Test: Be quiet Dark Power 14

be quiet Dark Power 14 6 / 6 Betyg 3 828 kr Pris För Hög konstruktionskvalitet, exceptionellt tyst även under hög belastning, hög verkningsgrad, flexibelt kabelsystem och framtidssäkra anslutningar, stabil spänningsreglering. Emot Hög prisbild, viss fördröjning på fläktar i semi passivt läge. Rekommenderas till Be quiet Dark Power 14 riktar sig till alla användare som söker maximal stabilitet, lång livslängd och tyst drift.

Be quiet Dark Power 14 är ett aggregat med hög verkningsgrad, tyst drift med avancerad Silent Wings-kylning och framtidssäkra anslutningar.



Tyska Be quiet har sedan starten 2001 etablerat sig som en av de mest respekterade tillverkarna av nätaggregat, kylare av alla slag och chassin med fokus på låg ljudnivå och hög byggkvalitet. Företaget har sin utveckling i Tyskland och produkterna är kända för att kombinera tyst drift med pålitlig prestanda, något som gjort dem populära bland både gamers och professionella användare. När det gäller nätaggregat erbjuder företaget ett par olika serier där Dark Power är flaggskeppsserien. Vi har denna gång testat den senaste versionen av serien som kort och gott heter Be quiet Dark Power 14.

Unik fläktkonstruktion

Dark Power 14-serien lanseras i flera effektklasser – 850, 1 000 och 1 200 watt – där vi testat mellanmodellen. Samtliga modeller följer ATX 3.1-standarden och är dimensionerade för att klara även de mest krävande grafikkorten på marknaden. Måtten är standardiserade för ATX-formatet, vilket gör att de passar i de flesta fullstora chassin.

Enheten är certifierad enligt både 80 PLUS Titanium och Cybenetics Titanium, vilket innebär en verkningsgrad på upp till 95,5 procent. Detta placerar Dark Power 14 i den absoluta toppklassen vad gäller energieffektivitet. ATX 3.1-standarden innebär fullt stöd för PCIe 5.1 och de nya 12-volts 2×6-kontakterna, samtidigt som bakåtkompatibilitet med PCIe 6+2-pin-enheter bibehålls.

En av de nya delarna med modellen är dess kylning. Den bygger på en kombination av en stor aluminiumkylfläns och en integrerad Silent Wings-fläkt. Fläkten är monterad direkt i kylflänsen för att minimera vibrationer och drivs av en 6-polig motor med FDB-lager för lång livslängd. Vid låg belastning kan enheten köras i semipassivt läge, där fläkten står stilla och nätaggregatet är helt ljudlöst. Vid högre belastning aktiveras fläkten i ett lågrotationsläge vilket håller ljudnivån på en mycket låg nivå – ofta under 20 decibel – vilket gör den i det närmaste ljudlös i ett normalt isolerat chassi. Men även under full belastning ligger ljudnivån fortfarande klart under många konkurrenter. Har vi dessutom chassit placerat på golvet hör vi aldrig ljudet från aggregatet, vilket gör den attraktiv för såväl tysta arbetsstationer som gamingriggar.

En del som vi dock upptäckte i det semipassiva läget var att det vid snabba prestandaväxlingar kunde ta en stund innan fläkten varvade upp, vilket kunde innebära korta temperaturspikar – något du som användare märker om du loggar alla systemparametrar. Det rör sig dock inte om några längre stunder och blir aldrig ett faktiskt problem.

Extremt stabil spänningsreglering

Dark Power 14 levereras med ett modulärt kabelsystem. Bland anslutningarna finns (beroende på aggregatets kapacitet):

Upp till två 12V-2×6-kontakter för PCIe 5.1-grafikkort

Fyra PCIe 6+2-pin för befintliga GPU:er

ATX 24-pin, EPS 8-pin (för CPU), SATA och Molex för lagring och kringutrustning

Kablarna är helsvarta, sleevede och av mycket hög kvalitet, vilket både förbättrar luftflödet i chassit och ger en mer professionell kabeldragning samtidigt som det borgar för en lång livslängd.

Går vi över till insidan använder Dark Power 14 en så kallad full bridge + synchronous rectifier + LLC-topologi, vilket ger mycket stabila spänningsnivåer och hög effektivitet. Kondensatorerna är japanska och specificerade för drift upp till 105 °C, vilket borgar för maximal livslängd. Enheten erbjuder även ett OC-knappsystem som gör det möjligt att växla mellan multi-rail (för högsta säkerhet och stabilitet i normala system) och single-rail (för överklockning och maximal strömleverans till GPU:n).

Detta ger oss ett aggregat med extremt stabil spänningsreglering även vid snabba lastförändringar samt en grym förmåga att hantera kortvariga effekttoppar, vilket är avgörande för moderna grafikkort i highend-segmentet. Vi får dessutom en maximerad livslängd tack vare högkvalitativa komponenter och effektiv kylning.

Optimala användningsområden

När det kommer till användningsområden kan så klart aggregatet användas till alla former av riggar, men i många fall skulle vi säga att det är överdimensionerat. I stället är Dark Power 14 bäst lämpat för:

Highend-gamingdatorer med RTX 4090/5090 eller motsvarande AMD-kort

Kreativa arbetsstationer för krävande 3D-rendering, videoredigering och AI-träning

Överklockade system där stabil strömförsörjning är avgörande för maximala resultat

Ser vi till vår testmodell kan vi utan problem driva en toppklassad CPU (som Intels Core i9-14900K eller AMD:s Ryzen 9 9950X) tillsammans med ett eller till och med två kraftfulla grafikkort.

Sammantaget är Be quiet Dark Power 14 ett av de mest avancerade nätaggregaten på marknaden. Med Titanium-certifierad effektivitet, extremt låg ljudnivå, framtidssäkra anslutningar och en robust intern konstruktion är det ett självklart val för entusiaster som bygger kraftfulla och tysta system. Det höga priset gör att det främst riktar sig till användare som prioriterar stabilitet, lång livslängd och tyst drift framför mer budgetvänliga alternativ.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Be quiet, www.bequiet.com

Cirkapris : 3 828 kr inkl. moms, 3 062 kr exkl. moms

Mått : 150 × 175 × 86 mm

Kapacitet : 1 000 watt

Klassificering : 80 Plus Titanium

Kylning : aktiv och semipassiv

Fläkt : Silent Wings

Kablar : helt modulärt

Garanti: 10 år