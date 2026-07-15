Swappie breddar produktutbudet med renoverade Macbooks

Noggrant rekonditionerade och funktionstestade Macbooks till ett lägre pris.

Swappie är, som vi berättat tidigare, ett finskt företag som grundades 2016 med målet att göra köp och försäljning av begagnade smartphones tryggare och mer hållbara. Från grunden var företaget specialiserat på att köpa in, testa, renovera och sälja begagnade iPhones direkt till konsumenter i Europa, där företaget snabbt blivit ett av de mest tillförlitliga valen med ett stort spann av modeller och även varierande prisnivåer kopplade till mobilens skick.

Det som gör Swappies affärsidé extra intressant är företagets starka fokus på den cirkulära ekonomin. Genom att ge använda telefoner längre livslängd minskar behovet av nyproduktion, vilket bidrar till lägre koldioxidutsläpp och mindre elektroniskt avfall. En mobil kan i många fall få flera års förlängd drift med mindre åtgärder. Samtidigt öppnar den lägre prisnivån upp för alla med en mer begränsad ekonomi att investera i modeller som annars kanske legat utanför deras ekonomiska räckhåll.

För att minimera risken för att enheten ska gå sönder genomför Swappie dessutom en omfattande kvalitetskontroll och renoveringsprocess av varje enhet innan den säljs vidare. Det gör det möjligt att kombinera hållbar konsumtion med hög kvalitet och trygghet för kunden, och samtliga modeller omfattas av minst tolv månaders garanti.

Under Q2 2026 tog Swappie nästa steg genom att komplettera sin produktportfölj med Macbooks, vilka precis som mobiler och plattor erbjuds i ett brett spann av modeller, prisnivåer och skick. Datormagazin har fått möjlighet att titta närmare på och testa en MacBook Pro M4 14 i skicket Premium, vilket är så nära en helt ny modell det går att komma.

MacBook Pro M4 14

Vi börjar med att gå igenom grundspecifikationerna för den modell som vi testat, och det rör sig här om MacBook Pro M4 14, vilket är en modell som lanserades i november 2024. Vår modell var utrustad med baschippet M4 (det finns även Pro och Max), 16 gigabyte RAM, en terabyte lagring samt ett helt nytt batteri med 100 procents kapacitet.

Själva beställningsprocessen för enheten är mycket enkel och tydlig, och vi kan på samma sätt som om vi var på Apples sida göra tillval i form av en alternativ processor, mer minne och extra lagring. Vi kan även välja mellan fyra olika skicknivåer: okej, bra, utmärkt eller premium. Valet återspeglas direkt i priset. Värt att notera är att variationen i skick bara är kopplad till det mer kosmetiska, yttre skicket och att funktionaliteten ska vara perfekt oavsett val.

Det är även värt att observera att valmöjligheterna mellan olika modeller och respektive alternativa tillbehör och skick varierar kraftigt. Är du ute efter en specifik modell eller har en maximal prisnivå att utgå från kan det vara värt att vänta och titta in ett par dagar senare.

Om enheten vi söker finns i lager kan vi välja mellan ett antal olika betalningsalternativ, vilket även inkluderar avbetalning med hjälp av Klarna. Leveransen tar sedan två till tre dagar, och även här kan vi välja mellan ett antal olika leveranssätt. Det enda vi har vissa synpunkter på är att frakten skulle kunna vara fri, framför allt när en lite dyrare modell har valts.

Men oavsett vilket hålls leveranstiderna inom det utlovade intervallet, och när vi får enheten får vi en förpackning som är i det närmaste identisk med Apples original, men med Swappie-loggan tryckt på förpackningen tillsammans med en plombering som visar att enheten inte har öppnats eller modifierats sedan den rekonditionerades. Värt att notera är däremot att Swappie inte har något rekonditioneringscenter i Sverige, men att hela processen alltid hanteras i egna anläggningar.

En del som vi även vill lyfta fram är den mycket smidiga returhanteringen. Vi genomförde två olika köp, där det ena sedan returnerades via ”ångerrätten”. I samband med detta erhöll vi ett mejl med klara och tydliga instruktioner samt en adresslapp för retur. Själva hanteringen gick dessutom mycket snabbt, och vi fick ärendet löst i god tid innan betalningen skulle ske.

