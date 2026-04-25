Test: Trust GXT 872 Xyra TKL och Ferro Hyperscroll

Review Box 2 5 / 6 Betyg 899 / 374 kr Pris För Trust enheter ger oss mycket teknik och funktioner per investerad krona. Enheterna är en genomtänkt design och stilren form. Vi får även en modell som har en sett till priset stabil och gedigen konstruktion. Emot Lösningarna kan kännas aningen plastiga och vi saknar framför allt en mer omfattande programvara för att vidare kunna anpassa enheterna efter egna behov och skapa makron med mera. Rekommenderas till Totalt sett så erbjuder Trust GXT 872 Xyra TKL och Ferro Hyperscroll multifunktionell användning till ett bra pris vilket gör dem till perfekta tillbehör till alla mer prismedvetna användare eller som instegsprodukter för den yngre generationen.

Med fokus på ”bang for the buck” ger Trust GXT 872 Xyra TKL och Ferro Hyperscroll oss en perfekt multifunktionell gaming- & kontorsupplevelse

Trust har sedan starten på 1980 talet byggt sitt varumärke på idén att teknik ska vara tillgänglig för alla, utan att kompromissa med funktion eller design. Företaget började med enkla, prisvärda datortillbehör och växte snabbt genom att erbjuda alternativ till dyrare märken. Genom åren har de finslipat sin strategi och fokuserat på att kombinera låga priser med pålitlig kvalitet, något som gjort dem populära bland både hemmabrukare och studenter. När digitaliseringen tog fart breddade Trust sitt sortiment med gamingtillbehör, ergonomiska lösningar och smarta kontorsprodukter. Idag satsar de på hållbarhet, energieffektivitet och moderna materialval för att möta nya krav på marknaden. Samtidigt fortsätter de hålla fast vid sin kärna: att leverera produkter som ger bra värde för pengarna. Resultatet är ett sortiment som sträcker sig från klassiska möss och tangentbord till avancerade streaming‑ och gaminglösningar där vi denna gång testat ett mekaniskt tangentbord i form av GXT 872 Xyra TKL och den multianslutna musen Ferro Hyperscroll.

Trust GXT 872 Xyra TKL

Trust GXT 872 Xyra TKL är ett kompakt så kallat gasket mounted mekaniskt tangentbord som kombinerar avancerad konstruktion med hög anpassningsbarhet och fokus på dämpad ljudprofil. Detta genom att själva tangentbordsplattan (den som switcharna sitter fast i) inte är direkt skruvad mot chassit. I stället vilar plattan på mjukare packningar så kallade “gaskets” av silikon, poron eller liknande material som ligger mellan plattan och ramen. Detta ger en lösning som förändrar både känslan och ljudet på ett sätt som de flesta som inte vill ha ett mer klassiskt ”klickade” mekaniskt tangentbord uppskattar.

Tangentbordet mäter 36,5 × 16,5 × 8,2 centimeter och väger precis över kilot, vilket ger en förhållande vis lätt modell som ändå ger en stabil skriv- och spelplattform utan oönskade vibrationer. Detta baserat på att just konstruktionen bygger på en inre dämning som minskar resonans och ger ett mjukt, kontrollerat nedslag vilket normalt sett är en design som återfinns i betydligt dyrare tangentbord och en lösning som även gör att tangentbordet faktiskt passar bra även till mer kontorsliknande uppgifter. Sett till det yttre så kommer vårt testexemplar i en vit grundfärg som sedan kompletteras med tvåfärgade keycaps vilket förstärker den visuella profilen.

Vi fortsätter med tangentbordets brytare där Xyra TKL använder LEOBOG Seiya linjära switchar som, lite enligt praxis för mekaniska tangentbord, är testade för upp till 60 miljoner aktiveringar. De är fabriksoptimerade för en mjuk, jämn rörelse utan taktilt motstånd, vilket resulterar i ett lågt, dämpat ljud som Trust kallar för en ”creamy” ljudprofil vilket är ett mjukt, avrundat klick som är betydligt tystare än traditionella mekaniska brytare. Vilken typ av brytare som föredras är så klart väldigt individuellt där vissa kan föredra den taktila återkopplingen men för dig som vill använda bordet och inte vill vara rädd att störa andra i din närhet så är det en perfekt lösning.

Skruvad kabel

En funktion som undertecknad verkligen gillar är att tangentbordet är hot‑swap kompatibelt för både tre och fem pins switchar vilket gör att vi enkelt kan byta till andra brytare utan lödning eller annat krångel. Ser vi vidare till tangenterna så har de en anpassningsbar RGB belysning med 16,8 miljoner färger och full ”per key” anpassning där hela RGB systemet självklart även är utvecklat för att kunna synkroniseras med Trusts programvara för ytterligare effekter och profiler samt matchning med andra enheter. Ska vi vara lite kritiska så kan vi väl känna att programvaran inte är riktigt lika komplett och omfattande som vissa alternativa lösningar och här hade vi gärna sett en förbättring. Vi får även sedvanliga snabbkommandon för ljuslägen, mediafunktioner och spelrelaterade genvägar via bordets Fn.

Som det spelorienterade tangentbord Xyra TKL är erbjuds även full N‑key rollover och anti‑ghosting, vilket innebär att tangentbordet registrerar alla nedtryckningar samtidigt, oavsett hur många tangenter som aktiveras. För spelare innebär detta att komplexa kommandon, snabba rörelser och makrosekvenser aldrig blockeras eller misstolkas vilket är en direkt kritisk funktion i FPS‑, MOBA‑ och MMO titlar där precision och timing är avgörande för spelets utgång.

