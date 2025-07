Test: OnePlus Nord 5

OnePlus Nord 5 3 / 6 Betyg 5 790 kr Pris För Låg prisnivå, snabb skärm med bra färghantering, bra selfiekamera och huvudlins, bra kraft för klassen, snabbladdning och pass-by laddning. Emot Batteritiden är en besvikelse, UW linsen håller inte riktigt måttet, mobilen får sämre ram/lagring jämfört med föregående modell, mycket AI funktioner fungerar inte på svenska. Rekommenderas till OnePlus Nord 5 befinner sig i en marknadsmässigt tuff prisklass och det är väl egentligen bara skärmen och pass-by laddningen som kan locka spelare som sticker ut.

OnePlus Nord 5 erbjuder en blixtsnabb 144 Hz-skärm, kraftfull processor och bra selfie-kamera utan att kosta en förmögenhet, men den känns ändå som ett steg bakåt.

OnePlus Nord 5 drivs av Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (vilken prestandamässigt ungefär kan jämföras med Snapdragon 8 Gen 2) och levereras med 8 GB eller 12 GB LPDDR5X-minne samt 256 GB eller 512 GB UFS 3.1-lagring vilket gör att modellen får en snabbare processor men mindre minne och långsammare lagring jämfört med Nor 4. Enheten kör Android 15 med OxygenOS 15 och erbjuder upp till 6 GB virtuellt RAM via RAM Expansion. För spel och tunga appar har Nord 5 en Adreno 735-GPU (vilken framför allt har en relativt hög frekvens) som tillsammans med systemkretsen klarar allt från PUBG i 144 FPS till krävande produktivitetsuppgifter utan märkbara fördröjningar.

Inte samma fullträff

Telefonen mäter 163,41 × 77,04 × 8,1 millimeter och väger 211 gram, och består av en elegant kombination av Gorilla Glass 7i fram (vilket är en specialversion som OnePlus varit med och utvecklat) och glas på baksidan omsluten av en diskret platt ram. Skärmen är en 6,83 tum av typen Swift AMOLED-panel med 2 800 × 1 272 pixlar (450 ppi), 144 Hz uppdateringsfrekvens, 10-bitars färgdjup, stöd för DCI-P3 och en peak ljusstyrka på 1 800 nits samt en touch sampling som når upp till 3 000 hertz. Detta ger oss en skärm som är större och snabbare men mindre ljusstark jämfört med föregående modell. Skärmen har även utrustats med så kallad Eye-Care PWM som ska minska slitage på ögonen under dygnets mörkare timmar.

Batteriet är på 5 200 milliampertimmar, vilket trots en större skärm är en minskning från Nord 4, och stöder 80 watts SuperVOOC snabbladdning, 33 watts PPS samt 18 watts USB-PD. Tack vare en smart bypass laddning kan vi spela eller jobba med mer krävande uppgifter utan att cellerna och batteriet värms upp i onödan. En full laddning tar cirka 54 minuter, och med fem minuters laddning ska vi få cirka fem timmars extra speltid. Tyvärr så blir batteritiden ändå en stor besvikelse. För med en lite större skärm, kraftfullare processor och lägra kapacitet så snittar Nord 5 nästa 40 procent kortare batteritid jämfört med Nord 4 och vid blandad användning så når vi bara upp i knappa tolv timmar vilket gör att vi kommer behöva ladda mobilen minst en gång extra per dag.

Godkänd kameralösning

Kamerasystemet består av en 50 megapixels huvudlins (Sony IMX906, 1/1,56″, f/1,8) med PDAF, triaxiell OIS och EIS, en 8 megapixels ultravidvinkel (OV08D10, 116° synfält, f/2,2) med EIS samt en 50 megapixels selfiesensor (Samsung ISOCELL JN5, 1/2,75″, f/2,0) med autofokus och elektronisk stabilisering. Enheten stödjer filmande i 4K@60 bilder per sekund både bak och fram, med gyrobaserad EIS, samt spela in slowmotion i 720p@240 bilder per sekund eller timelapse i 4K@30 bilder per sekund.

