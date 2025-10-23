Test: Harman Kardon Onyx Studio 9

Harman Kardon Onyx Studio 9 5 / 6 Betyg 3 475 kr Pris För Mycket tilltalande design, enkel att ansluta och hantera, imponerande ljudbild för formatet, ger en tung baskänsla, kan delvis hanteras via appen, stereokoppling ger ett ljud som fyller stora rum, självkalibrering. Emot Lite klent batteri, ingen IP klassning, appen hade gärna kunnat erbjuda mer alternativ för ljudanpassning. Rekommenderas till Harman Kardon Onyx Studio 9 är det perfekta tillbehöret i alla väldesignade hem där ljudet fyller en viktig del av vardagen.

Harman Kardon Onyx Studio 9 är en elegant, rundformad blåtandshögtalare med kraftfullt trevägsljud, åtta timmars batteritid samt stöd för Auracast.

Harman Kardon Onyx Studio 9 representerar den senaste utvecklingen i en serie som under mer än ett decennium etablerat sig som en ikon inom segmentet för ”bärbara” premiumhögtalare. Med sin karakteristiska runda form och minimalistiska estetik är den omedelbart igenkännbar, men under ytan har den fått en rad tekniska förbättringar som gör den till en av de mer intressanta modellerna i sin klass även om vi kan känna att bärbara inte riktigt är den korrekta klassificeringen.

Automatisk ljudkalibrering

Designen bygger på en klassik, ren, cirkulär geometri där en integrerad aluminiumram fungerar både som bärhandtag och stabilitetsstöttande stativ. Ytan är klädd i ett slitstarkt tygmaterial som ger en varm, möbelvänlig känsla som delvis för tankarna till Citation serien, samtidigt som silikonknapparna på ovansidan erbjuder direkt åtkomst till de viktigaste funktionerna. Kombinationen av metall, textil och diskreta kontroller gör att högtalaren smälter in i moderna interiörer snarare än att sticka ut som en teknisk pryl vilket uppskattas.

Under skalet sitter ett trevägssystem med en 12 centimeters bas, ett dedikerat mellanregisterelement och två specialdesignade diskanter. Tillsammans levererar de en uteffekt på 50 watt, vilket ger en bred ljudbild med tydlig separation mellan frekvenserna även det i vissa lägen kan kännas som att fokus legat på ytterligheterna med en djup bas och klara höga toner men där mellanregistret inte riktigt kommer till rätta. En mycket trevlig lösning är Harman Kardons egenutvecklade Constant Sound Field-teknik som kalibrerar ljudet automatiskt efter rummets akustik, vilket innebär att högtalaren anpassar sig beroende på var den placeras och även helt utan extern kunskap vilket gynnar gruppen som vill ha bäst ljud med minsta egen involvering.

På anslutningssidan är Onyx Studio 9 utrustad med Bluetooth 5.3, vilket ger stabil trådlös överföring och möjlighet att parkoppla två mobila enheter samtidigt. Detta gör det enkelt att turas om att spela musik från olika källor. Tack vare Auracast kan högtalaren dessutom sammankopplas med andra kompatibla modeller från både Harman Kardon och JBL, vilket öppnar för multirumslösningar eller bredare stereobild med två enheter. För extra bekvämlighet finns även en USBport för laddning av mobiltelefoner under drift.

Lösning för gårdspartyt

När vi så pratat laddning så kommer enheten med ett integrerat laddbart batteri på 4 722 milliampertimmar vilket ger upp till åtta timmars speltid på en laddning och detta så klart utan att samtidigt ladd mobilen vilket gör att tiden snabbt sjunker. Lägger vi här till att enheten inte kommer med någon IP klassning så skulle vi snarare säga att den är lämpad för flexibelt bruk i hemmet eller på gården/altanen snarare än heldagsutflykter i natur eller på strand. Laddning sker via nätadapter och en full laddning tar nästan fem timmar vilket även det är en faktor som delvis begränsar den mobila användningen.

För att underlätta användningen så erbjuds Harman Kardon ONE appen vilken fungerar som ett komplement till de fysiska kontrollerna och erbjuder bland annat möjlighet att hantera Auracast-anslutningar, justera ljudinställningar och uppdatera mjukvaran. Appen är enkel i sitt upplägg och gör det smidigt att bygga ut systemet med flera enheter samtidigt som vi gärna hade sett ett lite rikare utbud av funktioner och konfigurationsalternativ.

När det kommer till användningsområde så skulle vi säga att för optimalt ljud så rekommenderas att placera Onyx Studio 9 i ett öppet utrymme där dess rundstrålande ljudkaraktär kan fylla rummet. Den lämpar sig särskilt väl för musikgenrer som pop, rock och elektronisk musik där den kraftfulla basen och klara diskanten kommer till sin rätt. Vid sammankoppling av två enheter får vi sedan en betydligt bredare stereobild, vilket gör den till ett starkt alternativ även för mindre hemmabioscenarier eller bara större rum.

Sammanfattningsvis är Harman Kardon Onyx Studio 9 en högtalare som kombinerar sofistikerad design med kraftfullt ljud och enkla anslutningsmöjligheter. Den är som mest övertygande i hemmiljöer där estetik och ljudkvalitet väger tyngre än maximal mobilitet, och den framstår hur som helst som den mest välbalanserade modellen i Onyx serien hittills.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : JBL, www.jbl.se

Cirkapris : 3 475 kr inkl. moms, 2 780 kr exkl. moms

Vikt : 3,3 kilo

Mått : 312 x 275 x 163 mm

Kalibrering : Automatisk ljudanpassning efter rummet

Ljudsystem : Constant Sound Field med 3-vägssystem

Batteri : 4 722 mAh

Batteritid : upp till 8 timmar

Anslutning : Blåtand

Multithögtalare: Auracast