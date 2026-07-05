Test: Dreame säkerhetskameror

Dreame 5 / 6 Betyg 399 - 2 290 kr Pris För Dreames Navo serie är prisvärda säkerhetskameror med hög bildkvalité och smart AI integration för smidigare och mer korrekt detektering. Emot Modellerna har begränsat stöd för Apples homekit och de kräver molnbaserat abonnemang för att komma till full nytta. Rekommenderas till För alla som vill ha smidig kontroll över sitt hem eller kontor är Dreame Navo serierna modeller som ger mycket värde per investerad krona.

Med produktserien Navo lanserar Dreame säkerhetskameror för både inomhus- och utomhusbruk.

Dreame är ett teknikföretag som har gjort sig känt för att utveckla innovativa produkter inom smarta hem och städteknik, och då särskilt robotdammsugare och sladdlösa skaftdammsugare. Företaget grundades med ambitionen att kombinera avancerad ingenjörskonst med användarvänlig design för att förenkla vardagen för alla. Genom åren har Dreame byggt upp en stabil marknadsplattform som grundar sig på produkter med kraftfull prestanda, modern teknik och konkurrenskraftiga priser, vilket i sin tur har bidragit till en snabb internationell expansion. I takt med att smarta hemlösningar blivit alltmer efterfrågade har bolaget successivt breddat sitt sortiment till fler produktkategorier, där den växande efterfrågan på trygghet och kontroll i hemmet lett till att Dreame tagit steget in på säkerhetsområdet. Ett viktigt led i denna satsning är lanseringen av säkerhetskameror, vilket görs under varumärket Navo, där Dreame kombinerar sin tekniska expertis med smart övervakning för att skapa säkrare och mer integrerade hem. Vi har denna gång tittat närmare på två av företagets lösningar: en för inomhus- och en för utomhusbruk.

Navo Care 1 InCam

Vi börjar med Dreame Navo Care 1 InCam, som är en modern inomhuskamera utvecklad för att kombinera högupplöst videokvalitet, avancerad AI-analys och flexibel integration med smarta hem. Modellen är, som de flesta säkerhetskameror, designad för kontinuerlig övervakning i hemmet med fokus på tydlig och snabb respons, samtidigt som den värnar om användarens integritetsskydd. Kameran riktar sig till användare som vill ha en prisvärd, stabil och intelligent lösning för allt från barnrum och entréer till vardagsrum och i viss mån kontorsmiljöer.

Kameran har en lite annorlunda konstruktion jämfört med snittet av övriga kameror på marknaden och är byggd i ett kompakt cylindriskt, nästan lite äggformat, format med en diameter på 82 millimeter och en höjd på 106 millimeter. Med en låg vikt på 188 gram blir den lätt att placera på hyllor, bord eller olika väggfästen utan att belasta eller skada platsen som den placeras på. Skulle du vilja ha lite extra stabilitet när den placeras på en mindre yta kan dubbelhäftande tejp användas. Konstruktionen är i grunden ganska typisk för moderna pan/tilt-kameror, men Navo Care 1 InCam använder en mer begränsad mekanisk rörelse än fullskaliga PTZ-modeller. Det ger inte samma täckning, men minskar i stället slitage och energiförbrukning, samtidigt som priset kan hållas nere.

Tittar vi lite kort på enhetens materialval så består det av slagtålig ABS-plast med en matt finish som minimerar reflexer i mörker och ger ett diskret utseende i hemmiljö. Kamerans bas är gummerad för stabilitet och en USB-C-port är placerad på baksidans nederkant för att möjliggöra enkel kabeldragning.

Vi fortsätter med kameran som använder en 3,6 millimeters lins med bländare f/2,0, vilket är en relativt vanlig och välbalanserad optikuppsättning för inomhusbruk. Den förhållandevis stora bländaren släpper in mer ljus än många enklare kameror i samma prisklass, som kan ligga på ett värde mellan f/2,4 och f/2,8, vilket förbättrar bildkvaliteten i svagt ljus.

