Test: Nya produkter från Logitech

Nya produkter från Logitech 5 / 6 Betyg 949 - 1 499 kr Pris För Logitech fortsätter att ta fram innovativa lösningar som underlättar vår produktiva vardag och enheterna kombinerar funktioner som användare lyft fram med egna tekniska nyheter på ett utmärkt sätt. Emot Som vanligt när det kommer till lite med nya funktioner eller produkter så kan det krävas en viss inlärningsperiod innan enheten känns helt "bekväm". Rekommenderas till Logitechs lösningar passar alla som vill öka sin produktivitet och underlätta sin mer tekniska sida av vardagen.

En unik vikbar mus och en mus med vadderat handstöd är två av flera nya produkter från Logitech.

Det är få företag som kan mäta sig med Logitech när det kommer till bredden av IT-relaterade tillbehör, och företaget ligger dessutom alltid i den absoluta framkanten när det gäller tekniska innovationer inom samtliga områden. Nya eller förbättrade enheter lanseras på regelbunden basis. Ibland handlar det om mindre optimeringar eller anpassningar baserade på tidigare modeller och den feedback som användare gett, men ibland handlar det även om helt nydanande lösningar som när de väl lanseras får oss att undra varför dessa inte lanserats tidigare. Denna gång har vi tittat närmare på tre lösningar där två av dessa helt eller i varje fall delvis faller inom just denna nyskapade kategori. Vi pratar om en unik vikbar mus kallad Logi Mobi Fold, en markant förbättrad och mer komplett presentationsenhet i form av Spotlight 2 samt det senaste tillskottet i Logitechs Signature-serie kallad Signature Comfort Plus.

Logi Mobi Fold

Vi börjar med Logi Mobi Fold som markerar ett tydligt skifte i hur en mobil arbetsmus kan utformas, även om enheten har vissa drag av Microsofts mus Arc, vilken lanserades redan 2008. Musen har sin grund i att Logitech identifierat ett konkret problem sett till mobila användare där dessa, trots att 72 procent av alla yrkesverksamma äger en mus, endast 26 procent använder den i offentliga miljöer. Den främsta orsaken ska vara att traditionella möss är för klumpiga att bära med sig. Mobi Fold är företagets svar på detta problem då det är en mus som kan vikas ihop till fickformat, ungefär som de vikbara mobilerna, men som i utfällt läge erbjuder ett ergonomiskt tänk samt precision och funktionalitet som vilken mer traditionell mus som helst.

Kärnan i Mobi Fold är såklart dess unika vikfunktion som gör att musen kan fällas ihop till nästan hälften av sin storlek och automatiskt slås av eller på beroende på läge. Konstruktionen bygger på ett invändigt gångjärn som är testat för att klara 15 års daglig användning, vilket känns snudd på otroligt med tanke på att musen även ska klara av andra former av slitage när vi bär den med oss.

Ytan är täckt av ett dammtåligt silikonhölje som både skyddar och ger ett bra grepp. Musen är till och med falltestad för att tåla livet i väskor, fickor och olika former av trånga utrymmen där enheten kanske ”trycks” ner. Konsumentvarianten av musen lanseras i tre färger: Graphite, Lilac och Off-White, där Graphite-modellen innehåller upp till 36 procent återvunnen plast. Till detta lanseras även en företagsmodell i svart, vilken ger stöd för Logitech Sync för IT-övervakning.

Logitech lyfter fram att Mobi Fold minskar muskelbelastningen med 22 procent jämfört med användande av en styrplatta på en bärbar dator. Detta är en betydande förbättring för alla de användare som arbetar länge på resande fot och som inte har med sig en mobil mus, där regelbunden användning av styrplattor många gånger kan leda till statiska rörelser och högre belastning, vilket i sin tur kan ge negativa bieffekter. Men även om musen är riktigt trevlig att jobba med och vi delvis kan vila handen på musen så ger den inte samma ergonomiska avlastning som en mer kupad mus.

En klar fördel däremot är att musen är utrustad med Logitechs S-teknik, om vi får kalla den så, då den har i det närmaste helt tysta klick för att passa bibliotek, kaféer och andra offentliga miljöer där ljudnivån kan spela en viktig roll.

