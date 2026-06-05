Test: Segway Navimow H206

Segway Navimow H206 5 / 6 Betyg 17 990 kr Pris För Hög precision vid navigering, extremt enkel kartläggning och hantering via appen, bästa hinderdetektering som vi testat i denna klass, tystgående, hanterar alla typer av väder och även mer komplexa trädgårdar, mycket smidig zoon hantering. Emot Sensorn blir skitig kan enheten agera lite märkligt, laddningen är lite långsam, priset kan ses som lite högt om vi inte behöver den mer komplexa hanteringen. Rekommenderas till Söker du en helt autonom klippupplevelse med hög precision och minimal manuell hantering i en lite mer komplex trädgård så är Segway Navimow H206 ett utmärkt alternativ.

Segway Navimow H206 representerar nästa steg i utvecklingen av helt sladdlösa robotgräsklippare, där avancerad sensorfusion, solid state LiDAR och ett sofistikerat AWD drivsystem kombineras för att leverera en autonom klippupplevelse.

Segway grundades 1999 av uppfinnaren Dean Kamen och är som märke troligen mest känt för sina självbalanserande tvåhjuliga persontransportörer, särskilt Segway PT, som riktade sig till allt från polis och industri till konsumentmarknaden och som börjar av 2000 talet var en riktig hype. Efter att kinesiska Ninebot förvärvade företaget 2015 breddades portföljen mot mindre, mer konsumentinriktade mobilitetsprodukter som miniPro serien. Under de senaste åren har Segway Ninebot även satsat kraftigt på olika former av robotar genom att samla sina forsknings- och utvecklingsresurser i en särskild division för hemservicerobotar. Detta var grunden till etableringen av Segway Navimow, ett dotterbolag specialiserat på robotgräsklippare med avancerad AI‑ och positioneringsteknik. Navimow lanserade först sin H‑serie där integrationen av RTK positionering utan behov av lokal antenn markerade ett stort tekniksprång inom trådlös gräsklippning. Företaget har därefter fortsatt att expandera med såväl I‑ som X3‑serien, riktade mot olika trädgårdsstorlekar och användningsbehov. Med lanseringen av Segway Navimon H206 och dess nya tekniska innovationer tas nu ytterligare ett steg inom smart, autonom trädgårdsskötsel.

Grym sensorfusion

Segway Navimow H206 är utan tvekan en av de mest tekniskt avancerade robotgräsklipparna på konsumentmarknaden anno 2026 där konstruktionen bygger på en tålig och tätad chassistruktur med IP66 klassning som gör att den tål både damm och kraftig spolning för rengöring (vilket behöver göras regelbundet för att sensorer ska fungera optimalt) eller vid mer extrema oväder samtidigt som den solid state baserade LiDAR sensorn är integrerad direkt i enhetens kropp /chassi för att minimera vibrationer och mekaniskt slitage.

Sensorlösning, som saknar rörliga delar, är central för hela systemets funktion och nytänkande design eftersom den möjliggör en extremt detaljerad tredimensionell kartläggning av trädgården redan vid första uppstart vilket gör installationen närmast trivial då vi i praktiken endast placerar ut laddstationen på tilltänkt plats, startar enheten och låter den själv analysera omgivningen.

Denna automatiska analys bygger på att nämnda LiDAR sensor genererar upp till 200 000 mätpunkter per sekund vilka sedan kombineras med VisionFence kamerans objektigenkänning och en så kallad NRTK baserad satellitpositionering. Tillsammans skapar detta en mycket exakt och stabil ”förståelse” av terrängen även i miljöer där traditionell GPS tappar precision så som exempelvis under träd, nära byggnader eller där andra hinder kan skymma eller störa signalen. Vi testade enheten i fyra olika miljöer, efter att innan vi placerat ut enheten först ha raderat kartor och inställningar i appen, och vid samtlig av dessa, som var väldigt varierande sett till trädgårdarnas design och ”hinder” i form av stigar, träd och andra detaljer, så skapade enheten en snudd på perfekt mappning och kartanalys och bara vid ett tillfälle så var vi tvungna att komplettera kartan men en manuell justering i appen. Detta i områden som var ganska precisa sett till bredden mellan en vägg och buskar.

När H206 rör sig genom trädgården använder den denna sensorfusion för att identifiera hinder med en precision ned till en centimeter, oavsett om det handlar om små djur, leksaker, trädgårdsredskap eller tunna objekt som stolsben, och den anpassar sin körning i realtid för att undvika kollisioner och fastkörningar och här blir vi nog mest imponerade av enheten som i det närmast perfekt både tar sig runt rosodlingar utan att skada blommorna eller åka ner för kanten till den lägre placerade jorden runt om eller så rundar den mjukt nyligen planterade träd och skapar en perfekt klipplinje runt om.

Samtidigt analyseras just höjdskillnader, smala passager och potentiella problemområden för att skapa en optimal klippstrategi utan att användaren behöver markera gränser med slinga eller gå runt med roboten och justera appen, dock med det undantaget av den smala gång som nämndes ovan.

