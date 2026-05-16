Test: Nothing Phone 4a

Nothing Phone 4a 5 / 6 Betyg 4 990 kr Pris För En mobil som går sin egen väg, bra huvud- och telelins, bra prestanda sett till priset, bra batteri, en för klassen mycket trevlig skärm med hög ljusstyrka, premiumliknande konstruktionen, mycket bra pris. Emot Ultravidvinkeln är inte bra, ingen trådlös laddning, begränsad videoinspelning, lite begränsade uppdateringar på en annars ”tålig mobil”. Rekommenderas till Är du på jakt efter en stabil mobil med nästan alla funktioner till ett mycket bra pris bör du titta närmare på Nothing Phone 4a.

Nothing Phone 4a ger lite av en Minecraft liknade retrokänsla i en visuellt tilltalade design till ett bra pris.

Nothing grundades 2020 av Carl Pei (en av grundarna till OnePlus) med ambitionen att skapa ett teknikföretag som vågade utmana den homogena och ofta alltför förutsägbara mobilmarknaden. Redan från start positionerade sig Nothing som ett varumärke som kombinerar teknisk innovation med ett starkt fokus på design, där transparens och industriell estetik blivit något av företagets signum. Till skillnad från merparten av konkurrenterna som jagar specifikationslistor har Nothing i stället satsat på en ren, avskalad användarupplevelse där både hårdvara och mjukvara följer en tydlig, smått unik, visuell identitet. Företaget har också gjort sig känt för sina unika ljusbaserade gränssnitt, sina lite mer udda materialval och sin vilja att skapa produkter som känns lika mycket som designobjekt som tekniska verktyg. Genom att kombinera minimalistisk formgivning med smarta tekniska lösningar har Nothing under sin korta tid byggt upp en lojal användarskara som uppskattar deras annorlunda approach. Samtidigt har de etablerat sig som en seriös aktör i vad som kan ses som ett övre instegs- eller mellanklass segment, där deras telefoner ofta sticker ut i ett annars trångt och ganska likriktat utbud. Vi har denna gång fått möjlighet att titta närmare på Nothing Phone 4a som är det senaste tillskottet i produktportföljen.

Väl utnyttjad plattform

Nothing Phone 4a fortsätter att förfina och utveckla Nothings karakteristiska formspråk där transparens, industriell minimalism och ett nästan mekaniskt designsprål samspelar för att skapa en telefon som omedelbart känns igen. Enheten är byggd kring ett 164 millimeter högt och 77,6 millimeter brett chassi med en tjocklek på 8,6 millimeter där vikten på 205 gram gör den något tyngre än flera konkurrenter men samtidigt så blir enheten både stabil och välbalanserad i handen och känslan snarare att det är en relativt lätt mobil.

Ser vi till materialvalen använder Nothing Gorilla Glass 7i på framsidan, en glasbaksida som låter de interna komponenterna anas genom det ikoniska transparenta lagret vilket ger en lite industriell look, samt en ram i förstärkt plast som bidrar till både viktbesparing och en effektiv värmehantering. Färgvalen är få men distinkta, där Nothing fortsätter med sina monokroma, mer tekniska toner snarare än traditionella och utskickade färgvariationer som flera av konkurrenterna väljer att satsa på. Värt att notera, och om detta beror på valet av material eller inte låter vi vara osagt, är att telefonen bara är IP64 klassad, vilket innebär att den klarar damm och stänk men inte full nedsänkning i vatten, vilket annars allt fler tillverkare erbjuder även i de lite enklare klasserna.

Under skalet drivs Nothing Phone 4a av Snapdragon 7s Gen 4 vilket är ett fyra nanometerschip som prioriterar energieffektivitet och stabilitet framför ren topprestanda. Processorn består av en 2,7 gigahertzkärna för tyngre uppgifter, tre mellankärnor på vardera 2,4 gigahertz och fyra energieffektiva kärnor på 1,8 gigahertz, vilket ger en balanserad profil där vardagliga uppgifter flyter på utan problem och vi måste här säga att vi verkligen tycker att Nothing har lyckats mycket bra med att optimera sitt OS för enhetens hårdvara då vi får ett märkbart bättre flyt jämfört med andra testade mobiler baserade på samma stomme.