Ser vi till funktionerna i övrigt så använder Mobi Fold en adaptiv touchrullning som ger hög precision vid både långsam och snabb navigering i dokument och kalkylblad, och som fungerar ungefär som normala rullhjul gör även om denna kräver en viss invänjning. Touchpanelen har två programmerbara knappar som kan anpassas via appen Logi Options+, där vi enkelt kan skapa genvägar för exempelvis programväxling, skärmdumpar eller andra funktioner som är viktiga för just oss. Musen har dessutom försetts med en inbyggd AI-modell som förhindrar oavsiktliga klick när musen viks ihop.

När det kommer till anslutningar så följer Mobi Fold Logitechs numera klassiska mönster och musen kan anslutas till upp till tre enheter via blåtand och växla mellan dem sömlöst. Den stöder Windows, macOS, ChromeOS, Android, IpadOS och Linux. För ovan nämnda företagsversion ingår även en Logi Bolt USB-C-mottagare för mer stabil och säker anslutning i krävande miljöer. Värt att notera är att även konsumentmodellen stödjer anslutning till Bolt, så har du en dongel sedan tidigare kan du koppla in musen via denna. En intressant nyhet med denna modell är att musen även är Logitechs första produkt med Google Fast Pair, vilket ger omedelbar anslutning till kompatibla Android-enheter.

Avslutningsvis har vi batteriet som på en laddning ska ge upp till en månads användning, och där en minuts laddning ger oss hela 22 timmars användning, vilket gör det i princip omöjligt att få slut på ”kräm”.

Sammantaget är Logi Mobi Fold en av de mest innovativa möss Logitech lanserat på många år. Kombinationen av vikbar konstruktion, snabb laddning, tysta klick, bred kompatibilitet, AI-baserad klickblockering och hög hållbarhet gör den till en unik produkt i kategorin för ultraportabla arbetsmöss. Den är särskilt riktad till yrkespersoner som arbetar mobilt och som vill ha en fullfjädrad mus utan att kompromissa med portabilitet, men för dig som även vill kunna använda musen för spelande finns bättre alternativ.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Logitech, www.logitech.com

Cirkapris : 949 kronor inklusive moms, 759 kronor exklusive moms

Anslutning : Logi Bolt + blåtand

Mått : 33 x 57 x 122 mm

Vikt : 79 gram

Sensor : Optisk PAW3222

Upplösning : 4 000 dpi

Antal knappar : 4 st

Rullfunktion : Pekpanel med adaptiv skrollning

Batteri : 100 mAh Li-Po

Batteritid: Upp till 33 dagar

Logi Mobi Fold 5 / 6 Betyg 949 kr Pris För Mycket tålig konstruktion, lätt att hantera, enastående batterihantering, tyst, passar med ”alla” plattformar, stöd för Fast Pair. Emot Inte samma ergonomi som mer traditionella mobila möss, lite högt pris, kräver viss inlärning. Rekommenderas till Logi Mobi Fold är en grym lösning för mobila användare som även uppskattar den hybrida anslutningslösningen.

Logi Spotlight 2

Vi fortsätter med Logi Spotlight 2 och precis som med möss och tangentbord har Logitech även lång tradition av att ta fram olika typer av presentationskontroller, där just Logi Spotlight 2 är Logitechs mest avancerade presentationskontroll i skrivande stund. Det är enkelt uttryckt en produkt som inte bara vill styra presentationer, utan aktivt förbättra talarens närvaro, trygghet och publikkontakt. För där traditionella laserpekare stannar vid att peka kombinerar Spotlight 2 haptik, digital markering, intuitiv styrning och hållbar konstruktion för att skapa vad som kan ses som ett helt nytt presentationsverktyg, även om den första generationen av enheten lanserades redan 2017.

Grunden för utvecklingen av Spotlight 2 var att ge talaren ett lättanvänt och stabilt verktyg i vad som annars kan vara stressfyllda situationer för många. Logitech beskriver hur produkten är skapad för att stärka självförtroendet redan innan talaren går upp på scen, vilket bland annat kan uppnås genom en guidad andningsövning som aktiveras via haptiska pulser i enheten. Tanken är att dessa mjuka vibrationer ska hjälpa användaren att reglera andningen och skapa lugn före presentationen, ungefär som en sorts digital affirmation. Lösningen är lätt att aktivera, men vi ställer oss ändå frågan hur användbar den är. När vi låtit ett antal, tolv stycken, testa just denna funktion var det ingen som direkt kunde säga att det gav någon markant skillnad i känsla. Det var till och med så att vissa kände att detta i sig gav en större stress då det blev ”ytterligare ett moment”.

