Google AI Pro

Googles AI Pro Plan blir tillgänglig kostnadsfritt för universitetsstudenter 18+ under ett år (hämtas senast 9 december).

Med den akademiska höstterminen i full gång, presenterar Google idag ytterligare ett steg inom AI och lärande, och ger universitetsstudenter i Sverige kostnadsfri tillgång till bolagets mest avancerade AI-verktyg genom Googles AI Pro Plan under ett år. Genom satsningen vill man bredda tillgången till avancerade AI-verktyg, förbättra studenters lärande och utrusta dem med AI-kompetens för den framtida arbetsmarknaden.

Ny sökdata från Google visar att efterfrågan är stor: sökningar på “AI och studier” har ökat med 230% under de senaste 12 månaderna. Enligt Svenskarna och Internets senaste rapport är den största upplevda nyttan med AI-verktyg i studier att AI:n snabbt kan sammanfatta ex. forskningsrapporter eller kursmaterial, och hjälpa en att spara tid, få en överblick av stora mängder information, och dessutom få ett skräddarsytt och behovsanpassat svar som frigör tid åt det faktiska lärandet.

Tidigare i höst lanserades Google en rad pedagogiska AI-verktyg i Gemini, inklusive funktionen Guidad inlärning, som fungerar som en studiepartner som hjälper till att utforska ”hur” och ”varför” i lärandet. Genom att byta till läget Guidad inlärning ställer AI:n öppna och vägledande frågor som hjälper att fördjupa förståelsen och stärka det kritiska tänkandet. Med de nya verktygen kan studenter exempelvis arbeta med komplexa matematikproblem, strukturera argument, förbereda sig för ett prov eller testa sina kunskaper med interaktiva frågequiz.

Genom Googles AI Pro Plan, som nu görs tillgänglig kostnadsfritt för universitetsstudenter 18+ under ett år (hämtas senast 9 december), får studenter också exempelvis:

Utökad tillgång till Gemini 2.5 Pro: Googles mest kapabla modell för obegränsad chatt, bilduppladdning och läxhjälp/studiestöd

Deep Research: Utökad tillgång för att generera anpassade, djupgående rapporter sammanställda från hundratals källor på nätet

NotebookLM: Utökad tillgång till Googles “AI-tankepartner” för att samla, analysera och organisera material och idéer – inklusive genom ljud- och videoöversikter

Generativ media: Tillgång till funktionen Veo 3, som förvandlar text till korta videor med ljud, och utökad tillgång till Googles avancerade bildredigeringsmodell (Nano Banana), som ex. kan hjälpa studenter konkretisera idéer, skapa prototyper och mer

AI har en stor potential att bredda och utöka tillgången till kunskap på nya, kraftfulla sätt, och hjälpa vem som helst, var som helst, att lära sig vad som helst på det sätt som fungerar bäst för dem. Genom att ge tillgång till bolagets mest avancerade AI-verktyg, hoppas man utrusta studenter med AI-färdigheter som stärker deras kreativitet, stimulerar deras nyfikenhet och förbättrar problemlösningsförmågan.