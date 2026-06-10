Test: Huawei Watch Fit 5 Pro

Huawei Watch Fit 5 Pro 5 / 6 Betyg 2 690 kr Pris För Bekväm klocka med perfekt passform, tydlig display, snabbt menysystem, mycket hög precision på mätningar, bra batteritid, tålig design, mini coachen, bra prisbild. Emot Några kan känna at utbudet av appar kan vara lite begränsat, pulsmätningen tappar kontakt när vi simmar med klockan, när det används med Apple så blir vissa funktioner inte tillgängliga. Rekommenderas till Huawei Watch Fit 5 Pro är en mångsidig smartklocka för såväl prestationsinriktade idrottare som allmänt hälsomedvetna användare.

Huawei Watch Fit 5 Pro är en slimmad men avancerad träningsklocka som kombinerar premiumdesign med förbättrade sensorer, smarta hälsomätningar och ett brett utbud av träningsfunktioner.

Huawei har under det senaste decenniet byggt upp ett brett ekosystem av smarta klockor som riktar sig till ganska vitt skilda användargrupper vilket spänner från vardagsmotionärer till avancerade multisportutövare. Watch GT‑serien är den tåliga långdistansaren, skapad för dem som prioriterar batteritid, hög GPS precision och omfattande träningsdata under långa pass och utomhusaktiviteter. Watch serien utan GT tillägget fokuserar mer på premiumdesign, smarta funktioner och en balanserad mix av hälsa och produktivitet vilket gör den attraktiv för användare som vill ha en mer stilren klocka för både arbete och träning. För de mer mode‑ och livsstilsorienterade användarna finns Watch Fit serien där en lättare formfaktor, smidig skärm och snabba träningspass står i centrum. Till detta så erbjuder Huawei även mer nischade modeller för barn, löpare och golfare, där funktionerna är skräddarsydda efter specifika behov. Tillsammans skapar dessa serier en bredd och tydlig struktur där varje användare kan hitta sin perfekta balans mellan stil, funktion och djup inom tränings- och hälsodata. Den senaste modellen i denna portfölj är Huawei Watch Fit 5 Pro, som tar Fit konceptet till en ny nivå med förbättrade och mer avancerade sensorer, förbättrad träningsanalys och en mer premiuminriktad design.

Avancerad simplicitet

Huawei Watch Fit 5 Pro är kanske det största klivet uppåt i Fit seriens utveckling där design, materialval och teknisk funktionalitet samverkar för att skapa en klocka som både känns premium och presterar på en nivå som i många fall matchar eller även överträffar betydligt dyrare multisportmodeller. Boetten mäter 44,5 × 40,8 × 9,5 millimeter och väger endast 30,4 gram utan rem, vilket gör att den sitter lätt och perfekt balanserat på handleden oavsett om den används av en man eller kvinna. När det kommer till materialvalen så har dessa noggrant valts ut för att just kombinera hållbarhet och elegans i en för klassen mer exklusiv förpackning. Vi får med en titanlegerad bezel som ger styvhet utan att öka vikten, en boett i flygplansklassad aluminium som förbättrar både värmeavledning och strukturell stabilitet samt ett 2.5D format safirglas som erbjuder hög reptålighet och en exceptionellt klar och ljusstark visuell upplevelse. Baksidan är tillverkad i en polymerfiberkomposit som optimerar signalgenomsläppet för sensorer och antenner samtidigt som en micro arc oxidation på vissa färger skapar en keramisk yta med ytterligare ökad hårdhet.

