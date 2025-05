Test: Kioxia Exceria Plus G4

Kioxia Exceria Plus G4 5 / 6 Betyg 2 049 kr Pris För Hög hållbarhet, bra prestanda, bra prisnivå, extra lämplig för system med lite mer ram. Emot Ingen Dram cache, kan bli varm i extremt slimmade enheter Rekommenderas till Kioxia Exceria Plus G4 är ett perfekt steg in till Gen5 prestanda utan att disken behöver kosta för mycket och lämpar sig för allt från gaming till mer kreativt arbete.

Kioxia Exceria Plus G4 tar klivet över till PCIe Gen5 och erbjuder en bra balans mellan prestanda, energieffektivitet och prisnivå.

Precis som när Kioxia lanserade sina första Gen4 M2 enheter, vilka låg lite i ett mellanskikt set till gränssnittets maximala prestanda, gör bolaget nu samma resa när det kommer till sina första Gen5 diskar och detta med Kioxia Exceria Plus G4 som är tänkt som en prisvärd lösning för den bredare massan att ta klivet in till Gen5 baserad lagring. Denna modell, som nu finns i både 1 terabyte och 2 terabyte varianter, är byggd i formfaktorn M.2 2280 med dimensionerna 80,15 × 22,15 × 2,38 millimeter och en vikt på 5,7 gram vilket gör att disken passar även i mer slimmande bärbara enheter.

Utökad lagerstruktur

Kioxia Exceria Plus G4 2TB representerar nästa steg i utvecklingen av prisoptimerade konsument SSD enheter. Diskens interna arkitektur baseras på den nya Phison PS5031-E31T controllern som är framtagen för att utnyttja PCI Express Gen 5-gränssnittets höga bandbredd vilket sedan kombinerats med Kioxias 218-lagers 3D TLC NAND, som är en betydande uppgradering jämfört med tidigare lösningar som bara använt 112 lager och som resulterar i högre densitet, förbättrad prestanda och en ökad livslängd, då fler lager möjliggör mer effektiv hantering av data och bättre parallellism vid läs-/skrivoperationer. För att optimera såväl kostnad som effektivitet använder sig enheten av en DRAM lös design som kompenseras med en 64 megabytes Host Memory Buffer (HMB), samtidigt som den erbjuder 48 gigabyte i extra så kallad överprovisioning. Med stöd för NVMe 2.0 och en firmwareversion (EVFAJ1.0) som är finjusterad för att hantera de snabba dataflöden som PCIe Gen 5 ger möjlighet till, visar Kioxia med denna SSD hur modern design i förening med praktiska tekniska kompromisser används för att nå en optimal balans mellan prestanda, energieffektivitet och prisnivå.

Med en sekventiell läshastighet på upp till 10 000 megabyte per sekund och en skrivhastighet på upp till 8 200 megabyte per sekund (för två terabyte modellen) blir Exceria Plus G4 det naturliga steget in i den nästa generations högpresterande lagring. Trots att disken saknar en traditionell DRAM cachning så garanterar användningen av just Host Memory Bufferten att de nödvändiga översättnings- och hanteringstabellerna för mapping av lagrade data upprätthålls med minimal fördröjning. I kombination med den avancerade Phison-controllern uppnås därför mycket höga slumpmässiga prestandaresultat med upp till 1 300 000 IOPS för läsningar och 1 400 000 IOPS för skrivningar.

Optimala Användningsområden

När det kommer till hållbarhet så är Exceria Plus G4 konstruerad för långvarig och intensiv användning. Med ett TBW värde (Total Bytes Written) satt till 1 200 TBW för testade 2 terabytemodellen får vi en lösning som placeras disken i det övre spannet gällande konsumentbaserade lösningar, vilket är essentiellt för användare som mer frekvent arbetar med stora dataflöden, såsom videoredigering, större databaser eller andra krävande applikationer. Detta kompletteras med Kioxias erbjudande om en 5-års garanti, vilket ger en extra nivå av trygghet för såväl entusiaster som professionella användare och säkerställer att driften bör vara pålitlig även över tid.