Swappie vs original

Nästa steg i processen blev att jämföra enheten med en alternativ enhet. Då vi inte kunde få tag på en likvärdig enhet som var ”minimalt” använd valde vi i stället att jämföra med en helt ny enhet med identiska specifikationer. Här samarbetade vi med ett lokalt universitet för att närmare granska och jämföra enheternas chassin, tangentbord och pekplattor, skärmar och batterier. Dessa tester kompletterades sedan med mer klassiska benchmarktester av enheternas CPU, RAM och hårddiskar för att se om någon av dessa delar skulle skilja sig åt i prestanda. Det var då egentligen främst lagringen som vi såg en potentiell ”risk” för skillnader hos.

Chassi : För kontroll av chassit rengjordes respektive enhet med nya mikrofiberdukar. Därefter placerades enheterna på ett specialställ i ett mörkrum, där LED-lampor med kallvitt ljus belyste enheterna med ett jämnt sken. Sedan fotograferades båda enheternas ovansidor, bottnar och samtliga fyra sidor. Bilderna jämfördes sedan med hjälp av en AI-motor för att identifiera eventuella skillnader sett till så kallade airline-repor, bucklor, mikrosprickor eller ojämnheter i lacken.

Resultat : Swappies enhet visade inte på några som helst avkall på kvaliteten, och skillnaden mellan modellerna var mindre än 0,8 procent, vilket är inom felramen för eventuella ljusreflexer.

: För kontroll av chassit rengjordes respektive enhet med nya mikrofiberdukar. Därefter placerades enheterna på ett specialställ i ett mörkrum, där LED-lampor med kallvitt ljus belyste enheterna med ett jämnt sken. Sedan fotograferades båda enheternas ovansidor, bottnar och samtliga fyra sidor. Bilderna jämfördes sedan med hjälp av en AI-motor för att identifiera eventuella skillnader sett till så kallade airline-repor, bucklor, mikrosprickor eller ojämnheter i lacken. : Swappies enhet visade inte på några som helst avkall på kvaliteten, och skillnaden mellan modellerna var mindre än 0,8 procent, vilket är inom felramen för eventuella ljusreflexer. Tangentbord och pekplatta : Även när det kom till tangentbord och pekplatta användes en primär visuell, kamerabaserad inspektion för att identifiera eventuella märken eller repor. Pekplattan kompletterades sedan med mätning med laser för att undersöka eventuella ojämnheter. För tangenterna användes en nedslagsrobot som tryckte på varje tangent, exakt mitt på, med exakt samma tryck och i ett oregelbundet mönster. Här registrerades sedan både nedslag och ljud vid nedslag för att om möjligt identifiera potentiella kommande problem. För pekplattan användes en mekaniskt styrd pekare som gick över hela plattan via ett ritprogram, där eventuella döda zoner hade resulterat i avsaknad av markering i programmet. Till detta testades även olika former av gester, vilket bland annat omfattade klick och svepningar med olika antal fingrar.

Resultat : Swappies enhet skilde sig inte från den fabriksnya modellen vare sig i utseende, funktion eller ljudåterkoppling när det kom till tangentbord och pekplatta.

: Även när det kom till tangentbord och pekplatta användes en primär visuell, kamerabaserad inspektion för att identifiera eventuella märken eller repor. Pekplattan kompletterades sedan med mätning med laser för att undersöka eventuella ojämnheter. För tangenterna användes en nedslagsrobot som tryckte på varje tangent, exakt mitt på, med exakt samma tryck och i ett oregelbundet mönster. Här registrerades sedan både nedslag och ljud vid nedslag för att om möjligt identifiera potentiella kommande problem. För pekplattan användes en mekaniskt styrd pekare som gick över hela plattan via ett ritprogram, där eventuella döda zoner hade resulterat i avsaknad av markering i programmet. Till detta testades även olika former av gester, vilket bland annat omfattade klick och svepningar med olika antal fingrar. : Swappies enhet skilde sig inte från den fabriksnya modellen vare sig i utseende, funktion eller ljudåterkoppling när det kom till tangentbord och pekplatta. Bildskärm: För test av enheternas skärmar användes dels en Calibrite Display Plus HL, som sedan kompletterades med manuella granskningar för att upptäcka eventuellt läckage eller så kallad blooming. Det senare gjordes enkelt genom att maximera ljusstyrkan med en svart visningsbild i ett helt mörkt rum och sedan mäta det ljusgenomsläpp som upptäcktes. Efter detta genomförde vi enkla tester genom att snabbt förflytta fönster på skärmen. Det var både grafikintensiva och filmbaserade fönster. Slutligen lät vi skärmarna stå på med grafikintensiva program loopande under två timmar för att utesluta problem under tyngre, långvarig belastning. Resultat: Båda modellerna uppvisade samma skick och mätvärden i såväl True Tone- som Night Shift-lägen och erbjöd även samma mätresultat, med minimal variation, för SDR, HDR, DCI-P3, sRGB och P3-D65. Dessa följde även till fullo de värden som Apple utlovat. Vi såg en viss skillnad i Delta E 2000 före kalibrering, där Swappies enhet låg på 1,1 medan den fabriksnya låg på 1,0, men efter kalibrering nådde båda 0,6.

