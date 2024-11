Swappie – grunden till en cirkulär Iphone ekonomi

Swappie är ett europeiskt företag som erbjuder en säker, miljöorienterad plattform för handel med rekonditionerade Iphones.

Swappie grundades i Finland 2016 av Sami Marttinen och Jiri Heinonen med en vision om att skapa en säker och tillförlitlig plattform för köp och försäljning av rekonditionerade Iphones. Detta efter att Sami själv blivit lurad av internetbedragare vid just en affär gällande en begagnad Iphone. Nu, cirka åtta år senare, så är Swappie Europas ledande end-to-end plattform för renoverade Iphones med mer än två miljoner kunder, över 800 anställda och närvaro i elva europeiska länder med det gemensamma uppdraget att göra renoverade Iphone till en mainstreamprodukt med samma värde som att köpa nytt.

En cirkulär ekonomi gynnar alla.

Elektronik – och särskilt smartphones – har blivit en oumbärlig del av det moderna livet. Prognoser från Europeiska kommissionen (2024) visar att det kommer att finnas mer än 41 miljarder smarta och uppkopplade enheter online år 2025. Smartphones kommer att utgöra en betydande del av dessa enheter, med över 1 miljard smartphones som säljs världen över varje år. Trots alla fördelar med att allt fler kan vara uppkopplade så finns även en klar nackdel. Detta få fler produkter innebär mer avfall. Elektronikavfall, eller e-avfall, har erkänts som den snabbast växande avfallskällan globalt och enbart i EU så uppgick mängden e-avfall till 5 miljoner ton 2022, ett värde som spås öka lavinartat. Detta är uppenbart ohållbart, och vi komma alla att behöva hjälpas åt att utveckla Europas marknad för begagnad, återvunnen och renoverad elektronik. För en mycket viktig aspekt när vi tittar på just elektronikavfall är att merparten av dessa enheter är i ett fullt fungerade skick vilket framför allt gäller mobiler.

Detta är något som Swappie tagit fasta på och företaget menar att teknologi, med fokus på mobiler, inte ska ha något ”bäst före datum” utan att dessa, med rätt hantering, ska kunna användas och återanvändas för att skapa en avsevärt längre total livscykel och på detta sätt minska mängden onödigt elektroniafall och på så sätt även minimera påverkan på vår miljö samtidigt som fler användare kommer att kunna skaffa nya, renoverade, mobiler till ett lägre initialt pris jämför med att köpa nya enheter.

För ska vi ranka de primära anledningarna till att konsumenter väljer att satsa på en renoverad mobil så visar en undersökning utförd av Persistence Market Research (2023) på att hälften av alla köpare lockas av det längre priset, nästan häften anser att kvalitén är nästan likvärdig med en ny och en dryg tredjedel lockas av att garantierna många gånger är likvärdiga som med nya mobiler.

För att så ta ytterligare ett steg inom den cirkulära ekonomin, ett steg som även detta gynnar både konsumenter och miljön, så behövs även ett omvänt förhållningssätt. Det vill säga som konsument ska vi inte bara överväga och titta på att handla renoverade mobiler som ett lika naturligt val som nya, vi ska även se till att återvinna våra befintliga mobiler men detta inte genom att ”slänga” dem på återvinningstationen utan genom att sälja dem för att de ska kunna återanvändas efter en total rensning och renovering.

Som det ser ut i skrivandes stund så väljer två tredjedelar av alla mobilanvändare att behålla sina gamla mobiler medan en tredjedel antingen säljer eller lämnar in tidigare mobiler till återvinning och detta är siffror som vi behöver förändra framför allt som nästan 40 procent av dagens mobilägare inte ens tänkt tanken på sälja sin gamla mobil för återbruk samtidigt som det finns en rädsla att den data som finns på mobilen ska komma i andras händer.

– Samtliga mobiler som vi tar in för renovering måste första vara rensade av den som vill sälja sin mobil till oss. Är mobilen inte korrekt rensad så kommer den att skickas tillbaka. Men vi stannar så klart inte här utan när vi får in korrekt rensade mobiler så genomgår dessa, förutom en noggrann genomgång av bland annat komponenter, skärm och batteri även ytterligare fabriksrensning som gör det i det närmaste helt omöjligt att i ett senare skede återställa den ursprungliga data som funnit på mobilen, berättar Claire Darmon, Head of Public Affairs Europe, på Swappie.

