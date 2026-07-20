Test: Aurzen Boom air

Aurzen Boom air 4 / 6 Betyg 2 989 kr Pris För Direktintegrerad Google TV, stabil och smidig wifi- och Bluetooth-anslutning, hög portabilitet, godkänt ljud i mindre rum, snabb ToF-fokusering och riktigt bra bildkvalitet för prisklassen i lite mörkare rum. Emot Något för svag ljusstyrka för maximal flexibilitet, begränsat ljud utomhus och krav på en kraftfullare powerbank för längre användning. Rekommenderas till Är du på jakt efter en mobil, smart och Google-baserad projektor för användning i lite mörkare utrymmen är Aurzen Boom Air ett vettigt alternativ.

Aurzen Boom Air är en kompakt, portabel och lättdriven smartprojektor med inbyggd Google TV.

Aurzen är ett ungt teknikfokuserat företag som specialiserar sig på innovativa projektorlösningar för modern underhållning och flexibel användning. Företaget etablerade sig på marknaden så sent som under 2020-talet och har sedan dess fokuserat på att göra högkvalitativ projektion mer tillgänglig för både hemmaanvändare och mobila användare. Aurzens vision är att kombinera smart teknik, användarvänlighet och portabilitet i produkter som passar dagens digitala livsstil. Den allt bredare produktportföljen omfattar flera typer av projektorer med funktioner som inbyggda streamingplattformar, smarta operativsystem och avancerade bildtekniker till en överkomlig prisnivå. Genom att fokusera på enkel installation och smidig användning strävar företaget efter att erbjuda stora bildupplevelser utan komplicerade installationer. Aurzen har också lagt stor vikt vid design, vilket märks i företagets kompakta och lättburna produkter. Ett tydligt exempel på denna filosofi finner vi i Aurzen Boom Air, som är en portabel smartprojektor med inbyggd Google TV, Full HD-upplösning och USB-C-baserad strömförsörjning. Det gör det enkelt att skapa en underhållningsplats nästan var som helst, även om enheten också har en del begränsningar.

Bra bild i rätt miljö

Aurzen Boom Air är, som sagt, en kompakt och lätt smartprojektor som kombinerar inbyggd Google TV med en rad tekniska funktioner för att skapa en flexibel och portabel bioupplevelse på de flesta lite mörkare platser. Med en vikt på endast 1,23 kilo är den utformad för att vara lika enkel att ta med sig som en vattenflaska, samtidigt som enheten erbjuder full tillgång till över tiotusen appar via Google TV. Det omfattar bland annat Netflix, Youtube, Disney+, Prime Video, Hulu och HBO. Tack vare den integrerade plattformen behövs inga externa donglar eller andra lösningar, och vi kan dessutom styra projektorn med rösten via Google Assistant. För hushåll med barn finns även ett särskilt barnläge som gör det möjligt att filtrera innehåll och hantera skärmtid på ett tryggt sätt. Enheten kommer med 16 gigabyte lagring för lokal nedladdning av appar, vilket är okej men inte något utöver det vanliga.

Projektorn drivs via USB-C och kan användas med powerbanks som levererar minst 65 watt, vilket gör den lite extra flexibel jämfört med traditionella projektorer som kräver en nätadapter. Det innebär att vi kan använda enheten såväl i trädgården och på camping som vid spontana filmkvällar utan tillgång till eluttag, så länge powerbanken har tillräckligt med kraft. När vi testade projektorn användes först en powerbank på 25 600 milliamperetimmar, vilket gav oss cirka en timme och 23 minuters tittande. Om planerna är att använda den helt mobilt bör du kanske satsa på en något kraftfullare modell, såsom Anker Solix C300x DC eller Sandberg Survivor Powerbank 8in1 96000.

Boom Air använder så kallad ToF-baserad realtidsfokus, vilket innebär att projektorn kontinuerligt mäter avståndet till projektionsytan och automatiskt justerar skärpan när projektorn flyttas eller vinklas för enklast möjliga hantering. Den enda nackdelen med denna lösning är att motorn får arbeta kontinuerligt med omkalibrering om vi använder en mer vindkänslig projektionsduk, såsom ett upphängt lakan. Det förbrukar i sin tur extra ström. Vi ska även säga att enheten inte har en fullständig hantering av keystone-korrigering, eller trapetskorrigering, så viss manuell hantering kan krävas när vi inte placerar enheten rakt framför duken.

Bilden återges i 1080p med HDR10-stöd och en ljusstyrka på 300 ANSI-lumen, vilket ger bäst resultat i mörka eller dämpade miljöer. I helt mörka rum kan den projicera en bild på upp till 200 tum, medan ljusare inomhusmiljöer kräver en mindre bildstorlek för att bibehålla kontrast och skärpa. Vid våra tester skulle vi säga att en nivå runt 60 tum ger en acceptabel bild inomhus i rum utan direkt solinsläpp. Tyvärr är ljusstyrkan både en av fördelarna och en av nackdelarna. I riktigt mörka rum blir bilden mycket bra, men gränsen för när vi behöver minska bildstorleken för att bibehålla denna nivå är ganska snäv.

Enheten kommer med en integrerad högtalare på tio watt med Dolby Audio. Den är placerad i ett bakåtriktat 360-graders ”ljudhus” och ger ett fylligt och balanserat ljud utan behov av externa högtalare när vi befinner oss inomhus eller på en balkong. Vill vi ta med enheten ned till stranden och spela upp ljud för en lite större publik blir ljudet däremot något tunt. I detta läge kan vi i stället välja att ansluta projektorn till ett större ljudsystem med hjälp av enhetens Blåtand med tvåvägsfunktion. Dessutom kan innehåll castas direkt från en mobil, datorplatta eller dator via Google Cast. Det öppnar för uppspelning av eget material utan kablar eller komplicerade inställningar och gör det även möjligt att länka enheten till en extern ljudkälla. Vi kan också välja att strömma önskat material direkt via ett trådlöst nätverk, där enheten har stöd för både 2,4- och 5-gigahertzbanden.

Boom Air levereras med strömadapter, fjärrkontroll, rengöringskit och manual samt ett 110-graders justerbart stativ som gör det enkelt att rikta bilden rätt, oavsett om projektorn används inomhus eller utomhus. För den som vill utöka funktionaliteten erbjuder Aurzen även andra former av tillbehör inom olika områden. För alla som vill ha en prisvärd och mobil projektorlösning med integrerad Google TV och som inte planerar att använda modellen i ljusare miljöer är Aurzen Boom Air värd att överväga.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Aurzen, www.aurzen.com

: Aurzen, www.aurzen.com Cirkapris : 2 989 kr inklusive moms, 2 391 kr exklusive moms

: 2 989 kr inklusive moms, 2 391 kr exklusive moms Mått : 115 × 103 × 270 mm

: 115 × 103 × 270 mm Vikt : 1,23 kilo

: 1,23 kilo Ljusstyrka : 300 ANSI-lumen

: 300 ANSI-lumen Upplösning : 1 920 × 1 080

: 1 920 × 1 080 Färgrymd : 40 procent NTSC

: 40 procent NTSC Teknik : LCD

: LCD HDR-stöd : HDR10

: HDR10 Ljud : Rundstrålande högtalare på 10 watt

: Rundstrålande högtalare på 10 watt Ljudteknik : Dolby Audio

: Dolby Audio Operativsystem : Google TV

: Google TV Anslutningar: Blåtand 5.1, wifi, HDMI och USB-C