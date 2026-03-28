Test: Roborock Saros 20 Sonic

Roborock Saros 20 Sonic 6 / 6 Betyg 13 990 kr Pris För Mycket hög sugkraft, grym moppfunktion, den automatiserade tröskelhanteringen är enastående, effektiv och lättanvänd självrengörande och självtömmande docka, AI-navigering i toppklass, trasselfritt borstsystem, lättanvänd men kraftfull app, bäst hantering under låga möbler. Emot Priset är så klart högt, med många funktioner kan det bli lite komplext innan vi som användare drar nytta av allt, tillbehör/förbrukningsdelar är lite dyra. Rekommenderas till Vill du ha ett hem som alltid är så rent som möjligt med minsta möjliga ansträngning är Roborock Saros 20 Sonic en av de bästa alternativ du kan hitta.

Roborock Saros 20 Sonic ett innovativt flaggskepp som sätter en ny standard för robotstädning i hemmet.

Roborock grundades 2014 med målet att utveckla intelligenta hushållsrobotar som kombinerar den senaste hårdvaran och tekniken med avancerad mjukvara, och redan från start positionerade sig företaget som en av de mest innovativa aktörerna inom robotstädning. Genombrottet kom med de tidiga S‑modellerna, där Roborock etablerade sig som en tillverkare som i alla lägen och tester levererade hög sugkraft, smart navigering och pålitlig konstruktionskvalité. Under åren som följde fortsatte företaget att vidareutveckla och förfina sina tekniker, bland annat genom att introducera LDS‑navigering, avancerad kartläggning i flera våningar och de första generationerna av VibraRise moppning som kombinerade dammsugning och aktiv skrubbning. Med varje modellgeneration har Roborock flyttat fram gränserna för automatisering, från självtömmande dockor till system för självrengöring av moppar och AI‑baserad hinderigenkänning. Företaget har även blivit känt för sin förmåga att integrera mekanisk innovation med användarvänliga appfunktioner, vilket gjort deras robotar populära både hos de mer tekniskt bevandrade användarna och vanliga hushåll. När Saros serien lanserades tog Roborock ytterligare ett steg mot fullständig autonomi genom att kombinera kraftfullare motorer, än mer avancerade sensorer och förbättrad moppteknik. Den senaste modellen, Roborock Saros 20 Sonic, representerar kulmen till dags datum på denna utveckling och visar tydligt hur långt företaget har kommit i sin strävan efter att skapa marknadens mest kompletta och intelligenta städrobot.

Gedigen, slimmad, konstruktion

Roborock Saros 20 Sonic är konstruerad för att kombinera maximal prestanda med en slimmad och tålig design. Själva roboten mäter 350 × 353 × 79,8 millimeter, vilket gör den till en av de tunnaste robotdammsugarna i sin klass. Den låga profilen möjliggör städning under möbler och trappor med mera där höjden i många fall varit ett tidigare hinder och där modellen nu kan nå damm och smuts även i svåråtkomliga utrymmen.

Vikten för roboten inklusive laddningsstationen, mer om den senare nedan, tillsammans är cirka 15,8 kilo, där roboten själv väger omkring 4–5 kg beroende på tillbehör och vattentankens fyllnadsgrad. Konstruktionsmaterialen består av högkvalitativa polymerer för chassi och kåpa vilka är förstärkt med metallstrukturer i bärande delar vilket ger en hög tålighet. Ytan på laddningsstationen har uppgraderats från en mer blank till matt finish för att minska synliga fingeravtryck och ytterligare öka slitstyrkan.

Den gedigna konstruktionen är framtagen för att tåla tiotusentals cykler av laddning, tömning och mopptvätt, vilket ger enheten en lång livslängd även vid daglig användning. Materialvalen är dessutom optimerade för att minimera risken för repor på golv och möbler, och alla delar som kommer i kontakt med vatten är så klart korrosionsbeständiga.

Även dockan, som mäter 440 x 409 x 470 millimeter, har samma tåliga konstruktion och färgsättning, oavsett om vi valt att satsa på den svarta eller vita modellen. Detta gör att vi utan bekymmer kan använda enhetens ovansida som en hylla för att placera exempelvis en blomma eller annat för att göra att enhetens smälter bättre in i hemmet för alla som inte vill ha teknik allt för synligt framme.

