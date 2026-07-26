Test: Google Home Speaker

Google Home Speaker 4 / 6 Betyg 1 399 kr Pris För Stilren design, fylligt och klart ljud, mycket bra ljudspridning, Gemini fungerar sjukt bra, bra miljötänk, enkel hantering och bra fysiskt integritetsskydd, enkelt utbyggnad till mer äkta stereoljud. Emot Kräver ett abonnemang för att dra full nytta av alla funktioner, ljudet kan kännas lite klent i större rum och singel element har sina begränsningar, vi hade gärna sett ett integrerat batteri. Rekommenderas till Är du och ditt hem primärt Google / Android orienterat sett till övriga smarta hemprodukter och du känner dig bekväm med att prata med ditt digitala liv är Google Home Speaker ett intressant nästa steg.

Google Home Speaker – den lilla, AI drivna, högtalaren med det stora ljudet och nästa generations Gemini integration.

Google har under många år varit en av världens främsta teknik aktörer och har kontinuerligt utvecklat produkter som kombinerar mjukvara, artificiell intelligens och smart hårdvara. Företaget började främst som, vilket de flesta i den äldre generatioen vet, en sökmotortjänst men har med tiden breddat sitt utbud till en rad olika tekniska lösningar för både arbete och vardag. Genom Pixel serien har Google etablerat sig på mobilmarknaden med fokus på innovativa kamerafunktioner och nära integration med Android. De har även satsat på smarta klockor där Pixel Watch erbjuder hälsospårning och sömlös uppkoppling till Googles tjänster. Parallellt har företaget investerat i smarta hem produkter för att göra det enklare att styra teknik med hjälp av röstkommandon. Under årens lopp har flera olika smarta högtalare och uppkopplade enheter lanserats för att ge användarna tillgång till Google Assistent i hemmet. Dessa produkter har utvecklats för att fungera som centrala nav för kommunikation, underhållning och smarta hem funktioner. Med Google Home Speaker, en enhet som sammanför Googles erfarenheter inom AI, röststyrning och uppkopplad hemelektronik, tar företaget nästa steg och går dessutom över till Gemini för en mer naturlig interaktion.

Hög kvalité i minimalt format

Ett prioriteringsområde för Google under flera år har varit att göra sina smarta högtalare till mer än bara röststyrda musikspelare. Med Google Home Speaker tar företaget ett tydligt steg mot en produkt som inte bara ska låta bra utan också bli ett nav för hela hemmets digitala ekosystem. Det är en högtalare som kombinerar avancerad AI med genomtänkt design och ett ljudsystem som är byggt för att fylla i varje fall halvstora rum och samtidigt vara diskret nog att smälta in i vardagen och låta oss kommunicera med enheten på ett mer naturligt sätt.

Redan när vi packar upp enheten syns att Google lagt stor vikt vid materialval och försök till en mer hållbar produktion. Högtalaren är nämligen klädd i ett textilt hölje som tillverkas genom en 3D stickningsprocess vilket minskar materialsvinnet och ger en mjuk, modern och exklusiv känsla som vi lite kan känna igen från bland annat Harman Kardons Citation serie.

Enligt Google består Home Speaker av totalt 37 procent återvunnet material vilket ytterligare visar på företagets arbete kring miljömedveten. Under högtalaren finns ett diskret integrerat ljus som aktiveras när enheten lyssnar, bearbetar vad som sagt eller svarar på konversationer och kommandon. Skulle det sedan vara så att du inte vill känna dig avlyssnad finns här även ett fysiskt reglage som stänger av mikrofonen, eller rättare sagt mikrofonerna då högtalaren kommer med tre integrerade mickar, helt.

Högtalaren lanseras i två färgalternativ: den lite mörkare Hazel och den lite ljusare Porcelain och har det kompakta format av cirka 10,7 centimeter i diameter med en höjd på cirka 8,6 centimeter samt en vikt på 0,9 kilo. Enheten drivs av en 30 Watts Type-C USB- PD PPS nätadapter vilken även fungerar som en lite modernare snabbladdare vilket är intressant om vi skulle vilja ladda någon annan enhet med densamma för tyvärr så kommer inte Googles högtalare med inbyggt batteri vilket vi kan tycka är lite synd.

På anslutningssidan så hittar vi inbyggt stöd för WiFi6 över både 2,4 och 5 gigahertzbandet samt Blåtand version5.4 och Thread 1.3 vilket ger oss en bra flexibilitet och enkel integration med våra övriga smarta enheter där högtalaren även kan agera som en hubb för Matter med Google Home.