Grafiken hanteras av Adreno 810, som klarar moderna spel i medelhöga inställningar men som så klart inte når upp till nivåerna hos flaggskeppschip. Minnesalternativen på 8 eller 12 gigabyte RAM i kombination med UFS 3.1 lagring på 128 eller 256 gigabyte gör att multitasking fungerar smidigt och att appar laddas snabbt, i vare fall på det lite kraftfullare alternativet som vi har testat.

Ser vi till blandad användning som användare av sociala medier, digitala möten, webbläsning, videoredigering i lättare format och spel som PUBG eller Call of Duty Mobile fungerar klockrent och utan att vi direkt märker att vi använder en mobil i de lägre prisklasserna. Men väljer vi att kliva upp ett steg mot lite mer krävande titlar som Genshin Impact så krävs reducerade grafikinställningar för att hålla stabil bildfrekvens. Men å andra sidan så är detta inte en mobiler för mer hardcore gamers utan ett allsidigt alternativ med maximal stabilitet och bra batteritid.

Varierande lins kvalité

När vi så pratat om batteriet är detta på 5080 milliampertimmar vilket placerar den i den övre kapacitetsskaran. För vardaglig användning räcker detta utan problem en full dag och detta även om vi regelbundet använder så väl kamera som strömmar filmer eller spenderar mycket tid på sociala medier.

Laddningen sker med 50 watts trådbundensnabbladdning vilket fyller batteriet till hälften på drygt 20 minuter och ger oss en fulladdad mobil på strax över en timme. Det finns även stöd för omvänd trådbunden laddning på 7,5 watt vilket är praktiskt för exempelvis hörlurar eller andra mindre enheter som kräver omedelbar kraft. Tyvärr så saknas trådlös laddning vilket är en av de funktioner som saknar mest på enheten.

Vi fortsätter med kamerasystemet som bygger på tre sensorer vilka tillsammans täcker de flesta vardagliga och kreativa fotobehov. Huvudkameran på 50 megapixel med f/1.9 bländare och optisk bildstabilisering är den mest kompetenta och fungerar som arbetshästen i systemet. Den stora sensorn på 1/1.57 tum fångar tillräckligt mycket ljus för att levererar bilder med god detaljrikedom, naturliga färger och bra dynamiskt omfång, särskilt i dagsljus. I svagare ljus hjälper OIS till att hålla slutartiderna nere och minska brus, även om mjukvarubearbetningen ibland kan ge en något mjukare karaktär beroende på ursprungliga bilden. Till detta så får vi en telefotolins som även den är på 50 megapixel men med 3,5× optisk zoom och OIS, vilket gör den ovanligt kapabel för prisklassen. Linsen passar till såväl porträtt på avstånd och arkitektur som resescener där man vill komma närmare utan att förlora skärpa.

Tyvärr så är mobilens tredje lins. ultravidvinkeln på åtta megapixel med 120 graders synfält den svagaste länken i systemet, då den har mindre sensor, lägre ljusinsläpp och en återkommande tendens till färgskiftningar jämfört med huvudkameran. Från början trodde vi nästan att det var en gimmick att linsen skulle symbolisera äldre filmbaserade analoga kameror med felexponering och på detta sätt ”länka samma” retrotänket men så är det så klart inte 😊.

När det kommer till videofilmande klarar telefonen 4K i 30 bilder per sekund med både optisk och elektronisk stabilisering, vilket ger stabila klipp men begränsar möjligheterna för mer avancerade kreationer som ofta kräver minst 60 bilder per sekund i hög upplösning. Frontkameran på 32 megapixel levererar skarpa selfies men är låst till 1080p video, vilket är en tydlig kompromiss och en anledning till att det låga priset kan uppnås.

