Beoplay EX 5 / 6 Betyg 4 199 kr Pris För Mycket bra passform, sitter kvar även under krävande aktivitet , IP57 klassad, naturligt och brett ljud, snyggaste träningslurarna vi testat, vidare anpassning i appen, mycket bra röstupptagning Emot Inte den bästa batteritiden, fodralet kan bara ladda ytterligare va 2,5 ggr trots att det är förhållandevis stort, basen har inte den rätta tyngden för viss träning, lite känslig touch, ANC kunde varit betydligt bättre, priset är högt, BT avståndet är lite kort Rekommenderas till Vill du ha både snygga och ljudmässigt korrekta träningslurar så är Beoplay EX bland det bästa som du kan hitta

Vi testar världens kanske snyggaste, äkta trådlösa i-örat-lurar för träning.

Bang & Olufsen eller kort och got B&O är ett danskt företag som grundades redan 1925 och som i modern tid framför allt är kända för olika former av exklusiv hemelektronik där fram för allt designen och materialvalet alltid stuckit ut. Trots att i-örat lurar lämnat lite utrymme för designmässiga utsvängningar på grund av sin begränsade storlek så måste vi säga att B&O verkligen lyckats perfekt med detta gällande nya Beoplay EX.

Perfekt passform

Beoplay EX finns i tre färger varav vi har testat de som kallas för Black Anthracite vilket troligen är de mest neutrala med sin mattsvarta färg, vilket även gäller det tillhörande ladd fodralet som är klart diskret där bara namnet, Bang & Olufsen i silver, på locket ger en indikation på vad som finns innanför. Själva fodralet mäter 66,2 x 48 x 22,1 millimeter, väger 53 gram och slinker tack vare sina rundade former snabbt ner i fickan.

Fodralet laddas antingen med QI laddning där en full laddning tar cirka 2 timmar och 15 minuter eller med USB-C kabel där en laddning tar 1 timme och 45 minuter. Det finns med andra ord ingen snabbladdning här. Batteriet i fodralet är på 380 milliamperetimmar och ger upp till 2,5 laddningar av lurarna.

När vi så pratar om batteri så erbjuder Beoplay EX sex timmars spelning med ANC aktiverad och åtta timmar utan ANC vilket tillsammans med fodralet ger oss cirka 20 respektive 28 timmar totalt vilket är långt ifrån någon toppnotering anno 2022. Men det finns vissa förmildrande omständigheter, läs vidare.

Vi fortsätter med hörlurarna som vardera mäter 22,5 x 34,8 x 22,7 millimeter och väger sex gram med ett integrerat batteri på 70 milli amper timmar. Dessa har en klassisk pinne som sticker ut och en förhållandevis stor rund trumma som fästs i örat. Från denna går en snett vinklad ljudport ut vilken fäster i örongången med hjälp av gummipluppar som finns i fyra olika storlekar. Vi är många gånger inte så förtjusta i denna typ av lösningar, framför allt inte när det kommer till träningsorienterade lurar, då dessa tenderar att lätt lossa eller tappa fästpunkten i örat. Men med Beoplay EX så får vi en perfekt passform som sitter på plats även under tuffare löp pass eller annan fysiskt intensiv träning vilket är ett mycket gott betyg. Då lurarna dessutom är IP57 klassificerade så kan vi använda dem i alla tänkbara väderlag.

Utmärkt samtalsljud

Lurarna drivs av ett Electro dynamiskt element på 9,2 millimeter som har ett effektivt frekvensomfång på mellan 20 och 22 000 hertz med en känslighet på 108 decibel. Beoplay EX stödjer både aptX Adaptive och ACC samt SBC och har en ljudbild som är välbalanserad med en naturlig återgivning där varje del av ljudspektret harmoniserar perfekt med varandra. Det enda som vi blev lite förvånade över var att basen inte har riktigt det tryck som trott med tanke på elementens storlek. Men samtidigt så går detta delvis att justera via BOs app och framför allt så är den ljudbild som presenteras perfekt balanserad vilket nästan alltid är att föredra.

På varje lur sitter det tre MEMS mikrofoner vilka används både för att fånga upp rösten och filtrera bort omgivande ljud samt skapa en grund för modellens ANC lösning. Börjar vi med samtalen så är vi klart imponerade och Beoplay EX presenterar en av de bästa och tydligaste röstupptagningarna som vi har upplevt på denna typ av i-örat lurar. Denna tydlighet som effektivt tar bort omgivande brus fungerar lika bra inomhus som när vi är på språng och även om lurarna, som de flesta andra likande modeller, har problem med ojämn vind och blåst så kommer det aldrig i ett läge där motparten inte hör oss.

Ser vi till brusreduktionen så är denna en tredelad lösning med en aktiv, transparent eller neutral med möjlighet till ett adaptivt tillägg som vi antingen kan hantera via appen eller genom att toucha på utsidan av den västra snäckan. För det är just via lättare tryck på de rund B&O loggorna på respektive snäcka som vi hanterar delar som volym, samtal och musik med mera. Denna lösning är lätt att använda men är samtidigt lite väl känslig och det händer ibland att när undertecknad exempelvis sträcker sig efter något på en hylla över huvet kort går emot snäckan med armen som då antingen stänger av musik eller lägger på ett samtal vilket inte är så bra. Men när vi väl vet om detta så är det enkelt att hantera.

Brusreduktionen är däremot långt ifrån bra och skillnaderna mellan de olika lägena är minimal och här har B&O en hel del att jobba vidare med. Samma sak gäller delvis anslutningen som sker via BT5.2 och som enligt B&O ska klara tio meter men där vi märker störningar redan vid halva detta avstånd. Ett klart plus är däremot att lurarna har minne för åtta olika enheter och ansluter automatiskt till den enhet som vi bär med oss eller jobbar från.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Bang & Olufsen, www.bang-olufsen.com

: Bang & Olufsen, www.bang-olufsen.com Cirkapris : 4 199 kr inkl. moms, 3 359 kr exkl. moms

: 4 199 kr inkl. moms, 3 359 kr exkl. moms Mått snäckor : 22,5 x 34,8 x 22,7 mm

: 22,5 x 34,8 x 22,7 mm Mått fodral : 66,2 x 48 x 22,1 mm

: 66,2 x 48 x 22,1 mm Vikt snäckor : 6 gram

: 6 gram Vikt fodral : 53 gram

: 53 gram Drivenhet : 9,2 mm

: 9,2 mm Impedans : 32 ohm

: 32 ohm Känslighet : 108 db

: 108 db Ljud kodec : aptXT Adaptive, AAC, SBC

: aptXT Adaptive, AAC, SBC Mikrofon : 6st MEMS

: 6st MEMS Batteritid : 6 timmar med ANC, 8 timmar utan ANC

: 6 timmar med ANC, 8 timmar utan ANC Laddning fodral : 2,5 ggr

: 2,5 ggr Laddning : QI + Typ-C

: QI + Typ-C Anslutning: BT5.2