Unik moppning

En av Saros 20 Sonics mest framträdande innovationer är utan tvekandet nyutvecklade moppsystemet VibraRise 5.0. Systemet bygger på en förlängningsbar, D-formad moppmodul som vibrerar med upp till 4 000 rörelser per minut och applicerar ett nedåtriktat tryck på 14 Newton. Denna kombination av högfrekvent vibration och kraftigt tryck möjliggör effektiv borttagning av intorkade fläckar, fett och andra svårborttagna rester på hårda golv och detta även på mer eller mindre alla former av hårda golvytor. Vi testade enheten på allt från stengolv, linoleum, trä- och olika modeller av parkettgolv med flera olika typer av ingrodd smuts som matstänk, honung som legat och torkat in med smuts från strumpor och husdjur med mera och i alla lägen fick moppen bort allt vilket vi aldrig tidigare upplevt.

Moppen är monterad på en separat motorenhet som styr både vibration och förlängning där den förlängningsbara designen innebär att moppen kan skjutas ut i sidled, vilket ökar rengöringsytan med cirka 15–27 procent jämfört med traditionella system och möjliggör städning ända in till väggar och hörn utan att lämna glipor.

Vattenflöde och vibrationsnivå kan justeras separat via appen, vilket gör det möjligt att anpassa rengöringen efter golvtyp och smutsgrad. För känsliga trägolv kan användaren välja lägre vattenflöde och vibration, medan maximal effekt används för köksfläckar och entréer. Dessa inställningar sparas sedan i respektive rums olika zoner vilket göra att vi vid efterföljande städningar alltid får rätt nivå för varje område.

Efter varje städcykel återvänder roboten till RockDock stationen, där moppen tvättas med upp till 100 graders varmt vatten. Den höga temperaturen säkerställer att över 99,99 procent av bakterier och luktämnen avlägsnas, vilket även märks kring själva basstationen där alternativa modeller många gånger kan ha en viss doft under perioder efter en rengöring vilket Saros 20 Snoic inte får. Efter tvätt torkas moppen med 55 graders varmluft, vilket förhindrar mögel och just dålig lukt.

För att bättre förstå nyttan av denna mopplösning kan vi göra en kort jämförelse med passiva och roterande moppsystem där traditionella robotdammsugare med moppfunktion oftast använder en passiv mikrofiberduk som fuktas gradvis och dras efter roboten. Dessa system har en klart begränsad skrubbkraft och kan främst hantera lätt vardagssmuts, men är ineffektiva mot intorkade fläckar och lämnar ofta vatten- eller även smutsränder.

Roterande moppsystem, som används av vissa alternativa tillverkare, har två runda moppar som snurrar med cirka 180–200 varv per min och applicerar ett tryck på 6–12 newton. Fördelen är en större kontaktyta och högre friktion, men dessa system har i stället ofta svårigheter att nå ända in till väggar och hörn, och kan ofta lämna smuts kvar i kanter.

Ytterligare viktig skillnad är självrengöringen. Medan flera roterande system endast använder friktion och centrifugalkraft för att rengöra mopparna, använder Saros 20 Sonic en kombination av högtemperaturtvätt, dubbla skrapor och automatiserad dosering av rengöringsmedel. Detta ger en högre hygiennivå och minskar risken för bakterietillväxt i basstationen.

Avancerade sensorer

Vi fortsätter med enhetens sensorer där det så kallade RetractSense systemet är en av nycklarna till Saros 20 Sonics förmåga att städa under låga möbler. Systemet använder en infällbar LDS (Laser Distance Sensor) som automatiskt sänks när roboten närmar sig låga passager och höjs igen i öppna ytor. Detta möjliggör exakt kartläggning även under soffor och sängar, utan att kompromissa med navigationsprecisionen. Jämför vi denna lösning med alternativa enheter som vi testat så får vi en märkbart bättre hantering och mer korrekt bedömning. Bland annat så har vi en passage med en lätt U-formad undersida där merparten av liknade lösningar missbedömer den lägsta punkten och därför fastnar i den vilket inte sker med Saros 20 Sonic som helt korrekt navigerar runt den lägsta punkten.