Ljusstark skärm

Vi kommer så till skärmen som är en av de mest positiva delarna hos Nothing Phone 4a. Den 6,78 tum stora Amoled panelen med 1224 × 2720 pixlars upplösning (1,5K) ger en skarp och detaljrik bild och uppdateringsfrekvensen på 120 Hz gör att animationer, spelande och scrollningar känns mjuka och responsiva. Mobilen kommer även med HDR10+ stöd vilket ger bättre kontrast och färgdjup för kompatibelt innehåll och med en maximal ljusstyrka på 4500 nits blir skärmen även lättläst i direkt solljus. Ytterligare en funktion som vi uppskattar och som är tacksamt för den yngre genreatioens som lätt spenderar åtskilliga timmar framför mobilen är PWM frekvensen som är på 2160 hertz vilket minskar risken för ögontrötthet vid låg ljusstyrka. Sammantaget är detta en panel som väl konkurrerar med betydligt dyrare modeller och som vi skulle säga är en av de bästa i den nedre mellanklassen.

Ser vi till mjukvaran levereras telefonen med Android 16 och Nothing OS 4.1vilket ett gränssnitt som kombinerar minimalistisk design med hög responsivitet. Systemet är fritt från tunga animationer och onödiga funktioner, vilket gör att telefonen känns snabb även när hårdvaran inte är den mest kraftfulla. Själva tränssnittet är i sig något som du som användare troligen kommer att ha åsikter om. För oavsett om du älskar eller hatar det så sticker det ut från mängden vilket undertecknad helt klart är en frisk fläkt.

Den enda delen som undertecknad hade mycket svårt för var de integrerade ring- och notifieringssignalerna som verkligen påminner om gamla C64 datorer eller likande men som tur är så är det enkelt att ladda ner och använda en MP3 låt som ringsignal. En annan del som känns som lite mer av en ungdomsgimmick är den nya Glyph Baren som består av 63 mini Led och som är placerad i ett led bredvid kameralinerna på baksidan. Dessa kan från start ses som en lite rolig del med led som utför olika ljussignaler. Men faktum är att vi kan programmera dessa Led att blinka på vissa sätt baserat på vad som händer på telefonen eller vem som ringer alternativt messar utan att vi behöver vända och titta på skärmen. Lösningen är intressant men för undertecknad blev den mer ett nyhetens behag även om det som sagt är lätt att se nyttan av dem för rätt användare.

Nothing erbjuder tre års stora Android uppdateringar och fyra års säkerhetsuppdateringar, vilket är godkänt men långt ifrån marknadsledande. De integrerade apparna är få och överlag väl utvalda och just tanken med att inte fylla mobilen med saker som merparten av användare inte kommer att använda är även det en bidragande anledning till enhetens mer än godkända prestanda.

Så med några, subjektivt sett, onödiga delar och vissa begränsningar i linser så erbjuder Nothing Phone 4a väldigt mycket för pengarna och för alla som inte måste lira de senaste spelen eller jobba mer semiprofessionellt med foton och film så är detta ett av de mest intressanta modellerna vi testat i denna prisklass.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Nothing, https://nothing.tech/

Cirkapris : 4 990 inkl. moms, 3 992 exkl. moms

Skärm : 6,78” Amoled

Upplösning: 1224 x 2720

Uppdateringsfrekvens : adaptiv 30 till 120 hertz

Ljusstyrka : upp till 4500 nits

Mått : 163,9 x 77,5 x 8,5 mm

Vikt : 205 gram

Batteri : 5 080 mAh

Laddning : 50 watt trådad + 7,5 watt omvänt trådad

Minne : 12 GB

Lagring : 256 GB

CPU : Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4

Kamera : 50 + 50 + UW + 32 MP selfie

Trådlöst: WiFi6 + BT 5.4