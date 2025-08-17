Test: Anker SOLIX F2000

FX2000 5 / 6 Betyg 17 099 kr Pris För Gott om anslutningar, kan ladda och ansluta multipla enheter simultant, snabb laddning via solceller (upp till 1000 watt) eller AC, mycket stabil konstruktion, lång livslängd, stabil matning med ren sinusvåg, kan uppgraderas med extra batteri. Emot Priset är lite högt och fördröjningen vid UPS läge kan vara för lång. Vikten gör den även lite klumpig att ”bära med sig”. Rekommenderas till Anker SOLIX F2000 är det perfekta komplementet för allt från den aktiva friluftspersonen som vill ha med sig multipla elektriska apparater till yrkespersoner som vill kunna driva mer krävande mobila verktyg men enheten är även ett snudd på oumbärligt komplement till alla hem för att kunna klara kortare strömavbrott hemma.

Med Anker SOLIX F2000 får vi kraft till nästan allt, överallt, när vi behöver det.

Även om våra elpriser varit mer stabila under en period och vi har ett elnät som är förhållandevis väl utbyggt så upplever vi, flera gånger per år, större eller mindre strömavbrott. Detta kan bero allt från stormar som slår ut delar av elnätet till en något så enkelt som tillfällig bris på ström vilket blev realitet för bara något år sedan. Oavsett orsak till strömavbrottet så märker de flesta ganska snabbt av hur beroende vi blivit av en kontinuerlig tillgång till el. Det kan handla om allt från att kyla eller värma och laga mat till att kunna ladda mobiler eller se till att datorer fungerar för att vi ska kunna arbeta. I samtliga av dessa, om mängder av andra situationer, så kan en transportabel kraftstation som Anker SOLIX F2000 vara den del i vår tekniska verktygslåda som gör underverk. Men modellen är dessutom kraftfull nog och har funktioner för att minska vår normala elförbrukning och på detta sätt sänka våra elkostnader under de dyrare timmarna/dagarna.

Konstruktion och miljöperspektiv

Anker SOLIX F2000 är byggd för hållbarhet och lång livslängd med ett robust ytterskal i förstärkt plast och en inre metallram som skyddar elektronik och LiFePO₄-celler. Materialvalen prioriterar slitstyrka och säkerhet, där alla elektroniska komponenter är temperaturkontrollerade och utrustade med stöttålig struktur för att klara tuffa förhållanden.

InfiniPower teknologin, som kombinerar LiFePO₄ batterier, högkvalitativa elektronikkomponenter, avancerad temperaturkontroll och stöttålig konstruktion, bidrar till en livscykel på upp till tio år vid daglig användning enligt Anker. Vi börjar med att bryta ner enheten i dess olika huvudkomponenter för att få en bättre bild av enheten som helhet:

Ytterhölje och chassi:

Slagtålig plast/polymer -konstruktion (vilket verkar ha en grund i ABS eller PC/ABS-blandning) för att tåla stötar och transport.

-konstruktion (vilket verkar ha en grund i ABS eller PC/ABS-blandning) för att tåla stötar och transport. Tvåfärgad finish (grå/svart) med integrerade hjul och utdragbart handtag i metall och plast.

Battericeller:

Litiumjärnfosfat (LiFePO₄) – en batterikemi känd för hög säkerhet, lång livslängd (mer än 3 000 innan kapaciteten sjunker märkbart) och lägre risk för termisk rusning jämfört med litium jon med kobolt. Med fyra till sex gånger fler cykler än traditionella litiumjonbatterier, minskas även behovet av frekventa byten och därmed avfall.

– en batterikemi känd för hög säkerhet, lång livslängd (mer än 3 000 innan kapaciteten sjunker märkbart) och lägre risk för termisk rusning jämfört med litium jon med kobolt. Med fyra till sex gånger fler cykler än traditionella litiumjonbatterier, minskas även behovet av frekventa byten och därmed avfall. LiFePO₄ innehåller inga sällsynta jordartsmetaller som kobolt eller nickel i samma omfattning som andra litiumbatterier, vilket minskar vissa etiska och miljömässiga risker vid gruvdrift.