Systemet som kallas StarSight 2.0 kombinerar flera sensortyper: trippelstrukturerat ljus, RGB kamera och VertiBeam laser och tillsammans ger denna multisensoruppsättning det möjligt till en mycket exakt 3D kartläggning av rummet vilket inkluderar en identifiering av över 300 olika objekt och exakt positionering även i komplexa planlösningar. För att verkligen förstå hur väl denna del fungerar så har vi i ett av våra labb en soffa med multipla tunna stödben som dessutom stäcker sig över en nivåjustering om dryga två centimeter mitt under soffan. Detta är ett hinder som ingen annan enhet lyckats ta i ”ett svep” utan normalt så har ytan angripits från två håll, lite som två separata zoner, men Roborock hanterar även detta utan bekymmer.

RGB kameran används för att identifiera smutsfläckar (DirTect), husdjur och hinder, medan VertiBeam som är en sidomonterad laser mäter avståndet mellan roboten och sidohinder med hög precision. Detta möjliggör att sidoborsten och moppen kan förlängas exakt när roboten närmar sig väggar eller hörn, vilket eliminerar döda vinklar och säkerställer fullständig täckning helt utan kollisioner på ett mycket imponerade sätt.

Ovan nämnde DirTect tekniken använder som sagt RGB kameran för att identifiera olika typer av smuts och fläckar på golvet. Systemet kan skilja på torra och våta fläckar, och anpassar automatiskt rengöringsstrategin: Vid svåra fläckar ökar roboten trycket och vibrationerna, och kan även göra extra passeringar över området. Om en fläck blockeras av ett husdjur eller en människa återvänder roboten automatiskt för att rengöra området senare.

Själva detekteringen av fasta eller tillfälliga hinder hanteras av Reactive AI 3.0 som är Roborocks senaste generation av AI-baserad hinderigenkänning. Systemet kombinerar bildanalys från RGB kameran med data från strukturerat ljus och laser för att identifiera och undvika små och stora hinder i realtid. Roboten kan känna igen kablar, skor, leksaker, husdjur och till och med små föremål ner till 5 cm bredd och 3 cm höjd.

AI:n lär sig dessutom vårt hem över tid och förbättrar sin ruttplanering för att minimera risken för fastkörning eller kollisioner. Systemet kan även identifiera gardiner och mjuka partitioner, och rengöra bakom dessa om de markeras i appen. Lösningen fungerar mycket bra men vi märkte ett potentiellt hinder och detta i form av de luftströmmar som skapats av en roterande luftrenare. Denna gjorde nämligen att gardiner ”svajade” i vinden och detta hade dammsugaren svårt att hantera och troligen trodde den att någon eller något stod på denna plats för enheten valde helt sonika att ta en omväg runt det område där gardinen blåste upp.

Nästa av de mer intressanta lösningarna med Saros 20 Sonic är dess avancerad mattdetektion. När roboten identifierar en matta, lyfts moppen automatiskt för att undvika att fukta textilytan. Den dynamiska chassilyften, kallad AdaptiLift 3.0, gör det dessutom möjligt att höja hela roboten upp till 3 cm, vilket är särskilt användbart på mattor med lite längre lugg. För än högre säkerhet vid mer fuktkänsliga mattor, kan vi dessutom välja att låta roboten lämna själva moppdelen kvar i basstationen när mattor ska rengöras.

Sugkraften ökas sedan automatiskt på mattor med en funktion kallad Carpet Boost, och vi kan här i appen välja mellan att dammsuga mattor, undvika dem helt vid moppning eller göra en separat, djupgående mattrengöring med kryssmönster.