Som vanligt när det kommer till Huaweis klockor så är skärmen en av klockans mest framträdande delar. Den 1,92 tum stora LTPO Amoled panelen med en upplösning på 480 × 408 pixlar och en maximal ljusstyrka på 3000 nits gör att informationen alltid är tydlig, även i starkt solljus samtidigt som vi får en tillräckligt stor display för att direkt kunna se all data även under snabba ögonkast under exempelvis en löptur. De tunna 1,8 millimetersramarna ger en nästan heltäckande visuell yta vilket är särskilt värdefullt vid navigering, kartvisning eller just mer avancerade träningspass där mycket data ska presenteras samtidigt. Interaktionen sker främst via pekskärmen där den enda sidoknappen tillsammans med det stilrena kronformade rullhjulet fungerar både som navigationskontroll och som elektrod vid ECG mätning vilket gör att klockan kan bibehålla en ren och minimalistisk design utan att kompromissa med funktionalitet och i alla lägen ge oss en snabb och exakt växling mellan menyer och funktioner.

Fördjupad träningsövervakning

Går vi vidare till träningsfunktioner och mätningar så har Watch FIT 5 Pro tagit ett stort kliv framåt tack vare Huaweis nya TruSense sensormodul som med sex LED lampor och sex fotodioder ger betydligt mer exakt puls-, SpO₂‑ och rörelsedetektion än tidigare generationer. Även om det är en lösning som gynnar alla mätningar så märks det extra tydligt i de sportlägen som kräver lite högre precision som inom cykling, löpning och golf.

Just cykelfunktionerna är mer avancerade än vad som normalt återfinns i denna storleksklass. Vid vad som skulle kunna kallas för mer vardagscykling registrerar klockan automatiskt aktivitet, hanterar hastighet, distans, puls och höjd, och kan dessutom användas tillsammans med telefonen som en komplett cykeldator. För landsvägscyklister erbjuder klockan realtidsdata som lutning, snittlutning och höjdprofil samtidigt som funktioner som 3D speed och 3D distance korrigerar hastighet och distans efter terrängens faktiska höjdskillnader. Den funktion som dock imponerande mest är Virtual Power vilket är en funktion som beräknar cykeleffekt baserat på puls, hastighet, lutning, cykeltyp och miljöförhållanden och sammantaget gör att vi kan träna med effektzoner utan att investera i en separat wattmätare. Även om undertecknad långt ifrån är något fan av cykling så är det funktioner som triggar tävlingsindividen i en och som gör vad som annars varit mer ett nödvändigt ont till någon som faktiskt blivit allt roligare.

När det kommer till löpningen, som är mer undertecknads cup of tea, så är dess funktioner lika omfattande. För nybörjare erbjuder klockan tydliga puls- och intensitetszoner, medan mer avancerade löpare får tillgång till Running Power som analyserar muskelbelastning och effektivt arbete i realtid. Running Ability Index ger en uppskattning av löpkapacitet och utveckling över tid. Vid trailrunning kommer klockans förbättrade GPS system, Sunflower Positioning System, till sin fulla rätt. Det möjliggör exakt ruttspårning, så kallade off course varningar, höjdprofiler och markörer för kontrollpunkter och mål vilket gör klockan användbar även i tävlingssammanhang där navigering och energiplanering är avgörande. Det är även här som vi verkligen får upp ögonen för hur snabbt utvecklingen på smarta träningsorienterade klockor verkligen har gått. För den precision och bredd av funktioner som Watch FIT 5 Pro erbjuder var för bara något år sedan förbehåller avsevärt mycket dyrare klockor.

Det tredje ”fokusområdet” för klockan är golf vilket vi delvis kan förstå då cirka fem procent av svenskarna spelar golf samtidigt som vi kan tycka det hade varit intressantare att ta fram en lösning för exempelvis fotbollsspelare där klockan skulle kunna mäta antal ruscher, långa löpningar med mera och sedan koppla detta mot puls och syresättning eller andra områden för att skapa en utvecklade bas för ändamålet.

Men åter till golfen där klockan kommer med över 17 000 förinstallerade golfbanor och vektorbaserade kartor som ger användaren en komplett översikt över varje hål. Med Driving Range läget analyseras svingens olika faser inklusive backswing tid, downswing tid, tempo och hastighet, medan Course Mode erbjuder funktioner som green view med automatisk rotation, flaggplacering, distansmätning och ett fullständigt digitalt scorecard vilket gör klockan till en avancerad digital caddie som både nybörjare och erfarna golfare kan dra nytta av.