När vi ser till kamerans synfält så erbjuder enheten 85 graders horisontell, 45 graders vertikal och 90 graders diagonal övervakning, vilket ger en bra balans mellan bredd och detaljskärpa. Som siffrorna avslöjar undviker kameran de lite mer extremt breda fisheye-vinklar som ofta förvränger bilden och fokuserar i stället på tydlighet och korrekt perspektiv. När det kommer till upplösningen så stannar denna på fyra megapixel, vilket ger oss 2,5K. För ett par år sedan hade detta varit riktigt bra, men år 2026 är det lite av standard i denna klass.

Stabil anslutning

Navo Care 1 InCam erbjuder fullfärgsbilder även i svagt ljus genom att kombinera ljusoptimerad sensor, algoritmisk förstärkning och ett svagt vitt hjälpljus. Lösningen är godkänd under årets lite ljusare stunder, men när vi passerar hjälpljusen från en ”sol som aldrig går ner” så blir kvaliteten lätt lite konstlad och oskarp. Men sett till prisnivån är vi ändå nöjda och vi kan oftast tolka vilken färg som exempelvis en byxa eller tröja har, vilket kan vara en avgörande faktor vid bevisning. Själva videoströmmen komprimeras med H.265, vilket halverar bandbredd och lagringsbehov jämfört med H.264 utan att direkt offra bildkvalitet.

Som nämnts ovan är detta inte en riktig PTZ-kamera, men enheten erbjuder ändå en viss justering där vi kan få en rörelse inom kamerahuset på 35 grader horisontellt och 50 grader vertikalt. En finess med detta är att vi med hjälp av enhetens program kan skapa och snabbt växla mellan olika förinställda vyer.

När det kommer till den AI-baserade detekteringen så delas den in i två delar: en lokal hantering på enheten, som klarar av att identifiera personer, rörelser eller ljud. Till denna finns även molnbaserad detektering med förbättrad identifiering av personer samt husdjur, paket och fordon, där syftet med den senare är att kunna användas i ett garage eller via ett fönster ut mot gatan. Värt att notera här är att kameran inte är tänkt för ouppvärmda utrymmen, då dess lägsta temperatur är noll grader.

Identifiering är över lag snabb och korrekt, men för att optimera den ytterligare kan vi även definiera zoner i bilden där detektering ska vara aktiv. Det minskar falsklarm från exempelvis tv-skärmar eller husdjur.

Vid detektering kan vi sedan via appen ställa in om vi vill trigga enhetens integrerade siren eller tända en form av ljuslarm som primärt är till för att väcka uppmärksamhet och få personer att avlägsna sig. Vi kan även nyttja enhetens tvåvägsljudsystem och här prata med besökare. Lösningen fungerar okej även om ljudet är lite svagt, och den fungerar helt klart bäst när besökaren är inom ett kortare avstånd från enheten.

Ser vi till anslutningen så stödjer Navo Care 1 InCam både 2,4 och 5 gigahertz wifi, vilket ger större flexibilitet jämfört med liknande modeller som bara stödjer det lägre bandet. Detta medför även att vi i mer eller mindre alla lägen får en stabil bild och snabb uppkoppling vid händelser. Tyvärr erbjuder enheten inte PoE-stöd, utan driften sker via ovan nämnda USB-C-port. Med en maximal förbrukning på 4,5 watt kan vi även driva enheten med en powerbank om vi skulle vilja placera den en bit från ett strömuttag.

För lagring av detekterat material kan vi antingen använda ett internt microSD-kort på upp till 256 gigabyte eller en prenumeration för att få tillgång till molnlagring, vilket då även ger oss den extra AI-baserade detekteringen. För dig som vill integrera kameran i ditt smarta hem finns stöd för både Amazon Alexa och Google Assistant.

