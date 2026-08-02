Test: XP Pen Magic Note Pad

XP Pen Magic Note Pad 4 / 6 Betyg 3 799 kr Pris För Medföljande penna är suverän att arbeta med, godkänd prisnivå, bra skrivkänsla, smart lösning för texttolkning, bra PDF möjligheter, öppet grundsystem baserat på Android. Emot Lite kort batteritid jämfört med läsplattor och svag prestanda för liter mer krävande appar, vi hade gärna sett mer arbetsminne, ljudet är lite begränsat. Rekommenderas till Söker du en behändig platta som fungerar för både skisser och textinmatning utan krav på att hantera mer komplexa uppgifter kan XP Pen Magic Note Pad vara värd att titta på.

XP Pen Magic Note Pad är en vettig ingångsmodell för digital design och dokumentering.

För ett par månader sedan så testade vi en intressant lösning från XP Pen i form av den lite större ritplattan eller kanske rättare sagt ritskärmen Artist Pro 22 i dess andra generation. Detta var en prismässigt vettig lösning för semiprofessionell användning. Denna gång kliver vi ner i storlek och vänder oss mer till hemanvändare eller till alla de som vill testa på att både skissa på en handhållen digital ritplatta eller som vill komma åt en flexibel lösning för att både kunna rita, läsa e-böcker eller göra digitala anteckningar. Vi har nämligen testat XP Pen Magic Note Pad som är en smidig platta med tydliga såväl för- som nackdelar men som för rätt användare helt klart fyller en funktion.

För den mobila kreatören

XPPen Magic Note Pad är enkelt utryckt en digital anteckningsplatta som kombinerar en papperliknande skrivupplevelse med flexibiliteten hos ett öppet Androidbaserat system. Den bygger på XPPens egen X‑Paper teknik (vilken är i det närmast identiskt med TCLs motsvarande plattor) där vi får en laminerad LCD panel som är designad för att ge en känsla av att skriva på riktigt papper. Skärmen har en upplösning på 1920 × 1200 pixlar och en uppdateringsfrekvens på 90 hertz (som kan ställas ner till 60 hertz för att spara batteri) vilket gör att både pennrörelser och visuellt innehåll återges mjukt och responsivt och där eventuella mindre släpningar när vi flyttar objekt inte beror på skärmen utan snarare är kopplad till hårdvaran i övrigt.

Skärmen täcker 95 procent av sRGB och kan visa 16,7 miljoner färger. Dessutom så kan den visa tre färglägen vilket låter oss, med ett knapptryck på sidan, växla mellan att skärmen är optimerad för läsning, ritning eller underhållning där vi skulle vilja säga att ritläget är det som imponerar mest med för klassen klara och tydliga färger. Skärmen är dessutom TÜV SÜD certifierad för låg blåljusemission vilket gör den mer behaglig vid längre läspass eller arbete under de lite mörkare timmarna.

Plattan är konstruerad för att vara lätt och portabel och något vi alltid kan bära med oss med måtten 182 × 259 × 7 millimeter och en vikt på låga 495 gram. Den tunna profilen gör den enkel att bära med sig i väskans ytterfack eller till och med i vissa lite vidare crossbody väskor. Samtidigt ger arbetsytan på 148 × 236 millimeter tillräckligt utrymme för såväl anteckningar som skisser.

Aningen begränsad hårdvara

Magic Note Pad drivs av en åttakärnig MediaTek MT8781 processor vilken kompletteras med 6 gigabyte RAM och 128 gigabyte lagring vilket räcker gott och väl för anteckningar, PDF hantering eller lite mer lättdrivna Android appar. Men när vi väljer att ladda ner och använda lite mer kraftfulla ritprogram eller liknade så blir det snabbt ganska långsamt och är du en mer van kreatör kommer detta att kännas frustrerade medan mer av förstagångsanvändare troligen kommer att fokusera mer på det i övrigt smidiga användandet.

En kraftigt bidragande anledning till denna känsla och plattans kanske mest positiva del hittar vi i den medföljande pennan. Enheten kommer nämligen med en penna som heter X3 Pro Pencil 2 vilket är en enhet med hela 16 384 trycknivåer, 3 grams aktiveringskraft och en precision på ±0,4 millimeter. Pennan fästs magnetiskt på plattan och har en genvägsknapp som kan väcka enheten och direkt öppna XPPen Notes appen vilket gör det möjligt för oss att snabbt fånga idéer så fort de dyker upp Tack vare kombinationen av den låga aktiveringskraften och den laminerade skärmen får vi även en mer naturlig skrivkänsla även om den inte riktigt når upp till toppmodellerna för just anteckningar.

XPPen Notes appen är annars lite av navet för anteckningar och dokumentarbete. Den låter oss importera PDF filer och lägga till anteckningar, göra markeringar, lägga till kommentarer, infoga hyperlänkar och till och med göra översättningar direkt i dokumenten och allt flyter här på bra under normala omständigheter. Vi ska dock vara tydliga med att vid arbete med större, inte fullt optimerade, PDF filer så blir det återigen ganska tungrott bitvis och här hade vi gärna sett framför allt mer arbetsminne.

Filer kan sedan exporteras som en PDF eller en bild beroende på vilket format som är bäst för respektive tillfälle. Appen erbjuder fem olika pennlägen i form av penna, blyerts, highlighter, laserpenna och kulspetspenna vilket ger en godkänd bredd för att passa olika användningsscenarier även om det finns alternativa lösningar som erbjuder ett bredare utbud av virtuella spetsar. En del som däremot fungerar riktigt bra är konverteringsläget som låter oss konvertera handskrift till text på över 50 språk. Även med relativt knackig textanteckning så lyckas enheten oftast skapa korrekta mer formella dokument utifrån våra handskrivna noteringar och denna del är faktiskt bland de mest korrekta vi testat i denna prisklass.

En annan klart användbar funktion är möjligheten att spela in ljud samtidigt som vi gör antecknar. Inspelningen synkroniseras då med handskriften vilket gör det enkelt att gå tillbaka för att komplettera anteckningar från möten eller föreläsningar. Anteckningar sparas som standard lokalt på enheten men kan även synkroniseras till OneDrive eller Google Drive för direkt åtkomst på andra enheter.

Sammanfattningsvis är XPPen Magic Note Pad lite av en hybrid enhet som kombinerar papperslik skrivkänsla med digital flexibilitet. Den är särskilt lämpad för studenter eller yrkesverksamma som arbetar med PDF dokument eller kreatörer som vill skissa och planera samt användare som vill ha en lätt och förhållandevis responsiv digital anteckningsbok. Däremot är den mindre lämpad för tyngre appar och för dig som ofta kör och växlar mellan multipla appar och vill använda olika former av mer avancerad grafik oavsett om det kommer till underhållning eller produktion.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : XP Pen, www.xp-pen.com

: XP Pen, www.xp-pen.com Cirkapris : 3 799 kr inkl. moms, 3 039 exkl. moms

: 3 799 kr inkl. moms, 3 039 exkl. moms Mått 182 × 259 × 7 mm

182 × 259 × 7 mm Vikt : 495 gram

: 495 gram Skärm : 11 tum

: 11 tum Upplösning : 1920 x 1200

: 1920 x 1200 Ljusstyrka : 400 cd/m²

: 400 cd/m² Färgrymd : 95% sRGB

: 95% sRGB CPU : MediaTek Helio G99

: MediaTek Helio G99 Ram : 6 GB

: 6 GB Lagring : 128 GB

: 128 GB Medföljande tillbehör: X3 Pro Pencil 2, nibs, magnetfodral, kabel Laddning: USB-C