Husdjursvänlig lösning

Som nämnts klarar Roboten mattor med lugg på upp till 3 centimeter, vilket täcker de flesta vanliga mattor i svenska hem. Till detta så erbjuder även Saros 20 Sonics en ny lösning för att ta sig över höga trösklar och hinder. Genom AdaptiLift chassi 3.0 används en klätterarm och dynamisk hjullyft för att övervinna dubbla trösklar på upp till 4,5 + 4,3 centimeter, alltså totalt 8,8 centimeter. Detta är betydligt högre än vad de flesta konkurrenter klarar, och innebär att roboten kan röra sig fritt mellan rum även i äldre bostäder med höga trösklar eller mellan rum där det finns en naturlig nivåskillnad.

Systemet analyserar höjdhinder i realtid och väljer automatiskt den bästa strategin för att ta sig över dem. Vid behov kan roboten även lyfta chassit för att undvika att fastna på tjocka mattor eller skjutdörrsskenor vilket faktiskt gör de möjligt för enheten att ta sig in i golvbyggda garderober där skjutdörrar används.

Saros 20 Sonic är dessutom utrustad med ett dubbelt trasselbefriande system. Den så kallade DuoDivide huvudborsten har en spiralformad design som effektivt transporterar hårstrån till dammbehållaren, där de sugs in utan att fastna. FlexiArm Arc sidoborsten å andra sidan är asymmetrisk och använder centrifugalkraft för att leda hårstrån mot borstens ände och förhindra trassel.

Systemet är certifierat för att hantera hårstrån upp till 40 centimeter långa, och vid våra tester upplevde vi inget som helst hårtrassel i borstsystemen men däremot kunder mindre strån och damm fastna i enhetens hjul så ett vist fortlöpande underhåll behövs men oavsett så gör detta roboten särskilt lämplig för hushåll med husdjur eller personer med långt hår.

Docka och app

Vi ska så titta lite närmare på dockan som kommer med det fyndiga namnet RockDock och som är en multifunktionell laddnings- och underhållsstation som hanterar tömning av dammbehållaren, tvätt och torkning av moppar, påfyllning av vatten och dosering av rengöringsmedel till själva dammsugaren. Dammbehållaren i dockan rymmer 2,5 liter, vilket räcker för upp till 65 dagars städning i ett normalstort hem innan påsen behöver bytas.

Tömningen sker automatiskt varje gång roboten återvänder till dockan, och dammet sugs in i en försluten påse med HEPA-filter för att minimera allergener och dammspridning. Användaren kan välja mellan olika tömningslägen och schemalägga tömningen för att undvika störande ljud nattetid. Det är även värt att notera att om hemmet är smutsigt så kan ett städpass omfatta multipla tömningar vilket är helt normalt.

Efter varje moppcykel tvättas moppen med upp till 100 graders varmt vatten, vilket effektivt tar bort fett, smuts och bakterier. Dockan har en separat smutsvattentank på 3,5 liter och en renvattentank på 4 liter, vilket möjliggör flera tvättcykler utan påfyllning.

Efter tvätt torkas moppen och dammpåsen med 55 graders varmluft, vilket förhindrar mögel och dålig lukt. Dockan rengör även sig själv med varmt vatten och har en automatisk doseringsfunktion för rengöringsmedel, vilket ytterligare minskar underhållsbehovet. Självrengöringsfunktionen använder dubbla skrapor och borstar för att hålla både moppar och docka fria från smuts och avlagringar. Men det kan trots detta behöves en återkommande kontroll av basenhetens nedra platta där borttagen smuts ändå kan fastna.

Efter att vi installerat enheten och med undantag av att vi behöver göra mindre manuella ingripanden som att tömma dockas påsa och fylla på rent och tömma ut smutsigt vatten så sköts sedan allt från Roborocks app som till att börja med erbjuder avancerad kartläggning av hemmet med stöd för flera våningar. Roboten skannar snabbt av bostaden och skapar detaljerade 2D- och 3D-kartor, där användaren kan namnge rum, skapa städscheman och definiera no-go-zoner eller specifika städområden.

Med SmartPlan 3.0 lär sig roboten våra städvanor och optimerar automatiskt sugkraft, moppning och ljudnivå för varje rum och tid på dygnet. Systemet kan öka effekten vid behov, tvätta om moppen vid hård smuts och sänka ljudnivån under stör ej-perioder.