När det kommer till anslutning så hittar vi en anledning till det lite lägre priset. För till skillnad mot flera av konkurrenterna som använder låglatens trådlösa alternativ med egna donglar så ansluts Xyra TKL via en löstagbar spiralformad USB‑A till USB‑C‑kabel, vilket både förenklar kabelhantering och gör det möjligt att byta kabel efter behov och avstånd men som ändå låser upp oss till en fysisk anslutning.

Sammantaget så erbjuder Trust GXT 872 Xyra TKL en tyst och mjuk skrivkänsla som även om tangentbordet primärt är för gaming även passar som vanligt skrivtangentbord. Konstruktionen är stabil och vi får en snygg RGB integration med fullt godkänd ljusstyrka och framför allt så får vi ett gediget mekaniskt tangentbord till ett vettigt pris. Men samtidigt så hade vi gärna sett ett trådlöst alternativ och lite fler funktioner i tillhörande app.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Trust, www.trust.com

Cirkapris : 899 kr inkl. moms, 719 exkl. moms

Mått 165 x 365 x 82 mm

Vikt : 1024 gram

Anslutning : USB

Brytare : Mekaniska

Belysning : Per-Key RGB

Switch typ : Linjär

Rollover : N-key

Anti-Ghosting: Ja

Trust GXT 872 Xyra TKL 5 / 6 Betyg 899 kr Pris För Kompakt med stabilt format, bra prisnivå, Snygg RGB med per-tangentkontroll, utbytbara tangenter och brytare, tyst och solitt nedslag med perfekt precision. Emot Bara trådad anslutning, lite begränsad programvara, vissa kommer sakna det klickade taktila ljudet. Rekommenderas till Trust GXT 872 Xyra TKL är ett perfekt val för gamers som vill experimentera med olika switchar, samt för kontorsanvändare som vill ha mekanisk känsla utan störande ljud.

Trust Ferro Hyperscroll

Vi fortsätter så med Trust Ferro Hyperscroll som är en trådlös mus som kan anslutas till multipla enheter simultant och som är utvecklad för att maximera produktiviteten med lång batteritid och effektiv navigering i stora dokument och kalkylblad. Designen är relativt kompakt och följer en klassisk högerhänt form utan uttalad ergonomisk kurvning. Musen mäter 118 × 67 × 40 millimeter och väger 133 gram, vilket placerar den i mellanklassen för kontorsmöss där modellen är tillräckligt tung för stabilitet men inte så tung att den känns trög vid längre arbetsdagar med mycket musanvändning.

Konstruktionen baseras på ABS plast med underliggande UPE glidplattor och med ett förhållandevis högt miljötänk då 85 procent av plasten är återvunnen, något som även blivit ett signum för Trusts nyare modeller. Den övergripande känslan är solid (även om aningen plastig känsla), och musens främsta designelement är det metallkonstruerade hyperscroll hjulet, som erbjuder både snabb vertikal rullning samt tilt funktion för horisontell navigering.

Totalt sett kommer Ferro Hyperscroll med nio knappar, inklusive vänster- och högerknapp, det klickbara hyperscroll hjulet som även inkluderar, tilt funktion, en klassisk DPI knapp samt två tumknappar för framåt/bakåt navigering. Knapparna är förvånansvärt tysta, vilket gör musen passar perfekt för kontors- eller andra miljöer där ljudnivå spelar in. Tyvärr så vet vi inte vilka brytare som används men gissningsvis så används standardiserade tysta membran- eller lågprofilbrytare snarare än mekaniska switchar både sett till ljudnivå och prisbilden på musen.

När det kommer till sensorn så använder Trust en klassisk optisk lösning som har en justerbar DPI i fyra steg, 1000, 1600, 2400 eller 3200 vilket är tillräckligt flexibelt för kontorsarbete, enklare bildredigering och allmän navigering, men den är inte så klart inte direkt avsedd för vare sig högpresterande gaming eller mer precisions bild- och filmredigering. Ett plus är däremot ett sensorn har en jämn spårning nästan oberoende av underlag även om högblanka ytor kan ge problem.

Som nämnts ovan stödjer musen dubbla anslutningar med två simultana och tre totala anslutningar och detta genom en kombination av Blåtand (som hanterar två enheter) samt via medföljande 2,4 gigahertz USB A mottagare. När vi sedan anslutit önskade enheter så växlar vi enkelt via en knapp på musens ovansida.

Musen drivs av dubbla AA batterier vilka ska ge upp mot 19 månades användning vilket är klart imponerande i denna prisklass. Tyvärr så stöds däremot inte laddning utan vi kommer att behöva byta dessa efter hand. En annan anledning som vi kan se som bidragande till det lägre priset är att musen helt saknar tillhörande app för anpassning och byte av funktioner för knappar med mera och detta är, enligt undertecknad, det största nackdelen.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Trust, www.trust.com

Cirkapris : 374 kr inkl. moms, 299 exkl. moms

Mått 40 x 118 x 67 mm

Vikt : 133 gram

Anslutning : Blåtand + 2,4 GHz

Glidfötter : UPE

Sensor : Optisk med max 3200 dpi

Antal knappar : 9st

Drift : 2st AA batterier

Batteritid: upp till 19 månader