Ser vi till diskens optimala användningsområden så ger den höga prestandan och energieffektiviteten ett par scenarier som känns lite extra passande:

Kraftfulla arbetsstationer & Content Creation: För yrkesverksamma inom videoredigering, 3D-rendering och andra datakrävande applikationer som kräver snabba läs-/skrivcykler och hög IOPS för att bearbeta stora filer i realtid. (Detta gäller primärt för system med större mängder Ram, se nedan)

För yrkesverksamma inom videoredigering, 3D-rendering och andra datakrävande applikationer som kräver snabba läs-/skrivcykler och hög IOPS för att bearbeta stora filer i realtid. (Detta gäller primärt för system med större mängder Ram, se nedan) Gamingriggar: Spelentusiaster som vill maximera inläsningstider och strömlinjeforma allt från spelstart till intensiva spelsessioner, där enhetens höga throughput kan minska laddningstider markant.

Spelentusiaster som vill maximera inläsningstider och strömlinjeforma allt från spelstart till intensiva spelsessioner, där enhetens höga throughput kan minska laddningstider markant. Bärbara och tysta system: Tack vare dess energieffektiva design kan den användas i ultratunna laptops och andra minimala enheter där termisk design och låg strömförbrukning är avgörande, vilket i sin tur bidrar till fläktlös drift och tyst operation. (även här finns en viss betänklighet, se nedan)

Tack vare dess energieffektiva design kan den användas i ultratunna laptops och andra minimala enheter där termisk design och låg strömförbrukning är avgörande, vilket i sin tur bidrar till fläktlös drift och tyst operation. (även här finns en viss betänklighet, se nedan) Framtidssäkra plattformar: Med införandet av PCIe Gen 5 är denna enhet framtidssäkrad för kommande generationer av hårdvara, vilket gör den idealisk för uppgraderingar och system som är designade för att hantera stora mängder data under flera års drift.

Tros enhetens fördelar så finns framför allt två potentiella problemområden att beakta. Det första gäller diskens DRAM lösa design. Då enheten saknar egen DRAM cache och i stället förlitar sig på en relativt liten mängd Host Memory Buffer (64 megabyte) kan vi under längre intensiva I/O-scenarier få prestandatapp som inte är lika frekventa på modeller med just en dedikerad DRAM cache. Då HMB ösningen är beroende av tillgång och prestanda hos systemets eget minne så kan detta delvis avhjälpas eller minimeras med hjälp av större mängder snabb Ram.

Det andra potentiella problem som vi upptäckte gällde just värmen. För även om diskens energieffektiva design är en stor fördel märkte vi, vid användning på en fläktlös ultratunn laptop, under långvariga högbelastade skrivoperationer att enheten drabbas av termisk throttling på grund av att tillräcklig kylning inte finns. Men detta var mer under extrema förhållanden och bör inte vara ett generellt problem.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Kioxia, europe.kioxia.com

: Kioxia, europe.kioxia.com Cirkapris : 2 049 kr inkl. moms, 1 639 kr exkl. moms

: 2 049 kr inkl. moms, 1 639 kr exkl. moms Kapacitet : 2 TB Formfaktor: M.2 2280

: 2 TB Formfaktor: M.2 2280 Gränssnitt : PCIe Gen5

: PCIe Gen5 Kontroller : Phison PS5031-E31T

: Phison PS5031-E31T Flash : Kioxia 218-lagers BICS 3D TLC NAND

: Kioxia 218-lagers BICS 3D TLC NAND Maximal läs-/skrivprestanda: 10 000 / 8 200 MBps

10 000 / 8 200 MBps Högsta slumpmässiga läs- / skrivprestanda : 1 300 K / 1 400 K IOPS

: 1 300 K / 1 400 K IOPS Uthållighet : 1 200 TBW

: 1 200 TBW Garanti: 5 år