Test: Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9

Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 5 / 6 Betyg 13 990 kr Pris För Stilren och gedigen konstruktion, skärm med hög upplösning och mycket bra bild, Snapdragons AI lösning är otroligt imponerande, grymt bra batteritid, bra ljud, tre USB4 portar, bra prisnivå. Emot Vi hade gärna sett en uppgradering till TB4 portar samt att vi fått en USB-A och/ alternativt en HDMI för att slippa en dongle, det finns fortfarande vissa äldre appar (vi tänker här företagssidan) som inte har stöd för ARM (men dessa blir färre och färre), det hade även varit trevligt med 120 Hz skärm. Rekommenderas till Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 är lite av den perfekta bärbara för svål stundeter som företagare/användare som ofta är på resande fot.

Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 är en avancerad ultraportabel dator som kombinerar låg vikt och premiumdesign med kraftfull Qualcomm baserad hårdvara

I den mycket spända väntan på den senaste generationen av Qualcommbaserade bärbara datorer så har vi fått möjlighet att titta närmare på Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 som är lite av den gyllene medelvägen mellan kraft och portabilitet då vi får en stomme baserad på Snapdragon X Elite vilken kombineras med Lenovos underbara, touchbaserade, 14-tums skärm med 3K upplösning, snabba USB4 portar, magiskt bra batteritid och framför allt en dator som bibehåller samma höga prestanda oavsett om den är nätansluten eller körs på just batteri. Modellen är särskilt framtagen för att möta kraven på dagens ökade AI-funktioner och produktivitet i ett kompakt format samtidigt som dess humana prissättning gör den till ett intressant alternativ för den flesta typer av användare.

Lokal AI hantering

Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 har som sagt en tunn och lätt konstruktion med måtten 322,5 x 225,15 x 12,9 millimeter och en vikt på 1,29 kg, vilket gör den enkel att bära med sig oavsett om vi bär den i handen eller packar den portföljen/ryggsäcken.

Chassit är tillverkat i aluminium, vilket ger både robust, stabil och en elegant känsla. Portutbudet är minimalistiskt men i varje fall delvis framtidssäkert då vi får tre USB-C-portar med stöd för USB4 (40 gigabit per sekund), Power Delivery 3.1 och DisplayPort 1.4, vilket innebär att användaren kan ansluta externa skärmar upp till 5K @ 60 hertz eller 3.2K @ 120 hertz samt att vi får möjlighet att använda valfri port för laddning.

En lite nackdel med lösningen är så klart avsaknad av klassiska USB-A portar, vilket så klart får att lösa med hjälp av en extern dongle. Men vi kan även tycka att det är synd att enheten inte har stöd för Thunderbolt 4. Visserligen får vi samma datagenomströmning men vi får inte samma ”garanterade” prestanda och utbyggnadsmöjlighet som en Thunderbolt4 hade medfört.

Under skalet finns Qualcomms senaste ARM-baserade plattform i form av Snapdragon X Elite (12 kärnor, upp till 3,4 gigahertz, 42 megabyte cache) som för vårt testexemplar eller Snapdragon X Plus (10 kärnor, upp till 3,4 gigahertz) som alternativ. Dessa kompletteras av en integrerad Qualcomm Adreno GPU med stöd för DirectX 12 samt en kraftfull Hexagon NPU som levererar upp till 45 TOPS, vilket gör datorn till en certifierad Copilot+ PC med inbyggda AI-funktioner. Det är även här som vi ser några av de stora vinningarna med enheten, för att i takt med allt fler appar får fullt stöd för just Arm så som Adobe, så kan vi även använda den fulla AI kraften i dessa program.

Men det stannar så klart inte bara vid bildredigering utan vi får bland annat möjlighet till liveöversättning vid videosamtal med minimal fördröjning (så länge som språkpaketen laddats ner), vi kan använda Windows studioeffekt för att automatiskt optimera delar som bild, fokusering och ljud utan att belasta enhetens CPU/GPU. Eller så kan vi ladda hem appen Anything LLM för att anpassa och skapa egna LLMer som körs direkt på enheten utan behov av en kraftfullare molnbaserad lösning något som var i det närmast otänkbart för bara ett år sedan.

