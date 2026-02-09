Test: Lenovo IdeaPad Slim 5 14Q8Xp

Lenovo IdeaPad Slim 5 5 / 6 Betyg 9 990 kr Pris För Bra prisnivå, trevlig skärm, stabil konstruktion, tystgående, bra tangentbelysning, bra NPU kraft, snabb laddning. Emot Vi hade hoppats på lite bättre batteritid, Ram kan inte uppgraderas, skärmen är lite väl reflexiv i vissa lägen. Rekommenderas till Lenovo IdeaPad Slim 5 14Q8X9 är en utmärkt dator för såväl studenter som mobila kreatörer som söker en för klassen bra färgnoggrannhet.

Lenovo IdeaPad Slim 5 14Q8Xp kombinerar fördelarna från Qualcomms Snapdragon X Plus plattformen med ett attraktivt pris för AI-optimerad databehandling.

Lenovo IdeaPad Slim 5 14Q8X9 är en av de mest intressanta bärbara datorerna i den nya vågen av ARM-baserade Windows-laptops. Med Qualcomms Snapdragon X Plus-processor, en högklassig OLED-skärm och ett chassi i aluminium riktar sig modellen till användare som söker en kombination av mobilitet, batteritid och modern teknik. Den är, som de flesta nyare bärbara, klassad som en Copilot+ PC, vilket innebär att den är optimerad för AI-funktioner i Windows 11 och har en kraftfull NPU (Neural Processing Unit) för AI-accelererade arbetsuppgifter och modellen är ett perfekt tillskott i vad som kan ses som ett prismässigt mellanklass segment.

Batterioptimerad hårdvarubas

Lenovo IdeaPad Slim 5 14Q8X9 ska ses som ett lite enklare alternativ jämfört med tidigare testade Yoga modell med sin moderna och stabilare design. Chassit är tillverkat i aluminium, både på ovansidan och undersidan, vilket ger enheten en premiumkänsla och hög hållbarhet och stabilitet när vi jobbar på resande fot. Aluminiumet är anodiserat och sandblästrat för att ge en matt, stilren yta som dessutom är motståndskraftig mot fingeravtryck och smuts. Den minimalistiska designen förstärks av tunna skärmramar, vilket ger ett skärm till chassi förhållande på 90 procent vilket i sig bidrar till en mer modern och kompakt profil.

Modellen mäter 312 x 221 x 16,9 millimeter vilket placerar modellen bland de tunnare och mer portabla 14-tumsdatorerna på marknaden. Vikten ligger på cirka 1,48 kg vilket, trots att den inte kan klassas som en ultraportabel enhet, gör den tillräckligt lätt att bära med sig i ryggsäck eller väska utan att kännas tung vilket är perfekt för såväl studenter som yrkesverksamma och andra användare som prioriterar mobilitet.

En fördel som vi får med den lite högre vikten jämfört med ovan nämnde Yoga modell hittar vi i gångjärnet som är mer stabilt och välbalanserat och tillåter öppning med en hand, även om basenheten kan svänga något vid öppning. Den maximala öppningsvinkeln är 160 grader, vilket ger flexibilitet vid olika arbetspositioner även om vi rent generellt är mer förtjusta i 360 graders lösningar.

Vi fortsätter med att titta närmar på enhetens hårdvarubas där vi i hjärtat av datorn hittar Qualcomms Snapdragon X Plus, den ARM baserade systemkrets som kan ses som det verkligen genombrottet för Windows på ARM-plattformen. Processorn har åtta Oryon-kärnor (8 P-kärnor, inga E-kärnor) med en maximal klockfrekvens på 3,4 gigahertz för single-core och 3,2 gigahertz för multi-core, samt 30 megabyte cache. Den är tillverkad med en Qualcomms 4 nanometersprocess, vilket ger hög energieffektivitet och låg värmeutveckling samt utmärkta batteriegenskaper, mer om detta nedan.

Prestandamässigt placerar sig Snapdragon X Plus i nivå med moderna Intels Core i5/i7 och AMD Ryzen 5/7 U-seriens processorer för ultrabooks. Som exempel når modellen i Cinebench R23 Multi Core cirka 7 500 poäng, vilket är jämförbart med Intel Core i7-1265U eller AMD Ryzen 7 4800U. Motsvarande för Geekbench 6 Multi-Core är strax över 11 400 poäng, vilket placerar den i det övre prestandasegmentet för tunna och lätta bärbara datorer.

