofta sker via just oadministrerade enheter.

Snapdragon Guardian erbjuder också en molnbaserad plattform för flottstyrning av datorer, där IT‑team kan hantera allt från enskilda användare till globala organisationer. Genom webbaserade och appbaserade gränssnitt kan de enkelt spåra enheter, sätta upp geofencing‑zoner, utföra fjärråtgärder och rulla ut uppdateringar utan att behöva fysiskt ingripa.

Teknologin riktar sig inte bara till stora företag. Små och medelstora verksamheter får tillgång till samma typ av skydd och enklare IT‑hantering, medan privatanvändare kan dra nytta av funktioner som fjärrlåsning och dataradering vid stöld.

Även om vi fick se ett antal demon och själva testa vissa av chippen så räknar vi med att återkomma med längre fram med tester baserade på produktionsexemplar från de olika tillverkarna såväl på mobil- och datorsidan.