Batteri för långa arbetsdagar

Fortsätter vi med specifikationerna så kommer modellen, som oftast när det gäller slimmande enheter, med ramminnet fastlött på moderkortet och vi kan här välja på konfigurationer med 16 GB eller 32 GB LPDDR5x vilka körs i hela 8 400 megahertz medan lagringen består av en M.2 2242 PCIe 4.0 SSD på 512 eller 1 024 gigabyte vars styrka inte är den maximala överföringshastigheten utan snare en jämn, och ändå hög, prestanda vid såväl läs- som skrivintensiva uppgifter vilket gynnar ett mer produktivt upplägg.

Skärmen är en 14,5-tums panel med 2944×1840 upplösning baserad på OLED teknik. Den erbjuder touchstöd, bred färgrymd på100 procent DCI-P3, (Dolby Vision) och en uppdateringsfrekvens på 90 hertz, vilket ger både skarpa bilder och mjuka rörelser vid mer kontors- eller statiskt, kreativt arbete men det hade så klart varit tacksamt med ett kliva över 120 hertz för att i större uträckning även gynna mer multimediarelaterat arbete. Ljusstyrkan på 1 000 nits är tillräcklig för användning i ljusa miljöer även om direkt solljus inte är att rekommendera då framför allt mindre rörliga delar som musförflyttning blir svår att detektera i dessa sammanhang.

Batteriet är på 70 Wh och levererar imponerande drifttid med upp till knappa17 timmar vid officearbete och nästan 24 timmar vid lokal videouppspelning vid lägre ställd ljusstyrka. Med Rapid Charge Express får vi cirka tre timmars användning med bara 15 minuters laddning vilket understryker att enheten är särskilt lämpad för mobilt arbete.

Kommunikationsmässigt kommer enheten med ett stabilt Wi-Fi 7 och Bluetooth 5.3, vilket ger hög bandbredd och låg latens för både nätverk och trådlösa tillbehör även om vi inte får stöd för LTE. Ljudsystemet består av fyra högtalare (2stycken woofers & 2 stycken tweeters) med Dolby Atmos-optimering, och även mikrofonerna är av typen quad-array för tydliga samtal och perfekt ljudupptagning när vi ”partar” med enhetens AI assistent eller likande. Går vi över till webbkameran så är den en FHD 1080p med IR-stöd och e-shutter, vilket ger godkänd bildkvalitet, även om vi gärna sett en högre upplösning och värnande om vårt privatliv. Tangentbordet är bakgrundsbelyst och erbjuder en bra komfort med bra slagkänsla, medan pekplattan är rymlig och responsiv och perfekt för såväl precisionsarbete som gester.

Sammanfattningsvis är Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 en framtidsorienterad ultraportabel dator som passar bäst för studenter, yrkespersoner och kreatörer som vill ha en lätt, batteristark och AI-optimerad enhet för vardagligt arbete och multimedia. Den är ett perfekt steg mot nästa generation av Windows-on-ARM-datorer och även ett suveränt bevis på kraften i Qualcomms laptopoptimerade processorer.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Lenovo, www.lenovo.com

Cirkapris : 13 990 kr inkl. moms, 11 192 kr exkl. moms

Mått : 322,5 x 225,15 x 12,9 mm

Vikt : 1,29 Kg

Skärmstorlek : 14,5”

Ljusstyrka : 1000 nits

Paneltyp : OLED

Upplösning : 2944×1840

CPU : Qualcomm Snapdragon X Elite

Ram : 32 gigabyte LPDDR5x @ 8 400 megahertz

Lagring : 1024 GB PCIe Gen4

Grafik : Adreno

Portar : 3x USB4 typ-C

Högtalare : 4st med Dolby Atmos

WiFi : Wi-Fi 7

Blåtand : v5.3

Kamera : FHD +IR

Batteri: 70 Wh