Test: Navee GT5 Max

Navee GT5 Max 5 / 6 Betyg 7 490 kr Pris För Mycket tilltalande design, stabil konstruktion, hög komfort vid körning och acceleration, tydlig display, grym batteritid, smart energiåtervinning, mycket bra belysning, tydlig blinkers, effektiva och säkra bromsar, bra krok för påsar, bred ståplatta, mycket bra grepp oavsett underlag. Emot Den höga vikten gör den lite otymplig att bära med sig, lite platskrävande, laddtiden kan ses som lite lång, bara IPx5. Rekommenderas till Navee GT5 Max är det perfekta komplementet till moderna hem, vuxna pendlare som vill ha hög komfort, lång räckvidd och stabilitet samt företag som har lite större ”in-house”-avstånd.

Navee GT5 Max är en kraftfull premium-elscooter med lång räckvidd, stark motor, avancerad fjädring och smarta funktioner.

Navee är ett relativt ungt men snabbt växande företag inom mikromobilitet som grundades år 2020 av Suzhou Brightway Intelligent Technology Company i Kina. Redan från start har varumärket profilerat sig genom att kombinera en hög nivå av ingenjörskunnande med ett starkt fokus på design och användarupplevelse, vilket bland annat resulterat i prestigefyllda utmärkelser som Red Dot Design Award. Navee har etablerat sig globalt genom att utveckla elscootrar som förenar hållbarhet, smart teknik och hög prestanda, och företaget ser mikromobilitet som en central del av framtidens urbana och miljöanpassade transporter. Med en tydlig vision om att göra pendling enklare, mer effektiv och mer miljövänlig har Navee expanderat i Europa och Asien. Navee har även investerat i egen tillverkning och avancerade testlaboratorier, vilket stärker företagets fokus på säkerhet och långsiktig utveckling. Genom att kontinuerligt bredda sitt sortiment med nya modeller och tekniska lösningar har Navee positionerat sig som en av de mest dynamiska aktörerna på marknaden, där vi haft möjlighet att testa en av deras senaste premiummodeller i form av Navee GT5 Max.

Väl genomtänkt, kraftfull design

Navee GT5 Max representerar en av de mest avancerade elscootrarna på den europeiska marknaden 2026, särskilt framtagen för stadspendlare och långdistansanvändare som kombinerar allmänna transportmedel med mer lokal elbaserad transport och samtidigt ställer höga krav på både prestanda och komfort. Modellen är en del av Navees premiumsortiment och kännetecknas av gedigen, hållbar konstruktion, hög batterikapacitet, avancerade säkerhetsfunktioner och ett omfattande ekosystem av smarta funktioner via den tillhörande appen.

Navee GT5 Max är byggd kring en ram av fordonsklassat stål, vilket ger en optimal kombination av styrka, hållbarhet och vikt. Stålramen är utformad för att tåla tuffa stadsmiljöer och klarar statiska belastningar långt över den maximala användarvikten, vilket ger extra säkerhetsmarginal vid exempelvis stötar eller ojämnheter i underlaget. Konstruktionen är även noggrant svetsad och ytbehandlad för att motstå korrosion, vilket är särskilt viktigt i nordiskt klimat där salt och fukt annars snabbt kan förkorta livslängden på mindre skyddade komponenter.

Att modellen har en tålig design märks även genom att den faktiskt kommer med en krok på styrstången där vi kan hänga matkassar när vi handlar eller vår ryggsäck på vägen till skola eller jobb. Kroken är tålig och vi kan utan bekymmer hänga ett par relativt tunga kassar där.

Designen är inte bara robust utan även estetiskt tilltalande, med rena linjer och diskreta färgdetaljer där framför allt styrens vinklade design verkligen lyfter modellen som helhet. Ramen integrerar fästen för både stödben, skärmar och tillbehör, vilket underlättar anpassning och service. Även den breda ståplattan (195 millimeter) är infälld i ramen och ger en låg tyngdpunkt, vilket förbättrar stabiliteten och körkänslan även vid högre hastigheter eller snabba manövrar i trafiken.

Navee GT5 Max är definitivt dimensionerad för att kombinera komfort, stabilitet och portabilitet. I utfällt läge mäter scootern 1198 x 600 x 1280 millimeter, vilket innebär en bred ståyta samtidigt som vi får tillräcklig höjd för att även göra körandet enklare och bekvämare för lite längre personer. Hopfälld minskar måtten till 1198 x 610 x 580 millimeter, vilket gör den relativt enkel att transportera i bilens bagageutrymme eller förvara i trånga utrymmen, samt att kunna vika undan på buss eller tåg.