Sammantaget är Dreame Navo Care 1 InCam en för prisklassen tekniskt avancerad inomhuskamera som kombinerar hög bildkvalitet, smart AI-analys och godkänd integritetshantering. Med sin hybrid-AI, dubbla wifi-band och integration med smarta hem är den ett vettigt val för användare som vill ha lite mer än en enkel övervakningskamera.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Dreame Navo, www.hellonavo.com

Cirkapris : 399 kronor inklusive moms, 319 kronor exklusive moms

Vikt : 188 gram

Mått : Ø82 × 106 mm

Lins : 2,5K, f/2,0, 3,6 mm

Synfält : H85°, V45°, D90°

Ljud : Tvåvägs

Larm : Vitt ljuslarm och inbyggd siren

Strömförbrukning: Max 4,5 watt

Dreame säkerhetskameror 5 / 6 Betyg 399 kr Pris För Design som ”smälter in”, mycket attraktiv prisbild, snabb och stabil anslutning, bra bildkvalité, hybrid AI detektering, lokal + molnbaserad lagring, enkel installation. Emot Ljudet är lite svagt, begränsat pan/tilt område, kräver abonnemang för full funktion, vi hade gärna sett en PoE lösning, saknar stöd för Apple Homekit. Rekommenderas till Dreame Navo Care 1 InCam är ett utmärkt val för alla som vill ha bättre kontroll över sitt hem och som inte behöver fullt PTZ rotation.

Navo Elite 1 OutCam

Vår andra testmodell är Dreame Navo Elite 1 OutCam, vilket är en betydligt mer avancerad utomhuskamera som kombinerar dubbla sensorer med avancerad AI-detektering och flexibel pan/tilt-mekanik för att leverera en helhetslösning för större perimeterövervakning. Kameran är byggd för att fungera som ett fristående säkerhetssystem med egen lagring, solpanel och flexibel anslutning och riktar sig till användare som vill ha maximal täckning utan att behöva installera ett helt ekosystem av kameror.

Vi får här ett helt annat chassi som är gediget konstruerat och väderklassat enligt IP65, vilket gör kameran lämplig för nordiskt klimat med regn, snö och större temperaturväxlingar. Kameran är specificerad för drift mellan –20 och +50 grader, vilket innebär att den klarar både vinterförhållanden och sommarvärme utan extra skydd eller att vi behöver fundera närmare på hur den ska monteras.

Fysiskt är kameran relativt stor, vilket är naturligt med tanke på dess dubbla optik, motoriserade pan/tilt-modul och förhållandevis stora batteri. Enheten mäter 172 × 159,5 × 124 millimeter och väger 1,41 kilo, vilket är ett stort steg från InCam-modellen och som även ger en fingervisning om den i helhet betydligt stabilare och tåligare konstruktionen. Det underlättar även vid installationen, då vi inte behöver vara ”oroliga” för att skada enheten.

Ser vi till materialvalen så består det av en kombination av hårdplast och tätade fogar för att klara av olika väderförhållanden. Vi får även med en solpanel som både kan monteras på kamerans ovansida eller separat för optimal exponering, där vi bör sträva efter ett söderläge med 30–45 graders lutning och om möjligt fri sikt mot himlen.

Vi går vidare till enhetens optiska system, vilket består av dubbla kameror för olika syften. Navo Elite 1 OutCam använder som sagt ett dubbelsensorsystem där huvudkameran, som erbjuder 4K-upplösning och har en mycket ljusstark bländare med f/1,0 för magiskt bra ljusinsläpp, är optimerad för bred täckning och hög detaljrikedom via ett synfältsupptag på 110 grader horisontellt, 59 grader vertikalt och en diagonal på 130 grader. Den sekundära kameran, som är på 2K med f/1,6, fungerar som ett teleobjektiv för att ge förstoring och bättre identifiering på avstånd med ett mindre synfält på 42 grader horisontellt, 24 grader vertikalt och en diagonal på 48 grader.