Något som vi däremot känner har en ”lugnande” funktion är att den centrala knappen är utformad för att tummen ska hitta rätt utan att vi behöver titta ned. Det gör att vi alltid kan fokusera på publiken och vår presentation och inte på verktyget för att hantera detta.

Den kanske mest unika aspekten med Spotlight 2 är dess avancerade digitala markeringsfunktioner. Till skillnad från traditionella laserpekare, som ofta är svåra att se i hybridmöten eller på skärmar, erbjuder Spotlight 2 multipla, sex stycken, markeringseffekter i samma produkt vilka omfattar:

Spotlight – Detta är den mest ikoniska effekten.

Spotlight mörklägger hela skärmen utom ett runt område som du styr med fjärrkontrollen. Det belysta området fungerar som en digital ficklampa som drar publikens fokus till exakt rätt punkt och lösningen används primärt för att framhäva en specifik detalj, till exempel en ikon, ett ord eller en grafpunkt. Den stora fördelen är att den syns både lokalt och i videomöten, till skillnad från en fysisk laser.

Detta är den mest ikoniska effekten. Spotlight mörklägger hela skärmen utom ett runt område som du styr med fjärrkontrollen. Det belysta området fungerar som en digital ficklampa som drar publikens fokus till exakt rätt punkt och lösningen används primärt för att framhäva en specifik detalj, till exempel en ikon, ett ord eller en grafpunkt. Den stora fördelen är att den syns både lokalt och i videomöten, till skillnad från en fysisk laser. Squarelight – Rektangulär variant av Spotlight.

Squarelight fungerar som Spotlight men med en fyrkantig eller rektangulär markering. Den passar när vi vill belysa block av information, som en cell i en tabell eller en meny, snarare än en punkt.

Rektangulär variant av Spotlight. Squarelight fungerar som Spotlight men med en fyrkantig eller rektangulär markering. Den passar när vi vill belysa block av information, som en cell i en tabell eller en meny, snarare än en punkt. Magnify – Digital förstoringsglasfunktion.

Magnify förstorar området kring pekaren utan att mörklägga resten av bilden. Det är en zoomeffekt som följer pekaren och som passar bäst för att visa små detaljer som siffror i diagram, gränssnittselement, små textstycken eller detaljer i bilder.

Digital förstoringsglasfunktion. Magnify förstorar området kring pekaren utan att mörklägga resten av bilden. Det är en zoomeffekt som följer pekaren och som passar bäst för att visa små detaljer som siffror i diagram, gränssnittselement, små textstycken eller detaljer i bilder. Annotate – Digital ritfunktion direkt ovanpå presentationen.

Annotate låter oss rita eller markera direkt på skärmen genom att hålla inne markeringstangenten. Det fungerar som en digital penna som följer pekarens rörelse och används när vi vill ringa in något, dra en pil, stryka under eller göra en snabb skiss för att förtydliga något. Observera att funktionen kräver Logi Options+ för aktivering.

Digital ritfunktion direkt ovanpå presentationen. Annotate låter oss rita eller markera direkt på skärmen genom att hålla inne markeringstangenten. Det fungerar som en digital penna som följer pekarens rörelse och används när vi vill ringa in något, dra en pil, stryka under eller göra en snabb skiss för att förtydliga något. Observera att funktionen kräver Logi Options+ för aktivering. Digital pekare – En modern ersättare till laserpekaren som även är synlig i videomöten.

Digital pekare visar en tydlig markör på skärmen som följer rörelsen av Spotlight 2. Den fungerar som en muspekare men är visuellt mer framträdande och passar perfekt när vi vill peka utan att använda någon av de mer dramatiska markeringseffekterna.