– Ur både ett miljö- och säkerhetsperspektiv så genomförs våra genomgångar och renoveringar av mobilerna till full i Europa så vi behöver aldrig skicka enheter några längre sträckor och vi har total kontroll över hela processen. Lite intressant fakta är även att en Swappie telefon släpper ut i snitt 78 procent mindre koldioxid jämfört med en ny.

52-stegs reparations- och kvalitetskontroll

Att förvärva en rekonditionerad telefon från Swappie bör inte skilja sig från att köpa en ny enhet. Swappies uppdrag är att främja återanvändning av elektronik genom att erbjuda konsumenter smarta alternativ till att köpa nytt. Samtliga rekonditionerade telefoner genomgår en rigorös 52-stegs reparations- och kvalitetskontroll, vilket säkerställer att varje enhet fungerar som ny. Även om vissa telefoner kan uppvisa kosmetiska repor, påverkar detta enbart utseendet och inte enhetens funktionalitet. Alla applikationer och funktioner kan användas lika smidigt som på en ny enhet.

Baserat på kundfeedback har Swappie reducerat antalet konditionskategorier från fyra till tre, för att underlätta valet för konsumenterna. De nya kategorierna är ”Okej”, ”Bra”, och ”Utmärkt” vilka enkelt förklarar innebär följande:

Utmärkt skick : Telefonen är olåst, testad och fungerar som ny. Enheten kan ha små repor som knappt är synliga.

: Telefonen är olåst, testad och fungerar som ny. Enheten kan ha små repor som knappt är synliga. Bra skick : Telefonen är olåst, testad och fungerar som ny. Enheten har synliga tecken på slitage, såsom repor och bucklor.

: Telefonen är olåst, testad och fungerar som ny. Enheten har synliga tecken på slitage, såsom repor och bucklor. Okej skick: Telefonen är olåst, testad och fungerar som ny. Enheten har tydliga tecken på slitage, inklusive djupare repor och bucklor.

Alla telefoner kommer med en 12-månaders garanti från Swappie.

För den kostnadsmedvetne rekommenderas telefoner i ”Okej skick”, medan ”Bra skick” erbjuder en balans mellan estetik och prisvärdhet. ”Utmärkt skick” är idealiskt för dem som önskar en nästan ny telefon. Användning av skyddande skal rekommenderas för att dölja eventuella kosmetiska defekter.

Förutom med att kunna välja mellan ovan nämnda tre olika skick så kan du som konsument även välja det som Swappie kallar Premium series. Detta är mobiler som både ser ut samt fungerar som om den vore helt ny, med 100 procents batterikapacitet och perfekt prestanda. Utav samtliga Swappies mobiler är det bara en procent som uppfyller kraven för att få denna stämpel. Dessutom omfattas dessa mobiler av företagets återköpsgaranti vilket innebär att när det är dags att uppgradera mobilen i framtiden, kan du som köpare kontakta Swappie vilka köper tillbaka mobilen, garanterat.

Så att investera i en rekonditionerad smartphone är ekonomiskt fördelaktigt och bidrar positivt till miljön genom att minska e-avfall. Detta är en hållbar konsumtionsmodell som kombinerar funktionalitet, prisvärdhet och miljöhänsyn och som även underlättar för konsumenten genom att göra hela processen enklare då de både kan köpa och sälja sin Iphones på samma gång.

Bra andrahandsvärde

Som nämnts kan vi som konsument använda vår befintliga Iphone som ”delbetalning” när vi väljer att uppgradera till en nyare modell. Men Swappie erbjuder även möjligheten att enbart sälja sin Iphone till företaget. Precis som vid köpen så är detta en mycket enkel process som initieras genom att du följer en enkel guide. Under denna guide så får du tala om vilken mobil och modell som du har samt göra en bedömning på skicket.

Är du sedan nöjd med det pris som du erbjuds så får du inom tre dagar ett säljpaket som innehåller allt som behövs för att skicka in enheten gratis. När mobilen sedan kommit fram till Swappie så behöver de två till tre dagar på att kontroller att skicket som uppgavs stämmer med verkligenheten och är så fallet initieras en direktutbetalning till ditt valda konto. Skulle skicket inte vara som uppgetts får säljaren i stället ett mail med ett nytt prisförslag.

Även om du mycket väl skulle kunna lyckas få ut mer för mobilen genom att sälja den privat så slipper du här potentiella problem med oseriösa köpare eller utebliven betalning vilket är värt mycket. Dessutom så vet du att din mobil kommer att resas på ett säkert sätt och att det inte finns någon direkt koppling mellan dig och nästa ägare.

