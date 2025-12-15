Test: Kioxia Exceria Plus G2 Portable

Kioxia Exceria Plus G2 Portable 5 / 6 Betyg 1 567 kr Pris För Stilrent och mycket kompakt format, jämn prestanda även över långvarig belastning, passar ”alla” plattformar, stöd för kryptering, militärklassad stöttålighet. Emot Inte den riktiga topprestandan, saknar IP klassning, kan bli lite väl varm, kryptering kräver Kioxias programvara. Rekommenderas till Kioxia Exceria Plus G2 Portable är ett perfekt tillbehör för alla som till och från kräver extra, mobil, lagring oavsett om det är till datorer eller mobila enheter.

Med minimalt format, stabil design och bra prestanda är Kioxia Exceria Plus G2 Portable ett utmärkt komplement till mobila användare.

Kioxia är en av världens mest erfarna aktörer när det kommer till flashminnestillverkning. Företaget bildades 2019 när Toshiba Memory blev ett fristående bolag, men dess historia sträcker sig betydligt längre tillbaka. Redan 1987 uppfann Toshiba världens första NAND flashminne, en teknik som idag är grundläggande i allt från mobiltelefoner till datacenter. På konsumentmarknaden erbjuder Kioxia ett brett sortiment av lagringsprodukter som NVMe‑ och SATA‑SSD:er, portabla SSD:er, SD‑ och microSD‑kort samt USB‑minnen, alla baserade på företagets egen BiCS FLASH‑teknik. Exceria serien är företagets konsumentinriktade produktlinje, där Exceria Plus G2 Portable, som är en extern SSD vilken riktar sig till användare i behov av snabb, robust och portabel lagring i ett mycket kompakt format, är en av de mest avancerade modellerna inom just den bärbara sidan.

Lättplacerad lagring

Kioxia Exceria Plus G2 Portable är en extern SSD som lanseras i kapacitet på upp till två terabyte och med stöd för USB 3.2 Gen 2 är den sig som ett flexibelt alternativ för allt från kreatörer till gamers och mobila yrkesanvändare inom nästan alla områden. Kioxia bygger, som vanligt, enheten kring sin egen BiCS FLASH 3D NAND teknik, vilket innebär vertikalt staplade minnesceller för hög densitet och utmärkt energieffektivitet.

Enheten är konstruerad för maximal portabilitet. Med sina mått på 72 × 40 × 11,8 millimeter och en vikt på endast 42 gram är den betydligt mindre än merparten av konkurrerande tiogigabitsenheter. Detta gör att den utan problem ryms i fickan (även den mindre ”myntfickan”, kameraväskan eller till och med i en mindre USB fickor på en laptopväska eller ryggsäck.

Diskens hölje är tillverkat av aluminium, vilket ger två viktiga fördelar:

För det första får vi en hög hållbarhet då enheten är MIL‑STD‑810H 516.8 certifierad och klarar återkommande fall från 122 centimeters höjd på stålplatta.

För det andra får disken en Effektiv värmeavledning då aluminiumet fungerar som passiv kylare och hjälper till att hålla prestandan stabil vid längre skrivsessioner. Detta har dock en viss avigsida som kan vara värd att notera. Vi valde vi en av våra tester att filma med lagring direkt till disken som via en längre kabel var placerad i byxfickan. Men redan efter en knapp minuts filmade blev disken så varm att den inte gick att ha i fickan. Nu var detta kanske inte det optimala så klart men det kan ändå vara värt att ha i åtanke.

Exceria Plus G2 Portable använder en USB‑C port och levereras med både USB‑C och USB–A‑kablar, vilket gör den kompatibel med både nyare och äldre system oavsett om vi pratar Windows, Mac, Ios, Android eller spelkonsoll. Gränssnittet i sig är USB 3.2 Gen 2, vilket ger en teoretisk maxhastighet på 10 Gbps vilket inte är den högsta hastigheten sett till dagens mått men som tack vare en relativt stor SLC‑cache erbjuder en jämn nivå och bra uthållighet vid längre skrivningar vilket är tacksamt vid användning inom såväl spelande som vid filöverföring av stora video- eller bildfiler.

Disken stödjer även krypterad lagring av känsliga dokument genom TCG Opal 2.01 kompatibel hårdvarukryptering (AES 256) men denna lösning kräver att Kioxias programvara används för att aktivera krypteringen, vilket blir ett ett extra steg, men som är ett klart tacksamt tillägg i denna prisklass. Vi kan dessutom, med hjälp av enhetens program, utföra flera tjänster som vi normalt koppla till en M2 enhet i form av uppdatera firmware, kontrollera SMART status eller utföra en säker radering. En del som vi däremot saknar är en IP klassificering, speciellt som enheten är tänkt att bära med sig överallt.

Sammantaget skulle vi ändå säga att Kioxia Exceria Plus G2 Portable är ett trevligt tillskott till den bärbara lagringssidan där vi trots vissa mindre ”missar” får en disk med jämn prestanda och hög driftsäkerhet samt möjlighet till kryptering vilket borde tilltala den mer professionella användarskaran.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Kioxia, europe.kioxia.com

: Kioxia, europe.kioxia.com Cirkapris : 1 567 kr inkl. moms, 1 254 kr exkl. moms

: 1 567 kr inkl. moms, 1 254 kr exkl. moms Kapacitet : 2 TB

: 2 TB Krypteringslaternativ : 256 bitars AES

: 256 bitars AES Gränssnitt : USB 3.2 Gen 2 – USB-C

: USB 3.2 Gen 2 – USB-C Maximal dataöverföring : 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2×1)

: 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2×1) Flash : 3D BiCS Flash

: 3D BiCS Flash Mått : 72 × 40 × 11,8 mm

: 72 × 40 × 11,8 mm Vikt: 42 gram