Vi kan enkelt skapa egna städrutiner, till exempel daglig städning under köksbordet efter måltider, och välja mellan olika städlägen: dammsugning och moppning, endast dammsugning, endast moppning eller sekventiell städning.

Appen har även flera funktioner för hushåll med husdjur. Roboten pausar automatiskt huvudborsten och justerar sin rutt när den närmar sig ett djur för att undvika att skrämma det. Den kan även ta bilder på husdjuren under städningen, visa deras position på kartan och möjliggöra videosamtal i realtid så att vi kan hålla koll på våra fyrbenta vänner (eller varför inte spionera på våra barn). Förutom att enheten pausen vid närkontakt med djur, kan roboten även identifiera och undvika områden där husdjur vilar eller leker. Appen erbjuder möjligheten att markera sådana zoner som tillfälligt förbjudna, och roboten återvänder automatiskt för att städa dessa områden senare.

Självklart kan vi även styra roboten via appen från valfri plats, och enheten stöder även röststyrning via såväl Alexa och Siri som Google Home samt den inbyggda röstassistenten ”Hello Rocky” som fungerar även utan Wi-Fi. Matter-stöd möjliggör integration med andra smarta hem-enheter som exempelvis Homey vilket underlättar att sätta upp mer avancerade scheman.

Avslutningsvis så måste vi så klart även kort beröra batteriet. Saros 20 Sonic är utrustad med ett 6 400 milliampertimmar litiumjonbatteri, vilket ger upp till 190 minuters drifttid på en enda laddning. Detta räcker för att städa upp till 200 kvadratmeter i ett normalstort hem, självklart beroende på hur hemmet ser ut med mattor, trösklar och likande. Laddningstiden är cirka 2,5 timmar, och roboten återvänder automatiskt till dockan för laddning för att återupptar städningen där den slutade så fort batteriet är laddat. Här hittar vi även nästa smarta lösning och det är att till skillnad från nästan alla andra modeller som alltid laddar fullt när det går tillbaka i ett ”mellanladdningsläge” så kan Roborock estimera hur mycket kraft som behövs för att slutföra städningen och sedan bara ladda tillräckligt för att slutföra densamma vilket ger en över lag kortare totalttid.

Batteriet är dessutom utbytbart och finns som reservdel vilket är bra både ur ett miljöperspektiv samtidigt som vi kan ha ett ”extra” liggande om något skulle hända i stället för att behöva skicka in maskinen. För den som har ett rörligt elavtal så kan vi dessutom schemalägga laddning till tider med lägre elpriser.

Sammantaget så är Roborock Saros 20 Sonic en tekniskt avancerad och mycket kapabel robotdammsugare och mopp, särskilt lämpad för större hem, hushåll med husdjur och användare som värdesätter automatisering och hygien. Kombinationen av extrem sugkraft, förlängningsbar vibrerande mopp, överlägsen hinderhantering och självrengörande docka gör den till ett av de mest kompletta alternativen på marknaden 2026. Till detta så erbjuder appen omfattande anpassningsmöjligheter och djurvänliga funktioner, medan underhåll och reservdelar är lättillgängliga.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : roborock, se.roborock.com

: roborock, se.roborock.com Cirkapris : 13 990 kr inkl. moms, 11 192 kr exkl. moms

: 13 990 kr inkl. moms, 11 192 kr exkl. moms Mått (robot) : 350 x 353 x 79,8

: 350 x 353 x 79,8 Mått (docka) : 440 x 409 x 470 mm

: 440 x 409 x 470 mm Vikt (totalt) : 15,8 kg

: 15,8 kg Sugkraft : 36 000 Pa

: 36 000 Pa Batteri : 6 400 mAh

: 6 400 mAh Drifttid : 190 min

: 190 min Laddtid : 2,5 timmar

: 2,5 timmar Dammbehållare : 2,5 liter

: 2,5 liter Vattentank : 4 liter

: 4 liter Smutsvatten : 3,5 liter

: 3,5 liter Mopptryck : 14 N

: 14 N Mopptvätt : upp till 100 grader

: upp till 100 grader Mattdetektering : automatisk och dynamisk

: automatisk och dynamisk Röststyrning: Alexa, Siri, Goggle Home, Hello Rocky