Vikten är cirka 24,8 kilo, vilket placerar GT5 Max i det övre segmentet för elscootrar av denna typ. Den högre vikten är ett resultat av den robusta ramen, det stora batteriet och det avancerade fjädringssystemet. Trots vikten är scootern fortfarande lätt att hantera för de flesta vuxna och ungdomar, särskilt tack vare den genomtänkta hopfällningsmekanismen och det integrerade bärhandtaget. Den maximala användarvikten är hela 130 kilo, vilket gör modellen lämplig även för tyngre förare, er som brukar åka tandem eller för dem som vill kunna bära med sig ryggsäck eller annan last utan att kompromissa med säkerheten eller prestandan.

Hög batterikapacitet

Vi kommer så till batteriet, som är en av Navee GT5 Max mest framstående komponenter. Enheten använder ett litiumjonbatteri med en nominell spänning på 46,8 V och en kapacitet på 596 wattimmar (motsvarande cirka 12,75 amperetimmar). Batteriet är uppbyggt av celler i konfigurationen 13s5p, vilket innebär 13 seriekopplade grupper med 5 parallella celler i varje grupp. Denna konfiguration möjliggör högt strömuttag och lång livslängd, samtidigt som den ger bra redundans om enskilda celler skulle börja tappa kapacitet.

Batteriet är placerat i scooterns ram, vilket skyddar det mot stötar och väderpåverkan. Det är även utrustat med ett avancerat Battery Management System (BMS), som övervakar och balanserar cellerna för att maximera både säkerhet och livslängd. Batteriet är inte avtagbart, vilket innebär att laddning sker direkt i scootern via den dedikerade laddporten.

För att gå in lite djupare på BMS, eller Battery Management System, så är detta en kritisk komponent i moderna elscootrar och särskilt viktig i modeller med hög batterikapacitet som GT5 Max. BMS har flera huvuduppgifter, som att övervaka spänning, ström och temperatur i varje cell, att balansera laddningen mellan cellerna, att skydda mot överladdning och djupurladdning samt att kommunicera batteriets status till scooterns styrsystem och display.

Ett effektivt BMS-skydd innebär att batteriet skyddas mot de vanligaste orsakerna till åldrande i förtid eller skador, såsom överhettning, överström, kortslutning eller obalans mellan cellerna. Om någon parameter överskrider säkra gränser kan BMS automatiskt bryta laddning eller urladdning för att förhindra skador eller brandrisk. BMS bidrar också till att optimera laddningsprocessen, vilket förlänger batteriets livslängd och säkerställer att scootern alltid levererar maximal prestanda.

För oss som användare innebär ett avancerat BMS-system att man kan lita på att batteriet är säkert, att räckvidden är stabil över tid och att risken för plötsliga fel minimeras. BMS-systemet i GT5 Max är dessutom integrerat med scooterns display och app, vilket gör det möjligt att övervaka batteriets status i realtid och få varningar vid eventuella avvikelser, vilket ytterligare höjer enhetens totala säkerhet.

När det kommer till laddningen av Navee GT5 Max sker den som sagt via en dedikerad laddport, och laddaren är dimensionerad för att ladda batteriet fullt på cirka 5,30 timmar. Detta innebär att scootern enkelt kan laddas över natten, vilket är praktiskt för daglig pendling. Laddaren är av hög kvalitet och har inbyggda skydd mot överström, kortslutning och överhettning. För den som vill maximera den ekonomiska besparingen kan vi dessutom med fördel ansluta laddaren via ett batteri som Ankers Solix F2000, som i sin tur är kopplat mot solcellspaneler, då vi i detta läge alltid kan köra ”gratis”.

Observera att det är viktigt att endast använda original- eller tillverkarspecifika laddare, då felaktiga laddare kan skada batteriet eller BMS-systemet. Laddningsporten är placerad på ett lättåtkomligt ställe och är försedd med ett skyddande lock för att förhindra inträngning av smuts och fukt.

Kraftfull motor

Vi kommer så till motorn i GT5 Max, som är en borstlös navmotor placerad i bakhjulet, vilket ger direkt kraftöverföring och minimerar mekaniska förluster. Den nominella effekten är 700 watt, men motorn kan leverera upp till 1 638 watt i topp (peak power) vid acceleration eller i branta backar. Detta gör att scootern klarar att accelerera snabbt och hantera lutningar på upp till 28 procent, vilket är relativt ovanligt högt för en elscooter i denna klass.