För test av enheternas skärmar användes dels en Calibrite Display Plus HL, som sedan kompletterades med manuella granskningar för att upptäcka eventuellt läckage eller så kallad blooming. Det senare gjordes enkelt genom att maximera ljusstyrkan med en svart visningsbild i ett helt mörkt rum och sedan mäta det ljusgenomsläpp som upptäcktes. Efter detta genomförde vi enkla tester genom att snabbt förflytta fönster på skärmen. Det var både grafikintensiva och filmbaserade fönster. Slutligen lät vi skärmarna stå på med grafikintensiva program loopande under två timmar för att utesluta problem under tyngre, långvarig belastning. Båda modellerna uppvisade samma skick och mätvärden i såväl True Tone- som Night Shift-lägen och erbjöd även samma mätresultat, med minimal variation, för SDR, HDR, DCI-P3, sRGB och P3-D65. Dessa följde även till fullo de värden som Apple utlovat. Vi såg en viss skillnad i Delta E 2000 före kalibrering, där Swappies enhet låg på 1,1 medan den fabriksnya låg på 1,0, men efter kalibrering nådde båda 0,6. Batteri: Batteritestet delades in i tre delar. Först använde vi Apples eget test för batterihälsa för att kontrollera maximal kapacitet och batterihälsa. Därefter genomförde vi urladdningstester genom att först ladda upp enheten till 100 procent, varefter strömmen kopplades ur. Sedan startades ett skript som, med ljusstyrkan satt till 55 procent, körde åtta Safariflikar med olika innehåll samtidigt som en Youtube-video strömmades i 1080p-upplösning. Detta fortlöpte sedan i 120 minuter, varefter vi kontrollerade batteristatusen för enheterna. Därefter startades ett sekundärt skript som växlade mellan olika förbestämda appar och flyttade filer mellan den interna enheten och en extern lagringsenhet. Detta fortlöpte tills enheten stängdes av. Som sista test genomfördes en kontroll av laddningen. Detta gjordes genom att först ladda ur enheten till 20 procent och sedan, med hjälp av Apples 96-wattsladdare, ladda upp den till först 50 och sedan 80 procent. Tiden mellan respektive intervall mättes och jämfördes. Resultat: Båda enheterna visade 100 procents batterikapacitet med normal hälsa. Efter urladdningen hade Swappies enhet 81 procent kvar, medan originalenheten hade 80 procent. För uppladdningen stannade båda modellerna på 23 minuter mellan 20 och 50 procent, medan originalenheten laddade aningen snabbare mellan 50 och 80 procent, med en tid på 24 kontra 26 minuter. Samtliga värden var dock helt normala, och skillnaderna ligger inom felmarginalen.