Elektronik och kretskort:

GaNPrime-teknologi (galliumnitrid) i laddningskretsar för högre effektivitet och mindre värmeutveckling. Tekniken ger även en effektivare laddning samt minskar energiförluster under användning.

(galliumnitrid) i laddningskretsar för högre effektivitet och mindre värmeutveckling. Tekniken ger även en effektivare laddning samt minskar energiförluster under användning. Kopparledare, aluminiumkylflänsar och lödningar (ofta tenn-blyfri).

Display och kontroller:

LCD-panel med bakgrundsbelysning, styrknappar i plast och gummitätningar.

Så ser vi på enheten ur ett livscykelperspektiv är Anker SOLIX F2000 relativt hållbar för sin kategori tack vare LiFePO₄ batteriernas livslängd och möjligheten till solintegration där vi med möjlighet till laddning med upp till 1 000 watts solpaneler, kan undvika flera ton CO₂ under livstiden. Den största miljöbelastningen sker vid råmaterialutvinning och tillverkning, men dessa kan delvis kompenseras av just den långa användningstid och en fossilfri drift. För om F2000 laddas med solpaneler under större delen av sin livstid kan utsläppen under användningsfasen minska kraftigt, och enligt Anker kan upp till 2 654 kg CO₂ undvikas jämfört med fossilbaserad el.

Drift för hela familjen

Vi fortsätter med att granska enhetens anslutningar och ladd möjligheter. Anker SOLIX F2000 kan driva upp till hela 10 enheter samtidigt och detta via en stor bredd av uttag, vilket gör enheten mångsidig både som el-backup hemma, under campingturer och för mer professionellt bruk av olika typ. Anslutningarna omfattar:

3x AC-uttag för hushållsapparater upp till 2400 W

2x 12 V/10 A cigarettuttag för bärbar kylbox eller LED-belysning

2x USB-A (5 V/2,4 A per port) för smartphones och små enheter

3x USB-C (5–20 V, upp till 100 W per port) för snabbladdning av laptops

1x XT60-port för anslutning av expansionsbatteri

Integrerad SOS- och omgivningslampa på framsidan

Med denna portuppsättning klarar F2000 allt från kylskåp och tvättmaskin till datorer, kameror och mobiltelefoner utan att kompromissa med effektkvaliteten och utan att vi vid ett strömavbrott behöver ”vänta på vår tur att ladda” om vi är flera i familjen eller på kontoret, mer om detta nedan.

Vi går så över till laddningen av batteriet och här erbjuder F2000 flera snabba och effektiva laddningssätt:

AC-laddning (1440 watt max) via medföljande nätkabel. Tack vare HyperFlash

teknologin går enheten från 0 till 80 procent på cirka 60-80 minuter.

Solcellsladdning (1000 watt max, 11–60 V MPPT) där vi antingen kan använda en eller två högkapacitetspaneler eller använda fem 200 wattspaneler parallellt.

Bil-laddning (12–24 V, 10 A) via medföljande billaddningskabel. Laddtiden via detta alternativ varierar kraftigt beroende på urspungseffekten från bilen och lösningen är helt klart bäst lämpat för större husbilar eller liknande.

Auto-laddning (Offline UPS-läge) växlar under 20 millisekunder vid strömavbrott för känsliga enheter. Här gäller det att vara observant på att då det tar en viss stund innan enheten växlar över så en dator eller andra enheter som kräver konstant drift kan hinna ”förlora” strömmen och därför stängas ner.

Vi kan även kombinera AC- och solcellsladdning för att optimera både hastighet och energieffektivitet beroende på tillgängliga energikällor och tillgång till sol för att alltid kunna ha ett fulladdat batteri.