Bakhjulsdriften ger bättre grepp vid acceleration, särskilt på halt underlag eller på platser med blöta löv, och minskar risken för sladd. Motorn är tystgående och underhållsfri tack vare den borstlösa tekniken, och tack vare att drivlinan är helt inkapslad skyddas den mot smuts och vatten samtidigt som behovet av service minimeras, vilket ger en lägre totalkostnad.

Effekten styrs elektroniskt och kan anpassas via olika körlägen (pedestrian, standard, sport), vilket gör det möjligt att med ett enkelt dubbeltryck på enhetens strömknapp välja mellan maximal räckvidd och högsta prestanda beroende på behov.

Navee GT5 Max är konstruerad för att möta både europeiska och internationella regler. I EU-versionen är maxhastigheten begränsad till 25 kilometer i timmen, medan den på vissa andra marknader kan nå upp till 32 kilometer i timmen. I Sverige är det däremot viktigt att notera att elscootrar som används på allmän väg inte får överstiga 20 kilometer i timmen och måste ha en kontinuerlig motoreffekt på högst 250 watt för att klassas som cykel enligt lagstiftningen.

Scooterns acceleration är relativt kraftfull tack vare den höga motoreffekten och det omedelbara vridmomentet. Detta gör att enheten snabbt klarar att nå sin topphastighet, och den elektroniska styrningen gör att kraften levereras otroligt mjukt och kontrollerat. Tack vare att modellen hanterar stigningar på upp till 28 procent klarar vi även branta backar utan att prestandan sjunker märkbart.

När det kommer till räckvidden är den direkt kopplad till enhetens maximala hastighet och övriga körförhållanden. Under optimala förhållanden, vilket enligt Navee innebär en förare på 75 kilo, 25 graders temperatur, ingen vind och konstant hastighet på 15 kilometer i timmen, kan scootern nå upp till 90 kilometer på en laddning. Detta avstånd minskar sedan med ökad vikt, högre hastighet och olika yttre omständigheter, men i våra tester som baserades på väldigt varierande körning, med och utan extra vikter, i alla former av väder och temperaturer, snittade vi strax över 68 kilometer. Då väger undertecknad redan från start cirka 82 kilo, så detta är riktigt imponerande.

En del som vi verkligen imponerades av var det inbyggda energiåtervinningssystemet (regenerativ broms), som hjälper till att återvinna energi vid inbromsning och frirullning. Där vi i stället för att bromsa normalt, via appen, aktiverade maximal återvinning, kunde vi använda motorbroms för att förlänga driften och således även minska slitaget på bromsarna.

Imponerande bromssystem

När vi nu pratat om bromsar är bromssystemet i GT5 Max en av de mer avancerade lösningar vi testat och består av tre komponenter: en mekanisk trumbroms fram, en mekanisk skivbroms bak samt ett elektroniskt bromssystem (EABS). Kombinationen ger både kraftfull och modulär bromsverkan samt redundans om en komponent skulle fallera.

Trumbromsen fram är underhållsfri och fungerar bra även i våta och fuktiga förhållanden. Skivbromsen bak ger hög bromskraft och är lätt att justera vid behov. EABS (Electronic Anti-lock Braking System) är ett elektroniskt system som förhindrar att hjulen låser sig vid kraftig inbromsning, vilket minskar risken för sladd och förbättrar kontrollen, särskilt på halt underlag.

EABS fungerar genom att snabbt pulsera bromskraften och därmed bibehålla hjulens rotation även vid hårda inbromsningar. Systemet är integrerat med scooterns sensorer och styrs av den centrala styrenheten. Detta ger kortare bromssträcka och ökad säkerhet, särskilt i stadstrafik där snabba stopp ofta krävs. Som exempel på hur väl det fungerade svängde en bil ut precis framför oss utan att först signalera, och tack vare att vi kunde tvärbromsa utan att låsa hjulen kunde vi enkelt manövrera runt bilen med bibehållen kontroll samtidigt som vi gjorde en kontrollerad hastighetsminskning, vilket vi troligen inte hade lyckats med med alternativa modeller.

Ser vi till komforten i GT5 Max är denna ett resultat av det dubbla fjädringssystemet, bestående av en fjäderförsedd framgaffel och en bakre dämpningscylinder. Denna kombination absorberar effektivt stötar från ojämna vägbanor, kullersten, trottoarkanter och gruspartier eller mindre gropar, vilket minskar belastningen på både scootern och föraren.