Ser vi till grafiken så kommer systemet med den integrerade grafikkretsen Qualcomm Adreno X1-45, vilken levererar upp till 1,7 TFLOPS i FP32-prestanda. Detta är tillräckligt för vardagliga grafiska uppgifter, 4K-videouppspelning och enklare bild- och videoredigering som Adobes Elements serie. Däremot är spelprestandan begränsad till mindre krävande titlar på låga till medelhöga inställningar och upplösningar. Nya spel kan köras, men ofta endast med reducerad grafik och upplösning. Jämfört med Intel Iris Xe och AMD Radeon 780M ligger Adreno X1-45 något efter i 3D-prestanda, men erbjuder samtidigt markant lägre strömförbrukning och därmed längre batteritid.

NPU optimerad enhet

En av de stora styrkorna med Qualcomms Snapdragon baserade enheter och så även med denna modell är den integrerade Hexagon NPU:n, som levererar upp till 45 TOPS (Tera Operations Per Second) för AI-accelererade arbetsuppgifter. Det är även detta som gör modellen klassas som en så kallad Copilot+ PC, vilket innebär att den är optimerad för AI-funktioner i Windows 11, såsom realtidsöversättning, bildgenerering och avancerad röststyrning med mera. Vi kan även se att tydligt att det är detta område som Microsoft jobbar mest med då antalet funktioner i operativsystemet som drar nytta av NPU kraften växer snabbare än några andra områden där NPU:n framför allt möjliggör snabbare och mer energieffektiv hantering av AI-uppgifter jämfört med traditionella CPU- och GPU-baserade lösningar.

Lenovo IdeaPad Slim 5 14Q8Xp är utrustad med 16, 24 eller 32 gigabyte LPDDR5x-8448 minne, vilket dock är fastlött på moderkortet och därmed inte uppgraderbart. Detta innebär att användaren bör välja rätt minneskonfiguration vid köp, och med tanke på att prisdiffen inte är så stor är rekommendationen att satsa på den högre mängden redan från start.

När det kommer till lagringen består den av en M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe SSD på 512 eller 1024 gigabyte, beroende på konfiguration. SSD:n kan däremot bytas ut, men endast mot en annan M.2 2242-modell, vilket begränsar utbudet något jämfört med den vanligare 2280-formfaktorn men det är knappast något problem då enhetens ändamål knappast kräver den variationen.

Ser vi vidare till portarna är desa placerade på båda sidor av chassit, med USB-C, HDMI och ljuduttag på vänster sida, och USB-A samt en snabb microSD-kortläsare på höger sida som vi kan använda både för smidig överföring av data eller som extra lagring. USB-C-portarna stödjer både laddning (Power Delivery) och bildskärmsutgång (DisplayPort 1.4), vilket möjliggör anslutning till externa skärmar och dockningsstationer.

Som vi ser allt oftare på dagens bärbara så finns här ingen RJ45 port men Lenovo IdeaPad Slim 5 14Q8X9 är däremot framtidssäkrad med stöd för Wi-Fi 7 (802.11be), vilket ger höga överföringshastigheter, låg latens och bättre prestanda i miljöer med många trådlösa enheter och anslutningen är både snabb och stabil med smidig växling mellan accesspunkter. Till detta så får vi så klart även Blåtand version 5.4 för anslutning av diverse kringutrustning.

Perfekt gör digital möten

Näsa plus med Lenovo IdeaPad Slim 5 14Q8X9 är dess 14 tums IPS skärm med WUXGA-upplösning (1920 x 1200 pixlar) och 16:10-format. Skärmen har riktigt bra svärta, grym kontrast och levande färger som passar lika bra vid arbete med bilder som vid filmtittande. Skärmen täcker 100 procent av sRGB, vilket gör den till ett bra val för just bild- och videoredigering samt för användare som kräver hög färgnoggrannhet. Sedan hade vi gärna sett att skärmen erbjuder i varje fall 2,5K upplösning och vi hade även helst sett en högre uppdateringsfrekvens än de 60 hertz som erbjuds

Ljusstyrkan är enligt Lenovo 300 nits, vilket är tillräckligt för att hantera de flesta inomhusmiljöer samt viss användning i dagsljus. Däremot är ytan lite väl glansig, vilket innebär att reflektioner kan bli ett problem i starkt, lite felriktat, ljus eller utomhus. Till detta så är skärmen TÜV-certifierad för Flicker Free och Low Blue Light (hårdvarulösning), vilket minskar ögontrötthet vid långvarig användning.