I dagsljus fångar Nord 5 skarpa och välbalanserade bilder med livfulla färger och bred dynamik. Ultravidvinkeln levererar fina landskap, men tappar detaljskärpa i kanterna jämfört med huvudkameran. På kvällar imponerar huvudlinsen med bra ljusinsamling som lyfter mörka scener till färgstarka foton som i praktiken överträffar många konkurrenter i samma prisklass men samtidigt så tappar UW linsen rejält i bildkvalité så fort ljuset blir sämre eller mer varierande då bilderna i dessa fall ofta blir onaturligt färgsatta eller även pixliga. Selfiekameran är en av de bättre i klassen där vi även i svagt ljus får detaljrika porträtt och stabila gruppbilder tack vare en smidig bildbehandling.

Ai fokuserat OS

OnePlus Nord 5 använder som nämnts OxygenOS 15.0 vilket baserat på Android 15 och har ett stort fokus på AI. Tyvärr så är flera av funktionerna låsta till engelska (eller andra språk än svenska) vilket gör att vi inte får tillgång till alla. Men för att lyfta fram några av dessa så erbjuder operativsystemet nya AI-drivna bildfunktioner och Open Canvas multitasking för höjd produktivitet vilka bland annat omfattar:

AI-bildredigering

AI Detail Boost som skalar upp och skärper lågupplösta eller suddiga bilder med ett klick

AI Unblur som återställer skarpa, detaljerade porträtt utan onaturliga artefakter

AI Reflection Eraser som tar bort blänk och reflexer från foton tagna genom glas

AI-driven sökning och produktivitet

Intelligent Search: sök igenom filer och anteckningar med konversationslika prompts

Circle to Search: markera text eller bild med en cirkel för snabb Google-sökning utan att byta app

PassScan: skanna in boardingkort direkt till Google Wallet för smidigare resa

Magic Compose: få stil- och tonförslag när du skriver meddelanden i Google Messages

AI Notes: en AI-förstärkt anteckningsapp med automatisk sammanfattning, rensning av utfyllnadsord, formatering, tonval och ”fortsätt skriva”-funktionalitet

AI Toolbox 2.0 (kommunikation)

AI Speak: läser upp artiklar och nyheter med valbara röster och hastigheter

AI Summary: genererar punktlistor som kortfattat sammanfattar textinnehåll i webbläsare eller nyhetsappar

AI Writer: hjälper dig formulera och omformulera text i olika tonlägen direkt i sociala- och meddelandeappar

AI Reply: föreslår snabba svar i chatt- och meddelandeappar baserat på kontext, med möjlighet att välja ton

Översättning

Screen Translator – realtidsöversättning av hela eller delar av skärmen utan att lämna pågående app

Utöver dessa verktyg får vi så klart även integration med Google Gemini som en AI-assistent för brainstorming, planering och kreativt skrivande direkt i OxygenOS 15.0. Men som sagt, alla dessa funktioner fungera inte på svenska och sett till mobilen som helhet så är det både lite upp och lite ner jämfört med tidigare modell och det känns lite som att OnePlus som reda har en klart prisvärd flaggskeppsmobil i OnePlus 13 och en bra mellanklassmobil i OnePlus 13R testar sig fram lite med årets upplaga av Nord serien vilket till viss del känns som när Microsoft lanserade Windows 8, där tanken var god med resultatet inte lika klockrent.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : OnePlus, www.oneplus.com

: OnePlus, www.oneplus.com Cirkapris : 5 790 kr inkl. moms, 4 632 kr exkl. moms

: 5 790 kr inkl. moms, 4 632 kr exkl. moms CPU : Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Lagring : 512 GB

: 512 GB Ram : 12 GB

: 12 GB Mått : 163,41 × 77,04 × 8,1 mm

: 163,41 × 77,04 × 8,1 mm Vikt : 211 gram

: 211 gram Skärm : 6,83 tum

: 6,83 tum Upplösning : 2 800×1 272 @450 ppi

: 2 800×1 272 @450 ppi Skärmtyp : AMOLED

: AMOLED Batteri : 5 200 mAh

: 5 200 mAh Kamera : 50 MP + 8 MP + 50 MP front

: 50 MP + 8 MP + 50 MP front WiFi : 2×2 MIMO WiFi6

: 2×2 MIMO WiFi6 Blåtand : V5.4 med aptX, aptX HD, LDAC, AAC, SBC, LHDC 5.0

: V5.4 med aptX, aptX HD, LDAC, AAC, SBC, LHDC 5.0 Skydd: IP65