Ser vi i övrigt till insidan så hittar vi en fyrkärning A55 processorn på 2,0 gigahertz med integrerat NPU krets för att kunna hantera det mer ”naturliga” AI baserade dialogläge som högtalaren stoltserar med i ett lokalt läge i stället för att gå vägen runt molnet. Till detta har den utrustats med en gigabyte LPDDR4 arbetsminne och fyra gigabyte EMMC för lagring och OS.

Nästa generations assistansintegration

När vi kommer till ljudet är det helt klart en del som imponerar sett till enhetens format och prisbild. Google Home Speaker kommer med en 58 millimeters driver med ett godkänt registeromfång och använder ett 360 graders ljudsystem som sprider ljudet jämnt i alla riktningar vilket vilket gör placeringen mindre känslig jämfört med traditionella högtalare.

Högtalaren anpassar dessutom ljudprofilen automatiskt baserat på innehåll som musik, film eller poddar för att ge ett mer balanserat och fylligt ljud. Skulle du vilja ta lösningen ytterligare ett steg mot hemmabio eller mer äkta stereoljud går det att parkoppla två högtalare med en Google TV Streamer och skapa ett rumsligt surroundljud. Vi måste dock vara ärliga och säga att även om ljudet överlag är riktigt bra med en renhet och bra spann över såväl låg-, mellan-, och högregistren så kommer, lite beroende på vad du lyssnar på, det att komma lägen där singelelements lösningen blir en begränsning. Detta gäller framför allt mer ”täta” instrumentella stycken men många olika instrument och temposkiftningar då allt kan komma att låta lita hoptryckt.

Den del som kanske är den största skillnaden mellan Google Home Speaker och tidigare generationer är integrationen med Gemini som Googles senaste AI assistent och som även på mobiler och datorer får allt större betydelse. Med ett abonnemang på Google Home Premium kan vi föra naturliga samtal med Gemini, få hjälp att planera dagen, brainstorma idéer eller lära oss nya koncept i realtid. Assistenten hanterar i detta läge avbrott, följdfrågor och mer komplexa instruktioner än tidigare versioner av Google Assistant och kan dessutom automatisera hemmet genom att användaren helt enkelt beskriver vad som ska hända i stället för att vara mer fast i vissa talsekvenser. Premium versionen erbjuder även avancerade funktioner som kamerahändelser och dagliga sammanfattningar av vad som skett i hemmet och när vi köper högtalaren så medföljer sex månaders fri användning.

Även utan prenumeration så kan vi så klart använda enheten som ett smart hem nav för att styra belysning, sätta temperatur, strömma media och kontrollera andra enheter med en enda röstförfrågan. Högtalaren kan flytta musik mellan rum (däremot inte baserat på vår position vilket vi saknar från de flesta tillverkare), skapa högtalargrupper och hantera olika former av filter. Då vi även får föräldrakontroll och kompatibilitet med hela Nests ekosystemet blir den till en central del av Googles vision för det uppkopplade hemmet och precis som vanligt får vi även en smidig integration med Homey Pro för en än bättre helhetsstyrning.

Sammantaget är Google Home Speaker en produkt som briljerar i rätt sammanhang. Här tänker vi oss ett hem där Google redan spelar en central roll, där AI funktioner uppskattas och där en kompakt men kapabel högtalare prioriteras framför ett kraftfullare ljud. För andra kan den vara ett steg mot framtiden eller ett komplement till alternativa system men detta då ett steg som kräver både engagemang, abonnemang och kanske delvis ny inlärning av alternativ plattform.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Google, www.google.com

: Google, www.google.com Cirkapris : 1 399 inkl. moms, 1 119 exkl. moms

: 1 399 inkl. moms, 1 119 exkl. moms Mått : 3,4 tum hög x 4,2 tum diameter

: 3,4 tum hög x 4,2 tum diameter Vikt : 0,9 kilo

: 0,9 kilo Nätadapter : 30 watt USB-C

: 30 watt USB-C Minne : 1 GB

: 1 GB Lagring : 4 GB

: 4 GB CPU : Quad Core A55 2,0 GHz med NPU

: Quad Core A55 2,0 GHz med NPU Element : Rundupptagande ljud med 58 mm driver

: Rundupptagande ljud med 58 mm driver Mikrofon : 3 mikrofoner med lång räckvidd

: 3 mikrofoner med lång räckvidd Anslutning: WiFi 6, BT5.4, Thread 1.3