Framgaffeln är konstruerad med en robust fjädermekanism som tar upp de största stötarna, medan den bakre dämpningscylindern ger en mjuk och kontrollerad rörelse även vid kraftigare påfrestningar. Systemet är optimerat för stadskörning men klarar även lättare terräng, vilket gör scootern mångsidig och bekväm även vid längre resor. Ytterligare en aspekt av fjädringen är att den ger ökad säkerhet genom att hjulen behåller kontakten med underlaget även vid ojämnheter, vilket förbättrar både styrning och bromsverkan.

Ser vi till däcken är Navee GT5 Max utrustad med 10-tums slanglösa däck (tubeless), vilket ger flera fördelar jämfört med traditionella däck med innerslang. Tubeless-däcken är mer motståndskraftiga mot punkteringar och kräver mindre underhåll, samtidigt som de ger bättre grepp och komfort tack vare sin breda profil och mjuka gummiblandning. Just däckdimensionen 10 x 2,125 tum ger en mycket bra balans mellan rullmotstånd och stötdämpning. Mönstret är anpassat för året-runt-bruk och ger stabilt grepp på både asfalt, cykelvägar och lättare gruspartier. Däcken är dessutom kompatibla med flera andra populära elscootermodeller, vilket underlättar vid behov av reservdelar eller uppgraderingar.

Tydlig belysning

Vi fortsätter med instrumenteringen på GT5 Max som består av en tydlig LED-display placerad centralt på styret. Displayen visar realtidsdata såsom hastighet, batterinivå, återstående räckvidd, körläge och eventuella varningsmeddelanden. Ljusstyrkan på displayen anpassas automatiskt beroende på omgivande ljus och om strålkastaren är tänd, vilket ger god läsbarhet både dag och natt.

Displayen är integrerad med scooterns sensorer och styrsystem, vilket gör att informationen alltid är aktuell och exakt. Via displayen och strömknappen kan vi även växla mellan olika körlägen och aktivera vissa funktioner, såsom belysning och blinkers. Felkoder och varningsikoner visas tydligt vid eventuella problem, exempelvis om batteritemperaturen är för hög eller låg.

Som alla vet är säkerheten i trafiken starkt beroende av god synlighet, och GT5 Max är utrustad med ett omfattande belysningssystem. Framtill finns en 4-watts automatisk LED-strålkastare som tänds vid behov och ger ett starkt, vitt ljus med bred spridning, vilket underlättar både vårt seende när vi kör på obelysta gator och gör att mötande trafik ser oss på långt håll. Bak finns en 2 W LED-baklykta som fungerar både som positionsljus och bromsljus.

Modellen har även blinkers som är integrerade i styret och aktiveras enkelt via en knapp på den vänstra delen av handtaget. Blinkerslamporna är på 1,6 watt och är tydligt synliga även i dagsljus, vilket ökar säkerheten vid filbyten och svängar. De kompletteras även med ett pipande ljud när blinkersen aktiveras, vilket påkallar ytterligare uppmärksamhet. Systemet kompletteras sedan med reflexer på sidorna och under ståplattan för att ytterligare förbättra synligheten i mörker. Samtliga belysningskomponenter är vattenskyddade och dimensionerade för lång livslängd även vid frekvent användning. Dessutom får vi så klart en ringklocka, vilken uppfyller samma krav som för cyklar i Sverige.

Kompletterande app

Navee GT5 Max är utrustad med flera avancerade säkerhetssystem som ökar både trygghet och användarvänlighet. Dels har vi ovan nämnda TCS (Traction Control System), ett elektroniskt antispinnsystem som övervakar hjulens rotation och justerar motoreffekten i realtid för att förhindra sladd vid acceleration på halt eller ojämnt underlag. Detta ger ökad stabilitet och minskar risken för olyckor, särskilt vid start i regn eller på grus.

FlyLock är ett smart låssystem som möjliggör automatisk upplåsning och låsning via Bluetooth när vi närmar oss eller lämnar scootern. Systemet kan även aktiveras manuellt via appen och ger ett extra skydd mot obehörig användning. Om scootern flyttas i låst läge aktiveras ett larm och motorn blockeras.

Find My-funktionen är integrerad med Apples ekosystem och gör det möjligt att spåra scooterns position i realtid via iPhone eller iPad. Detta är särskilt värdefullt vid stöld eller om scootern tappas bort. Systemet fungerar även när scootern är offline, tack vare Apples nätverk av enheter. Tyvärr finns inte samma motsvarighet för Android-baserade enheter, utan dessa måste i så fall använda en webbläsare och sedan logga in på iCloud.com/find.

