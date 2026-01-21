Test: Sennheiser HDB 630

HDB 630 6 / 6 Betyg 5 990 kr Pris För Underbar passform, grymt imponerade ljud som blir än bättre med den parametriska equalizern och crossfeed-funktionen i appen, bra brusreduktion och batteritid, vi gillar det lite hårdare fodralet, BTD 700 tillför en ny nivå av flexibilitet och ljudkvalité. Emot Priset kan vara ett hinder, brusreduktionen når inte upp till de bästa ANC lurarna, Rekommenderas till Prioriterar du en ljudkvalitet i världsklass och samtidigt vill ha den trådlösa friheten är det svårt att hitta ett bättre val i denna prisklass än HDB 630.

Sennheiser HDB 630 är trådlösa flaggskeppshörlurar som kombinerar audiofil ljudkvalitet med lång batteritid och avancerade funktioner.

Sennheiser HDB 630 representerar ett nytt kapitel i Sennheisers långa tradition av högkvalitativa hörlurar, där ambitionen är att förena audiofil ljudkvalitet med modern trådlös bekvämlighet och avancerade funktioner. Modellen riktar sig till teknikintresserade konsumenter och musikentusiaster som ställer höga krav på ljud, komfort och anpassningsmöjligheter där Sennheisers nya app, Smart Control +, ger förbättrade möjligheter för vidare kontroll och anpassning för att just den ljudbild som du önskar.

Diskret lyx

Sennheiser HDB 630 är konstruerad med ett tydligt fokus på hållbarhet, komfort och ljudprestanda. Hörlurarna bygger på en robust ram inspirerad av Momentum 4-serien (vilka vi hittar flera likheter), men med en tydlig förfining i materialval och känsla. Öronkuddarna är tillverkade av japanskt proteinläder, vilket är känt för sin mjukhet, slitstyrka och förmåga att efterlikna känslan av äkta läder utan att kompromissa med hållbarheten. Detta materialval bidrar inte bara till en lyxig känsla mot huden, utan också till en förvånansvärt effektiv passiv ljudisolering, vilket är avgörande för både komfort och ljudupplevelse.

Både kåporna och huvudbygeln är klädda i samma svart konstläder, vilket ger ett sobert, diskret och klassiskt Sennheiser intryck. Man skulle kunna säga att designen är aningen mer industriell snarare än prålig, vilket av somliga kan uppfattas som mindre exklusivt jämfört med vissa konkurrenter, men samtidigt signalerar det tålighet vilket undertecknad som oftast har en mycket aktiv vardag kan skriva under på. Värt att observera är att det inte finns någon IP-certifiering för vatten- eller dammtålighet, vilket innebär att hörlurarna inte är avsedda för användning i mer fuktiga, regniga eller dammiga miljöer.

Ytterligare en viktig detalj i konstruktionen är att HDB 630 inte är vikbar, vilket delvis påverkar portabiliteten. Däremot levereras hörlurarna med ett hårt bärfodral som skyddar dem under transport och vi kan rotera kåporna 90 grader vilket gör förpackningen så platt det går.

När det kommer till lurarnas vikt placerar sig HDB 630 i det övre segmentet bland over-ear-hörlurar. Med en vikt på 311 gram utan kabel, väger de nästan 60 gram mer än exempelvis Sony WH-1000XM6. Men trots detta upplevs vikten aldrig som ett problem vilket till stor del baseras på den genomtänkta fördelningen över huvudbygel och kåpor samtidigt som vi får en exceptionellt hög komfort som enligt undertecknad placerar den topp tre över samtliga testade över-örat-lurar. Framför allt så uppskattas de tjocka öronkuddarna i proteinläder som direkt formar sig efter öronen och fördelar trycket jämnt, vilket även gäller i de lägen som vi bär glasögon, då kuddarna slutar sig runt bågarna utan att skapa obehag.

Den magiska donglen

Som nämnts ovan så kommer lurarna med ett snyggt rese-/transportfodral som i färger matchar lurarna då även det är svart med Sennheisers logga mitt på. Till detta så medföljer även 1,2 meters USB-C-till-USB-C digital ljud- och laddningskabel, en likaledes 1,2 meters 3,5 millimeters kabel som ger möjlighet till klassisk analog anslutning och som dessutom kompletteras med en klassisk flygplansadapter.

Men det mest anmärkningsvärda tillbehöret är utan tvekan BTD 700 Bluetooth-dongeln. Detta är en minimal USB-C dongle som möjliggör högupplöst trådlöst ljud även på enheter som saknar stöd för avancerade Bluetooth-codecs. Detta är särskilt värdefullt för Iphoneanvändare och äldre datorer, där dongeln ger tillgång till aptX Adaptive och aptX Lossless, vilket annars inte är möjligt.