En modern ersättare till laserpekaren som även är synlig i videomöten. Digital pekare visar en tydlig markör på skärmen som följer rörelsen av Spotlight 2. Den fungerar som en muspekare men är visuellt mer framträdande och passar perfekt när vi vill peka utan att använda någon av de mer dramatiska markeringseffekterna. Traditionell laserpekare, klass 1 – Fungerar precis som en vanlig laserpekare i ett fysiskt rum.

Används vid traditionella presentationer i fysiska mötesrum där vi vill peka på en projektorduk eller tv-skärm.

Som vanligt, och som även nämnts ovan, integreras Spotlight 2 med Logi Options+, vilket gör den enkel att konfigurera och anpassa efter olika typer av presentationsstilar och behov. Exempelvis kan den centrala Action-knappen programmeras för att starta presentationer, pausa videor, stänga av ljud och aktivera olika specialfunktioner. Tack vare denna flexibilitet kan vi styra hela flödet på vår presentation utan att återvända till datorn. Som en liten nackdel krävs även att datorn vi använder har just programmet installerat för att få full funktionalitet, vilket i vissa lägen kan bli ett problem.

Ser vi till de mer tekniska specifikationerna så ansluts Spotlight 2 via blåtand eller en Logi Bolt USB-C-mottagare, vilket ger maximal kompatibilitet och högsta säkerhet. Batteriet i enheten klarar upp till tre månader på en laddning och en enda minuts laddning ger oss tre timmars presentationstid. När det kommer till räckvidden ligger den på mellan 10 och 30 meter beroende på anslutningsalternativ och eventuell störning i rummet.

Sammantaget skulle vi säga att Logi Spotlight 2 inte bara är en presentationskontroll, utan ett verktyg för scenframträdande som är utformat för att ge talaren trygghet, precision och full kontroll. Kombinationen av haptisk feedback, digital markering, snabb laddning, lång räckvidd och hållbar konstruktion gör den till en av de mest avancerade produkterna i sin kategori, men tyvärr är priset även aningen högt.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Logitech, www.logitech.com

Cirkapris : 1 499 kronor inklusive moms, 1 199 kronor exklusive moms

Anslutning : Logi Bolt + blåtand

Mått : 145 x 30 x 13,5 mm

Vikt : 55 gram

Laser : Klass 1

Batteri : Litium

Batteritid : 3 månader

Markeringseffekter : 6 st

Mottagare: USB-C

Logi Spotlight 2 5 / 6 Betyg 1 499 kr Pris För Smidigt format och USB-C dongle i nederkanten, många olika markeringsfunktioner, lättanvänd, ger extra möjligheter tillsammans med appen, fungerar på i princip alla plattformar, extremt snabb laddning, stabil anslutning även över längre avstånd. Emot Lite väl högt pris, kräver appen för att fungera perfekt, kräver en viss inlärning för att flyta perfekt. Rekommenderas till Jobbar du regelbundet med mer professionella presentationer, hybridmöten eller olika utbildningsmiljöer är Spotlight 2 ett grymt hjälpmedel.

Signature Comfort Plus Combo MK880

Vi avslutar med Logitech Signature Comfort Plus Combo MK880 som är ett trådlöst skrivbordspaket vilket kombinerar ett fullstort tangentbord med integrerat handledsstöd och en ergonomiskt skulpterad mus med ett unikt vadderat handledsstöd. Kombinationen är utvecklad för att ge en mer avslappnad arbetsställning under långa arbetspass och riktar sig till användare som vill ha en tyst, bekväm och pålitlig kontorsupplevelse snarare än maximal prestanda. Logitech marknadsför MK880 som en produkt där komfort och hållbarhet står i centrum, vilket tydligt framgår både sett till produktens materialval och designfilosofi.

Tangentbordet är byggt med ett rundat handledsstöd i dubbelt skum som ger en mjuk och följsam yta för handlederna, samtidigt som det ger en mer naturlig vinkel för händer och underarmar och därmed minskar muskelspänningar över tid. Detta är framför allt viktigt vid längre skrivsessioner. Konstruktionen i sig är fullstor med numerisk del, vilket gör tangentbordet lämpat för både kontorsarbete och mer avancerade arbetsflöden.