Vi fortsätter med tangentbordet som är av chiclet-typ och har en behaglig bakgrundsbelysning, vilket gör det enkelt att arbeta även i mörka miljöer. Tangenterna har en för klassen normal storlek och avstånd och ger en bra skrivupplevelse även vid längre sessioner. Tangentbordets bakgrundsbelysning kan aktiveras via Fn + mellanslag eller via inställningar i Windows, och ljusstyrkan kan justeras i flera steg vilket gör det möjligt att anpassa efter varje persons önskemål.

Till detta så får vi även en pekplatta som är av Mylar-typ (det vill säga lite enklare jämfört med glasbaserade lösningar) och som mäter 75 x 120 millimeter och stödjer Windows Precision TouchPad-standard. Den är tillräckligt stor för att möjliggöra arbete med gester och exakt pekstyrning, även om den i vissa lägen kan kännas något ”klumpig” och mindre precis jämfört med exempelvis Yoga modellen.

När det kommer till digitala möten så får vi en integrerad webbkameran av modellen FHD 1080p-modell med fysisk sekretesslucka (privacy shutter), vilket ger både godkänd bildkvalitet och ökad säkerhet vid videosamtal. Kameran är väl lämpad för Teams-, Zoom- och andra former av digitala möten även om vi kan uppleva att den snabbt blir lite pixlig vid sämre omgivande ljus.

Kameran kompletteras med ett ljudsystem bestående av två stereohögtalare på 2 watt vardera, optimerade med Dolby Audio-teknik. Ljudet är klart och tillräckligt för videosamtal, streaming och vardagslyssning, men basen är svag och ljudbilden saknar djup jämfört med premiumlaptops med större högtalare eller dedikerade ljudsystem. För musik och film eller även spelande för den delen rekommenderas därför externa högtalare eller hörlurar för bästa upplevelse.

Vad som dock är betydligt bättre är mikrofonerna som är av array-typ och ger god röstupptagning vid samtal och videomöten och som även fungerar perfekt när vi använder rösten för att kommunicera och styra vår AI PC.

Vi avslutar med att kort lyfta batteriet som är ett integrerat 57 wattimmars litium-polymerbatteri vilket kanske är i minsta laget men som ändå ger oss dryga 13 timmars arbete, självklart baserat på vad vi gör och hur hög ljusstyrka vi använder på skärmen. Laddningen sker via en medföljande 65 watts USB-C-laddare med Power Delivery 3.0, vilket möjliggör snabbladdning som på15 minuters laddning ger upp till ytterligare 2 timmars användning och en full laddning tar cirka 90 minuter. Så sammantaget får vi en bra batteritid men den var inte lika imponerande som vi förväntat oss baserat på andra testad Qualcomm baserade modeller.

Sammantaget är Lenovo IdeaPad Slim 5 14Q8X9 en intressant ARM-baserade laptop som kombinerar en trevlig skärm, hög konstruktionskvalité, framtidssäkrad trådlös anslutning och avancerade säkerhetsfunktioner i ett portabelt och slittåligt paket. Prestandan är mycket god för vardagliga arbetsuppgifter, multimedia och AI-accelererade arbetsflöden, och även om batteritiden kunde varit lite bättre så får vi en full dags arbete utan bekymmer.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Lenovo, www.lenovo.com

Cirkapris : 9 990 kr inkl. moms, 7 992 kr exkl. moms

Mått : 17 x 312 x 221 mm

Vikt : 1,48 Kg

Skärmstorlek : 14”

Ljusstyrka : 300 nits

Paneltyp : IPS

Upplösning : 1920×1200

CPU : Qualcomm Snapdragon X

Ram : 16 gigabyte LPDDR5x @ 8 448 megahertz

Lagring : 512 GB PCIe Gen4

Grafik : Adreno

Portar : 2x USB typ-C + 2 USB3,2, HDMI, mSD

Högtalare : Stereo

WiFi : Wi-Fi 7

Blåtand : v5.4

Kamera : FHD +IR

Batteri: 57 Wh