BTD 700 stöder Blåtand 5.4 och som sagt avancerade codecs som aptX Adaptive och aptX Lossless, vilket möjliggör ljudöverföring i upp till 24 bit/96 kHz med låg latens (ner till 30 ms i spelläge). Dongeln är plug-and-play och kräver ingen särskild installation – det är bara att ansluta, parkoppla en gång och sedan växla mellan enheter utan att behöva parkoppla igen. Då HDB 630 är ”föranslutna” så behöver vi bara stoppa in sändaren i en enhet och direkt har vi flyttat ljudet från lurarnas ”vanliga” Blåtand till donglen.

En särskild fördel är att dongeln automatiskt väljer den bästa tillgängliga codec som hörlurarna stöder, vilket säkerställer optimal ljudkvalitet oavsett vilken enhet som används, det vill säga att vi således även kan använda samma dongle till andra hörlurar.

BTD 700 fungerar med både iOS, Android, Mac och PC, och en USB-A till USB-C-adapter medföljer för äldre datorer. Dongeln är mycket liten och lätt (2,2 gram), vilket gör den enkel att ta med sig och använda på resande fot.

Naturlig ljudbild

Hjärtat i Sennheiser HDB 630 är de egenutvecklade 42 millimeters dynamiska elementen, som är akustiskt optimerade för att leverera ett neutralt och detaljerat ljud med brett frekvensomfång. Elementen är större än snittet hos konkurrenter, vilket möjliggör en djupare och mer kontrollerad basåtergivning samt högre maximal ljudtrycksnivå på 105 dB/mW.

Det breda frekvensomfånget på mellan 6 och 40 000 hertz och den höga impedansen på 480 Ohm i passivt läge vittnar om en konstruktion som är optimerad för audiofil prestanda, särskilt vid trådbunden användning med en kraftfull förstärkare eller DAC. Samtidigt möjliggör de avancerade Blåtands codecsen högupplöst trådlöst ljud, vilket är ovanligt i denna klass.

När det kommer till just ljudkvaliteten är den utan tvekan HDB 630:s främsta styrka och det område där modellen särskiljer sig tydligast från både föregångare och konkurrenter. Sennheiser har som sagt valt en neutral och balanserad ljudsignatur, med fokus på att återge musik så naturtroget och detaljerat som möjligt. Vi får en bas som är snabb men samtidigt kontrollerad och som sträcker sig djupt utan att dominera ljudbilden. Sub-bas- och mellanbastoner är återhållsamma och håller sig nära neutrala nivåer, vilket minskar risken för maskeringseffekter som annars kan dölja eller överväldiga detaljer i mellanregistret. Detta gör att basen känns både kraftfull och precis, utan att bli överdriven eller svampig och vi får en liten jämförbar tanke med HD820.

Med det är utan tvekan mellanregistret som är hörlurarnas verkliga styrka. Här återges röster och akustiska instrument med en naturlighet och närvaro som vi aldrig tidigare upplevt bland trådlösa hörlurar i denna prisklass. Det finns ett underbart lyft i de övre mellanregistren, vilket ger sången en rikare och mer intim, detaljerad närvaro, samtidigt som basen förblir neutral och kontrollerad vilket gör att detaljer som andning, frasering och subtila nyanser i instrumenten framträder tydligt.

Avslutningsvis så har vi det likaledes välbalanserade diskantområdet som tillför en känsla av luftighet och öppenhet utan att bli vasst eller påfrestande. Det finns en lätt höjning före 10 kilohertz, vilket bidrar till att skapa ett naturligt rum kring instrumenten och förbättrar separationen i ljudbilden. Diskanten är, precis som basen, kontrollerad och fri från de toppar eller dalar som kan orsaka lyssnartrötthet vid längre sessioner.

Sammantaget så ger detta oss en snudd på perfekt ljudbild som passar lika bra oavsett vilken musikstil som vi lyssnar på och som lyckas lyfta delar i musiken som vi normalts sett inte hör av alternativa modeller eller som delvis dränks eller förträngs av över- eller underdimensionerade registerbitar. Två mycket talade exempel på detta är dels Are you even real med Teddy Swims och Giveon där två helt olika röststilar framträder på en helt ny typ av harmoni eller La Canción med Bad Bunny och J Balvin där vi får just den magiskt perfekta basen som harmoniserar med trumpeter och sång på ett sätt som om vi var närvarande på en mindre klubb – helg grymt.

Kombinerad, effektiv, brusreduktion

Ett område som sedan länge varit ett signum för Sennheiser och som även gäller för HDB 630 är batteritiden. Lurarna ska klara upp till 60 timmar med aktiv brusreducering aktiverad men vi närmade oss ett snitt på 65 timmar och detta med en ljudnivå som gav lite mer tryck i musiken vilket är klart imponerade. Själva batteriet är av litiumjon typ och laddas via USB-C. Sennheiser har även implementerat snabbladdning, där tio minuters laddning ger upp till sju timmars lyssningstid vilket gör att hörlurarna i princip aldrig behöver vara tysta.