Batteritid efter gräsmatta

Robotens drivsystem bygger på ett avancerat fyrhjulsdrivet AWD koncept där varje hjul styrs individuellt via elektronisk så kallad ESC kontroll vilket ger enheten en för klassen ovanligt hög framkomlighet i branta lutningar, på ojämn mark och över hinder upp till cirka fyra centimeter. Det mer exakta avståndet beror på hur ”hindret” ser ut och där mer långsmala höjningar hanteras perfekt medan mindre upphöjningar kan bli aningen mer problematiska.

Den så kallade Xero Turn funktionen gör att roboten kan rotera runt sin egen axel utan att slira eller riva upp gräset vilket tidigare robotar ofta haft problem med och tillsammans med ett aktivt antislirsystem kan H206 bibehålla stabilitet och en rak gång även på vått gräs och i lutningar.

Batteriet är ett högkapacitets litiumjonpaket med avancerad BMS (Battery Management System) styrning som övervakar temperatur, cellbalans och strömförbrukning för att säkerställa lång livslängd och stabil drift i temperaturer från minus tjugo till plus femtio grader. Den praktiska drifttiden ligger i intervallet mellan 90 och 115 minuter beroende på terräng och gräsets täthet men även temperatur har en viss inverkan. Vid våra tester så fick vi kortast drift på en regntung tät gräsmatta med varierande lutningar där enheten gick in för laddning strax efter 90 minuter medan vi på en mer gles, torr, gräsmatta utan lutning nådde precis över två timmar vilket är något bättre än specifikationerna anger. Själva laddtiden tar sedan 110 minuter vilket kan kännas som lite långsamt då vi kan räkna med att enheten hinner klippa cirka 175 kvadratmeter per timme beroende på hinder och underlag.

En klar fördel med enheten är den låga ljudnivån på omkring 60 decibel. Detta gör att roboten kan arbeta även på timmar som annars kan ses som ”tysta timmar” utan att störa grannar eller för den delen även samtal eller filmtittande när vi solar samtidigt som enheten klipper vår gräsmatta.

Går vi in på ovan nämnd app så fungerar den som ett nav för styrning och övervakning där vi kan hantera kartor, zoner, skapa virtuella avgränsningar, scheman och se status i realtid. Tack vare integrationen med Google Home och Amazon Alexa kan roboten även styras med röstkommandon eller ingå i automatiserade rutiner i det smarta hemmet och i skulle vi sedan länka samman via Homeys system kan vi skapa ett omfattade system som även synkar bevattning och belysning samt kameror där allt kan synkas baserat på gräsets höjd på ett riktigt smart sätt.

Klippkapaciteten är dimensionerad för mindre till mellanstora tomter och H206 klarar normalt ytor på cirka 600 kvadratmeter beroende på terrängens komplexitet där den avancerade kartläggningen gör att enheten kan hantera flera zoner, smala passager och varierande markförhållanden utan att tappa orienteringen. Just zonfunktionen är riktigt smart då vi här kan tala om att vissa områden ska klippas oftare medan andra, som kanske har lite sämre jord och växtlighet kan skonas och bara klippas mer sporadiskt. Dessutom hjälper zonerna till att optimera batteriet då vi snabbt kan aktivera extra klippningar av bara vissa områden.

En avslutande kommentar gälle enhetens anslutningar. Modellen ansluts med hjälp av blåtand, WiFi samt integrerat mobilnät där den senare är inkluderad under fösta året. För efterkommande år så tillkommer sedan en kostnad av cirka 350 kronor.

Sammantaget är Segway Navimow H206 en av de mest tekniskt avancerade robotgräsklipparna på marknaden. Kombinationen av solid state LiDAR, VisionFence, NRTK positionering och Xero Turn AWD gör att den kan leverera en helst självständig klippning med en precision som få konkurrenter i klassen kan matcha. Den är särskilt lämpad för upp till mellanstora lite mer komplexa tomter där traditionella robotar ofta misslyckas.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Navimow, se.navimow.com

: Navimow, se.navimow.com Cirkapris : 17 990 inkl. moms 14 399 exkl. moms

: 17 990 inkl. moms 14 399 exkl. moms Mått : 624 × 445 × 295 mm

: 624 × 445 × 295 mm Vikt : 15,65 kg

: 15,65 kg Lokaliseringssystem : EFLS LiDAR+(LiDAR + NRTK + Vision)

: EFLS LiDAR+(LiDAR + NRTK + Vision) Detektering : LiDAR + 140° RGB kamera

: LiDAR + 140° RGB kamera Motor : 2 Bakhjul

: 2 Bakhjul Ljudnivå : 60 dB(A)

: 60 dB(A) Skyddsklass : IP66

: IP66 Maximal lutning : 45%

: 45% Zoon hantering : Max 30 st

: Max 30 st Batteritid : 110 minuter

: 110 minuter Laddning : 110 minuter

: 110 minuter Klipphöjd : 2-7 cm

: 2-7 cm Klippbredd : 22 cm

: 22 cm Objektsidentifiering : Mer än 200

: Mer än 200 Anslutning: Blåtand, Wi-Fi & Mobilnät