– Vår målsättning är att göra renoverade enheter till ett lika normalt val som vilka mer traditionella köp- och återvinningsvägar som helst, berättar Claire Darmon. För att göra denna resa så enkel som möjligt så ser vi det som ett helt naturligt steg att erbjuda både bra priser på renoverade enheter samtidigt som vi vill ge ett så bra pris för de mobiler som vi köper in som möjligt vilket gör att vi blir ett naturligt första steg så fort du vill köpa eller ”uppgradera” din Iphone.

– Men vi ser även ett det behöver till ytterligare tre faktorer för att vi ska nå hela vägen. Den första är att det måste bli en rättvis och öppen tillgång till reservdelar oavsett om det gäller original eller kompatibla delar. Till detta så skulle vi helst se nya skattemiljöer som uppmuntrar konsumenter att välja begagnade produkter i stället för den typ av dubbelbeskattning vi ofta ser idag. Till detta så hoppas vi se att kommande designlösningar av smartphones får en ökad så kallad reparationsbarhet där konsumenten vet att mobilen kan lagas till en skälig kostnad för att öka dess totala livslängd. Slutligen så måste arbeta aktivt med att uppmuntra konsumenter att lämna tillbaka sina gamla enheter till tillverkare och/eller renovera dessa snarare än att låta dem ligga hemma. Detta genom att få konsumenterna att förstå att reparation alltid är det mest lönsamma alternativet avslutar Claire.

Stilren förpackning

För att testa hur Swappie uppfyller sina löften mot konsumenter så beslöt vi att, under anonymt konto, köpa in två mobiler: en iPhone 14 Pro Max i skicket ”Bra” med ett standardbatteri samt en iPhone 15 Pro Max från Premium Series me ett nytt batteri. Dessa kommer sedan att jämföras med motsvarande nya mobiler av exakt samma modeller och kapacitet från Apple.

En av de första delar som uppmärksammas när vi får enheterna är att de kommer i Swappies egna förpackningar vilka är snygga, plomberade, förpackningar där standardmodellerna kommer i en vit förpackning medan premiummodellen kommer i en svart dito. På baksidans nedre kant så finner vi en vit klisteretikett som tydligt visar på vilken modell och kapacitet vi har fått, dess färg och som i premiummodellens fall att vi får en enhet med 100 procents batteri.

Detta måste vi säga är en av, och kanske till och med den bästa och snyggaste förpackningslöningen som vi sett på en renoverad mobil vilket ger en extra nivå av seriositet. När vi sedan öppnar förpackningen så ligger mobilen, men tillbehör, på insidan i samma insida som finns i Apples originalförpackning. Har vi innan valt att inkludera ett extra skärmskydd så har detta redan monterats på Swappie innan enheten skickas ut vilket även detta är ett klart plus då vi på detta sätt får en perfekt passning utan luftbubblor eller damm emellan.

Vid granskning av de både modellerna så är Premiummodellen, precis som utlovad, i exakt nyskick och det går inte att se någon skillnad mot vår Apple enhet batteriet på denna modell är som utlovat 100 procent och det finns inte tillstymmelse till någon form av märke ens vid extremt noggrann granskning.

Vår andra modell, med skicket bra vilket ska innebära att den har synliga tecken på slitage, såsom repor och bucklor blir i detta sammanhang även den en mycket positiv upplevelse. Mobilen har inga som helst märken på baksidan eller skärmen. Det enda tecken på användning som vi ser är märken längs sidorna, ungefär som om det legat någon smuts i ett skyddsfodral som sedan skavt på kanten. Dessa syns visserligen när vi har mobilen framme utan någon skydd men så fort vi placerar mobilen i ett nytt fodral så märks de inte alls.

Batteriet i denna modell ska uppfylla kraven för standard vilket innebär att Swappie garanterar att batterierna har en kapacitet på minst 80 procent, vilket innebär att det fortfarande uppfyller industristandarderna för att godkänt batteri. Vår modell hade efter installationen 85 procent vilket med andra ord ligger en bit över gränsvärdet.

Nästa steg blir nu att följa dessa mobilers slitage och batteridegeneration över tid och se hur dessa skiljer sig jämfört med de helt nya mobilerna samt att, om eventuella problem uppstår, se hur Swappies support team hanterar detta.

För mer information om Swappie besök företagets webbplats.