Batteritestet delades in i tre delar. Först använde vi Apples eget test för batterihälsa för att kontrollera maximal kapacitet och batterihälsa. Därefter genomförde vi urladdningstester genom att först ladda upp enheten till 100 procent, varefter strömmen kopplades ur. Sedan startades ett skript som, med ljusstyrkan satt till 55 procent, körde åtta Safariflikar med olika innehåll samtidigt som en Youtube-video strömmades i 1080p-upplösning. Detta fortlöpte sedan i 120 minuter, varefter vi kontrollerade batteristatusen för enheterna. Därefter startades ett sekundärt skript som växlade mellan olika förbestämda appar och flyttade filer mellan den interna enheten och en extern lagringsenhet. Detta fortlöpte tills enheten stängdes av. Som sista test genomfördes en kontroll av laddningen. Detta gjordes genom att först ladda ur enheten till 20 procent och sedan, med hjälp av Apples 96-wattsladdare, ladda upp den till först 50 och sedan 80 procent. Tiden mellan respektive intervall mättes och jämfördes. Båda enheterna visade 100 procents batterikapacitet med normal hälsa. Efter urladdningen hade Swappies enhet 81 procent kvar, medan originalenheten hade 80 procent. För uppladdningen stannade båda modellerna på 23 minuter mellan 20 och 50 procent, medan originalenheten laddade aningen snabbare mellan 50 och 80 procent, med en tid på 24 kontra 26 minuter. Samtliga värden var dock helt normala, och skillnaderna ligger inom felmarginalen. Hårdvarutester: Vi avrundade med olika hårdvarurelaterade tester i form av benchmarktester och tester för återskapning av data från hårddisken. Vi använde oss här av Geekbench 6 för att validera att processorn presterade i förväntad klass och Cinebench 2024 för att validera termisk stabilitet och undersöka eventuell tillfällig prestandastrypning. Vi använde sedan även Apple Silicon Bench för att få en kontroll över såväl den integrerade Neural Engine, motsvarande en NPU, som GPU:n och AI-funktionerna samt Blackmagic Disk Speed Test för att validera lagringsenhetens prestanda och stabilitet vid olika belastningar. Slutligen testade vi att återskapa data eller hitta borttagna filer och system på Swappie-enhetens disk för att på detta sätt se hur väl disken hade raderats efter tidigare användning. Vi använde här tre olika program i form av Wondershare Recoverit, Stellar Data Recovery och CleverFiles Disk Drill. Resultat: Samtliga tester av hårdvaran gav resultat som låg inom en differens på mellan två och tre procent vid ett genomsnitt av tre körningar, vilket är fullt normalt och indikerar en välfungerande och likvärdig hårdvara i båda systemen. Det gick inte att återskapa några data från Swappies enhet, vare sig på fil- eller filstrukturell nivå, vilket antingen tyder på en helt ny eller perfekt raderad hårddisk. Detta är i sin tur positivt både ur perspektivet att den tidigare ägarens data inte kommer ut och att ingen skadlig kod ligger ”gömd” på enhetens disk.

Samma men billigare

Ska vi kort summera testerna och vår upplevelse av Swappies MacBook Pro M4 14 är slutsatsen att skillnaden mot en helt ny modell i praktiken är mycket liten, samtidigt som priset är lägre. Den rekonditionerade enheten levererar samma upplevda och uppmätta prestanda, samma höga funktionsnivå och i våra tester även en kvalitet som ligger i linje med en fabriksny MacBook Pro. Chassi, tangentbord, pekplatta, skärm, batteri och lagring visar inga avvikelser som påverkar användarupplevelsen, och säker radering samt garanti bidrar till en trygg helhetsbild.

Den enda lilla negativa del som vi hittade var att det finns alternativa företag som erbjuder en längre garanti även på en renoverad enhet samt att vi med Swappie inte kan välja att förlänga garantin, vilket normalt sett går. Vi ska även tillägga att vi såklart även testade kamera, ljud, högtalare och mikrofoner, men detta var mer en subjektiv bedömning där båda enheterna uppfattades som i det närmaste identiska.

Att välja en renoverad och rekonditionerad MacBook Pro M4 14 från Swappie framstår därför som ett mycket bra alternativ till att köpa nytt. Vi får i stort sett samma prestanda, samma funktionella kvalitet och samma premiumkänsla, men till en mer attraktiv prisnivå. Samtidigt innebär valet att en redan tillverkad dator får längre livslängd, vilket minskar behovet av nyproduktion och därmed även belastningen på miljön. För den som vill kombinera hög prestanda med ett tryggt köp samt ett mer hållbart konsumtionsval är Swappies rekonditionerade MacBook Pro M4 14 därför både ett ekonomiskt och ett miljömässigt smart val.