När det kommer till nattläge så erbjuder Navo Elite 1 OutCam både ett svartvitt IR-läge och fullfärg i mörker via vitt LED-ljus, som tack vare linsens höga ljusinsläpp ger oss mycket bra bildkvalitet och äkta återgivning även nattetid. Just dessa dubbla lägen ger oss även möjlighet att välja mellan diskret övervakning och maximal detaljrikedom. Ser vi till själva detekteringen så använder systemet en kombination av radar, PIR-sensor, passiv IR, och AI-baserad analys av bilddata som kan särskilja bland annat personer, fordon och husdjur. Det ger en mer precisionsbaserad räckvidd på upp till 15 meter för rörelsedetektering, samtidigt som det minskar falsklarm genom att kombinera värmesignaturer, rörelsemönster och objektklassificering i realtid. Även här måste vi säga att kameran presterar mycket bra med snabb och korrekt detektering, vilket i sin tur även ger en bättre spårning via den integrerade smart tracking-funktionen som automatiskt följer objekt.

Kameran är även utrustad med motoriserad panorering och lutning, vilket är grunden till den breda täckningen av stora ytor. Precis som med vår första kamera erbjuder även denna modell möjligheten att placera ut så kallade favoritpunkter för bättre och mer effektiv detektering. Vi får även numera sedvanligt tvåvägsljud och här har Dreame gjort ett bra jobb med tydlig upptagning, även i mer störande omgivning eller om det skulle blåsa mycket runt kameran.

Begränsad intern lagring

En del som även den alltid finns med är den inbyggda sirenen, som kompletteras med ett vitt ljus. Tillsammans ska dessa verka avskräckande och även dra uppmärksamhet till sig. Vi hade dock gärna sett ett lite mer högfrekvent ljud då lösningen är bland de svagare vi testat.

Fortsätter vi med anslutningen så stödjer denna modell 2,4 gigahertz WiFi 6, vilket ger oss en bra räckvidd och stabil drift även om vi helst sett stöd för även 5 gigahertz-bandet. Kameran saknar även Ethernetport, vilket i och för sig är ganska vanligt framför allt för utomhuskameror. Men då modellen kliver upp lite i pris hade vi gärna sett även denna möjlighet, och då gärna kompletterad med PoE-matning.

Nu drivs i stället enheten av ett stort internt batteri på 13 000 milliamperetimmar, vilket är en av anledningarna till den lite höga vikten. Batteriet kompletteras som nämnts ovan med en solcell och tillsammans ger de enheten kontinuerlig drift även under hög belastning sett till frekvent detektering. Det ska dock tilläggas att vi haft mycket goda solförutsättningar under vår testperiod.

En del som vi däremot ser som en klar nackdel gäller lagringen. Denna baseras på ynka åtta gigabyte intern lagring som inte kan utökas med microSD-kort av någon anledning. För alla som vill dra nytta av 24/7-lagring under längre perioder krävs därför ett molnbaserat abonnemang. Även denna modell använder sedan H.265-baserad videokomprimering. Vi får även integration med smarta hem för både Amazon och Google medan stödet för Apple är mer begränsat.

Sammantaget är Dreame Navo Elite 1 OutCam en intressant kamera med mycket hög bildkvalitet och ett ”mörkerseende” som matchar betydligt dyrare modeller. Tyvärr finns här även vissa begränsningar och, enligt vårt tycke, onödiga besparingar som drar ner betyget en aning, men enheten är på inget sätt ett dåligt alternativ.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Dreame Navo, www.hellonavo.com

Cirkapris : 2 290 kronor inklusive moms, 1 832 kronor exklusive moms

Vikt : 1,41 kg

Mått : 172 × 159,5 × 124 mm

Lins : 4K, f/1,0, + 2K, f/1,6

Synfält primär : H 110, V 59, D 130 grader

Synfält sekundär : H 42, V 24, D 48 grader

Ljud : Tvåvägs

Larm : Vitt ljuslarm och inbyggd siren

Strömförbrukning : 3,7 watt

Lagring : 8 GB

Väderskydd: IP65