För längre driftstider eller större energibehov kan F2000 paras ihop med ett Anker BP2000 expansionsbatteri (på ytterligare 2048 wattimmar). När expansionsbatteriet är anslutet fördubblas den totala kapaciteten till 4096 wattimmar. Anslutningen sker via den dedikerade XT60-porten och en enfingers-kabel som snäpper i utan verktyg. Hela installationen är enkel och styrs via LCD-skärmen eller Anker-appen för att säkerställa korrekt drift och statusövervakning. Tyvärr kan vi skrivandes stund inte parallellkoppla multipla BP2000 och det finns inte högre singelbatterikapacitet. Värt att notera är även att den maximala ladd effekten, oavsett om vi använder AC eller solceller är fortfarande densamma.

Användningsområden

När vi sedan tittar på vad vi kan använda batteriet till så kan vi göra detta på två sätt. Antingen så använder vi en matematisk formel som räknar ut ett teoretiskt värde där vi även inkluderar en viss form av så kallade ”rimliga förluster” på grund av strömomvandlingen där vi kan säga att växelriktaren för AC laster ger en förlust på cirka 15 procent medan USB baserade DC belastningar har en lägre förlust på låt säga en tredjedel det vill säga fem procent vilket ger oss följande formel:

Där C Wh =2 048 (enhetens kapacitet), η AC (verkningsgrad) ≈ 0,85, P WP = apparatens effekt. Används USB så byts verkningsgraden mot 0,95 och används ett extra batteri blir C Wh i stället 4 096. Byt slutligen ut Byt ut W mot din apparats märkeffekt för att ta en enhet i taget.

Vill du inte göra teoretiska beräkningar så kan du så klart även genomföra faktiska mätningar. Vi har valt att göra just det senare och har valt ut ett antal ”vanliga” produkter och sedan försökt att maximera dess användning genom att ansluta eller ladda dessa via en Anker SOLIX F2000 utan extra batteri och vi nådde då följande resultat:

WiFi Router Dryga sju dygn Led Belysning 1 rum Strax över sex dygn Bärbar Qualcomm laptop (AC) 28 timmar Bärbar Qualcomm laptop (DC) 33 timmar 65 tums LED TV 17 timmar Microvågsugn 2 timmar Infravärmare 1,3 timmar Borrmaskin 2,5 timmar Kylskåp 11 timmar Frys 9 timmar Värmefilt 2,4 dygn Hårtork 1,7 timmar Projektor 29 timmar Ladda drönare 21 gånger Ladda mobil 118 gånger Ladda surfplatta 58 gånger Ladda elsparkcykel Dryga 3 gånger

Det som är viktigt att vara observant på är att dessa värden är baserade på tester under sommaren och vi har haft enheter avstängda under laddning. Men kallare omgivande klimat blir värdena troligen lägre, vi kommer att återkomma med mätningar på detta senare under året. Vi märker även en över lag tydlig skillnad på kapacitet när vi laddar över DC (USB) i stället för AC så finns alternativet – välj i första hand USB laddning för att maximera batteriets kapacitet.

Sammanfattningsvis så erbjuder Anker SOLIX F2000 en långvarig, säker och portabel energi baserad på ett 2048 wattimmars LiFePO₄ batteri samt en robust och stöttålig konstruktion där vi får en hög laddningseffektivitet, möjlighet till solintegration, samt en femårig garanti för trygg användning över tid och det är en lösning som utan tvekan passar som ett extra ”nödverktyg” i alla hem. De enda egentliga nackdelarna vi ser är dels vikten på dryga 30 kilo, dels att UPS växlingsfunktionen i vissa lägen har en aning för lång svars- eller växlingstid.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Anker, www.ankernordics.com

Cirkapris : 17 099 kr inkl. moms, 13 679 exkl. moms

Mått kamera : 395 x 250 x 525 mm

Vikt : 30,5 Kg

Färg : Svart

Antal AC portar : 3st

Antal DC portar : 5st

Kapacitet : 2048 Wh

Batterityp : Lithium Iron Phosphate (LiFePo4)

Styrning/övervakning : WiFi & app

Laddning : AC + Solceller (1000watt)

Utbyggnad: ja ett extra batteri.