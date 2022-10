Har Microsoft råkat avslöja Windows 12?

Läckor och mystiska bilder som visades vid Ignite 2022 kan avslöja detaljer som nästa version av Windows.

Redan tidigare har det förekommit läckor om att Microsoft arbetar med en efterföljare till operativsystemet Windows 11, en efterföljare det brukar refereras till som Windows 12 men som enligt läckor går under det interna projektnamnet Next Valley. Läckor hävdar också att Microsoft är på gång att återgå till sitt tidigare arbetssätt med att släppa en ny Windows-version vart tredje år, vilket i så fall skulle innebära att Windows 11-uppföljaren kan komma att lanseras under hösten 2024.

Det var dock vid evenemanget Ignite 2022 som Microsoft höll där det under en föreläsning plötsligt dök upp bilder som föreställde ett Windows med ett helt nytt utseende jämfört med tidigare. Bland annat låg Aktivitetsfältet intet längre ”tryckt” mot skärmens nederkant utan hade en mer flytande placering. Dessutom var meddelandet borta och ersatt med systemikoner längst upp till höger, en flytande sökruta i den övre mitten, och vädret uppe till vänster. Enligt läckor är designen som råkade visas upp i linje med vad Microsoft internt har skissat på för ny design på gränssnittet.

Det har inte kommenterats något från officiellt håll om vad det egentligen var för gränssnitt eller Windows-version som visades, inte heller om det var med avsikt för att skapa ”buzz” eller om det var ett misstag, men det kan eventuellt ha varit det första som har visats av Windows 12.