Själva skrivkänslan är bra och tangenterna har en bra dämpning, vilket gör att vi kan sitta och skriva i miljöer som kräver en lägre ljudnivå. Men även om själva bordet har en viss böjning så saknar vi lite den avlastning och hastighet som vi kan uppnå med de än mer ergonomiska borden som Wave Keys eller Ergo K860. Vi kan delvis även sakna en bakgrundsbelysning för de lite senare arbetspassen när vi sitter med tangentbordet i knät i en lätt bakåtlutad stol.

Tangentbordet kommer med en AI-tangent som vi kan koppla till önskad AI-motor, även om den från start hanteras av Copilot. Vi kan även delvis mappa vissa funktioner till vissa av tangenterna med hjälp av Options+-appen, men här hade vi gärna sett en lite större möjlighet att helt personifiera tangenterna med olika makro- och automationslösningar för de som så önskar.

Ser vi i stället till den medföljande musen, kallad Signature Comfort Plus M850 L, så är det den första i Logitechs sortiment som har ett inbyggt vadderat handstöd, vilket ger handen en dedikerad vilopunkt under användning. Enligt Logitechs egen studie upplevde 93 procent av testpersonerna att musen var bekväm även efter en hel arbetsdag, och vi måste säga att vi nästan omedelbart vande oss vid den lite mjukare ovansidan som gav en naturlig avlastning. Faktum är att vi hade svårare att gå tillbaka till en vanlig mus efteråt, då vi i detta läge ”saknade” något.

Musens form är framtagen för att stödja handens naturliga böjning och handstödet fungerar därför som en förlängning av musens kropp snarare än en separat platta. Detta gör att handen inte behöver sväva över musen utan vilar på den, vilket minskar statisk belastning markant och gör att vi blir mindre ”trötta” i handen. Musen har även lite inslag av de mer ergonomiska modellerna då vi får en bra avlastning för tummen via en mindre utbyggnad på sidan, en lösning som lite ser ut som en sten där vattnet format en perfekt urgröpning.

Ser vi till musen i övrigt så kompletteras de två primära, mycket tysta, knapparna med klassiska fram- och bakknappar placerade vid tummen. Värt att notera är att musen är för högerhänta. Vi får även ett rullhjul samt en knapp för att justera musens känslighet, vilken sträcker sig från 400 till 4 000 dpi i steg om 100. Hjulet är ett traditionsenligt Logitech-hjul som både kan frirulla och ta steg för steg beroende på i vilken app vi jobbar.

Musen drivs av ett AA-batteri vilket ska räcka i cirka 24 månader, oavsett om vi ansluter via blåtand eller använder Bolt-tekniken. Hela kittet använder sedan blåtand som primär anslutningsmetod, vilket innebär att ingen USB-dongel krävs för att ansluta vare sig tangentbord eller mus. Däremot stödjer båda enheterna Logitechs Bolt-teknik för en stabilare anslutning. Som vanligt har både tangentbord och mus stöd för Easy-Switch, vilket gör det möjligt att växla mellan upp till tre enheter med ett knapptryck. Enheterna stödjer även samtliga större operativsystem, vilket även omfattar lösningar som Samsung DeX för ett mer mobilt arbete.

Som nämnts ovan stödjer även båda enheterna Logitech Options+-appen, som kan användas för att anpassa knappar och rullningsbeteende på musen eller uppdatera program- och firmwareversioner med mera. Den enda lite mer påtagliga nackdelen med musen är att den kan vara i största laget för dig med lite mindre händer eller som vill ha den med på resan, men då har du ju å andra sidan Logi Mobi Fold att välja på.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Logitech, www.logitech.com

Cirkapris : 1 299 kronor inklusive moms, 1 039 kronor exklusive moms

Anslutning : Logi Bolt + blåtand

Mått TB : 211,74 x 444,15 x 29,88 mm

Vikt TB : 685 gram

Mått Mus : 121,8 x 74,3 x 44,2 mm

Vikt Mus : 107,9 gram

Mussensor : Pluto ONE

Antal knappar Mus : 6 st

Rullning : Smart Wheel

Batteri Mus : AA

Batteritid Mus : 24 månader

Batteri TB : 2 st AAA

Batteritid TB : 36 månader

Justerbar höjd : 4 respektive 8 grader

Tangenttyp: Kolv