Nu ska som alltid sägas att batteriettiden så klart baseras på hur lurarna används, vilka mer avancerade funktioner som används vilket även inkluderar val av codec och vi upplevde att användningen av dongle kortade den totala tiden med cirka sex till sju procent vilket är en näst intill självklar ”uppoffring”. Vi ska även tillägga att vid trådbunden användning via 3,5 millimeters kabel krävs ingen batterikraft för ljudåtergivning, men funktioner som aktiv brusreducering och appstyrning kräver så klart fortfarande ström. Laddning sker via den medföljande USB-C till USB-C-kabeln och en full laddning tar cirka 1,5–2 timmar, lite beroende på källa.

Vi kommer så till ett område som kanske inte direkt förknippas med audiofil klassat ljud och detta i form av brusreduktion. Som nämnts innan får vi redan från start en mycket effektiv isolering genom de tätslutande kåporna vilka blockerar en stor del av det normala omgivande bruset. Men till detta så erbjuder HDB 630 även en aktiv brusreduktion (ANC) som bygger på tekniken från Momentum 4, men med ytterligare förbättringar för att möta kraven från just audiofila användare.

Brusreduceringen är mycket effektiv, särskilt mot lågfrekventa ljud som motorbuller och ventilationssystem. Vindbrus, vilket aktiveras separat via appen, hanteras acceptabelt (framför allt vid en mer konstant vind), men når inte riktigt lika långt som vissa konkurrenter som exempelvis Sony WH-1000XM6, som fortfarande har ett litet försprång på detta område. Däremot är ljudkvaliteten med ANC aktiverad i toppklass, utan märkbar försämring av klarhet, dynamik eller balans.

Via appen, mer om denna nedan, kan användaren justera brusreduceringens nivå och aktivera vindbrusreducering i flera steg, vilket gör funktionen mer flexibel i olika miljöer. Transparensläget (omgivningsljud) möjliggör att vi smidigt kan höra omgivningen utan att ta av oss hörlurarna, vilket är praktiskt vid samtal eller när man behöver vara uppmärksam på omgivningen. Ska vi vara lite petiga så finns här även den enda delen som vi bitvis verkligen retar oss på och det är ojämnheten i det adaptiva läget som i realtid ska analysera omgivande ljud och sedan anpassa brusreduktion och genomsläpp av ljud på omgivningen. Denna fungerar normalt bra men vid vissa omgivande ljud så uppstår ett ”knäppande” ljud i hörlurarna när det omgivande ljudet ska hanteras och har vi i samma läge lite hög volym på så blir det en otrevlig upplevelse.

Vi avrundar med att kort lyfta Sennheisers nya app SmartControl + vilken ersätter tidigare SmartContol för nyare lurar och som är en central del av HDB 630:s ekosystem och erbjuder avancerade möjligheter till anpassning och kontroll.

Via appen kan vi förutom att välja mellan flera olika fördefinierade ljudprofiler även använda en parametrisk equalizer, som ger oss större kontroll över ljudbilden. Till skillnad från enklare grafiska EQ-lösningar kan man här justera exakt vilka frekvenser som ska påverkas, samt definiera Q-faktorn (frekvensbredden) för varje justering. Detta gör det möjligt att fintrimma ljudet in i minsta detalj, vilket är en möjlighet som blir särskilt uppskattat av audiofiler och professionella användare eller kort och gott oss ljudnördar.

Till detta så kan vi även, som nämnts ovan, justera nivåerna för aktiv brusreducering och omgivningsljud (transparensläge), samt aktivera vindbrusreducering i flera steg vilket gör det möjligt att anpassa hörlurarna efter olika miljöer och behov, från total isolering till maximal medvetenhet om omgivningen.

Appen erbjuder även en crossfeed-funktion, inspirerad av Sennheisers flaggskepp HE 1. Crossfeed simulerar hur ljudet från vänster och höger kanal blandas i ett naturligt lyssningsrum, vilket ger en mer realistisk och avslappnad stereoåtergivning. Till detta så kan vi även se batteristatus, kontrollera och utföra firmware uppdateringar, aktivera ett separat Podcast läge för en förstärkt tydlighet gällande rösten med mycket mera.

Det ”enda” som vi inte kan göra i appen, vilket vi kan tycka är lite synd, är mappa om touchfunktionerna för styrning av ljud och samtal utan allt vi ser i appen här är vilka kommandon som är förprogrammerade till vilka funktioner.

Sammanfattningsvis kombinerar HDB 630 en ljudkvalitet som är i världsklass för trådlösa hörlurar, med en ljudsignatur som tilltalar både audiofiler och över lag kräsna musikälskare samtidigt som de erbjuder en mycket hög komfort och vidare anpassningar i en allt bättre app.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Sennheiser, www.sennheiser.com

Cirkapris : 5 990 inkl. moms 4 792 exkl. moms

Element : 42 mm dynamiska

Frekvensomfång : 6 – 40 000 kHz

Anslutning : 3,5 mm + BT (med eller utan dongle)

Vaddering : öronkåpor och huvudbygel

Vikt : 311 gram

Impedans : 480 Ohm (passivt läge)

Maximal SPL: 105 dB/mW

Blåtand : V5.2 (med stöd för SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive)

ANC: Adaptiv, med flera inställningsnivåer