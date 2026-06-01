Swappie lanserar rekonditionerade MacBooks – Sverige först ut

Swappie utökar sitt erbjudande och börjar, från och med den 15 juni 2026, sälja rekonditionerade MacBook-datorer. Sverige blir en av de första marknaderna där den nya produktkategorin lanseras. Satsningen innebär att kunder kan köpa kvalitetssäkrade Apple-datorer till lägre pris och med minskat klimatavtryck.

Lanseringen omfattar MacBook-modeller från 2020 och framåt, samtliga utrustade med Apple Silicon. I sortimentet ingår bland annat MacBook Air M1 med ett startpris på 5 059 kr, samt M2- och M3-modeller i spannet 7 539–14 400 kr. För användare med högre prestandakrav erbjuds även MacBook Pro-modeller och konfigurationer med M4-chip från 14 339 kr. Swappie meddelar dessutom att M5-baserade modeller kommer att läggas till längre fram.

– Vi vill göra rekonditionerad teknik till ett tryggt och självklart val. Med MacBooks tar vi nästa steg och gör det möjligt för fler att välja en kraftfull dator med garanti och lägre klimatpåverkan, utan att köpa nytt, säger Janna Timonen, Country Manager för Swappie Sverige.

Samtliga datorer genomgår Swappies interna rekonditioneringsprocess, där hårdvara, funktion och prestanda testas. Tangentbordslayouten anpassas för respektive marknad, och batteriet byts ut om kapaciteten understiger 86 procent eller om det har passerat 800 laddningscykler.

Produkterna omfattas av 12 månaders garanti och 14 dagars returrätt. Enligt Swappie innebär satsningen att fler kan få tillgång till hög prestanda till ett lägre pris, samtidigt som livslängden på befintlig elektronik förlängs.

Företaget planerar att framöver utöka sortimentet med fler MacBook Pro-modeller och nyare premiumalternativ.