Vi avrundar med att kort lyfta fram några av de funktioner som erbjuds i just NAVEE-appen, vilken är ett centralt verktyg för att maximera funktionaliteten och användarupplevelsen med GT5 Max. Appen finns tillgänglig för både iOS och Android och kopplas till scootern via Bluetooth. Efter installation och parkoppling får vi bland annat tillgång till följande funktioner:

Realtidsdata: Appen visar aktuell hastighet, batterinivå, återstående räckvidd, körläge och låsstatus i realtid.

Scootern kan låsas och låsas upp direkt från appen. Vid låsning blockeras motorn och ett larm aktiveras om scootern flyttas. Energiåtervinning: Användaren kan justera intensiteten på det regenerativa bromssystemet (svag, medel, stark) för att optimera räckvidd och bromskänsla.

Scootern kan låsas och låsas upp direkt från appen. Vid låsning blockeras motorn och ett larm aktiveras om scootern flyttas. Energiåtervinning: Användaren kan justera intensiteten på det regenerativa bromssystemet (svag, medel, stark) för att optimera räckvidd och bromskänsla.

Appen möjliggör trådlösa uppdateringar av scooterns mjukvara, vilket säkerställer att nya funktioner och säkerhetsförbättringar kan installeras utan verkstadsbesök. Även om det finns flera alternativa firmwareversioner att ladda ner rekommenderas det att bara använda Navees egna lösningar. Intelligent inspektion: Appen kan genomföra en snabb diagnostik av scooterns system och varna för eventuella fel eller underhållsbehov.

Appen kan genomföra en snabb diagnostik av scooterns system och varna för eventuella fel eller underhållsbehov. Farthållare: Konstant fart kan aktiveras för längre sträckor, vilket minskar belastningen på tummen och ökar komforten.

Konstant fart kan aktiveras för längre sträckor, vilket minskar belastningen på tummen och ökar komforten. Find My-integration: För iOS-användare kan scootern spåras via Apples Find My-nätverk.

För iOS-användare kan scootern spåras via Apples Find My-nätverk. QR-kodhantering: Appen visar scooterns unika QR-kod för enkel parkoppling och identifiering.

Appen visar scooterns unika QR-kod för enkel parkoppling och identifiering.

Appen är väl genomtänkt och användarvänlig och har ett intuitivt gränssnitt, vilket gör det enkelt även för ovana användare att dra nytta av de avancerade funktionerna.

Sammantaget är Navee GT5 Max en tekniskt avancerad och välutrustad elscooter som kombinerar lång räckvidd, hög prestanda och omfattande säkerhetsfunktioner med en tålig och komfortabel konstruktion. Den är särskilt lämpad för krävande pendlare och långdistansanvändare som vill ha maximal frihet och flexibilitet i stadsmiljö eller som komplement till kommunala transportmedel. Med sitt kraftfulla batteri, avancerade BMS-skydd, dubbla fjädringssystem, effektiva bromsar och smarta appintegration sätter GT5 Max en ny standard för vad som är möjligt i segmentet.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Naveetech, www.naveetech.com

: Naveetech, www.naveetech.com Cirkapris : 7 490 kr inkl. moms, 5 992 kr exkl. moms

: 7 490 kr inkl. moms, 5 992 kr exkl. moms Mått : 1198 x 600 x 1280 mm

: 1198 x 600 x 1280 mm Vikt : 24,8 kg

: 24,8 kg Batteri : 46,8 V, 596 Wh

: 46,8 V, 596 Wh Kraft (nominell / max): 700 / 1 638 watt

(nominell / max): 700 / 1 638 watt Drift : bakhjulsdrift

: bakhjulsdrift Hjul : 10 tum

: 10 tum Maximal bärvikt : 130 kilo

: 130 kilo Ljus : 4 watt fram, 2 watt bak

: 4 watt fram, 2 watt bak Stötdämpare : fram och bak

: fram och bak Maximal hastighet : 32 km/h (USA), 25 km/h (EU), 20 km/h (Sverige)

: 32 km/h (USA), 25 km/h (EU), 20 km/h (Sverige) Maximal räckvidd : 90 km

: 90 km Snitträckvidd : 68 km

: 68 km Bromsar : fram, bak och EABS

: fram, bak och EABS Vattenskydd: IPX5