Självklart erbjuder klockan även ett mycket stort utbud av andra träningsaktiviteter vilka antingen kan startas manuellt eller automatiskt vilket även omfattar fridykning på ner till 40 meter. Allt länkas sedan samman via Huaweis app AI Life där vi sedan får en komplett bild över vår statistik och utveckling samt korrelationer med puls, syresättning och andra hälsobaserade mätpunkter.

Matchande battertid

En rolig men även användbar vardagsfunktion är Mini Workout vilket är ett nytt koncept där klockan erbjuder korta, animerade träningspass direkt på handleden. Dessa är utformade för att bryta stillasittande, förbättra rörlighet och ge snabb återhämtning under arbetsdagen eller på resande fot. Den animerade pandafiguren (det finns olika figurer/personer) fungerar som en visuell guide som visar rörelserna i realtid, vilket gör passen lättillgängliga och motiverande.

När vi så är inne på hälsosidan så finns här flera delar där klockan imponerar. Sömnövervakningen har förbättrats med mer detaljerad analys av sömncykler, andningsmönster och även en preliminär screening av sömnapné genom Sleep Breathing Awareness. Inom hjärt- & kärlhälsa erbjuder klockan EKG mätning, analys av artärstelhet och detektion av arytmier som förmaksflimmer och olika typer av extraslag. Detta är funktioner som är CE certifierade inom EU och därmed uppfyller medicinska standarder för screening när det kommer till säkerhet, noggrannhet och kvalitet. Klockan stödjer även emotionellt välbefinnande vilket hanteras genom analys av stressnivåer, pulsvariation och identifiering av tolv emotionella tillstånd. Denna del kompletteras med guidade andningsövningar som hjälper oss att återfå balans under stressiga perioder vilka vi antingen själva kan inse eller låta klockan varna/påminna oss om.

Som alltid när det gäller Huawei så är batteritiden en av klockans extra starka sidor. Tack vare Huaweis högsilicium batteriteknik klarar den upp till sju dagars normal användning, tio dagar vid lättare användning och upp till ett dygns kontinuerlig GPS baserad trailrunning. Laddningen, som sker trådlöst, går snabbt och klockan når 100 procent på omkring en timme och vi tog för vana att vid varannan dags morgonfika, cirka 15 minuter tre dagar i veckan, lägga klocka på ett laddplatta vilket räckte för att alltid ha en fulladdad enhet även om undertecknad troligen använde betydligt fler funktioner och pressade alla delar mer än snittanvändaren.

Ser vi till kompatibiliteten så omfattar den så klart HarmonyOS men även Android och iOS vilket gör att klockan fungerar sömlöst oavsett vilken mobilplattform vi skulle föredra. Funktioner som NFC betalningar via Curve Pay finns tillgängliga i Norden och aktiveras via uppdateringar av klockans firmware vilket sker via appen AI life.

Sammantaget är Huawei Watch Fit 5 Pro en tekniskt avancerad och mångsidig smartklocka som kombinerar premiumdesign med djupgående träningsfunktioner, avancerad hälsoövervakning och lång batteritid. Den riktar sig både till prestationsinriktade idrottare och till användare som vill ha en mer heltäckande bild av sin hälsa och den gör det i ett format som är både lätt, elegant och funktionellt genomtänkt.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Huawei, www.huawei.com

Cirkapris : 2 690 kr inkl. moms, 2 152kr exkl. moms

Skärm : 1,92 tum

Maximal ljusstyrka : 3000 nits

Vikt : 30,4 gram

Batteritid : 7 till 10 dagar

Laddning : Trådlös

Dykmätning : Fridykning 40 m

NFC betalning : Via Curve Pay

Golf stöd : Course Mode & Driving Range Mode

Cykling : Både inne och ute

Löpning : Inne, ute samt bana

Fall detektering : Ja

Mini-Workout : Ja

Hudtemperatur : Ja

EKG: Ja